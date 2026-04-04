16:04  Трамп в истерике матом требует открыть Ормузский пролив. И это не фейк!
14:33  Politico: у Трампа есть 5 сценариев для разрушения НАТО
12:10  ФСК: Движение "Ансар Алла" к бою готово - хуситы ломают игру "коалиции Эпштейна" с Ираном
02:26  Центральная Азия между Россией и Китаем: прозападные пропагандисты выдают желаемое за действительное, - Марат Нургожаев
01:23  НГ: Тегеран готов к бессрочному сопротивлению
00:29  К чему может привести афганская трудовая иммиграция в Россию, - Александр Шустов
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 4 апреля
Суббота, 04.04.2026
21:41  Бушер под ударом: как ветер Шамаль принесет невидимую угрозу в арабские мегаполисы
14:33  Трамп в тупике. Вместо "маленькой и победоносной" войны - кошмар на Ближнем Востоке и внутри США, - Сергей Кожемякин
13:58  Табылды Акеров и его научная монография "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпоху"
05:10  Война в Иране вызвала в Центральной Азии смешанные чувства, - Тимофей Бордачев
03:48  InfoBRICS: Американские военные привыкли скорее запугивать противника, чем сражаться по-настоящему
01:32  Разоблачительный отчет The Intercept: Пентагон скрывает потери США на Ближнем Востоке
00:05  ВС РФ продолжают давить на противника на ряде ключевых участков фронта – итоговая сводка Readovka за 3 апреля
Пятница, 03.04.2026
15:00  Кухня Роджерса: Доброе утро, Вьетнам! Высадка армии США будет в районе Пасабандара?
14:32  Китай может обрушить мировой рынок чипов блокадой Тайваньского пролива
04:40  Узбекистан начинает масштабную подготовку к 35-летию независимости
03:21  Депутаты Госдумы РФ в Вашингтоне: что происходит? - Михаил Делягин
02:15  Проект "Артемида-2": США мечтают получить Луну в свою собственность
01:02  НГ: Экстренная встреча ОТГ в Баку. Тюркские государства пытаются обойти иранскую войну
00:05  ВС РФ удерживают инициативу и давят по ключевым направлениям – итоговая сводка Readovka за 2 апреля
Четверг, 02.04.2026
12:37  Госсовет безопасности Туркменистана оценил работу силовиков за январь–март текущего года
12:05  Это сугубо бытовой инцидент - МИД Казахстана о конфликте с участием граждан в России
04:15  У Центральной Азии появился шанс превратить свою географическую изоляцию в глобальное преимущество
03:43  Китай показал сценарий "войны будущего", где на передовой - дроны и робособаки
02:49  МИД России об угрозе для граждан подвергнуться задержанию по запросам спецслужб США
02:09  НГ: Новый премьер Монголии Ням-Осорын Учрал обещает одолеть бюрократию и коррупцию
01:35  КСИР предупреждает: "Отойдите на километр от зданий Microsoft"
00:05  Русская группировка войск "Север" усиливает давление на Сумском и Харьковском направлениях – итоговая сводка Readovka за 1 апреля
Среда, 01.04.2026
23:10  10 самых важных дат истории Астаны, - П.В.Густерин
12:37  Узбекистан и Казахстан налаживают сотрудничество в области космоса и креативной экономики
11:45  Казахстану важно не втянуться в чужие войны, вовремя сориентироваться и сделать правильный выбор, - Константин Сыроежкин
05:47  Известия: Атаки на Усть-Лугу. Россия будет сбивать дроны над территорией стран НАТО?
04:15  НГ: Исламабад втягивает Пекин в диалог о мире с Ираном
02:19  Газовые расклады Туркменистана: почему Транскаспийский газопровод не будет построен? - Дмитрий Нефедов
01:55  NZZ: США потопят в Ормузском проливе основу собственного могущества
00:05  ВС РФ развивают наступление в промышленном районе Константиновки – итоговая сводка Readovka за 31 марта
Вторник, 31.03.2026
22:14  В Индии посчитают касты и численность населения
18:31  На Кубу прибыла гумпартия российской нефти
17:15  Iran.ru: Почему сценарий наземного вторжения в Иран может обернуться для США стратегической ловушкой
11:07  Профессор Ачарья (Индия): об ускорении конца американской глобальной гегемонии
10:49  Кадровые перестановки мэров и акимов в Кыргызстане 31.03.2026
10:03  Узбекистан принимает меры по сдерживанию инфляции и поддержке темпов экономического роста
02:37  Caravan.kz: Что мошенники могут сделать с чеком, оставленным на кассе
00:05  ВС РФ поджимают Краснолиманскую группировку ВСУ – сводка Readovka за 30 марта
Понедельник, 30.03.2026
22:08  Известия: Как Киев лишает Астану денег, а европейцев - энергоресурсов
20:58  НГ: Пекин хочет присоединить Тайвань деньгами, а не оружием
12:19  Агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенные кредитные рейтинги Кыргызстана
11:54  ОДКБ принял Заявление в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана
11:41  На 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны из Алматы Василий Зинченко
01:45  НАТО как афера: американские мошенники развели старушку Европу, - Дмитрий Бавырин
00:05  ВС РФ наступают на трех направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 29.03.2026
21:40  НГ: Узбекистан и Таджикистан могут оказаться в транспортном тупике
12:17  Война по расписанию. Афганистан рискует превратиться из "транспортного моста" в непреодолимый барьер между регионами
11:41  Китайская CNCEC будет развивать углехимический проект в Монголии
11:37  Токаев методично пропагандирует свое представление об идеальном государстве, - Данияр Ашимбаев
11:32  Война на пороге Средней Азии, - Сергей Кожемякин
10:05  Парламент Монголии удовлетворил просьбу премьера Гомбожавын Занданшатара об отставке
03:10  Мир готовят к банкротству США, - Виктория Никифорова
03:01  Итоги визита Александра Лукашенко в КНДР, - Кирилл Озимко
02:33  Такаити готовит японцев к войне с Китаем? - Анатолий Кошкин
ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 4 апреля
00:05 05.04.2026

Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 4 апреля, вечер

04.04.2026 | Обзор событий

Штурмовые подразделения группировки войск "Восток" продолжают активные наступательные действия на запад и северо-запад от ГУЛЯЙПОЛЯ. Результативно идет уничтожение логистики противника западнее линии РИЗДВЯНКА – ВЕРХНЯЯ ТЕРСА. Штурмовые подразделения воинов-дальневосточников на данном участке продолжают вести бои на подступах к ВОЗДВИЖЕВКЕ, ВЕРХНЕЙ ТЕРСЕ, КОМСОМОЛЬСКОМУ.

Противник за прошедшие сутки активных действий не вел, сосредоточившись на ротации и усилении переднего края.

Нашими войсками вскрыты 12 мобильных групп противника в районах ПОДГАВРИЛОВКА, НОВОЕ ПОЛЕ, КОПАНИ, ЧЕРВОНАЯ КРИНИЦА, а также две ДРГ, пытавшиеся просочиться, переодевшись в российскую форму, в направлениях БОЙКОВО и ОРЕСТОПОЛЬ. В результате упреждающего огневого воздействия уничтожены БМП, девять пикапов, четыре квадроцикла и до двух взводов живой силы, – пишет сообщество Воин DV в мессенджере МАХ.

* * *

КРАСНЫЙ ЛИМАН

Противник сообщает об инфильтрации наших штурмовых групп в самом КРАСНОМ ЛИМАНЕ. Также идут тяжелые боевые действия в районе ДУБРОВЫ, СТАРОГО КАРАВАНА и БРУСОВКИ. Ребята пытаются полностью обрезать логистику ЛИМАНА как со стороны южной, так и со стороны северной – в районе ДРОБЫШЕВО, СТАВКОВ, НОВОСЕЛОВКИ, ЯРОВОЙ и в районе СВЯТОГОРСКА, – пишет сообщество KRM РФ в мессенджере МАХ.

СЛАВЯНСК

Севернее ПАЗЕНО, в лесах БАБАЧИЙ и СОРОЧИЙ, а также у ЛИПОВКИ – фрагментарное присутствие противника. Юго-западнее и северо-западнее КАЛЕНИКОВ удары по ВСУ в лесополосах и на высотах. КАПЛЕНИКИ и КРИВАЯ ЛУКА серая зона. Позиции противника также восточнее КАЛЕНИКОВ на возвышенностях.

БОРОВАЯ

ВС РФ ведут наступательные действия в районе БОГУСЛАВКИ, ЗАГРЫЗОВО и БОРОВСКОЙ АНДРЕЕВКИ. Наносятся удары по противнику в самой БОРОВОЙ, а также по МАЛМИЕВКЕ, ВЫСШЕМУ СОЛЕНОМУ и району Оскольского водохранилища. Противник постоянно контратакует и отбивает наши удары. То же самое происходит в районе ГРЕКОВКИ, МАКЕЕВКИ и ОЛЬГОВКИ.

КУПЯНСК

Противник атакует центр, юг и север правобережного КУПЯНСКА, но оборона удерживается, ведутся контратаки с расширением серой зоны. Враг наносит удары со стороны МОСКОВКИ, СОБОЛЕВКИ ми РАДЬКОВКИ в направлении ГОЛУБОВКИ, пытаясь перерезать логистику у Оскола. Логистика базируется на дронах. Отмечается продвижение в районе КУРИЛОВКИ в сторону КУПЯНСКА УЗЛОВОГО, а также давление на ПЕТРОПАВЛОВКУ, КОВШАРОВКУ и НОВООСИНОВО.

* * *

СУМСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Армия России уничтожает украинские вооруженные формирования на границе с Курской областью, – пишет сообщество Фронтовая птичка в мессенджере МАХ.

Наступление идет на нескольких участках. Киев копит силы в ШОСТКИНСКОМ РАЙОНЕ. Сюда переброшены боевики 33-го и 210-го отдельных штурмовых полков. Концентрация сил идет и в СУМСКОМ РАЙОНЕ.

В КРАСНОПОЛЬСКОМ наши артиллеристы и дроноводы отработали по объектам ВСУ.

За сутки ликвидировано свыше 120 украинских военнослужащих, а также уничтожены ЗРК ПВО "БУК М-1", САУ "Богдана", станция РЭБ "Анклав", минометы, пикапы, багги, квадроциклы и БПЛА.

* * *

Противник не оставляет попыток ведения аэроразведки на тактическую глубину. Это кадры перехвата разведывательных БПЛА ВСУ в небе над Харьковщиной. Наши FPV- перехватчики ежедневно бьют "Flyeye", "Вектор", "Лелека-100", "Фурии", "Щедрик" и "Shark". Работают подразделения войсковой ПВО 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской ТА, – пишет военкор Евгений Поддубный в мессенджере МАХ.

* * *

В районе КУПЯНСКА ВСУ продолжают "накаты" на позиции наших подразделений, не считаясь с потерями как в живой силе, так и в технике. Практически ежедневно фиксируются попытки пехотных групп ВСУ "заскочить" на окраины городской застройки Купянска с северной, западной и южной стороны – фактически с трех сторон. Основной задачей ВСУ по-прежнему остается не допущение наращивание нашей группировки войск на восточном берегу Купянска, – пишет сообщество ПТИЦИН KCAE в мессенджере МАХ.

В районе КУПЯНСКА-УЗЛОВОГО обстановка претерпела некоторые изменения: противник испытывает проблемы с форсированием реки Оскол, что усложняет его положение на западном берегу. Отдельные "двоечки" и так называемые партизаны-одиночки по прежнему остаются за Осколом фактически без возможности выбраться. Продолжается их поиск и уничтожение таковых.

Противник продолжает сосредотачиваться на линии ОСАДЬКОВКА – БОЛДЫРЕВКА, оборудуя опорные пункты и инженерные заграждения. Кроме того, на этот участок с конца марта прибыло несколько дополнительных подразделений.

* * *

Саперные группы за месяц обезвредили свыше 2000 взрывоопасных предметов в Запорожской области, сообщил губернатор Запорожской области Балицкий Евгений в мессенджере МАХ.

Специалисты инженерных подразделений за прошедший месяц обследовали около 200 квадратных километров территории, более пяти тысяч километров маршрутов и свыше 1600 объектов, при этом обнаружено и обезврежено более 2000 взрывоопасных предметов.

Находки зачастую замаскированы в лесополосах, труднопроходимых местах, разрушенных и неиспользуемых зданиях.

Взрывоопасные предметы были уничтожены с соблюдением всех мер безопасности.

* * *

Ночью республика несколько раз атакована вражескими БПЛА. Под огнем Кременской, Краснодонский, Беловодский муниципальный округа и Луганск, – сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в мессенджере МАХ.

В селе Михайловка Кременского округа под ударами ВСУ оказались частные дома. В результате возник пожар, спасатели оперативно прибыли на место происшествия, но к несчастью, в одном из домов погибла вся семья – мужчина, женщина и их 8-летний ребенок.

В поселке Новосемейкино Краснодонского округа ВСУ вновь ударили по железнодорожной инфраструктуре. Взрывной волной повреждено остекление жилых домов.

В Беловодске разрушено двухэтажное здание гостиницы, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, расположенные на противоположной стороне улицы. МЧС оперативно отреагировали и ликвидировали огонь. Обошлось без пострадавших.

В Луганске от осколков сбитого БПЛА в Ленинском районе города повреждено остекление и крыша частного дома. К счастью, никто не пострадал.

Местные власти в муниципалитетах предпринимают все необходимые действия для оказания помощи в ликвидации последствий. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеской атаки.

* * *

До 2036 года в ДНР расчистят реки Кальмиус, Грузскую, Зеленую, Кальчик, Мокрую Белосарайку, Грузской Еланчик, – пишет сообщество Все о ДНР в мессенджере МАХ.

Кроме этого, Минприроды ДНР ежемесячно проводит мониторинг водоемов на предмет сброса отходов или загрязненной воды. По факту нарушений информация передается предприятиям, прокуратуре, "Воде Донбасса" и муниципалитетам, заявил глава ведомства Алексей Шебалков.

Напомним, за прошлый год в ДНР расчистили 28,3 км рек, питающих водохранилища. В текущем году работы будут продолжены, в планах расчистить порядка 25 км рек.

Источник - Фонд стратегической культуры
