 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 05.04.2026
16:04  Трамп в истерике матом требует открыть Ормузский пролив. И это не фейк!
14:33  Politico: у Трампа есть 5 сценариев для разрушения НАТО
12:10  ФСК: Движение "Ансар Алла" к бою готово - хуситы ломают игру "коалиции Эпштейна" с Ираном
02:26  Центральная Азия между Россией и Китаем: прозападные пропагандисты выдают желаемое за действительное, - Марат Нургожаев
01:23  НГ: Тегеран готов к бессрочному сопротивлению
00:29  К чему может привести афганская трудовая иммиграция в Россию, - Александр Шустов
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 4 апреля
Суббота, 04.04.2026
21:41  Бушер под ударом: как ветер Шамаль принесет невидимую угрозу в арабские мегаполисы
14:33  Трамп в тупике. Вместо "маленькой и победоносной" войны - кошмар на Ближнем Востоке и внутри США, - Сергей Кожемякин
13:58  Табылды Акеров и его научная монография "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпоху"
05:10  Война в Иране вызвала в Центральной Азии смешанные чувства, - Тимофей Бордачев
03:48  InfoBRICS: Американские военные привыкли скорее запугивать противника, чем сражаться по-настоящему
01:32  Разоблачительный отчет The Intercept: Пентагон скрывает потери США на Ближнем Востоке
00:05  ВС РФ продолжают давить на противника на ряде ключевых участков фронта – итоговая сводка Readovka за 3 апреля
Пятница, 03.04.2026
15:00  Кухня Роджерса: Доброе утро, Вьетнам! Высадка армии США будет в районе Пасабандара?
14:32  Китай может обрушить мировой рынок чипов блокадой Тайваньского пролива
04:40  Узбекистан начинает масштабную подготовку к 35-летию независимости
03:21  Депутаты Госдумы РФ в Вашингтоне: что происходит? - Михаил Делягин
02:15  Проект "Артемида-2": США мечтают получить Луну в свою собственность
01:02  НГ: Экстренная встреча ОТГ в Баку. Тюркские государства пытаются обойти иранскую войну
00:05  ВС РФ удерживают инициативу и давят по ключевым направлениям – итоговая сводка Readovka за 2 апреля
Четверг, 02.04.2026
12:37  Госсовет безопасности Туркменистана оценил работу силовиков за январь–март текущего года
12:05  Это сугубо бытовой инцидент - МИД Казахстана о конфликте с участием граждан в России
04:15  У Центральной Азии появился шанс превратить свою географическую изоляцию в глобальное преимущество
03:43  Китай показал сценарий "войны будущего", где на передовой - дроны и робособаки
02:49  МИД России об угрозе для граждан подвергнуться задержанию по запросам спецслужб США
02:09  НГ: Новый премьер Монголии Ням-Осорын Учрал обещает одолеть бюрократию и коррупцию
01:35  КСИР предупреждает: "Отойдите на километр от зданий Microsoft"
00:05  Русская группировка войск "Север" усиливает давление на Сумском и Харьковском направлениях – итоговая сводка Readovka за 1 апреля
Среда, 01.04.2026
23:10  10 самых важных дат истории Астаны, - П.В.Густерин
12:37  Узбекистан и Казахстан налаживают сотрудничество в области космоса и креативной экономики
11:45  Казахстану важно не втянуться в чужие войны, вовремя сориентироваться и сделать правильный выбор, - Константин Сыроежкин
05:47  Известия: Атаки на Усть-Лугу. Россия будет сбивать дроны над территорией стран НАТО?
04:15  НГ: Исламабад втягивает Пекин в диалог о мире с Ираном
02:19  Газовые расклады Туркменистана: почему Транскаспийский газопровод не будет построен? - Дмитрий Нефедов
01:55  NZZ: США потопят в Ормузском проливе основу собственного могущества
00:05  ВС РФ развивают наступление в промышленном районе Константиновки – итоговая сводка Readovka за 31 марта
Вторник, 31.03.2026
22:14  В Индии посчитают касты и численность населения
18:31  На Кубу прибыла гумпартия российской нефти
17:15  Iran.ru: Почему сценарий наземного вторжения в Иран может обернуться для США стратегической ловушкой
11:07  Профессор Ачарья (Индия): об ускорении конца американской глобальной гегемонии
10:49  Кадровые перестановки мэров и акимов в Кыргызстане 31.03.2026
10:03  Узбекистан принимает меры по сдерживанию инфляции и поддержке темпов экономического роста
02:37  Caravan.kz: Что мошенники могут сделать с чеком, оставленным на кассе
00:05  ВС РФ поджимают Краснолиманскую группировку ВСУ – сводка Readovka за 30 марта
Понедельник, 30.03.2026
22:08  Известия: Как Киев лишает Астану денег, а европейцев - энергоресурсов
20:58  НГ: Пекин хочет присоединить Тайвань деньгами, а не оружием
12:19  Агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенные кредитные рейтинги Кыргызстана
11:54  ОДКБ принял Заявление в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана
11:41  На 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны из Алматы Василий Зинченко
01:45  НАТО как афера: американские мошенники развели старушку Европу, - Дмитрий Бавырин
00:05  ВС РФ наступают на трех направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 29.03.2026
21:40  НГ: Узбекистан и Таджикистан могут оказаться в транспортном тупике
12:17  Война по расписанию. Афганистан рискует превратиться из "транспортного моста" в непреодолимый барьер между регионами
11:41  Китайская CNCEC будет развивать углехимический проект в Монголии
11:37  Токаев методично пропагандирует свое представление об идеальном государстве, - Данияр Ашимбаев
11:32  Война на пороге Средней Азии, - Сергей Кожемякин
10:05  Парламент Монголии удовлетворил просьбу премьера Гомбожавын Занданшатара об отставке
03:10  Мир готовят к банкротству США, - Виктория Никифорова
03:01  Итоги визита Александра Лукашенко в КНДР, - Кирилл Озимко
02:33  Такаити готовит японцев к войне с Китаем? - Анатолий Кошкин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
12:10 05.04.2026

05.04.2026 | Юрий МАВАШЕВ

Спустя приблизительно месяц после начала широкомасштабной агрессии "коалиции Эпштейна" в отношении Ирана, йеменские хуситы впервые официально поддержали иранцев запуском ракеты по Южному Израилю, а также объявлением войны США и режиму Нетаньяху. Несмотря на декларативный характер этих шагов, включение в игру движения "Ансар Алла" ("Приверженцы Аллаха") не только глубоко символично, но и может иметь решающее значение на ход военных действий.

Согласно официальному заявлению хуситов, им удалось провести первую военную операцию с применением баллистических ракет против важных израильских военных целей. Сообщается, что операции будут продолжаться до достижения заявленных целей – прекращения агрессии на всех фронтах.

Хуситы представляют собой военно-политическую и вместе с тем религиозную группу шиитского меньшинства – зейдитов. Данная этноконфессиональная группа составляет без малого треть населения страны. Их движение "Ансар Аллах" по большей части оформилось в Йемене в конце 1990-х годов.

Самоназвание "хуситы" происходит от имени основателя движения Хусейна Бадруддина аль-Хуси – политика, религиозного деятеля и полевого командира, в 2004 году погибшего в боях с йеменской армией. Повстанцев же по сей день возглавляет его брат Абдель-Малик аль-Хуси, так что опыта за без малого 20 лет боевых действий накоплено много.

Символизм подключения "Ансар Алла" к процессам, развернувшимся на Среднем Востоке, кроется в продолжении или "переиздании" очередного противоборства йеменского движения и Израиля. После нападения ХАМАС в октябре 2023 г. именно хуситы парализовали мировую торговлю и стали отправлять на дно или не пропускать суда, связанные с Западным Иерусалимом, через Баб-эль-Мандебский пролив и Суэцкий канал. Уже тогда стало ясно, что география ближневосточного конфликта существенно шире официально принятой.

Хуситы – едва ли не самая последовательная и бескомпромиссная политическая и военная сила в регионе, безоговорочно принявшая вызов со стороны коллективного Запада и его неотъемлемой части – Израиля, причем сделано это было задолго до начала полномасштабной агрессии, развязанной "коалицией Эпштейна" против Исламской Республики Иран. Силы движения "Ансар Алла" могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, если какие-либо страны Персидского залива примут участие в ударах США и Израиля по Ирану, сообщил 31 марта изданию Al-Monitor министр информации хуситов Мохаммад Мансур, добавив: "На нас лежит религиозная, моральная и гуманитарная ответственность, которая не позволяет нам оставаться в стороне". Перекрытие Ормузского пролива привело к частичной переориентации экспорта нефти из саудовского порта Янбу на Красном море в Восточную Азию и отчасти в Европу. "Какая доля мировых поставок нефти, СПГ, пшеницы, риса и удобрений, осуществляется через Баб-эль-Мандебский пролив? Какие страны и компании несут на себе наибольший объем транзитных перевозок через пролив?", – задается резонным вопросом спикер парламента Ирана Галибаф.

Опасность включения хуситов в процесс для Запада – на поверхности. Во-первых, их прямое участие способно встряхнуть регион, всех оппонентов и ненавистников Запада на Аравийском полуострове. Ведь шииты составляют во многих странах, расположенных на полуострове, от трети до половины населения. Потенциально многие из них симпатизируют единоверцам в Иране и Йемене и вполне могут выступить в роли "троянского коня". Во-вторых, Саудовская Аравия и ОАЭ еще много раз подумают, нужно ли им вступать в прямую конфронтацию с Ираном по наущению Запада, когда на их заднем дворе вполне может полыхнуть.

Достаточно сказать, что йеменские хуситы 8 лет отчаянно и успешно боролись против многочисленной богатой и до зубов вооруженной современным оружием "арабской коалиции" во главе с Саудовской Аравией. Последняя была вынуждена около 10 лет тому назад пойти на переговоры, учесть интересы и пожелания движения "Ансар Алла" и его предводителей. В 2022 г. вступило в силу поддержанное ООН соглашение о прекращении огня.

Велик шанс, что и на этот раз, в 2026 году, несмотря на бомбардировки Бендер-Аббаса и других связанных с Йеменом иранских портов, коллективные усилия агрессоров не увенчаются большим успехом.

Основной благоприятствующий фактор и опора хуситам – местный рельеф – пока не планирует "менять прописку". Высокогорье неоднократно спасало "Ансар Алла", а прибрежная линия дает возможность творить разнообразные чудеса в Баб-эль-Мандебском проливе, причем чудеса отнюдь не дорогостоящие. На вопрос о том, возобновят ли хуситы нападения на военные корабли и торговые суда США, М. Мансур ответил: "Мы знаем, как отстаивать свои права; нам не привыкать к конфронтации". Надо признать, в ЦАХАЛ это прекрасно понимают, регулярно подвергая в 2023-2025 гг. Ходейду и другие портовые пункты жестоким бомбардировкам, что имело разве что частичный эффект. В мае 2025 г. при посредничестве Султаната Оман хуситы подписали с Белым домом соглашение о прекращении огня. Спорадические обмены ударами продолжались вплоть до подписания соглашения о прекращении огня в Газе в октябре того же года, это лишний раз свидетельствует в пользу внешнеполитической субъектности движения "Ансар Алла".

Примечательно и другое обстоятельство. С началом вооруженного конфликта в Персидском заливе мировое сообщество оказалось на пороге не только энергетического, но и "цифрового" кризиса.

Пока внимание приковано к росту цен на нефть из-за блокирования Ормузского пролива, растет угроза глобальных сбоев Сети, обрывов подводных телекоммуникационных кабелей. Многие из них проходят через Ормузский пролив и Красное море, связывая Европу, Азию и Африку и поддерживающие все: от видеосвязи до банковских операций и инсуственного интеллекта. Широко известно, что в Красном море проложено 17 кабелей. Между тем другие линии проходят через Ормузский пролив, обеспечивая связь для монархий залива. Вот почему именно здесь мировые техногиганты вложили миллиарды долларов в дата-центры, рассчитывая превратить регион в центр цифровой экономики.

В начале 2024 г. в результате атак в Красном море были повреждены некоторые важные подводные коммуникации, что привело к временным сбоям интернет-коммуникаций. Восстановление поврежденной инфраструктуры тогда заняло месяцы, так как ремонтные суда не могли безопасно работать в регионе. Сейчас же обстановка в регионе на несколько порядков напряженнее. С началом агрессии "коалиции Эпштейна" против Ирана Amazon, Microsoft и Google и прочий Big Tech стали в глазах сил сопротивления "вражеской технологической инфраструктурой". В этой связи Тегеран наносит удары по серверам технологических компаний на Ближнем Востоке, когда даже незначительное повреждение может вывести линии из строя на недели или месяцы.

В "горлышке" Ормузского пролива глубина составляет до 60 м, поэтому кабели лежат относительно близко к поверхности. Это делает их вполне доступными как для иранских диверсионных акций, так и для случайных или непреднамеренных повреждений.

Синхронное нарушение работы маршрутов через Ормузский пролив и Красное море станет событием беспрецедентного масштаба. Под удар попадут банковские системы, биржи, больницы, цифровые сервисы и многое другое. Трафик можно частично перенаправить, но это вызовет задержки и перегрузку сетей по всему миру. Последний фактор может привести местами к формированию, а местами – к многократному усилению антиамериканских общественных настроений и конъюнктуры по всей Евразии.

P.S. На фоне военно-политической поддержки хусистским Йеменом Ирана в его текущей войне с США и Израилем, обращает на себя внимание, что именно в этот период Россия и Йемен демонстрируют востребованность обоюдного партнерства, в том числе в энергетике, включая подготовку кадров и поставки профильного оборудования.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1775380200


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законы о взаимной правовой помощи между Казахстаном и Перу одобрил Сенат
- Олжас Бектенов принял участие во встрече глав правительств стран-участниц Организации тюркских государств в Баку
- Кадровые перестановки
- Серик Жумангарин провел встречу с заместителем министра иностранных дел Украины
- Суд защитил имущественные интересы государства: с осужденных взыскан ущерб
- Рабочий график главы государства
- Депутатские поправки по повышению эффективности деятельности спецгосорганов одобрил Мажилис в первом чтении
- Инфляция в Республике Казахстан (март 2026г.)
- Ежегодное заседание Комиссии по мониторингу за расходованием средств из Нацфонда прошло в ВАП РК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  