|ВС РФ продолжают давить на противника на ряде ключевых участков фронта – итоговая сводка Readovka за 3 апреля
00:05 04.04.2026
ВС РФ продолжают давить на противника на ряде ключевых участков фронта – итоговая сводка Readovka за 3 апреля
СВО
Русская армия сохраняет инициативу на ключевых участках фронта. Наиболее динамичная обстановка складывается на Сумском, Харьковском, Славянском и Южно-Донецком направлениях, где интенсивное огневое воздействие сочетается с тактическим продвижением на 300–450 метров в сутки. ВСУ вынуждены перебрасывать резервы между направлениями, снижая устойчивость обороны.
Сумское направление
Подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Север", включая батальонные тактические группы 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии, продолжают давление на оборону ВСУ в Сумском районе. Бои ведутся в районах Павловки, Храповщины, Писаревки, Великой Рыбицы, Вольной Слободы, Мироновки, Вишенок и Новой Сечи, где на ряде участков зафиксировано продвижение до 450 метров.
Противник концентрирует резервы в Шосткинском районе, задействовав подразделения 33-го и 210-го отдельных штурмовых полков, а также перебрасывая силы с других участков фронта, включая подразделения 157-й отдельной механизированной бригады. Наша разведка своевременно выявляет перемещения, по районам сосредоточения наносятся удары ствольной артиллерии, РСЗО и БПЛА-камикадзе. В Краснопольском районе существенных изменений линии боевого соприкосновения не отмечается, однако постоянное огневое воздействие по выявленным опорным пунктам сохраняет давление на оборону ВСУ.
Харьковское направление
Подразделения 6-й общевойсковой армии группировки "Север" продолжают вытеснение противника от государственной границы и на этом направлении. Удары наносятся по районам Веселого, Юрченково, Металловки, Покаленого, Амбарного, Чугуева и Бударок.
На Липцовском участке штурмовые подразделения продвинулись в лесных массивах до 150 метров, на Волчанском направлении отмечено продвижение до 350 метров на нескольких участках. Подразделения РХБЗ применяют тяжелые огнеметные системы ТОС по опорным пунктам 113-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Покаленого.
На Великобурлукском участке противник задействует подразделения 3-й отдельной танковой и 3-й отдельной механизированной бригад, предпринимая контратаки севернее Амбарного. Попытки наступления пехотными группами пресекаются комплексным огневым поражением, что приводит к потерям личного состава и бронетехники ВСУ.
Купянское направление
В полосе ответственности соединений ЗВО отмечается рост активности подразделений русской армии в районах Петропавловки, Куриловки, Песчаного и на направлении Ковшаровки. Противник укрепляет оборону подразделениями механизированных бригад, оборудуя дополнительные опорные пункты и усиливая противотанковые рубежи.
Активизация на данном участке создает угрозу устойчивости обороны ВСУ на левом берегу Оскола и вынуждает украинское командование перераспределять резервы между Купянским и Волчанским направлениями.
Славянское направление
Подразделения 3-й общевойсковой армии группировки "Юг", включая артиллерийские соединения армейского подчинения, ведут планомерное разрушение укрепленных районов ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации. Для повышения темпа действий применяются маневренные мотоциклетные группы, действующие в районе Кривой Луки.
Разведывательные подразделения БПЛА обеспечивают непрерывное выявление позиций противника, после чего артиллерия наносит удары по опорным пунктам, складам боеприпасов и узлам связи. FPV-дроны завершают поражение выявленных целей, ограничивая возможности ВСУ по удержанию позиций и проведению ротаций. Последовательное разрушение инженерной инфраструктуры осложняет стабилизацию обороны на данном участке.
Добропольское направление
Подразделения группировки "Центр" продолжают наступательные действия в районе Красноармейска (Покровска), Мирнограда (Димитрова) и на подступах к границе Днепропетровской области. Штурмовые подразделения ведут зачистку Гришино, одновременно развивая давление севернее Новоалександровки и Василевки.
В районе Сергеевки фиксируются тяжелые встречные бои. Противник задействует резервы механизированных бригад и пытается стабилизировать оборону контратаками. Поражение логистических маршрутов и скоплений техники ограничивает возможности ВСУ по переброске подкреплений.
Восточно-Запорожское направление
Подразделения 36-й общевойсковой армии группировки "Восток", включая соединения 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, продвигаются западнее и северо-западнее Гуляйполя. Бои ведутся за контроль над районами Гуляйпольского, Верхней Терсы и Воздвижевки. Огневое воздействие по логистическим маршрутам противника западнее линии Риздвянка – Верхняя Терса снижает интенсивность переброски резервов и ограничивает снабжение передовых подразделений.
Херсонское направление
ВСУ продолжают артиллерийские удары по населенным пунктам левобережья Днепра, включая Алешки, где имеются пострадавшие среди мирного населения. Подразделения группировки "Днепр" наносят ответные удары по выявленным огневым позициям противника на правом берегу, ограничивая активность украинской артиллерии и средств БПЛА.
