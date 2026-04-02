Суббота, 04.04.2026
21:41  Бушер под ударом: как ветер Шамаль принесет невидимую угрозу в арабские мегаполисы
14:33  Трамп в тупике. Вместо "маленькой и победоносной" войны - кошмар на Ближнем Востоке и внутри США, - Сергей Кожемякин
13:58  Табылды Акеров и его научная монография "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпоху"
05:10  Война в Иране вызвала в Центральной Азии смешанные чувства, - Тимофей Бордачев
03:48  InfoBRICS: Американские военные привыкли скорее запугивать противника, чем сражаться по-настоящему
01:32  Разоблачительный отчет The Intercept: Пентагон скрывает потери США на Ближнем Востоке
00:05  ВС РФ продолжают давить на противника на ряде ключевых участков фронта – итоговая сводка Readovka за 3 апреля
Пятница, 03.04.2026
15:00  Кухня Роджерса: Доброе утро, Вьетнам! Высадка армии США будет в районе Пасабандара?
14:32  Китай может обрушить мировой рынок чипов блокадой Тайваньского пролива
04:40  Узбекистан начинает масштабную подготовку к 35-летию независимости
03:21  Депутаты Госдумы РФ в Вашингтоне: что происходит? - Михаил Делягин
02:15  Проект "Артемида-2": США мечтают получить Луну в свою собственность
01:02  НГ: Экстренная встреча ОТГ в Баку. Тюркские государства пытаются обойти иранскую войну
00:05  ВС РФ удерживают инициативу и давят по ключевым направлениям – итоговая сводка Readovka за 2 апреля
Четверг, 02.04.2026
12:37  Госсовет безопасности Туркменистана оценил работу силовиков за январь–март текущего года
12:05  Это сугубо бытовой инцидент - МИД Казахстана о конфликте с участием граждан в России
04:15  У Центральной Азии появился шанс превратить свою географическую изоляцию в глобальное преимущество
03:43  Китай показал сценарий "войны будущего", где на передовой - дроны и робособаки
02:49  МИД России об угрозе для граждан подвергнуться задержанию по запросам спецслужб США
02:09  НГ: Новый премьер Монголии Ням-Осорын Учрал обещает одолеть бюрократию и коррупцию
01:35  КСИР предупреждает: "Отойдите на километр от зданий Microsoft"
00:05  Русская группировка войск "Север" усиливает давление на Сумском и Харьковском направлениях – итоговая сводка Readovka за 1 апреля
Среда, 01.04.2026
23:10  10 самых важных дат истории Астаны, - П.В.Густерин
12:37  Узбекистан и Казахстан налаживают сотрудничество в области космоса и креативной экономики
11:45  Казахстану важно не втянуться в чужие войны, вовремя сориентироваться и сделать правильный выбор, - Константин Сыроежкин
05:47  Известия: Атаки на Усть-Лугу. Россия будет сбивать дроны над территорией стран НАТО?
04:15  НГ: Исламабад втягивает Пекин в диалог о мире с Ираном
02:19  Газовые расклады Туркменистана: почему Транскаспийский газопровод не будет построен? - Дмитрий Нефедов
01:55  NZZ: США потопят в Ормузском проливе основу собственного могущества
00:05  ВС РФ развивают наступление в промышленном районе Константиновки – итоговая сводка Readovka за 31 марта
Вторник, 31.03.2026
22:14  В Индии посчитают касты и численность населения
18:31  На Кубу прибыла гумпартия российской нефти
17:15  Iran.ru: Почему сценарий наземного вторжения в Иран может обернуться для США стратегической ловушкой
11:07  Профессор Ачарья (Индия): об ускорении конца американской глобальной гегемонии
10:49  Кадровые перестановки мэров и акимов в Кыргызстане 31.03.2026
10:03  Узбекистан принимает меры по сдерживанию инфляции и поддержке темпов экономического роста
02:37  Caravan.kz: Что мошенники могут сделать с чеком, оставленным на кассе
00:05  ВС РФ поджимают Краснолиманскую группировку ВСУ – сводка Readovka за 30 марта
Понедельник, 30.03.2026
22:08  Известия: Как Киев лишает Астану денег, а европейцев - энергоресурсов
20:58  НГ: Пекин хочет присоединить Тайвань деньгами, а не оружием
12:19  Агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенные кредитные рейтинги Кыргызстана
11:54  ОДКБ принял Заявление в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана
11:41  На 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны из Алматы Василий Зинченко
01:45  НАТО как афера: американские мошенники развели старушку Европу, - Дмитрий Бавырин
00:05  ВС РФ наступают на трех направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 29.03.2026
21:40  НГ: Узбекистан и Таджикистан могут оказаться в транспортном тупике
12:17  Война по расписанию. Афганистан рискует превратиться из "транспортного моста" в непреодолимый барьер между регионами
11:41  Китайская CNCEC будет развивать углехимический проект в Монголии
11:37  Токаев методично пропагандирует свое представление об идеальном государстве, - Данияр Ашимбаев
11:32  Война на пороге Средней Азии, - Сергей Кожемякин
10:05  Парламент Монголии удовлетворил просьбу премьера Гомбожавын Занданшатара об отставке
03:10  Мир готовят к банкротству США, - Виктория Никифорова
03:01  Итоги визита Александра Лукашенко в КНДР, - Кирилл Озимко
02:33  Такаити готовит японцев к войне с Китаем? - Анатолий Кошкин
Суббота, 28.03.2026
15:05  ParsToday Russian: КСИР уничтожил в Дубае украинский склад систем противодействия беспилотникам
14:34  США не получат авиабазу "Баграм". Интервью спецпредставителя Президента РФ по Афганистану Замира Кабулова
02:52  Эммануэль Тодд: Запад превращается в группу террористических государств
01:44  Киргизия предложила закрепить определенные отрасли в ЕАЭС за малыми странами
00:05  Ключевые события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 27 марта
Пятница, 27.03.2026
22:35  ФСК: Разногласия Турции и Азербайджана по Ирану меняют региональные расклады
21:22  Дипломатия с американским юмором: в США российским депутатам подарили "носки Трампа"
    ЦентрАзия 
Война в Иране вызвала в Центральной Азии смешанные чувства, - Тимофей Бордачев
Война в Иране вызвала в Центральной Азии смешанные чувства
Страны Центральной Азии, почувствовавшие себя островком мира между враждующими великими державами, получающим экономические выгоды от своего положения, опасаются как падения Ирана, так и его победы.

Тимофей Бордачев
Программный директор клуба "Валдай"
2 апреля 2026

Нельзя сказать, что друзья и союзники России в Центральной Азии когда-либо сталкивались с опасным геополитическим окружением. Их большие соседи – Россия на севере, Китай на Востоке и Иран на юго-западе – на протяжении всей истории независимости обеспечивали региону своего рода "буфер безопасности", за которым можно было спокойно заниматься собственным развитием. Они не граничат с такими державами, как Турция, Израиль и тем более США, внешняя политика которых не отличается милосердием к своим более слабым соседям.

Единственное тревожное соседство представлял собой Афганистан, где с конца 1970-х до 2021 года постоянно шла какая-то война. Однако и он в последние пять лет заметно привел себя в порядок: бегство американцев летом 2021 года и приход к власти талибов смогли сравнительно стабилизировать там внутреннюю ситуацию. Наблюдатели едины во мнении, что вооруженный конфликт между Кабулом и Исламабадом – это не то, что может взорвать ситуацию вокруг, а, скорее, соседские дипломатические недоразумения.

Но теперь, после начала агрессии США и Израиля против Ирана, ситуация грозит измениться для Центральной Азии не в лучшую сторону. Первоначально главной причиной для беспокойства считалась вероятность того, что сбудется стратегическая мечта Израиля – Иран развалится на несколько враждующих друг с другом регионов. Или, по меньшей мере, погрузится в хаос гражданского противостояния.

Такой сценарий был идеальным для израильтян и, в принципе, приветствовался официальным Вашингтоном. Как мы знаем теперь, против не были даже отдельные соседи Ирана в регионе Персидского залива. Понятно, что последствиями этого стало бы превращение иранской территории в источник разнообразных террористических угроз, которые могли бы распространяться на Центральную Азию.

Но, что еще более опасно, США получили бы новый плацдарм для ведения подрывной работы в регионе. Стратегия Вашингтона состоит в дестабилизации стран, непосредственно примыкающих к его главным стратегическим противникам – России и Китаю. Даже не для войны с ними, а просто чтобы всегда иметь в своем распоряжении дополнительный рычаг давления и способ заставить Москву и Пекин впустую тратить дополнительные ресурсы.

После прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" такие возможности у американцев сократились. А вот наступление хаоса в Иране могло резко повысить шансы США на то, чтобы создать при случае новую головную боль для России и КНР – раскачивая ситуацию в Центральной Азии. И это было бы очень опасно для правительств стран региона, имеющих очень амбициозные цели развития и вообще видящих себя как некий островок процветания и мира между враждующими великими державами.

Островок, получающий выгоду от своего положения, принимающий транзитные грузовые и финансовые потоки. Широко известно, что начало военно-политического конфликта России и Запада на Украине принесло Центральной Азии существенные экономические выгоды: потоки российских инвестиций и расширение разного вида международной торговли.

Иными словами, если падет Иран, то конец придет не только благополучию, но и планам на спокойное будущее. Большая война на Ближнем Востоке уже заставила многих изменить направления своих торговых потоков – страны Персидского залива и сам Иран надолго потеряли большую часть своей привлекательности.

Однако обрушения иранской государственности не произошло. Через месяц посла начала войны Тегеран демонстрирует очень высокую степень устойчивости к оказываемому на него давлению. И даже переходит в тактические контрнаступления, испытывая на прочность американских союзников в регионе. Выглядит так, что у Тегерана есть неплохие шансы выйти из схватки если не победителем, то потрепанным, но достойным противником американцев.

Но это также может создавать опасения в странах Центральной Азии: одержавший победу в борьбе с "большим сатаной" Иран, весьма вероятно, станет более напористым. И нашим друзьям в регионе нужно будет еще более внимательно прислушиваться к мнению Москвы или Пекина. А такой сценарий не очень хорош для исповедуемой столицами Центральной Азии "многовекторности".

Приведенные примеры показывают, насколько двойственным является восприятие происходящего вокруг Ирана и Израиля соседями России в Центральной Азии. С одной стороны, выглядит как опасность. И не только в случае распада Ирана: постоянная нестабильность к юго-западу неизбежно может создавать разные большие и мелкие угрозы. Тем более что путь войны со своими соседями, на который встал Израиль, грозит сделать Ближний Восток постоянной кровоточащей раной и привести к распространению там ядерного оружия.

Ничего хорошего не несет в себе и вероятный упадок монархических режимов стран Персидского залива – их благополучие было для многих символом успеха и, одновременно, источником инвестиций, тихой гаванью для размещения средств за рубежом. Мы знаем также, что там проходило в последние годы много доверительных дипломатических контактов.

Затягивание в воронку конфликта новых государств грозит поставить крест на планах по развитию международных транспортных коридоров через Каспийское море и в обход России. Они только начали сравнительно стабильно функционировать на фоне вооруженной борьбы в Европе, но могут внезапно потерять не только экономическую, но и политическую целесообразность. Тем более если через пару лет дипломатам удастся добиться некоторого снижения напряженности в Восточной Европе: тогда Китай очень быстро вернется к использованию транзитных путей через Россию.

При этом от конфликта вокруг Ирана появляются и новые возможности, и не только для самих центральноазиатов. Неожиданным образом в результате агрессии США и Израиля против Ирана может выиграть южный сосед Центральной Азии – Афганистан.

Уже несколько лет – при проамериканском режиме и талибах – ведутся разговоры о так называемом трансафганском транспортном коридоре. Он задумывается, как весьма серьезная транспортная артерия, соединяющая Россию, Центральную Азию, Афганистан и пакистанские порты на Индийском океане. Проект пользуется поддержкой всех потенциальных стран-участниц, особенно России. С 2021 года подписана масса деклараций о намерениях, разработано несколько технических обоснований, но пока дело с мертвой точки не сдвинулось. Да и сейчас обострение на границе Афганистана и Пакистана не дает оснований для оптимизма в краткосрочной перспективе.

Но если в ближайшие 10-15 лет Ближний Восток будет все больше погружаться в состояние "дикого поля", откуда бегут все, кому нужная сравнительная стабильность, положение может измениться. И тогда Афганистан получит уникальный шанс впервые за последние лет 700 оказаться включенным в большую международную торговлю. Для стран Центральной Азии это будет очень выгодно: рост благополучия южных соседей лишит Запад одного из последних шансов опять закрепиться на южных рубежах СНГ.

Подводя итог оценке того, как в бывших советских республиках Центральной Азии оценивают для себя последствия войны на Ближнем Востоке, можно сказать, что впечатление двойственное – это повышает вероятность и большой беды, и большой новой удачи. А в таких случаях, как учит история, вся ответственность ложится на того, кто сам делает выбор стратегии. В этом вопросе исторический путь наших друзей и союзников в регионе за последние 35 лет дает основания для оптимизма.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1775268600


