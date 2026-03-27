|Бушер под ударом: как ветер Шамаль принесет невидимую угрозу в арабские мегаполисы
21:41 04.04.2026
Радиоактивные осадки убьют жителей столиц стран Персидского залива: Глава МИД Ирана сравнил Запорожскую и Бушерскую АЭС
Так Аббас Аракчи прокомментировал сегодняшний удар вблизи периметра АЭС "Бушер", в результате которого погиб сотрудник.
- "Помните возмущение Запада по поводу боевых действий вблизи Запорожской атомной электростанции на Украине?" - пишет Министр иностранных дел Ирана.
- "Израиль и США уже 4 раза бомбили нашу Бушерскую АЭС. Любая утечка радиации уничтожит жизнь в столицах стран Персидского залива, а не в Тегеране.
- Атаки на наши нефтехимические объекты также раскрывают истинные цели /врага/".
Справка Google ИИ:
Шамаль (в переводе с арабского - "север") - мощный северо-западный ветер, определяющий климат Ирака и стран Персидского залива.
Откуда дует: Формируется из-за разницы давления между восточным Средиземноморьем (Турция, Иордания) и термическим минимумом над Ираном. Воздушные массы разгоняются в "коридоре" между горами Загрос и пустынями Аравии, проходя через долины Тигра и Евфрата.
Когда ждать: Чаще всего летом. Знаменитый "Большой Шамаль" (или "сорокадневный") дует почти непрерывно в июне и июле. Зимний Шамаль короче, но приносит опасные шквалы.
Главная угроза: Ветер сухой и порывистый (до 50–80 км/ч). Он поднимает гигантские облака песка из пустынь Ирака и Сирии, создавая пыльные бури, которые парализуют аэропорты, порты и снижают видимость до нуля.
Влияние на Бушер: Для района АЭС "Бушер" это господствующий ветер. Он выносит воздушные массы от иранского побережья прямым транзитом через акваторию Залива к берегам Кувейта, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ.
