16:04 05.04.2026
Трамп в истерике матом требует открыть Ормузский пролив
Иначе он угрожает взорвать в Иране все мосты и электростанции.
- "Во вторник в Иране совпадут День электростанции и День моста.
Ничего подобного вы еще не видели!!!
Откройте е**ный пролив, вы, сумасшедшие уб**дки, или вы будете жить в аду - просто смотрите!
Хвала Аллаху", - пишет он.
Комментарий Google ИИ: Это не фейк. Согласно последним данным на 5 апреля 2026 года, это реальное заявление Дональда Трампа, сделанное им в социальной сети Truth Social сегодня утром.
Краткие факты о заявлении
Платформа: Truth Social.
Дата публикации: Воскресенье, 5 апреля 2026 года.
Суть ультиматума: Трамп установил крайний срок - вторник, 7 апреля. Если к этому времени Ормузский пролив не будет открыт для судоходства, США нанесут массированные удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Ирана.
Цитата: Он действительно написал: "Во вторник в Иране совпадут День электростанции и День моста. Ничего подобного вы еще не видели!!!" (в оригинале: "Tuesday will be Power Plant Day, and Bridge Day, all wrapped up in one, in Iran").
Стиль: Сообщение содержит нецензурную лексику и угрозу, что Иран будет "жить в аду", если не пойдет на сделку в течение 48 часов.
Контекст событий
Заявление прозвучало на фоне обострения войны с Ираном (операция "Рык льва"), которая продолжается с конца февраля 2026 года. Ситуация накалилась после недавнего инцидента со сбитым американским истребителем F-15 и блокировки пролива иранскими военными, что привело к резкому скачку цен на нефть.
Иран отрицает эвакуацию США сбитого летчика