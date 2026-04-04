ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 4 апреля

00:05 05.04.2026
Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 4 апреля, вечер
04.04.2026 | Обзор событий
Штурмовые подразделения группировки войск "Восток" продолжают активные наступательные действия на запад и северо-запад от ГУЛЯЙПОЛЯ. Результативно идет уничтожение логистики противника западнее линии РИЗДВЯНКА – ВЕРХНЯЯ ТЕРСА. Штурмовые подразделения воинов-дальневосточников на данном участке продолжают вести бои на подступах к ВОЗДВИЖЕВКЕ, ВЕРХНЕЙ ТЕРСЕ, КОМСОМОЛЬСКОМУ.
Противник за прошедшие сутки активных действий не вел, сосредоточившись на ротации и усилении переднего края.
Нашими войсками вскрыты 12 мобильных групп противника в районах ПОДГАВРИЛОВКА, НОВОЕ ПОЛЕ, КОПАНИ, ЧЕРВОНАЯ КРИНИЦА, а также две ДРГ, пытавшиеся просочиться, переодевшись в российскую форму, в направлениях БОЙКОВО и ОРЕСТОПОЛЬ. В результате упреждающего огневого воздействия уничтожены БМП, девять пикапов, четыре квадроцикла и до двух взводов живой силы, – пишет сообщество Воин DV в мессенджере МАХ.
* * *
КРАСНЫЙ ЛИМАН
Противник сообщает об инфильтрации наших штурмовых групп в самом КРАСНОМ ЛИМАНЕ. Также идут тяжелые боевые действия в районе ДУБРОВЫ, СТАРОГО КАРАВАНА и БРУСОВКИ. Ребята пытаются полностью обрезать логистику ЛИМАНА как со стороны южной, так и со стороны северной – в районе ДРОБЫШЕВО, СТАВКОВ, НОВОСЕЛОВКИ, ЯРОВОЙ и в районе СВЯТОГОРСКА, – пишет сообщество KRM РФ в мессенджере МАХ.
СЛАВЯНСК
Севернее ПАЗЕНО, в лесах БАБАЧИЙ и СОРОЧИЙ, а также у ЛИПОВКИ – фрагментарное присутствие противника. Юго-западнее и северо-западнее КАЛЕНИКОВ удары по ВСУ в лесополосах и на высотах. КАПЛЕНИКИ и КРИВАЯ ЛУКА серая зона. Позиции противника также восточнее КАЛЕНИКОВ на возвышенностях.
БОРОВАЯ
ВС РФ ведут наступательные действия в районе БОГУСЛАВКИ, ЗАГРЫЗОВО и БОРОВСКОЙ АНДРЕЕВКИ. Наносятся удары по противнику в самой БОРОВОЙ, а также по МАЛМИЕВКЕ, ВЫСШЕМУ СОЛЕНОМУ и району Оскольского водохранилища. Противник постоянно контратакует и отбивает наши удары. То же самое происходит в районе ГРЕКОВКИ, МАКЕЕВКИ и ОЛЬГОВКИ.
КУПЯНСК
Противник атакует центр, юг и север правобережного КУПЯНСКА, но оборона удерживается, ведутся контратаки с расширением серой зоны. Враг наносит удары со стороны МОСКОВКИ, СОБОЛЕВКИ ми РАДЬКОВКИ в направлении ГОЛУБОВКИ, пытаясь перерезать логистику у Оскола. Логистика базируется на дронах. Отмечается продвижение в районе КУРИЛОВКИ в сторону КУПЯНСКА УЗЛОВОГО, а также давление на ПЕТРОПАВЛОВКУ, КОВШАРОВКУ и НОВООСИНОВО.
* * *
СУМСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Армия России уничтожает украинские вооруженные формирования на границе с Курской областью, – пишет сообщество Фронтовая птичка в мессенджере МАХ.
Наступление идет на нескольких участках. Киев копит силы в ШОСТКИНСКОМ РАЙОНЕ. Сюда переброшены боевики 33-го и 210-го отдельных штурмовых полков. Концентрация сил идет и в СУМСКОМ РАЙОНЕ.
В КРАСНОПОЛЬСКОМ наши артиллеристы и дроноводы отработали по объектам ВСУ.
За сутки ликвидировано свыше 120 украинских военнослужащих, а также уничтожены ЗРК ПВО "БУК М-1", САУ "Богдана", станция РЭБ "Анклав", минометы, пикапы, багги, квадроциклы и БПЛА.
* * *
Противник не оставляет попыток ведения аэроразведки на тактическую глубину. Это кадры перехвата разведывательных БПЛА ВСУ в небе над Харьковщиной. Наши FPV- перехватчики ежедневно бьют "Flyeye", "Вектор", "Лелека-100", "Фурии", "Щедрик" и "Shark". Работают подразделения войсковой ПВО 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской ТА, – пишет военкор Евгений Поддубный в мессенджере МАХ.
* * *
В районе КУПЯНСКА ВСУ продолжают "накаты" на позиции наших подразделений, не считаясь с потерями как в живой силе, так и в технике. Практически ежедневно фиксируются попытки пехотных групп ВСУ "заскочить" на окраины городской застройки Купянска с северной, западной и южной стороны – фактически с трех сторон. Основной задачей ВСУ по-прежнему остается не допущение наращивание нашей группировки войск на восточном берегу Купянска, – пишет сообщество ПТИЦИН KCAE в мессенджере МАХ.
В районе КУПЯНСКА-УЗЛОВОГО обстановка претерпела некоторые изменения: противник испытывает проблемы с форсированием реки Оскол, что усложняет его положение на западном берегу. Отдельные "двоечки" и так называемые партизаны-одиночки по прежнему остаются за Осколом фактически без возможности выбраться. Продолжается их поиск и уничтожение таковых.
Противник продолжает сосредотачиваться на линии ОСАДЬКОВКА – БОЛДЫРЕВКА, оборудуя опорные пункты и инженерные заграждения. Кроме того, на этот участок с конца марта прибыло несколько дополнительных подразделений.
* * *
Саперные группы за месяц обезвредили свыше 2000 взрывоопасных предметов в Запорожской области, сообщил губернатор Запорожской области Балицкий Евгений в мессенджере МАХ.
Специалисты инженерных подразделений за прошедший месяц обследовали около 200 квадратных километров территории, более пяти тысяч километров маршрутов и свыше 1600 объектов, при этом обнаружено и обезврежено более 2000 взрывоопасных предметов.
Находки зачастую замаскированы в лесополосах, труднопроходимых местах, разрушенных и неиспользуемых зданиях.
Взрывоопасные предметы были уничтожены с соблюдением всех мер безопасности.
* * *
Ночью республика несколько раз атакована вражескими БПЛА. Под огнем Кременской, Краснодонский, Беловодский муниципальный округа и Луганск, – сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в мессенджере МАХ.
В селе Михайловка Кременского округа под ударами ВСУ оказались частные дома. В результате возник пожар, спасатели оперативно прибыли на место происшествия, но к несчастью, в одном из домов погибла вся семья – мужчина, женщина и их 8-летний ребенок.
В поселке Новосемейкино Краснодонского округа ВСУ вновь ударили по железнодорожной инфраструктуре. Взрывной волной повреждено остекление жилых домов.
В Беловодске разрушено двухэтажное здание гостиницы, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, расположенные на противоположной стороне улицы. МЧС оперативно отреагировали и ликвидировали огонь. Обошлось без пострадавших.
В Луганске от осколков сбитого БПЛА в Ленинском районе города повреждено остекление и крыша частного дома. К счастью, никто не пострадал.
Местные власти в муниципалитетах предпринимают все необходимые действия для оказания помощи в ликвидации последствий. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеской атаки.
* * *
До 2036 года в ДНР расчистят реки Кальмиус, Грузскую, Зеленую, Кальчик, Мокрую Белосарайку, Грузской Еланчик, – пишет сообщество Все о ДНР в мессенджере МАХ.
Кроме этого, Минприроды ДНР ежемесячно проводит мониторинг водоемов на предмет сброса отходов или загрязненной воды. По факту нарушений информация передается предприятиям, прокуратуре, "Воде Донбасса" и муниципалитетам, заявил глава ведомства Алексей Шебалков.
Напомним, за прошлый год в ДНР расчистили 28,3 км рек, питающих водохранилища. В текущем году работы будут продолжены, в планах расчистить порядка 25 км рек.