Трамп в тупике. Вместо "маленькой и победоносной" войны - кошмар на Ближнем Востоке и внутри США, - Сергей Кожемякин

14:33 04.04.2026 Трамп в тупике. Вместо "маленькой и победоносной" Белый дом получил кошмар на Ближнем Востоке и внутри США



Пока США развязывают войны за тысячи километров от своих границ, дела внутри страны идут все хуже. Действия власти обогащают корпорации, но бьют по интересам простых американцев, что приводит к растущему разочарованию и массовым протестам.



Торговцы смертью



Военная агрессия, предпринятая буржуазным государством, только по форме может быть отнесена к внешней политике. Вне связи с положением дел внутри страны она рассматриваться не может, служа его продолжением и следствием. Эту зависимость хорошо выразил Карл Маркс, писавший, что "народ, порабощающий другой народ, кует свои собственные цепи". Укрепление позиций правящего класса в результате захватов неизбежно оборачивается углублением эксплуатации собственных трудящихся, которые, помимо экономических и политических оков, получают духовные, основанные на шовинизме.



Готовя нападение на Иран, администрация Дональда Трампа, помимо других мотивов, наверняка руководствовалась и этими. Социально-экономическая ситуация в США ухудшается. За считанные дни до агрессии президент выступил с посланием о положении страны. "Это золотой век Америки, - заявил он. - Мы больше, лучше, богаче, сильнее, чем когда-либо прежде". Слова имеют хоть какое-то отношение к реальности, только если подразумевать под "мы" и "Америкой" небольшой слой богачей. Для них политика Трампа и вправду стала "манной небесной".



Налоговая реформа положила в карман каждого такого дельца в среднем 50 тыс. долл. Это не говоря о корпорациях. Только четырем из них - Amazon, Alphabet, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Tesla - налоговые льготы позволяют ежегодно экономить 51 млрд долл. За первый год полномочий Трампа в стране появилось 120 новых миллиардеров, а их суммарное состояние выросло на 22 процента - с 6,7 до 8,2 трлн долл. Это больше, чем объединенный ВВП стран Африки и Южной Америки.



Все превосходно и у финансистов Уолл-стрит. Выручка шести крупнейших банков приблизилась к 600 млрд долл., а чистая прибыль выросла за год на треть. Это привело к тому, что банкиры выплатили самим себе рекордные бонусы. Сумма каждого составила в среднем 250 тыс. долл., всего же на них ушло 49 млрд долл. Конфликт на Ближнем Востоке только разжег аппетиты. Как сообщил недавно аналитик инвестбанка Morgan Stanley Майк Уилсон, компании Уолл-стрит повышают прогнозы прибыли, рассчитывая нарастить ее как минимум на 20 процентов в течение ближайших двенадцати месяцев.



После начала ударов по Ирану взлетели вверх акции оружейных компаний, и без того переживающих "золотой век". Капитализация корпорации RTX за три последних года выросла более чем вдвое, Northrop Grumman - на 60 процентов, Lockheed Martin - на 37. 6 марта Трамп провел встречу с этими "торговцами смертью", призвав увеличить производство. Уговаривать собеседников не пришлось.



Крах "американской мечты"



Это резко контрастирует с положением простых жителей, которые страдают от резкого подорожания бензина и других товаров. Больше ста лет назад, в 1915 году, экономист Уилфорд Кинг с тревогой писал, что богатейший 1 процент американцев сосредоточил в своих руках 15 процентов национального дохода, называя это предвестником потрясений. Интересно, что сказал бы он сегодня, узнав, что эта кучка контролирует свыше 20 процентов доходов и треть совокупного богатства?



На протяжении десятилетий - со времен Франклина Рузвельта - "красная угроза" вынуждала магнатов делиться прибылями. Теперь же капитал пустился во все тяжкие. Налог на прибыль корпораций, верхняя ставка которого в 1960 году составляла 52 процента, опустился до 21, его доля в ВВП упала с 4 до 1,8 процента.



Усадив в президентское кресло Трампа, капитал его руками принялся за "оптимизацию расходов". Рекордный бюджет Пентагона соседствует с уничтожением системы соцподдержки. Из программы льготной покупки продуктов (SNAP) уже выброшены 2,4 млн человек. Очередные нововведения грозят исключением 6 млн американцам, среди которых 2 млн детей. Сокращение финансирования и штата управления по охране труда привело к обрушению числа инспекций. Это неизбежно подстегнет и без того высокий уровень производственного травматизма. В прошлом году в США погибли 5,3 тыс. работников, от профессиональных заболеваний ежегодно умирают более 130 тыс. человек.



Необузданная жадность правящего класса вгоняет страну в кризис. Бюджетный дефицит, растущий из-за сокращения корпоративных налогов, Белый дом пытается компенсировать за счет наращивания госдолга и увеличения ввозных пошлин. Первый растет со скоростью 8-10 млрд долл. в день и в марте преодолел планку в 39 трлн. Что касается тарифов, они вызвали сокращение прибыли 69 процентов розничных и 62 процентов производственных компаний. Цены на одежду за последний год выросли на 18 процентов, серьезно подорожали лекарства. Только в феврале американская экономика потеряла 92 тыс. рабочих мест.



Одобрение экономической политики Трампа упало ниже 30 процентов, вдвое меньшая доля граждан считают действенной политику по борьбе с инфляцией. Больше половины опрошенных разочарованы в "американской мечте" - идеологической конструкции, предполагающей упорный труд как предпосылку личного процветания. Отрицательное отношение к крупному бизнесу, по данным агентства "Гэллап", выросло за 15 лет с 49 до 62 процентов.



Переключить внимание с тревожных для него тенденций правящий класс пытается разными способами. Например, возбуждением ненависти к иммигрантам, которых Трамп и его окружение в традициях фашистских диктатур называют "бесполезным мусором". Для этого усилена иммиграционная и таможенная полиция - ICE. Ее штат вырос более чем вдвое, она стала самым финансируемым ведомством после Пентагона. Параллельно увеличились полномочия службы, которая приступила к облавам с целю обеспечить заданный Трампом план - высылать по миллиону человек в год.



Устраивая рейды на заводах, в школах и даже церквях, агенты не утруждают себя минимальным соблюдением прав человека. Иммиграционные тюрьмы уже содержат 66 тыс. человек, включая пятилетних детей. На строительство новых объектов вместимостью 135 тыс. заключенных выделены 45 млрд долл. Печальную известность получила тюрьма в Форт-Блиссе (штат Техас), где в палатках за колючей проволокой, без элементарных условий, содержатся 5 тыс. человек. В годы Второй мировой войны здесь находился концлагерь для интернированных граждан японского происхождения.



Вместо всплеска шовинизма власти получили нарастание протестных настроений. Настоящее восстание охватило Миннеаполис - крупнейший город штата Миннесота. Туда бросили 3 тыс. агентов ICE, устроивших настоящий террор. Их жертвами стали убитая за рулем 37-летняя мать трех детей Рене Гуд и медбрат больницы для ветеранов Алекс Претти, которого повалили на землю и расстреляли в упор. После этого город охватила всеобщая забастовка, власти вынуждены были отозвать федеральные силы. На волне общественного недовольства Трамп уволил министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.



Ставка на насилие



Эти и другие скандалы (например, причастность к "файлам Эпштейна") подтолкнули президента к развязыванию войны. Но вместо "маленькой и победоносной" США получили сущий кошмар. Дело не только в неудачах на театре военных действий. Неприятности сыпятся на Трампа и внутри страны. Большой резонанс имела отставка главы национального контртеррористического центра Джо Кента. Чиновник публично заявил, что Иран не представлял угрозы для США и что Вашингтон начал войну под давлением Израиля и его влиятельного лобби.



Досады добавили демократы, обвинившие Трампа в нарушении Конституции. Согласно последней, объявлять войну может только конгресс. Единственное исключение - "самооборона в случае неминуемой угрозы", но и тогда президент обязан в короткие сроки получить одобрение. Вслед за демаршем оппозиции Трамп объявил, что "после уничтожения Ирана на первое место в списке величайших врагов Америки встала радикально левая и крайне некомпетентная демократическая партия".



Все это грозит республиканцам поражением на промежуточных выборах в конгресс осенью этого года. Не рассчитывая на честную победу, Трамп пытается переписать избирательное законодательство. Помимо запрета голосования по почте, нововведения включают передачу полномочий по организации выборов от штатов федеральному центру и полный пересмотр списков избирателей с помощью компьютерных алгоритмов. Пробный запуск проекта в штате Миссури, однако, показал, что половина отсеянных оказались полноправными гражданами.



Но главным противником правящего класса является не демократическая партия, точнее, не ее верхушка. Ситуация вокруг Ирана доказала, что последняя точно так же обслуживает интересы капитала, как республиканцы. Пожурив Белый дом за действия в обход конгресса, демократический истеблишмент фактически одобрил агрессию. 5 марта большинство членов фракции в палате представителей поддержали резолюцию, характеризующую Иран как "крупнейшего в мире государственного спонсора терроризма". "Нужно решительно противостоять Ирану за нарушения прав человека, ядерные амбиции, поддержку терроризма и угрозы нашим союзникам", - заявил лидер демократов в палате Хаким Джеффрис. Ранее многие демократы поддержали принятие рекордного военного бюджета.



Все силы партийного руководства брошены на недопущение "бунтовщиков" к осенним выборам. В Северной Каролине такой неугодной фигурой стала Нида Аллам, выступающая против захватнической внешней политики и иммиграционного террора. Ее соперница по праймериз Валери Фуше получила поддержку корпоративных спонсоров и еврейских лоббистских организаций, победив с минимальным перевесом. По той же схеме были "отодвинуты" Кэт Абугазале и Джунаид Ахмед в Иллинойсе.



Шанс для страны избежать сползания к агрессивной фашистской диктатуре дает массовое народное движение. В прошлом году в США прошли 10,7 тыс. протестных акций. И эта тенденция идет по восходящей. 28 марта в стране прошла общенациональная акция "Нет королям!". Под антивоенными и антиавторитарными лозунгами выступили 8 млн человек в 3,3 тыс. городах.



Все больший размах приобретает рабочее движение. В январе-феврале в США прошли семь крупных забастовок с 54 тыс. участников. Число потерянных в результате рабочих дней - 1,1 млн - стало максимальным за 22 года. В марте забастовку объявили почти 4 тыс. работников мясоперерабатывающего комбината JBS в Колорадо, выразив возмущение полуфеодальным режимом на предприятии. У людей вымогали деньги за средства индивидуальной защиты, запугивали членов профсоюза. В Калифорнии и на Гавайях бастовали свыше 30 тыс. работников здравоохранения. Их примеру последовали 15 тыс. медиков в Нью-Йорке и свыше 6 тыс. учителей в Сан-Франциско. В Индиане протестовали рабочие нефтеперерабатывающего завода BP Whiting, недовольные увольнениями, сокращением зарплат и ликвидацией экологического отдела.



Самый мощный протест будет бесплодным, если он не соединен с антикапиталистическими идеями. Последние имеют шанс выйти на политическую авансцену. Согласно опросам, поддержка гражданами двух основных партий упала до исторического минимума. Лишь 27 процентов самоидентифицируют себя как демократов или республиканцев.



К сожалению, прогрессивное движение в США раздроблено, но основа для сближения существует. В первую очередь это понимание необходимости массового отпора неофашистским тенденциям. Левые выступили с неприятием интервенции против Венесуэлы и Ирана. "Рабочий класс не получит выгод от вечных войн, которые ведет правительство миллиардеров от нашего имени", - заявила Компартия США, призвав к массовому сопротивлению. На близость республиканцев и демократов во внешней политике указывает марксистско-ленинская партия социализма и освобождения. "Молодежь из рабочего класса отправляется убивать и умирать, в то время как владельцы нефтяных корпораций и производители оружия наслаждаются огромными прибылями, - отмечают там. - Трамп стремится увековечить систему, которая ставит карманы миллиардеров выше наших нужд и использует насилие внутри страны и за ее пределами для сохранения господства".



Полного вывода американских сил с Ближнего Востока требуют "Демократические социалисты Америки". "Только народное движение солидарности может изменить политическую ситуацию и заставить заплатить разжигателей войны", - подчеркивают в крупнейшей левой организации США.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

