Бушер под ударом: как ветер Шамаль принесет невидимую угрозу в арабские мегаполисы

21:41 04.04.2026

Радиоактивные осадки убьют жителей столиц стран Персидского залива: Глава МИД Ирана сравнил Запорожскую и Бушерскую АЭС



Так Аббас Аракчи прокомментировал сегодняшний удар вблизи периметра АЭС "Бушер", в результате которого погиб сотрудник.



- "Помните возмущение Запада по поводу боевых действий вблизи Запорожской атомной электростанции на Украине?" - пишет Министр иностранных дел Ирана.



- "Израиль и США уже 4 раза бомбили нашу Бушерскую АЭС. Любая утечка радиации уничтожит жизнь в столицах стран Персидского залива, а не в Тегеране.



- Атаки на наши нефтехимические объекты также раскрывают истинные цели /врага/".



