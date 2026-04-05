ФСК: Движение "Ансар Алла" к бою готово - хуситы ломают игру "коалиции Эпштейна" с Ираном

12:10 05.04.2026

Ближний Восток: хуситы ломают игру "коалиции Эпштейна" с Ираном

Движение "Ансар Алла" к бою готово

05.04.2026 | Юрий МАВАШЕВ



Спустя приблизительно месяц после начала широкомасштабной агрессии "коалиции Эпштейна" в отношении Ирана, йеменские хуситы впервые официально поддержали иранцев запуском ракеты по Южному Израилю, а также объявлением войны США и режиму Нетаньяху. Несмотря на декларативный характер этих шагов, включение в игру движения "Ансар Алла" ("Приверженцы Аллаха") не только глубоко символично, но и может иметь решающее значение на ход военных действий.



Согласно официальному заявлению хуситов, им удалось провести первую военную операцию с применением баллистических ракет против важных израильских военных целей. Сообщается, что операции будут продолжаться до достижения заявленных целей – прекращения агрессии на всех фронтах.



Хуситы представляют собой военно-политическую и вместе с тем религиозную группу шиитского меньшинства – зейдитов. Данная этноконфессиональная группа составляет без малого треть населения страны. Их движение "Ансар Аллах" по большей части оформилось в Йемене в конце 1990-х годов.



Самоназвание "хуситы" происходит от имени основателя движения Хусейна Бадруддина аль-Хуси – политика, религиозного деятеля и полевого командира, в 2004 году погибшего в боях с йеменской армией. Повстанцев же по сей день возглавляет его брат Абдель-Малик аль-Хуси, так что опыта за без малого 20 лет боевых действий накоплено много.



Символизм подключения "Ансар Алла" к процессам, развернувшимся на Среднем Востоке, кроется в продолжении или "переиздании" очередного противоборства йеменского движения и Израиля. После нападения ХАМАС в октябре 2023 г. именно хуситы парализовали мировую торговлю и стали отправлять на дно или не пропускать суда, связанные с Западным Иерусалимом, через Баб-эль-Мандебский пролив и Суэцкий канал. Уже тогда стало ясно, что география ближневосточного конфликта существенно шире официально принятой.



Хуситы – едва ли не самая последовательная и бескомпромиссная политическая и военная сила в регионе, безоговорочно принявшая вызов со стороны коллективного Запада и его неотъемлемой части – Израиля, причем сделано это было задолго до начала полномасштабной агрессии, развязанной "коалицией Эпштейна" против Исламской Республики Иран. Силы движения "Ансар Алла" могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, если какие-либо страны Персидского залива примут участие в ударах США и Израиля по Ирану, сообщил 31 марта изданию Al-Monitor министр информации хуситов Мохаммад Мансур, добавив: "На нас лежит религиозная, моральная и гуманитарная ответственность, которая не позволяет нам оставаться в стороне". Перекрытие Ормузского пролива привело к частичной переориентации экспорта нефти из саудовского порта Янбу на Красном море в Восточную Азию и отчасти в Европу. "Какая доля мировых поставок нефти, СПГ, пшеницы, риса и удобрений, осуществляется через Баб-эль-Мандебский пролив? Какие страны и компании несут на себе наибольший объем транзитных перевозок через пролив?", – задается резонным вопросом спикер парламента Ирана Галибаф.



Опасность включения хуситов в процесс для Запада – на поверхности. Во-первых, их прямое участие способно встряхнуть регион, всех оппонентов и ненавистников Запада на Аравийском полуострове. Ведь шииты составляют во многих странах, расположенных на полуострове, от трети до половины населения. Потенциально многие из них симпатизируют единоверцам в Иране и Йемене и вполне могут выступить в роли "троянского коня". Во-вторых, Саудовская Аравия и ОАЭ еще много раз подумают, нужно ли им вступать в прямую конфронтацию с Ираном по наущению Запада, когда на их заднем дворе вполне может полыхнуть.



Достаточно сказать, что йеменские хуситы 8 лет отчаянно и успешно боролись против многочисленной богатой и до зубов вооруженной современным оружием "арабской коалиции" во главе с Саудовской Аравией. Последняя была вынуждена около 10 лет тому назад пойти на переговоры, учесть интересы и пожелания движения "Ансар Алла" и его предводителей. В 2022 г. вступило в силу поддержанное ООН соглашение о прекращении огня.



Велик шанс, что и на этот раз, в 2026 году, несмотря на бомбардировки Бендер-Аббаса и других связанных с Йеменом иранских портов, коллективные усилия агрессоров не увенчаются большим успехом.



Основной благоприятствующий фактор и опора хуситам – местный рельеф – пока не планирует "менять прописку". Высокогорье неоднократно спасало "Ансар Алла", а прибрежная линия дает возможность творить разнообразные чудеса в Баб-эль-Мандебском проливе, причем чудеса отнюдь не дорогостоящие. На вопрос о том, возобновят ли хуситы нападения на военные корабли и торговые суда США, М. Мансур ответил: "Мы знаем, как отстаивать свои права; нам не привыкать к конфронтации". Надо признать, в ЦАХАЛ это прекрасно понимают, регулярно подвергая в 2023-2025 гг. Ходейду и другие портовые пункты жестоким бомбардировкам, что имело разве что частичный эффект. В мае 2025 г. при посредничестве Султаната Оман хуситы подписали с Белым домом соглашение о прекращении огня. Спорадические обмены ударами продолжались вплоть до подписания соглашения о прекращении огня в Газе в октябре того же года, это лишний раз свидетельствует в пользу внешнеполитической субъектности движения "Ансар Алла".



Примечательно и другое обстоятельство. С началом вооруженного конфликта в Персидском заливе мировое сообщество оказалось на пороге не только энергетического, но и "цифрового" кризиса.



Пока внимание приковано к росту цен на нефть из-за блокирования Ормузского пролива, растет угроза глобальных сбоев Сети, обрывов подводных телекоммуникационных кабелей. Многие из них проходят через Ормузский пролив и Красное море, связывая Европу, Азию и Африку и поддерживающие все: от видеосвязи до банковских операций и инсуственного интеллекта. Широко известно, что в Красном море проложено 17 кабелей. Между тем другие линии проходят через Ормузский пролив, обеспечивая связь для монархий залива. Вот почему именно здесь мировые техногиганты вложили миллиарды долларов в дата-центры, рассчитывая превратить регион в центр цифровой экономики.



В начале 2024 г. в результате атак в Красном море были повреждены некоторые важные подводные коммуникации, что привело к временным сбоям интернет-коммуникаций. Восстановление поврежденной инфраструктуры тогда заняло месяцы, так как ремонтные суда не могли безопасно работать в регионе. Сейчас же обстановка в регионе на несколько порядков напряженнее. С началом агрессии "коалиции Эпштейна" против Ирана Amazon, Microsoft и Google и прочий Big Tech стали в глазах сил сопротивления "вражеской технологической инфраструктурой". В этой связи Тегеран наносит удары по серверам технологических компаний на Ближнем Востоке, когда даже незначительное повреждение может вывести линии из строя на недели или месяцы.



В "горлышке" Ормузского пролива глубина составляет до 60 м, поэтому кабели лежат относительно близко к поверхности. Это делает их вполне доступными как для иранских диверсионных акций, так и для случайных или непреднамеренных повреждений.



Синхронное нарушение работы маршрутов через Ормузский пролив и Красное море станет событием беспрецедентного масштаба. Под удар попадут банковские системы, биржи, больницы, цифровые сервисы и многое другое. Трафик можно частично перенаправить, но это вызовет задержки и перегрузку сетей по всему миру. Последний фактор может привести местами к формированию, а местами – к многократному усилению антиамериканских общественных настроений и конъюнктуры по всей Евразии.



P.S. На фоне военно-политической поддержки хусистским Йеменом Ирана в его текущей войне с США и Израилем, обращает на себя внимание, что именно в этот период Россия и Йемен демонстрируют востребованность обоюдного партнерства, в том числе в энергетике, включая подготовку кадров и поставки профильного оборудования.