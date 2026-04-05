 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 05.04.2026
16:04  Трамп в истерике матом требует открыть Ормузский пролив. И это не фейк!
14:33  Politico: у Трампа есть 5 сценариев для разрушения НАТО
12:10  ФСК: Движение "Ансар Алла" к бою готово - хуситы ломают игру "коалиции Эпштейна" с Ираном
02:26  Центральная Азия между Россией и Китаем: прозападные пропагандисты выдают желаемое за действительное, - Марат Нургожаев
01:23  НГ: Тегеран готов к бессрочному сопротивлению
00:29  К чему может привести афганская трудовая иммиграция в Россию, - Александр Шустов
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 4 апреля
Суббота, 04.04.2026
21:41  Бушер под ударом: как ветер Шамаль принесет невидимую угрозу в арабские мегаполисы
14:33  Трамп в тупике. Вместо "маленькой и победоносной" войны - кошмар на Ближнем Востоке и внутри США, - Сергей Кожемякин
13:58  Табылды Акеров и его научная монография "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпоху"
05:10  Война в Иране вызвала в Центральной Азии смешанные чувства, - Тимофей Бордачев
03:48  InfoBRICS: Американские военные привыкли скорее запугивать противника, чем сражаться по-настоящему
01:32  Разоблачительный отчет The Intercept: Пентагон скрывает потери США на Ближнем Востоке
00:05  ВС РФ продолжают давить на противника на ряде ключевых участков фронта – итоговая сводка Readovka за 3 апреля
Пятница, 03.04.2026
15:00  Кухня Роджерса: Доброе утро, Вьетнам! Высадка армии США будет в районе Пасабандара?
14:32  Китай может обрушить мировой рынок чипов блокадой Тайваньского пролива
04:40  Узбекистан начинает масштабную подготовку к 35-летию независимости
03:21  Депутаты Госдумы РФ в Вашингтоне: что происходит? - Михаил Делягин
02:15  Проект "Артемида-2": США мечтают получить Луну в свою собственность
01:02  НГ: Экстренная встреча ОТГ в Баку. Тюркские государства пытаются обойти иранскую войну
00:05  ВС РФ удерживают инициативу и давят по ключевым направлениям – итоговая сводка Readovka за 2 апреля
Четверг, 02.04.2026
12:37  Госсовет безопасности Туркменистана оценил работу силовиков за январь–март текущего года
12:05  Это сугубо бытовой инцидент - МИД Казахстана о конфликте с участием граждан в России
04:15  У Центральной Азии появился шанс превратить свою географическую изоляцию в глобальное преимущество
03:43  Китай показал сценарий "войны будущего", где на передовой - дроны и робособаки
02:49  МИД России об угрозе для граждан подвергнуться задержанию по запросам спецслужб США
02:09  НГ: Новый премьер Монголии Ням-Осорын Учрал обещает одолеть бюрократию и коррупцию
01:35  КСИР предупреждает: "Отойдите на километр от зданий Microsoft"
00:05  Русская группировка войск "Север" усиливает давление на Сумском и Харьковском направлениях – итоговая сводка Readovka за 1 апреля
Среда, 01.04.2026
23:10  10 самых важных дат истории Астаны, - П.В.Густерин
12:37  Узбекистан и Казахстан налаживают сотрудничество в области космоса и креативной экономики
11:45  Казахстану важно не втянуться в чужие войны, вовремя сориентироваться и сделать правильный выбор, - Константин Сыроежкин
05:47  Известия: Атаки на Усть-Лугу. Россия будет сбивать дроны над территорией стран НАТО?
04:15  НГ: Исламабад втягивает Пекин в диалог о мире с Ираном
02:19  Газовые расклады Туркменистана: почему Транскаспийский газопровод не будет построен? - Дмитрий Нефедов
01:55  NZZ: США потопят в Ормузском проливе основу собственного могущества
00:05  ВС РФ развивают наступление в промышленном районе Константиновки – итоговая сводка Readovka за 31 марта
Вторник, 31.03.2026
22:14  В Индии посчитают касты и численность населения
18:31  На Кубу прибыла гумпартия российской нефти
17:15  Iran.ru: Почему сценарий наземного вторжения в Иран может обернуться для США стратегической ловушкой
11:07  Профессор Ачарья (Индия): об ускорении конца американской глобальной гегемонии
10:49  Кадровые перестановки мэров и акимов в Кыргызстане 31.03.2026
10:03  Узбекистан принимает меры по сдерживанию инфляции и поддержке темпов экономического роста
02:37  Caravan.kz: Что мошенники могут сделать с чеком, оставленным на кассе
00:05  ВС РФ поджимают Краснолиманскую группировку ВСУ – сводка Readovka за 30 марта
Понедельник, 30.03.2026
22:08  Известия: Как Киев лишает Астану денег, а европейцев - энергоресурсов
20:58  НГ: Пекин хочет присоединить Тайвань деньгами, а не оружием
12:19  Агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенные кредитные рейтинги Кыргызстана
11:54  ОДКБ принял Заявление в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана
11:41  На 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны из Алматы Василий Зинченко
01:45  НАТО как афера: американские мошенники развели старушку Европу, - Дмитрий Бавырин
00:05  ВС РФ наступают на трех направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 29.03.2026
21:40  НГ: Узбекистан и Таджикистан могут оказаться в транспортном тупике
12:17  Война по расписанию. Афганистан рискует превратиться из "транспортного моста" в непреодолимый барьер между регионами
11:41  Китайская CNCEC будет развивать углехимический проект в Монголии
11:37  Токаев методично пропагандирует свое представление об идеальном государстве, - Данияр Ашимбаев
11:32  Война на пороге Средней Азии, - Сергей Кожемякин
10:05  Парламент Монголии удовлетворил просьбу премьера Гомбожавын Занданшатара об отставке
03:10  Мир готовят к банкротству США, - Виктория Никифорова
03:01  Итоги визита Александра Лукашенко в КНДР, - Кирилл Озимко
02:33  Такаити готовит японцев к войне с Китаем? - Анатолий Кошкин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Центральная Азия между Россией и Китаем: прозападные пропагандисты выдают желаемое за действительное
05.04.2026 | Марат НУРГОЖАЕВ

Оставив затертые до дыр старые методички, которые явно утратили свою актуальность в ходе формирования многополярного мира в турбулентных условиях, где на первое место начали выдвигаться великие державы – Китай и Россия, Запад решил использовать более "совершенную" многоходовую комбинацию, стравив не только Астану с Москвой, но и одновременно присовокупив к этой честной компании Пекин и Ташкент.

В сеть была вброшена информация с апокалиптическим посылом насчет того, что Китай и Узбекистан намеренно вытесняют российский бизнес с рынка Казахстана. При том что сама Астана, несмотря на все громкие декларации о союзничестве и партнерстве в рамках ЕАЭС и прочих структур, якобы начинает "закручивать гайки" там, где раньше оказывала сильную поддержку Москве в обходе западных санкций. Более того, авторы вброса упомянули и состоявшийся в Казахстане 15 марта референдум в поддержку новой Конституции. Мол, когда документ вступит в силу с 1 июля этого года, то русский язык будет использоваться "наряду" с казахским, а не "наравне": здесь просматривается и формальное "укрепление суверенитета" и вполне осязаемый сигнал о дальнейшем дистанцировании от России в политических, торгово-экономических и иных вопросах.

Примечательно, что в качестве неопровержимых доводов псевдоаналитики приводят свежие статические данные, согласно которым в Казахстане будто бы меняется расстановка сил в среде иностранного бизнеса, так как российский бизнес стремительно теряет Астану на фоне экспансии Пекина и Ташкента.

Подобная информация стала быстро распространяться в разного рода СМИ: и вот уже в довольно приличных местных изданиях с отсылкой на обнародованные Бюро национальной статистики Казахстана сведения сообщается, что с марта 2025 года по март 2026 года число зарегистрированных компаний с российским участием снизилось с 23 260 до 22 774, или на 2,1%. Количество действующих компаний также сократилось с 18 389 до 17 271, то есть снижается не только формальное присутствие, но и реально работающий бизнес.

Параллельно с этим происходит обратный процесс, и освобождающееся пространство быстро занимают другие страны. В частности, Китай за рассматриваемый период увеличил число зарегистрированных компаний с 5 496 до 8 557, а количество действующих организаций выросло с 3 844 до 6 830. Узбекистан тоже показывает сопоставимую динамику: рост с 6 105 до 8 744, а количество действующих компаний увеличилось с 4 788 до 7 017.

Странно, что эти цифры трактуются как показатель жесткой конкуренции со стороны Китая и Узбекистана и переосмысления Казахстаном экспортной и импортной стратегий за счет диверсификации партнеров. Астана продолжает развивать экономические отношения с различными странами, что снижает зависимость от одного партнера; новые торговые соглашения с Ташкентом и Пекином открывают новые горизонты для бизнеса в стране. В итоге новый бизнес-баланс в Казахстане, характеризующийся усилением позиций Китая и Узбекистана, открывает новые возможности для казахстанских предпринимателей. "Россия, – делается вывод, – долгое время была основным торговым партнером Казахстана, однако с недавними изменениями в глобальной экономике и политике ее влияние начинает уменьшаться..."

Но насколько обоснован такой вывод? В данном контексте довольно интересной представляется статья профессора Университета Глазго Марчина Качмарски "Russia – China Relations in Central Asia; Why Is There a Surprising Absence of Rivalry?", написанная еще семь лет назад, но так четко отражающая нынешние реалии. В своем обзоре автор объясняет отсутствие прямой конкуренции между Россией и Китаем в Центральной Азии рядом факторов: целенаправленными усилиями обеих сторон по ограничению потенциального соперничества, "уроками", извлеченными китайской и российской правящей элитой, политикой самоограничения Пекина и различными видениями организации регионального пространства. Исследователь полагает, что проекты сотрудничества с Центральной Азией, осуществляемые обоими государствами, не породили открытой конкуренции, поскольку Китай больше заинтересован в практических выгодах регионального сотрудничества, тогда как Россия использует свои проекты для поддержания имиджа стратегического лидера Евразии. Пекин готов признать московский проект "Большая Евразия" равноправным аналогом своего "Пояса и пути", а ЕАЭС облегчает реализацию китайского проекта.

В свою очередь, Астана также не стремится отмежеваться от Москвы и устремить свой взор исключительно в сторону Пекина, поскольку, помимо экономических факторов, имеются не менее острые вопросы, связанные со сферой безопасности, по которой явно существует молчаливое признание Китаем первенства России. Тем более что силы ОДКБ уже подтвердили способность оказать оперативную помощь стране-участнику этого объединения: достаточно вспомнить своевременное подавление попытки государственного переворота в кровавом январе 2022 года, не позволившее привести страну к полному краху со свержением действующей власти.

Что касается Узбекистана, то и здесь все вполне очевидно: руководство страны не собирается тянуть на себя одеяло, так как Ташкент становится значимым игроком для Астаны не только благодаря улучшению бизнес- климата, но и сотрудничеству в рамках ЕАЭС.

Более того, возможное присоединение Узбекистана к Союзу открывает для него совершенно новые возможности, включая выход на общий рынок с населением почти в 180 млн человек. А это придаст мощный импульс экономической интеграции всего Центрально-Азиатского региона: товары смогут свободно проходить через Казахстан и Кыргызстан без лишних дополнительных процедур.

Таким образом, какими бы апокалиптическими прогнозами ни "баловались" прозападные идеологи, партнерство Казахстана, России, Узбекистана и Китая носит стратегический характер и имеет огромное значение в контексте трансформации, происходящей в мировой политике и экономике.

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1775345160


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законы о взаимной правовой помощи между Казахстаном и Перу одобрил Сенат
- Олжас Бектенов принял участие во встрече глав правительств стран-участниц Организации тюркских государств в Баку
- Кадровые перестановки
- Серик Жумангарин провел встречу с заместителем министра иностранных дел Украины
- Суд защитил имущественные интересы государства: с осужденных взыскан ущерб
- Рабочий график главы государства
- Депутатские поправки по повышению эффективности деятельности спецгосорганов одобрил Мажилис в первом чтении
- Инфляция в Республике Казахстан (март 2026г.)
- Ежегодное заседание Комиссии по мониторингу за расходованием средств из Нацфонда прошло в ВАП РК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  