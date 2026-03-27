21:41  Бушер под ударом: как ветер Шамаль принесет невидимую угрозу в арабские мегаполисы
14:33  Трамп в тупике. Вместо "маленькой и победоносной" войны - кошмар на Ближнем Востоке и внутри США, - Сергей Кожемякин
13:58  Табылды Акеров и его научная монография "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпоху"
05:10  Война в Иране вызвала в Центральной Азии смешанные чувства, - Тимофей Бордачев
03:48  InfoBRICS: Американские военные привыкли скорее запугивать противника, чем сражаться по-настоящему
01:32  Разоблачительный отчет The Intercept: Пентагон скрывает потери США на Ближнем Востоке
00:05  ВС РФ продолжают давить на противника на ряде ключевых участков фронта – итоговая сводка Readovka за 3 апреля
Пятница, 03.04.2026
15:00  Кухня Роджерса: Доброе утро, Вьетнам! Высадка армии США будет в районе Пасабандара?
14:32  Китай может обрушить мировой рынок чипов блокадой Тайваньского пролива
04:40  Узбекистан начинает масштабную подготовку к 35-летию независимости
03:21  Депутаты Госдумы РФ в Вашингтоне: что происходит? - Михаил Делягин
02:15  Проект "Артемида-2": США мечтают получить Луну в свою собственность
01:02  НГ: Экстренная встреча ОТГ в Баку. Тюркские государства пытаются обойти иранскую войну
00:05  ВС РФ удерживают инициативу и давят по ключевым направлениям – итоговая сводка Readovka за 2 апреля
Четверг, 02.04.2026
12:37  Госсовет безопасности Туркменистана оценил работу силовиков за январь–март текущего года
12:05  Это сугубо бытовой инцидент - МИД Казахстана о конфликте с участием граждан в России
04:15  У Центральной Азии появился шанс превратить свою географическую изоляцию в глобальное преимущество
03:43  Китай показал сценарий "войны будущего", где на передовой - дроны и робособаки
02:49  МИД России об угрозе для граждан подвергнуться задержанию по запросам спецслужб США
02:09  НГ: Новый премьер Монголии Ням-Осорын Учрал обещает одолеть бюрократию и коррупцию
01:35  КСИР предупреждает: "Отойдите на километр от зданий Microsoft"
00:05  Русская группировка войск "Север" усиливает давление на Сумском и Харьковском направлениях – итоговая сводка Readovka за 1 апреля
Среда, 01.04.2026
23:10  10 самых важных дат истории Астаны, - П.В.Густерин
12:37  Узбекистан и Казахстан налаживают сотрудничество в области космоса и креативной экономики
11:45  Казахстану важно не втянуться в чужие войны, вовремя сориентироваться и сделать правильный выбор, - Константин Сыроежкин
05:47  Известия: Атаки на Усть-Лугу. Россия будет сбивать дроны над территорией стран НАТО?
04:15  НГ: Исламабад втягивает Пекин в диалог о мире с Ираном
02:19  Газовые расклады Туркменистана: почему Транскаспийский газопровод не будет построен? - Дмитрий Нефедов
01:55  NZZ: США потопят в Ормузском проливе основу собственного могущества
00:05  ВС РФ развивают наступление в промышленном районе Константиновки – итоговая сводка Readovka за 31 марта
Вторник, 31.03.2026
22:14  В Индии посчитают касты и численность населения
18:31  На Кубу прибыла гумпартия российской нефти
17:15  Iran.ru: Почему сценарий наземного вторжения в Иран может обернуться для США стратегической ловушкой
11:07  Профессор Ачарья (Индия): об ускорении конца американской глобальной гегемонии
10:49  Кадровые перестановки мэров и акимов в Кыргызстане 31.03.2026
10:03  Узбекистан принимает меры по сдерживанию инфляции и поддержке темпов экономического роста
02:37  Caravan.kz: Что мошенники могут сделать с чеком, оставленным на кассе
00:05  ВС РФ поджимают Краснолиманскую группировку ВСУ – сводка Readovka за 30 марта
Понедельник, 30.03.2026
22:08  Известия: Как Киев лишает Астану денег, а европейцев - энергоресурсов
20:58  НГ: Пекин хочет присоединить Тайвань деньгами, а не оружием
12:19  Агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенные кредитные рейтинги Кыргызстана
11:54  ОДКБ принял Заявление в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана
11:41  На 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны из Алматы Василий Зинченко
01:45  НАТО как афера: американские мошенники развели старушку Европу, - Дмитрий Бавырин
00:05  ВС РФ наступают на трех направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 29.03.2026
21:40  НГ: Узбекистан и Таджикистан могут оказаться в транспортном тупике
12:17  Война по расписанию. Афганистан рискует превратиться из "транспортного моста" в непреодолимый барьер между регионами
11:41  Китайская CNCEC будет развивать углехимический проект в Монголии
11:37  Токаев методично пропагандирует свое представление об идеальном государстве, - Данияр Ашимбаев
11:32  Война на пороге Средней Азии, - Сергей Кожемякин
10:05  Парламент Монголии удовлетворил просьбу премьера Гомбожавын Занданшатара об отставке
03:10  Мир готовят к банкротству США, - Виктория Никифорова
03:01  Итоги визита Александра Лукашенко в КНДР, - Кирилл Озимко
02:33  Такаити готовит японцев к войне с Китаем? - Анатолий Кошкин
Суббота, 28.03.2026
15:05  ParsToday Russian: КСИР уничтожил в Дубае украинский склад систем противодействия беспилотникам
14:34  США не получат авиабазу "Баграм". Интервью спецпредставителя Президента РФ по Афганистану Замира Кабулова
02:52  Эммануэль Тодд: Запад превращается в группу террористических государств
01:44  Киргизия предложила закрепить определенные отрасли в ЕАЭС за малыми странами
00:05  Ключевые события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 27 марта
Пятница, 27.03.2026
22:35  ФСК: Разногласия Турции и Азербайджана по Ирану меняют региональные расклады
21:22  Дипломатия с американским юмором: в США российским депутатам подарили "носки Трампа"
СВО

Русская армия сохраняет инициативу на ключевых участках фронта. Наиболее динамичная обстановка складывается на Сумском, Харьковском, Славянском и Южно-Донецком направлениях, где интенсивное огневое воздействие сочетается с тактическим продвижением на 300–450 метров в сутки. ВСУ вынуждены перебрасывать резервы между направлениями, снижая устойчивость обороны.



Сумское направление

Подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Север", включая батальонные тактические группы 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии, продолжают давление на оборону ВСУ в Сумском районе. Бои ведутся в районах Павловки, Храповщины, Писаревки, Великой Рыбицы, Вольной Слободы, Мироновки, Вишенок и Новой Сечи, где на ряде участков зафиксировано продвижение до 450 метров.

Противник концентрирует резервы в Шосткинском районе, задействовав подразделения 33-го и 210-го отдельных штурмовых полков, а также перебрасывая силы с других участков фронта, включая подразделения 157-й отдельной механизированной бригады. Наша разведка своевременно выявляет перемещения, по районам сосредоточения наносятся удары ствольной артиллерии, РСЗО и БПЛА-камикадзе. В Краснопольском районе существенных изменений линии боевого соприкосновения не отмечается, однако постоянное огневое воздействие по выявленным опорным пунктам сохраняет давление на оборону ВСУ.

Харьковское направление

Подразделения 6-й общевойсковой армии группировки "Север" продолжают вытеснение противника от государственной границы и на этом направлении. Удары наносятся по районам Веселого, Юрченково, Металловки, Покаленого, Амбарного, Чугуева и Бударок.

На Липцовском участке штурмовые подразделения продвинулись в лесных массивах до 150 метров, на Волчанском направлении отмечено продвижение до 350 метров на нескольких участках. Подразделения РХБЗ применяют тяжелые огнеметные системы ТОС по опорным пунктам 113-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Покаленого.

На Великобурлукском участке противник задействует подразделения 3-й отдельной танковой и 3-й отдельной механизированной бригад, предпринимая контратаки севернее Амбарного. Попытки наступления пехотными группами пресекаются комплексным огневым поражением, что приводит к потерям личного состава и бронетехники ВСУ.

Купянское направление

В полосе ответственности соединений ЗВО отмечается рост активности подразделений русской армии в районах Петропавловки, Куриловки, Песчаного и на направлении Ковшаровки. Противник укрепляет оборону подразделениями механизированных бригад, оборудуя дополнительные опорные пункты и усиливая противотанковые рубежи.

Активизация на данном участке создает угрозу устойчивости обороны ВСУ на левом берегу Оскола и вынуждает украинское командование перераспределять резервы между Купянским и Волчанским направлениями.

Славянское направление

Подразделения 3-й общевойсковой армии группировки "Юг", включая артиллерийские соединения армейского подчинения, ведут планомерное разрушение укрепленных районов ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации. Для повышения темпа действий применяются маневренные мотоциклетные группы, действующие в районе Кривой Луки.

Разведывательные подразделения БПЛА обеспечивают непрерывное выявление позиций противника, после чего артиллерия наносит удары по опорным пунктам, складам боеприпасов и узлам связи. FPV-дроны завершают поражение выявленных целей, ограничивая возможности ВСУ по удержанию позиций и проведению ротаций. Последовательное разрушение инженерной инфраструктуры осложняет стабилизацию обороны на данном участке.

Добропольское направление

Подразделения группировки "Центр" продолжают наступательные действия в районе Красноармейска (Покровска), Мирнограда (Димитрова) и на подступах к границе Днепропетровской области. Штурмовые подразделения ведут зачистку Гришино, одновременно развивая давление севернее Новоалександровки и Василевки.

В районе Сергеевки фиксируются тяжелые встречные бои. Противник задействует резервы механизированных бригад и пытается стабилизировать оборону контратаками. Поражение логистических маршрутов и скоплений техники ограничивает возможности ВСУ по переброске подкреплений.

Восточно-Запорожское направление

Подразделения 36-й общевойсковой армии группировки "Восток", включая соединения 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, продвигаются западнее и северо-западнее Гуляйполя. Бои ведутся за контроль над районами Гуляйпольского, Верхней Терсы и Воздвижевки. Огневое воздействие по логистическим маршрутам противника западнее линии Риздвянка – Верхняя Терса снижает интенсивность переброски резервов и ограничивает снабжение передовых подразделений.

Херсонское направление

ВСУ продолжают артиллерийские удары по населенным пунктам левобережья Днепра, включая Алешки, где имеются пострадавшие среди мирного населения. Подразделения группировки "Днепр" наносят ответные удары по выявленным огневым позициям противника на правом берегу, ограничивая активность украинской артиллерии и средств БПЛА.

Вчера, 2 апреля, главным событием дня стало то, что ВС РФ продолжили удерживать инициативу на ряде ключевых участков фронта.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1775250300


