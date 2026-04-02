 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 04.04.2026
21:41  Бушер под ударом: как ветер Шамаль принесет невидимую угрозу в арабские мегаполисы
14:33  Трамп в тупике. Вместо "маленькой и победоносной" войны - кошмар на Ближнем Востоке и внутри США, - Сергей Кожемякин
13:58  Табылды Акеров и его научная монография "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпоху"
05:10  Война в Иране вызвала в Центральной Азии смешанные чувства, - Тимофей Бордачев
03:48  InfoBRICS: Американские военные привыкли скорее запугивать противника, чем сражаться по-настоящему
01:32  Разоблачительный отчет The Intercept: Пентагон скрывает потери США на Ближнем Востоке
00:05  ВС РФ продолжают давить на противника на ряде ключевых участков фронта – итоговая сводка Readovka за 3 апреля
Пятница, 03.04.2026
15:00  Кухня Роджерса: Доброе утро, Вьетнам! Высадка армии США будет в районе Пасабандара?
14:32  Китай может обрушить мировой рынок чипов блокадой Тайваньского пролива
04:40  Узбекистан начинает масштабную подготовку к 35-летию независимости
03:21  Депутаты Госдумы РФ в Вашингтоне: что происходит? - Михаил Делягин
02:15  Проект "Артемида-2": США мечтают получить Луну в свою собственность
01:02  НГ: Экстренная встреча ОТГ в Баку. Тюркские государства пытаются обойти иранскую войну
00:05  ВС РФ удерживают инициативу и давят по ключевым направлениям – итоговая сводка Readovka за 2 апреля
Четверг, 02.04.2026
12:37  Госсовет безопасности Туркменистана оценил работу силовиков за январь–март текущего года
12:05  Это сугубо бытовой инцидент - МИД Казахстана о конфликте с участием граждан в России
04:15  У Центральной Азии появился шанс превратить свою географическую изоляцию в глобальное преимущество
03:43  Китай показал сценарий "войны будущего", где на передовой - дроны и робособаки
02:49  МИД России об угрозе для граждан подвергнуться задержанию по запросам спецслужб США
02:09  НГ: Новый премьер Монголии Ням-Осорын Учрал обещает одолеть бюрократию и коррупцию
01:35  КСИР предупреждает: "Отойдите на километр от зданий Microsoft"
00:05  Русская группировка войск "Север" усиливает давление на Сумском и Харьковском направлениях – итоговая сводка Readovka за 1 апреля
Среда, 01.04.2026
23:10  10 самых важных дат истории Астаны, - П.В.Густерин
12:37  Узбекистан и Казахстан налаживают сотрудничество в области космоса и креативной экономики
11:45  Казахстану важно не втянуться в чужие войны, вовремя сориентироваться и сделать правильный выбор, - Константин Сыроежкин
05:47  Известия: Атаки на Усть-Лугу. Россия будет сбивать дроны над территорией стран НАТО?
04:15  НГ: Исламабад втягивает Пекин в диалог о мире с Ираном
02:19  Газовые расклады Туркменистана: почему Транскаспийский газопровод не будет построен? - Дмитрий Нефедов
01:55  NZZ: США потопят в Ормузском проливе основу собственного могущества
00:05  ВС РФ развивают наступление в промышленном районе Константиновки – итоговая сводка Readovka за 31 марта
Вторник, 31.03.2026
22:14  В Индии посчитают касты и численность населения
18:31  На Кубу прибыла гумпартия российской нефти
17:15  Iran.ru: Почему сценарий наземного вторжения в Иран может обернуться для США стратегической ловушкой
11:07  Профессор Ачарья (Индия): об ускорении конца американской глобальной гегемонии
10:49  Кадровые перестановки мэров и акимов в Кыргызстане 31.03.2026
10:03  Узбекистан принимает меры по сдерживанию инфляции и поддержке темпов экономического роста
02:37  Caravan.kz: Что мошенники могут сделать с чеком, оставленным на кассе
00:05  ВС РФ поджимают Краснолиманскую группировку ВСУ – сводка Readovka за 30 марта
Понедельник, 30.03.2026
22:08  Известия: Как Киев лишает Астану денег, а европейцев - энергоресурсов
20:58  НГ: Пекин хочет присоединить Тайвань деньгами, а не оружием
12:19  Агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенные кредитные рейтинги Кыргызстана
11:54  ОДКБ принял Заявление в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана
11:41  На 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны из Алматы Василий Зинченко
01:45  НАТО как афера: американские мошенники развели старушку Европу, - Дмитрий Бавырин
00:05  ВС РФ наступают на трех направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 29.03.2026
21:40  НГ: Узбекистан и Таджикистан могут оказаться в транспортном тупике
12:17  Война по расписанию. Афганистан рискует превратиться из "транспортного моста" в непреодолимый барьер между регионами
11:41  Китайская CNCEC будет развивать углехимический проект в Монголии
11:37  Токаев методично пропагандирует свое представление об идеальном государстве, - Данияр Ашимбаев
11:32  Война на пороге Средней Азии, - Сергей Кожемякин
10:05  Парламент Монголии удовлетворил просьбу премьера Гомбожавын Занданшатара об отставке
03:10  Мир готовят к банкротству США, - Виктория Никифорова
03:01  Итоги визита Александра Лукашенко в КНДР, - Кирилл Озимко
02:33  Такаити готовит японцев к войне с Китаем? - Анатолий Кошкин
Суббота, 28.03.2026
15:05  ParsToday Russian: КСИР уничтожил в Дубае украинский склад систем противодействия беспилотникам
14:34  США не получат авиабазу "Баграм". Интервью спецпредставителя Президента РФ по Афганистану Замира Кабулова
02:52  Эммануэль Тодд: Запад превращается в группу террористических государств
01:44  Киргизия предложила закрепить определенные отрасли в ЕАЭС за малыми странами
00:05  Ключевые события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 27 марта
Пятница, 27.03.2026
22:35  ФСК: Разногласия Турции и Азербайджана по Ирану меняют региональные расклады
21:22  Дипломатия с американским юмором: в США российским депутатам подарили "носки Трампа"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
InfoBRICS: Американские военные привыкли скорее запугивать противника, чем сражаться по-настоящему
03:48 04.04.2026

Потеряны десятки военных самолетов США. Придет ли когда-нибудь унижениям Пентагона конец?
InfoBRICS: в США ищут козлов отпущения после провалов в Иране

Война в Иране продемонстрировала неспособность США вести затяжные конфликты, пишет InfoBRICS. Как бы ни старались в Вашингтоне скрыть потери, иранские удары поразили десятки бортов вспомогательной авиации, нарушив логистику и снабжение группировки. Теперь в Белом доме ищут "козлов отпущения", на которых можно свалить вину за провал кампании.

Драголюб Боснич
infoBRICS
02 апреля 2026

Иран замедлил наступательный порыв Америки, выиграв время для рассредоточения сил и восстановления противовоздушной обороны. Время же позволяет Тегерану наносить ответные высокоточные удары, раскалывая политические круги в Вашингтоне. Паника перед промежуточными выборами вынуждает администрацию Трампа лихорадочно искать "козлов отпущения", на которых можно свалить вину за бесконечную череду провалов.

С тех пор как США развязали войну с Ираном (кодовое название "Эпическая ярость", которую многие наблюдатели метко переименовали в "Ярость Эпштейна"), дела идут из рук вон плохо. Первоначальные тактические потери обернулись стратегическими унижениями той силы, которую Дональд Трамп регулярно называет "самой мощной армией в истории". К концу первого месяца войны Пентагон понес заметные потери среди критически важной вспомогательной авиации – будь то самолеты-заправщики или самолеты разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR). Эти потери непропорционально велики, поскольку именно такая техника составляет основу всей архитектуры проецирования военной мощи США на Ближнем Востоке (и далеко за его пределами).

С середины марта США потеряли около дюжины самолетов-заправщиков – в первую очередь KC-135 "Stratotankers". Машины повреждены безвозвратно или полностью уничтожены, причем как в воздухе, так и на земле. В результате этих высокоточных ударов десятки членов экипажей и вспомогательного персонала убиты или ранены. Официальная пропагандистская машина делает все возможное, чтобы представить эти потери как "случаи дружественного огня", "технические неисправности", "столкновения в воздухе" или "удары о стаю птиц". Кроме того, иранские зенитно-ракетные комплексы сбили десятки беспилотников, в частности, MQ-9 "Reaper", каждый из которых стоит до 35 миллионов долларов.

За предыдущие недели иранские военные уничтожили множество наземных радиолокационных установок, фактически ослепив Пентагон. Это вынудило его задействовать критически важные воздушные средства ISR – патрульно-противолодочные самолеты P-8 "Poseidon" и самолеты ДРЛОиУ E-3G "Sentry", более известные как Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения (AWACS). Несколько таких машин были уничтожены 27 марта в результате атаки Ирана по авиабазе "Принц Султан" на востоке Саудовской Аравии. Спутниковые снимки показывают серьезно поврежденные самолеты, которые находятся прямо на летном поле. Это однозначно свидетельствует о провале не только разведки, но и систем ПВО.

Самолеты типа E-3 обеспечивают широкомасштабное радиолокационное покрытие, отслеживание пусков ракет и управление боем для американских самолетов и самолетов их союзников и государств-сателлитов. В сочетании с потерями заправщиков эти неудачи серьезно осложняют логистические и разведывательные операции Пентагона в момент, когда президент Дональд Трамп уже обдумывает наземное вторжение в Иран. Флот самолетов KC-135, уже устаревший и сильно изношенный после десятилетий американской агрессии по всему миру, нечем заменить: производство было свернуто более 60 лет назад. Новых заправщиков KC-46 "Pegasus" пока хватает – военные США еще не нарастили их выпуск в достаточном количестве.

Таким образом фундамент американских операций на дальних дистанциях оказывается под угрозой: иранские военные продолжают охотиться именно за такими стратегическими целями. Этого следовало ожидать: Тегерану необходимо сорвать бомбардировки, с помощью которых США неизбирательно уничтожают гражданские объекты по всей стране – жилые кварталы, школы, больницы. Истребителям и штурмовикам, действующим с авиабаз или авианосцев, требуется несколько дозаправок, чтобы долететь до Ирана и вернуться обратно. Из-за вывода из строя такого количества KC-135 Пентагон вынужден все больше полагаться на стратегические бомбардировщики.

Когда воздушные танкеры уничтожены или повреждены, интенсивность вылетов падает, заставляя самолеты действовать в гораздо меньшем радиусе. Это также повышает зависимость от передовых баз, что весьма рискованно с учетом дальности иранских ударов. Кроме того, опытные экипажи заправщиков отмечают усталость и растущее отставание от графика технического обслуживания: им приходится находиться в воздухе дольше и в гораздо более опасных условиях. Американские военные привыкли скорее запугивать противника, чем сражаться по-настоящему. Персонал ВС США попросту нечасто имел дело с хотя бы мало-мальски способным врагом, который может не только стрелять в ответ, но и наносить высокоточные удары на дальних дистанциях.

Способность Ирана поражать цели по всему Ближнему Востоку демонстрирует, что даже ранее казавшиеся безопасными авиабазы в глубоком тылу больше не являются надежным убежищем. Это вынуждает американские войска действовать с еще больших расстояний, создавая классическую "уловку-22": Пентагону требуется еще больше самолетов-заправщиков для проведения любых операций. Хуже другое: теперь, когда базы уязвимы, Вашингтон вынужден перенаправлять боевые ресурсы на их оборону, а не на наступательные удары. Некоторые сообщения даже утверждают, что были поражены два новейших американских самолета радиоэлектронной борьбы EC-130H. Этот "электронный призрак" считается "скрытым" оружием: он не делает ни одного выстрела, но способен парализовать целые армии.

Таких машин в эксплуатации находится всего три (каждая стоит более 165 миллионов долларов). Их задача – нарушать связь и управление войсками противника, вести наступательные контрразведывательные операции и осуществлять широкий спектр радиоэлектронных атак. Самолеты EC-130 также могут атаковать радиолокационные станции раннего предупреждения и обнаружения, что делает их критически важными для миссий по подавлению ПВО противника. Если сообщения об их уничтожении или повреждении верны, это означает резкое снижение возможностей Пентагона по поражению иранских ЗРК. Бомбардировки Тегерана под угрозой – а это, безусловно, может расцениваться как крупный успех иранских военных.

Снижение возможностей по подавлению ПВО противника и разведки (ISR) усугубляет сразу несколько стратегических проблем США. Потери MQ-9 снижают эффективность постоянного воздушного наблюдения и высокоточного целеуказания, которые необходимы для охоты за мобильными иранскими средствами – такими как пусковые установки ракет. Это облегчает Тегерану нанесение ответных ударов и поражение других ключевых целей на авиабазах по всему Ближнему Востоку. Однако потери самолетов типа E-3G и EC-130H еще серьезнее: это подрывает управление в реальном времени и снижает эффективность раннего предупреждения о баллистических ракетах и роях дронов. Без постоянного разведывательного и радиоэлектронного прикрытия бомбардировочные операции становятся все более разрозненными, рискованными и малоэффективными.

Вашингтон всегда может рассчитывать на спутники, но это решение далеко от идеала: космические средства не способны обеспечить непрерывное наблюдение в реальном времени, особенно когда речь идет об обнаружении и отслеживании мобильных платформ. Другой пилотируемый разведчик – старый U-2 – устарел и крайне уязвим. Гораздо более новые системы, такие как E-7 "Wedgetail", еще не поступили на вооружение ВВС США. Но даже будучи принятыми, их было бы недостаточно для замены потерянных E-3G. Все это сильно подрывает устойчивость интенсивных бомбардировочных операций – не говоря уже о миллиардах потерянных долларов и стратегических неудачах для Вашингтона.

Как уже упоминалось, общие потери США еще предстоит подсчитать, но они уже исчисляются десятками только среди пилотируемых самолетов. Официальная пропагандистская машина делает все возможное, чтобы скрыть истинные масштабы, но с каждым днем это удается ей все хуже. В отличие от 1990-х и 2000-х годов, когда американские СМИ практически не имели конкуренции и могли безнаказанно врать, демонизируя целые народы (сербов, арабов), сегодня существует множество альтернативных источников, сообщения которых невозможно отрицать – как бы их не замалчивали. Даже многие американские наблюдатели открыто выражают презрение к Пентагону и его некомпетентности.

Эксперты с горечью признают, что еще недавно высмеивали российскую армию, а теперь видят, как США несут куда более высокие потери – причем в активах, которые стоят миллиарды и которые очень трудно или вовсе невозможно заменить. Хуже того, эти активы уничтожаются иранскими ракетами и дронами, которые в десятки и сотни раз дешевле. Это наглядно демонстрирует, что Иран может добиться значительного асимметричного эффекта, нанося удары по американским вспомогательным силам (разведке и средствам РЭБ), а не по истребителям или бомбардировщикам. Вашингтон настаивает, что в воздушных боях не потеряно ни одного пилотируемого боевого самолета, но даже если это так, убыль вспомогательной авиации обнажает логистическую хрупкость всей американской машины.

При поддержке многополярных держав (прежде всего России и Китая) Иран сумел замедлить темпы американской агрессии, выиграть время для рассредоточения своих сил и восстановления ПВО. Это также позволяет ему наносить ответные высокоточные удары, что ведет к политическим разногласиям в Вашингтоне. На фоне паники перед промежуточными выборами администрация Трампа лихорадочно ищет виноватых в бесконечной череде провалов. Пентагон мог бы попытаться усилить удары по иранской гражданской инфраструктуре, но вышеуказанные неудачи лишь повышают риск дальнейших потерь. Администрация Трампа может понести практически необратимый политический ущерб. Так или иначе, все это подчеркивает стратегическую уязвимость Америки в затяжных конфликтах.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1775263680


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законы о взаимной правовой помощи между Казахстаном и Перу одобрил Сенат
- Олжас Бектенов принял участие во встрече глав правительств стран-участниц Организации тюркских государств в Баку
- Кадровые перестановки
- Серик Жумангарин провел встречу с заместителем министра иностранных дел Украины
- Суд защитил имущественные интересы государства: с осужденных взыскан ущерб
- Рабочий график главы государства
- Депутатские поправки по повышению эффективности деятельности спецгосорганов одобрил Мажилис в первом чтении
- Инфляция в Республике Казахстан (март 2026г.)
- Ежегодное заседание Комиссии по мониторингу за расходованием средств из Нацфонда прошло в ВАП РК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  