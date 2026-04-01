Разоблачительный отчет The Intercept: Пентагон скрывает потери США на Ближнем Востоке

01:32 04.04.2026 "Замалчивание потерь": Пентагон скрывает потери США на Ближнем Востоке при Трампе.

Пентагон предоставил устаревшие данные о количестве американских военнослужащих, погибших или раненых во время войны с Ираном, что привело к занижению статистики.



https://theintercept.com/

Ник Турс (Nick Turse)

1 апреля 2026



Согласно анализу издания The Intercept, с октября 2023 года на Ближнем Востоке были ранены или убиты почти 750 американских военнослужащих. Однако Пентагон отказывается это признавать.







Центральное командование США (CENTCOM), которое курирует военные операции на Ближнем Востоке, похоже, занимается тем, что один из представителей министерства обороны назвал "замалчиванием потерь", предоставляя изданию The Intercept заниженные и устаревшие данные и не предоставляя разъяснений относительно погибших и раненых военнослужащих.



По меньшей мере 15 американских военнослужащих получили ранения в пятницу в результате иранской атаки на саудовскую авиабазу, где размещены американские войска, сообщили изданию The Intercept два правительственных чиновника. С момента начала войны США против Ирана чуть более месяца назад в регионе погибли или получили ранения сотни американских военнослужащих.



Президент Дональд Трамп, одетый в синий костюм, красный галстук и бейсболку , присутствовал на торжественной церемонии передачи первых американских солдат, погибших на войне, и заявил, что жертвы неизбежны. "В таких конфликтах всегда есть смерть", - сказал он позже. "Я встретился с родителями погибших, и это были невероятные люди. Невероятные люди, но у всех них было одно общее. Каждый из них сказал мне одно и то же: Завершите начатое, сэр. Пожалуйста, завершите начатое".



Во вторник Трамп намекнул, что свернет войну с Ираном всего за две недели, несмотря на то, что не достиг многих из заявленных им целей, таких как "свобода для народа" Ирана, "захват иранской нефти" и принуждение Ирана к "безоговорочной капитуляции". В какой-то момент президент даже заявил, что война продлится "столько, сколько потребуется для достижения нашей цели – МИРА НА ВСЕМ БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ВО ВСЕМ МИРЕ!"



В то же время, Центральное командование США (CENTCOM) предоставило устаревшие данные о количестве жертв, что привело к занижению статистики, в том числе в заявлении, направленном в понедельник пресс-секретарем капитаном Тимом Хокинсом, в котором отмечалось, что "с начала операции "Эпическая ярость" около 303 американских военнослужащих получили ранения". Комментарий был сделан три дня назад и не включал данные как минимум о 15 раненых в результате пятничной атаки на авиабазу принца Султана в Саудовской Аравии. Командование не ответило на неоднократные запросы о предоставлении обновленных данных.



Центральное командование также отказалось предоставить данные о количестве военнослужащих, погибших в регионе с начала войны. Анализ, проведенный организацией Intercept, оценивает это число как минимум в 15 человек.



"Совершенно очевидно, что [министр обороны Пит] Хегсет и Белый дом хотят держать это в строжайшей тайне", - сказал представитель министерства обороны, говоривший на условиях анонимности, чтобы быть откровенным.



В 2024 году, во время администрации Байдена, Пентагон предоставил изданию The Intercept подробную хронологию атак на американские базы на Ближнем Востоке, в которой указывалось конкретное атакованное место, тип удара, наличие или отсутствие жертв, а также общее количество атак по странам.



Данные администрации Трампа, напротив, лишены детализации и ясности. Текущие данные Центрального командования США (CENTCOM) о потерях, по всей видимости, не включают более 200 моряков, получивших медицинскую помощь в связи с отравлением дымом или другими травмами в результате пожара на борту авианосца USS Gerald R. Ford, прежде чем он с трудом добрался до Суда-Бей в Греции для ремонта. CENTCOM не ответило на около десятка запросов о разъяснении данных о потерях и связанной с ними информации, отправленных на этой неделе.



"Центральное командование и Белый дом должны предоставлять точную и своевременную информацию о затратах и жертвах, связанных с этой войной. В конце концов, ее финансируют американские налогоплательщики, и именно она подрывает экономическое процветание и благополучие США", - заявила изданию The Intercept Дженнифер Кавана, директор по военному анализу в Defense Priorities, аналитическом центре, выступающем за взвешенную внешнюю политику США.



"У них нет зенитного оборудования. Их радары полностью уничтожены", - заявил Трамп в среду. "Мы непобедимы как военная сила".







В ответ на непрерывные бомбардировки Ирана со стороны США, страна ответила атаками на американские базы на Ближнем Востоке с использованием баллистических ракет и беспилотников. Центральное командование США (CENTCOM) отказывается даже предоставить простой подсчет американских баз, подвергшихся атакам во время войны. "У нас нет для вас никакой информации", - заявил представитель CENTCOM изданию The Intercept. Однако анализ, проведенный The Intercept, показывает, что целями атак стали базы в Бахрейне, Ираке, Иордании, Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии, Сирии и Объединенных Арабских Эмиратах.



Во вторник Хегсет заявил, что Иран сохраняет возможность ответить на удары США, но их атаки будут неэффективными. "Да, они по-прежнему будут запускать ракеты, - сказал он, - но мы будем их сбивать". В среду утром официальные лица в Бахрейне, Кувейте и Катаре сообщили о ракетных или беспилотных атаках со стороны Ирана.



По словам двух правительственных чиновников, иранские удары вынудили американские войска отступить со своих баз в отели и офисные здания по всему региону. Представитель министерства обороны был возмущен неспособностью Пентагона должным образом укрепить базы и высмеял молитву Хегсета, произнесенную во вторник на пресс-конференции в Пентагоне. "Пусть Бог оберегает их всех, днем и ночью. Пусть его всемогущие и вечные руки провидения протянутся над ними и защитят их", - сказал Хегсет.



"Почему Хегсет не защитил их?" - спросил представитель министерства обороны. "Любой здравомыслящий человек понимал, что эти нападения неизбежны".



Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон не ответил на многочисленные запросы о комментариях.







Отставной генерал Джозеф Вотел, бывший глава Центрального командования, напомнил, что американские войска в регионе подвергаются атакам беспилотников уже как минимум десять лет. "В то время мы осознали необходимость защиты от этой угрозы, и Министерству обороны потребовалось слишком много времени, чтобы отреагировать и обеспечить адекватную защиту наших развернутых войск", - сказал он изданию The Intercept, имея в виду атаки беспилотников во время кампании против ИГИЛ весной 2016 года. "Было общеизвестно, что в случае нападения Иран нанесет ответный удар по нашим базам, объектам и войскам, и я согласен, что мы должны были предвидеть и быть готовыми к этой неизбежности".



Кавана, которая ранее обращала внимание на уязвимость американских форпостов на Ближнем Востоке, поддержала Вотела. "Уже много лет ясно, что быстрое распространение беспилотников и дешевых ракет поставит под угрозу американские базы и американские радары раннего обнаружения в регионе, однако Пентагон мало что сделал для их защиты", - сказала она. "Неспособность инвестировать в укрепленную инфраструктуру была осознанным выбором. Конгресс должен рассматривать эту неудачу как доказательство того, что простое выделение Пентагону дополнительных средств не является путем к национальной безопасности".



"Было бы лучше, если бы базы по всему региону были закрыты навсегда", - добавила она.



В публичных заявлениях министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи раскритиковал США за использование мирных жителей в соседних арабских монархиях стран Совета сотрудничества Персидского залива в качестве живого щита. "Американские солдаты бежали с военных баз в странах Персидского залива и прятались в отелях и офисах", - написал он на прошлой неделе в X. "Отели в США отказывают в бронировании офицерам, которые могут представлять опасность для клиентов. Отели стран Персидского залива должны поступать так же".



Вотел также выразил обеспокоенность по поводу использования войсками гостиниц и офисов, отметив, что это "может превратить обычную гражданскую инфраструктуру в военные цели для режима".



В прошлом месяце в результате удара иранского беспилотника по отелю в Бахрейне были ранены двое сотрудников Министерства обороны, согласно телеграмме Госдепартамента, с которой ознакомилась газета Washington Post. Центральное командование США не ответило на запрос издания The Intercept о подтверждении того, что эти ранения связаны с атакой 2 марта на отель Crowne Plaza, роскошный отель в Манаме, столице Бахрейна, но один из чиновников предположил, что это вероятно.



Вотел заявил, что неспособность обеспечить войскам надлежащую защиту может ограничить возможности американских операций. "Я думаю, это действительно осложняет командование и управление и может повлиять на сплоченность и эффективность подразделений", - сказал он изданию The Intercept, имея в виду переброску войск в отели и офисные здания. "Тем не менее, у нас может остаться не так много вариантов, если мы не сможем защитить военные базы, где они обычно размещаются".



По меньшей мере 15 американских военнослужащих на Ближнем Востоке погибли с начала войны с Ираном, в том числе шесть человек, убитых в результате удара беспилотника по порту Шуайба в Кувейте , и один солдат, погибший в результате "нападения противника 1 марта 2026 года на авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии ". Более 520 американских военнослужащих также получили ранения, в том числе те, кто пострадал от отравления дымом на авиабазе Форд.



До начала нынешней войны с Ираном американские базы на Ближнем Востоке все чаще становились мишенью для атак с использованием беспилотников, ракет, минометов и баллистических ракет ближнего действия после начала войны Израиля в Газе в октябре 2023 года. Большинство атак произошло в течение года после начала конфликта. По меньшей мере 175 военнослужащих были убиты или ранены в результате этих атак, в том числе трое военнослужащих, погибших в январе 2024 года в результате удара по башне 22 на объекте в Иордании. Другие атаки были направлены против авиабазы Аль-Асад, Багдадского центра дипломатической поддержки, лагеря Виктори, базы Юнион III, авиабазы Эрбиль и авиабазы Башур в Ираке, а также гарнизона Аль-Танф, авиабазы Дейр-эз-Зор, базы обеспечения миссии Евфрат, базы обеспечения миссии Грин-Виллидж, патрульной базы Шаддади, посадочной зоны Румалин, Телль-Байдар и Таль-Тамира в Сирии.



В статистику потерь не включены подрядчики, большинство из которых - иностранцы, получившие травмы, не связанные с боевыми действиями. Официальная статистика США показывает, что только за 2024 год в зоне ответственности CENTCOM было зафиксировано почти 12 900 случаев травм среди подрядчиков. Более 3700 из них - это наиболее серьезные травмы, не приводящие к летальному исходу, включая черепно-мозговые травмы, потребовавшие более семи дней отсутствия на работе. Восемнадцать подрядчиков также погибли, все они в Ираке. Эти цифры, вероятно, значительно занижены, но если даже небольшое количество известных травм среди подрядчиков будет добавлено к общему числу, число жертв среди американцев и военнослужащих на американских базах может превысить 13 600.



Справка Google ИИ:

The Intercept - американское некоммерческое издание, специализирующееся на расследованиях в сфере нацбезопасности, политики США и защиты гражданских прав. Прославилось публикацией секретных документов Эдварда Сноудена и частым использованием данных от информаторов спецслужб. The Intercept - это скорее "независимое" левое СМИ, которое атакует как республиканцев, так и "традиционных" демократов, защищая интересы прогрессивного движения и гражданские свободы. Источник - The Intercept

