 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
  Новости и события
| 
Воскресенье, 05.04.2026
16:04  Трамп в истерике матом требует открыть Ормузский пролив. И это не фейк!
14:33  Politico: у Трампа есть 5 сценариев для разрушения НАТО
12:10  ФСК: Движение "Ансар Алла" к бою готово - хуситы ломают игру "коалиции Эпштейна" с Ираном
02:26  Центральная Азия между Россией и Китаем: прозападные пропагандисты выдают желаемое за действительное, - Марат Нургожаев
01:23  НГ: Тегеран готов к бессрочному сопротивлению
00:29  К чему может привести афганская трудовая иммиграция в Россию, - Александр Шустов
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 4 апреля
Суббота, 04.04.2026
21:41  Бушер под ударом: как ветер Шамаль принесет невидимую угрозу в арабские мегаполисы
14:33  Трамп в тупике. Вместо "маленькой и победоносной" войны - кошмар на Ближнем Востоке и внутри США, - Сергей Кожемякин
13:58  Табылды Акеров и его научная монография "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпоху"
05:10  Война в Иране вызвала в Центральной Азии смешанные чувства, - Тимофей Бордачев
03:48  InfoBRICS: Американские военные привыкли скорее запугивать противника, чем сражаться по-настоящему
01:32  Разоблачительный отчет The Intercept: Пентагон скрывает потери США на Ближнем Востоке
00:05  ВС РФ продолжают давить на противника на ряде ключевых участков фронта – итоговая сводка Readovka за 3 апреля
Пятница, 03.04.2026
15:00  Кухня Роджерса: Доброе утро, Вьетнам! Высадка армии США будет в районе Пасабандара?
14:32  Китай может обрушить мировой рынок чипов блокадой Тайваньского пролива
04:40  Узбекистан начинает масштабную подготовку к 35-летию независимости
03:21  Депутаты Госдумы РФ в Вашингтоне: что происходит? - Михаил Делягин
02:15  Проект "Артемида-2": США мечтают получить Луну в свою собственность
01:02  НГ: Экстренная встреча ОТГ в Баку. Тюркские государства пытаются обойти иранскую войну
00:05  ВС РФ удерживают инициативу и давят по ключевым направлениям – итоговая сводка Readovka за 2 апреля
Четверг, 02.04.2026
12:37  Госсовет безопасности Туркменистана оценил работу силовиков за январь–март текущего года
12:05  Это сугубо бытовой инцидент - МИД Казахстана о конфликте с участием граждан в России
04:15  У Центральной Азии появился шанс превратить свою географическую изоляцию в глобальное преимущество
03:43  Китай показал сценарий "войны будущего", где на передовой - дроны и робособаки
02:49  МИД России об угрозе для граждан подвергнуться задержанию по запросам спецслужб США
02:09  НГ: Новый премьер Монголии Ням-Осорын Учрал обещает одолеть бюрократию и коррупцию
01:35  КСИР предупреждает: "Отойдите на километр от зданий Microsoft"
00:05  Русская группировка войск "Север" усиливает давление на Сумском и Харьковском направлениях – итоговая сводка Readovka за 1 апреля
Среда, 01.04.2026
23:10  10 самых важных дат истории Астаны, - П.В.Густерин
12:37  Узбекистан и Казахстан налаживают сотрудничество в области космоса и креативной экономики
11:45  Казахстану важно не втянуться в чужие войны, вовремя сориентироваться и сделать правильный выбор, - Константин Сыроежкин
05:47  Известия: Атаки на Усть-Лугу. Россия будет сбивать дроны над территорией стран НАТО?
04:15  НГ: Исламабад втягивает Пекин в диалог о мире с Ираном
02:19  Газовые расклады Туркменистана: почему Транскаспийский газопровод не будет построен? - Дмитрий Нефедов
01:55  NZZ: США потопят в Ормузском проливе основу собственного могущества
00:05  ВС РФ развивают наступление в промышленном районе Константиновки – итоговая сводка Readovka за 31 марта
Вторник, 31.03.2026
22:14  В Индии посчитают касты и численность населения
18:31  На Кубу прибыла гумпартия российской нефти
17:15  Iran.ru: Почему сценарий наземного вторжения в Иран может обернуться для США стратегической ловушкой
11:07  Профессор Ачарья (Индия): об ускорении конца американской глобальной гегемонии
10:49  Кадровые перестановки мэров и акимов в Кыргызстане 31.03.2026
10:03  Узбекистан принимает меры по сдерживанию инфляции и поддержке темпов экономического роста
02:37  Caravan.kz: Что мошенники могут сделать с чеком, оставленным на кассе
00:05  ВС РФ поджимают Краснолиманскую группировку ВСУ – сводка Readovka за 30 марта
Понедельник, 30.03.2026
22:08  Известия: Как Киев лишает Астану денег, а европейцев - энергоресурсов
20:58  НГ: Пекин хочет присоединить Тайвань деньгами, а не оружием
12:19  Агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенные кредитные рейтинги Кыргызстана
11:54  ОДКБ принял Заявление в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана
11:41  На 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны из Алматы Василий Зинченко
01:45  НАТО как афера: американские мошенники развели старушку Европу, - Дмитрий Бавырин
00:05  ВС РФ наступают на трех направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 29.03.2026
21:40  НГ: Узбекистан и Таджикистан могут оказаться в транспортном тупике
12:17  Война по расписанию. Афганистан рискует превратиться из "транспортного моста" в непреодолимый барьер между регионами
11:41  Китайская CNCEC будет развивать углехимический проект в Монголии
11:37  Токаев методично пропагандирует свое представление об идеальном государстве, - Данияр Ашимбаев
11:32  Война на пороге Средней Азии, - Сергей Кожемякин
10:05  Парламент Монголии удовлетворил просьбу премьера Гомбожавын Занданшатара об отставке
03:10  Мир готовят к банкротству США, - Виктория Никифорова
03:01  Итоги визита Александра Лукашенко в КНДР, - Кирилл Озимко
02:33  Такаити готовит японцев к войне с Китаем? - Анатолий Кошкин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
01:23 05.04.2026

Разведка США заметила у Исламской Республики потерю интереса к сделке

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
02.04.2026

Руководство Ирана не настроено на переговорный процесс с США, несмотря на обмен дипломатическими сообщениями. Это констатировало американское разведывательное сообщество. По его оценкам, Тегеран верит в то, что находится в сильной позиции, потому что Вашингтон не добился основных целей в войне и не смог открыть Ормузский пролив, заблокированный иранскими силами. Любая переговорная инициатива будет осложнена тем, что с началом войны в Иране исчез единый центр власти.

О том, что Иран сейчас не желает вступать в содержательные переговоры о прекращении конфликта с США и Израилем, заявили несколько американских разведывательных структур. Их оценки приводит издание The New York Times (NYT). Согласно этой информации, Тегеран убежден в том, что находится в сильной позиции после почти месяца боевых действий.

Он готов поддерживать открытые каналы коммуникации с американской стороной, но не доверяет администрации президента Дональда Трампа, считая ее заявления о переговорном процессе уловкой, говорят источники NYT. Дипломатия осложнена и тем фактом, что руководство Ирана децентрализовано и не может согласовать между собой стратегию выхода из конфликта.

Это отражается и в воинственности Тегерана. "Война будет продолжаться до вашего унижения, позора, окончательного раскаяния и капитуляции, – заявил утром 2 апреля представитель центрального штаба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Зольфагари, обращаясь к США и Израилю. – Не надейтесь, что вы уничтожили наши центры производства стратегических ракет, дальнобойных ударных и высокоточных беспилотников, новейших систем ПВО и РЭБ. Подобное представление лишь глубже затягивает вас в болото, в котором вы уже оказались". По его словам, потери Ирана в технике незначительны, а его стратегическое военное производство сосредоточено в недоступных секретных местах.

Дипкорпус Ирана также дает понять, что не готов к переговорам ради переговоров. "Мы не будем терпеть этот порочный круг войны, переговоров, перемирия и повторения той же схемы, –заявил 2 апреля официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи. – Это катастрофа не только для Ирана, но и для всего региона и тех, кто за его пределами". Багаи пообещал, что его страна продолжит наносить ответные удары до тех пор, пока США и Израиль не прекратят атаки. Он пояснил, что страны Ближнего Востока, попавшие под иранские обстрелы, не являются противниками для Тегерана. "Но проблема в том, что США и Израиль эксплуатируют их территорию для военной агрессии против Ирана", – добавил дипломат.

Иран по-прежнему настаивает на своем праве иметь программу баллистических ракет и развивать ядерную промышленность. Отдельно его интересует получение от своих врагов письменных гарантий о ненападении и такой формы регулирования судоходства в Ормузском проливе, которая даст Ирану возможность собирать деньги с судов. "Иран полностью контролирует Ормузский пролив, – констатировал 2 апреля глава информационного совета при правительстве Ирана Элиас Хазрати в эфире государственного телевидения. – Мы сегодня пришли к мысли, что, возможно, объявим о договоре насчет Ормузского пролива. Пригласим заключить с нами договор европейские, азиатские и арабские страны, которые хотят его использовать".

По словам Хазрати, США и Израиль не добились своих максималистских целей в рамках военной кампании. "Их главной целью было разделение Ирана, крах режима и, в конечном итоге, установление контроля над нефтяными ресурсами страны, – выразил уверенность Хазрати. – Исходя из этих предположений, они думали, что смогут быстро и за несколько дней сделать свое дело. На деле произошло совершенно обратное. Несмотря на тяжелые удары, включая гибель некоторых выдающихся личностей и командиров, народ Ирана проявил беспрецедентное единство. Все разногласия были отложены в сторону, и люди с разными взглядами и предпочтениями объединились вокруг дела защиты Ирана".

При этом иную позицию демонстрирует президент Ирана Масуд Пезешкиан, который, по ряду сообщений, находится в конфликте с КСИР. Вечером 1 апреля глава исполнительной власти опубликовал в соцсети X текст своего обращения к американцам, в котором не исключил урегулирования вооруженного конфликта путем переговоров. "Сегодня мир стоит на перепутье, – говорится в послании Пезешкиана. – Выбор между конфронтацией и взаимодействием реален и имеет серьезные последствия. Его исход определит будущее для грядущих поколений".

Письмо президента, который представляет реформистский (умеренный) лагерь иранских политиков, вызвало критику в его адрес со стороны "ястребов". Это, как отмечает оппозиционный Тегерану спутниковый телеканал Iran International, продемонстрировало углубление разногласий между администрацией иранского президента и сторонниками жесткой линии, в руках которых в условиях войны сконцентрирован механизм принятия важнейших государственных решений.

Советник иранского правительства и сын президента Исламской Республики Юсеф Пезешкиан в этой связи заметил: "Я не понимаю смысла этой критики (в адрес Пезешкиана-старшего. – "НГ"), разве мы не стремимся выдвинуть условия и получить гарантии? Или мы стремимся к войне до полного уничтожения Америки и Израиля?"

Но, судя по большинству заявлений представителей армии и КСИР, часть иранской элиты действительно убедилась в необходимости вести войну до того момента, пока США и Израиль сами не прекратят боевые действия. Противоречивые комментарии Трампа демонстрируют, что такой вариант вполне возможен.

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1775341380


 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  