НГ: Тегеран готов к бессрочному сопротивлению

01:23 05.04.2026

Тегеран готов к бессрочному сопротивлению

Разведка США заметила у Исламской Республики потерю интереса к сделке



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

02.04.2026



Руководство Ирана не настроено на переговорный процесс с США, несмотря на обмен дипломатическими сообщениями. Это констатировало американское разведывательное сообщество. По его оценкам, Тегеран верит в то, что находится в сильной позиции, потому что Вашингтон не добился основных целей в войне и не смог открыть Ормузский пролив, заблокированный иранскими силами. Любая переговорная инициатива будет осложнена тем, что с началом войны в Иране исчез единый центр власти.



О том, что Иран сейчас не желает вступать в содержательные переговоры о прекращении конфликта с США и Израилем, заявили несколько американских разведывательных структур. Их оценки приводит издание The New York Times (NYT). Согласно этой информации, Тегеран убежден в том, что находится в сильной позиции после почти месяца боевых действий.



Он готов поддерживать открытые каналы коммуникации с американской стороной, но не доверяет администрации президента Дональда Трампа, считая ее заявления о переговорном процессе уловкой, говорят источники NYT. Дипломатия осложнена и тем фактом, что руководство Ирана децентрализовано и не может согласовать между собой стратегию выхода из конфликта.



Это отражается и в воинственности Тегерана. "Война будет продолжаться до вашего унижения, позора, окончательного раскаяния и капитуляции, – заявил утром 2 апреля представитель центрального штаба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Зольфагари, обращаясь к США и Израилю. – Не надейтесь, что вы уничтожили наши центры производства стратегических ракет, дальнобойных ударных и высокоточных беспилотников, новейших систем ПВО и РЭБ. Подобное представление лишь глубже затягивает вас в болото, в котором вы уже оказались". По его словам, потери Ирана в технике незначительны, а его стратегическое военное производство сосредоточено в недоступных секретных местах.



Дипкорпус Ирана также дает понять, что не готов к переговорам ради переговоров. "Мы не будем терпеть этот порочный круг войны, переговоров, перемирия и повторения той же схемы, –заявил 2 апреля официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи. – Это катастрофа не только для Ирана, но и для всего региона и тех, кто за его пределами". Багаи пообещал, что его страна продолжит наносить ответные удары до тех пор, пока США и Израиль не прекратят атаки. Он пояснил, что страны Ближнего Востока, попавшие под иранские обстрелы, не являются противниками для Тегерана. "Но проблема в том, что США и Израиль эксплуатируют их территорию для военной агрессии против Ирана", – добавил дипломат.



Иран по-прежнему настаивает на своем праве иметь программу баллистических ракет и развивать ядерную промышленность. Отдельно его интересует получение от своих врагов письменных гарантий о ненападении и такой формы регулирования судоходства в Ормузском проливе, которая даст Ирану возможность собирать деньги с судов. "Иран полностью контролирует Ормузский пролив, – констатировал 2 апреля глава информационного совета при правительстве Ирана Элиас Хазрати в эфире государственного телевидения. – Мы сегодня пришли к мысли, что, возможно, объявим о договоре насчет Ормузского пролива. Пригласим заключить с нами договор европейские, азиатские и арабские страны, которые хотят его использовать".



По словам Хазрати, США и Израиль не добились своих максималистских целей в рамках военной кампании. "Их главной целью было разделение Ирана, крах режима и, в конечном итоге, установление контроля над нефтяными ресурсами страны, – выразил уверенность Хазрати. – Исходя из этих предположений, они думали, что смогут быстро и за несколько дней сделать свое дело. На деле произошло совершенно обратное. Несмотря на тяжелые удары, включая гибель некоторых выдающихся личностей и командиров, народ Ирана проявил беспрецедентное единство. Все разногласия были отложены в сторону, и люди с разными взглядами и предпочтениями объединились вокруг дела защиты Ирана".



При этом иную позицию демонстрирует президент Ирана Масуд Пезешкиан, который, по ряду сообщений, находится в конфликте с КСИР. Вечером 1 апреля глава исполнительной власти опубликовал в соцсети X текст своего обращения к американцам, в котором не исключил урегулирования вооруженного конфликта путем переговоров. "Сегодня мир стоит на перепутье, – говорится в послании Пезешкиана. – Выбор между конфронтацией и взаимодействием реален и имеет серьезные последствия. Его исход определит будущее для грядущих поколений".



Письмо президента, который представляет реформистский (умеренный) лагерь иранских политиков, вызвало критику в его адрес со стороны "ястребов". Это, как отмечает оппозиционный Тегерану спутниковый телеканал Iran International, продемонстрировало углубление разногласий между администрацией иранского президента и сторонниками жесткой линии, в руках которых в условиях войны сконцентрирован механизм принятия важнейших государственных решений.



Советник иранского правительства и сын президента Исламской Республики Юсеф Пезешкиан в этой связи заметил: "Я не понимаю смысла этой критики (в адрес Пезешкиана-старшего. – "НГ"), разве мы не стремимся выдвинуть условия и получить гарантии? Или мы стремимся к войне до полного уничтожения Америки и Израиля?"



Но, судя по большинству заявлений представителей армии и КСИР, часть иранской элиты действительно убедилась в необходимости вести войну до того момента, пока США и Израиль сами не прекратят боевые действия. Противоречивые комментарии Трампа демонстрируют, что такой вариант вполне возможен.