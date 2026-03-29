00:05 06.04.2026 Русская армия наращивает давление по всей линии фронта – итоговая сводка за 30 марта – 5 апреля



СВО



Русская армия сохраняет инициативу на ключевых участках фронта и последовательно переводит локальные тактические успехи в системное разрушение обороны противника. Речь идет о выстроенной схеме, при которой разведка и беспилотные средства вскрывают позиции и маршруты снабжения ВСУ, артиллерия, авиация и FPV-дроны срывают маневр резервов, а штурмовые подразделения закрепляют достигнутый результат. Одновременно решаются задачи формирования буферной зоны у границы, подрыва логистики Покровской агломерации, разрушения оборонительного каркаса Константиновско-Краматорского узла и давления на украинские позиции в Запорожской области.



Сумское направление



Напряженной остается обстановка в приграничье Сумской и Харьковской областей. Подразделения 6-й общевойсковой армии группировки "Север", включая батальонные тактические группы 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии, продолжают наступательные действия сразу на нескольких участках. На отдельных участках фиксируется продвижение до 450 метров, а в более широком контуре – до 1200 метров в сутки.



Занятие Малой Корчаковки и давление в районах Новодмитровки, Новой Сечи, Мирополья и Суходола указывают, что Русская армия постепенно меняет конфигурацию фронта, вынуждая ВСУ распылять силы и перебрасывать сюда дополнительные резервы. Одновременные удары по районам сосредоточения личного состава и техники в приграничной полосе снижают возможности противника по стабилизации обороны.



Харьковское направление



На Харьковском направлении та же группировка не только оттесняет противника от государственной границы, но и закрепляется на естественных рубежах. Одним из ключевых эпизодов стало освобождение Верхней Писаревки подразделениями 82-го мотострелкового полка, выбившими из населенного пункта силы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Попытки украинской стороны перебрасывать подкрепления по маршруту Печенеги – Бугаевка были сорваны еще на подступах.



На Волчанском направлении штурмовые группы продвигаются вперед в лесных массивах и на окраинах опорных пунктов, на Липцовском участке продолжается зачистка лесополос, а на Великобурлукском направлении севернее Амбарного противник безуспешно пытается контратаковать силами 3-й отдельной танковой и 3-й механизированной бригад. Русская армия последовательно разрушает основу украинской обороны в приграничье, формируя глубокую буферную полосу вдоль границы.



Купянское направление



Не менее важным остается Купянское направление, где соединения ЗВО усиливают давление в районах Петропавловки, Куриловки, Песчаного и на направлении Ковшаровки. Действия наших войск на этих участках сковывают украинские резервы и не позволяют Киеву свободно маневрировать силами между Волчанским, Сумским и донбасским направлениями. Противник вынужден укреплять оборону, оборудовать дополнительные рубежи и усиливать позиции механизированными подразделениями, что само по себе указывает на нарастающее напряжение.



Покровско-Добропольское направление



Одним из наиболее болезненных для ВСУ остается Покровско-Добропольский участок. Попытка перебросить бронегруппу 425-го отдельного штурмового полка "Скала" к Покровску закончилась разгромом колонны на подступах к Гришино, что вызвало истерику в политическом руководстве врага и усилило конфликт между военным командованием и политиками. Украинская сторона потеряла возможность безопасно вводить резервы. Подразделения группировки "Центр" продолжают расширять зону контроля севернее Покровска, продвигаясь через лесополосы в направлении Родинского и Шевченко. Господство русских FPV-дронов резко ограничивает применение украинской бронетехники и вынуждает противника все чаще действовать малыми пехотными группами.



Одновременно в районе Гришино, севернее Новоалександровки и Василевки, а также у Сергеевки идут тяжелые бои, в которых русские войска методично подрывают северную логистику Покровской агломерации. При сохранении такого давления положение гарнизона ВСУ будет неуклонно ухудшаться.



Константиновское направление



Особое место в общей обстановке занимает Константиновско-Краматорский узел. Подразделения 3-го армейского корпуса последовательно разрушают инфраструктуру снабжения на направлении Константиновка – Дружковка – Краматорск, лишая противника возможности быстро перераспределять силы. Наиболее серьезного успеха добились части 8-й гвардейской общевойсковой армии, закрепившиеся в промышленном районе Константиновки у железнодорожного узла металлургического завода.



Это уже не локальный прорыв в "серую зону", а захват инфраструктурно значимого опорного района, который дает штурмовым подразделениям укрытие, логистику и возможность наращивать давление. Производственные корпуса, склады, депо и железнодорожная сеть превращают занятый участок в полноценный плацдарм для дальнейшего продвижения. То, что ВСУ не сумели выбить русские штурмовые группы в первые критические часы, означает резкое структурное ухудшение их положения в городе. Попытки отвлечь наши силы ударами со стороны частей 5-й ОШБр и 100-й ОМБр общей картины не меняют: оборонительный контур Константиновки все заметнее теряет связность.



Краснолиманское направление



К югу от Красного Лимана серьезного успеха добились подразделения 25-й гвардейской общевойсковой армии, занявшие Брусовку у излучины Северского Донца. Маневр оказался крайне неприятным для 33-й ОМБр ВСУ, рассчитывавшей на иной сценарий русского наступления. В результате под угрозой оказался Старый Караван, а вместе с ним – и возможности украинской группировки удерживать рубежи и организованно отходить с техникой.



Дополнительным фактором ухудшения ее положения стало уничтожение дамбы на Северском Донце у Райгородка, что резко сократило пространство для снабжения и возможного отхода. Здесь уже формируется не просто тактический успех, а предпосылка к дальнейшему оперативному ослаблению противника.



Запорожское направление



На Запорожском направлении подразделения 36-й общевойсковой армии группировки "Восток", прежде всего силы 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, взяли под контроль район обороны противника, включающий Бойково. Под контроль Русской армии перешел укрепленный район площадью более 5 кв км, что позволяет развивать наступление в сторону Верхней Терсы и северо-западнее Гуляйполя. Закрепление за рекой Гайчур дает удобный опорный рубеж и усиливает давление на северный фланг украинской группировки. Одновременно удары по районам Воздвижевки, Гуляйпольского, Верхней Терсы, Волшебного и Мирного подрывают логистику ВСУ и затрудняют переброску резервов. Даже если противник пытается контратаковать малыми группами, общий баланс на этом участке уже не поменяется в его пользу.



Херсонское направление



На Херсонском направлении сохраняется позиционный характер боевых действий, однако и там идет жесткая контрбатарейная борьба. ВСУ продолжают наносить удары по населенным пунктам левобережья, включая Алешки, пытаясь держать в напряжении гражданскую инфраструктуру и приграничную полосу. В ответ группировка "Днепр" наносит удары по выявленным огневым позициям на правом берегу, ограничивая активность украинской артиллерии и средств БПЛА. Пока этот участок не дает признаков крупного маневра, но его устойчивое удержание остается важным элементом общей конфигурации фронта.



Общая картина для противника продолжает ухудшаться. Сумско-Харьковское приграничье превращается в единый контур выдавливания ВСУ от границы и формирования буферной зоны. Покровско-Добропольский участок становится ареной борьбы за логистику одной из важнейших украинских агломераций. Константиновско-Краматорское направление все заметнее трещит под системным огневым и штурмовым давлением. Краснолиманский участок подталкивает украинскую группировку к сужению путей снабжения и отхода. Запорожское направление выходит за рамки локального тактического эпизода и начинает приобретать полноценное оперативное значение.



В ближайшей перспективе Русская армия, вероятнее всего, сохранит нынешний темп действий: без суеты и чрезмерного форсирования, но с постоянным расширением тактических успехов за счет ударов по резервам, логистике и узлам обороны. На Сумском и Харьковском направлениях будет продолжено формирование буферной полосы и закрепление по естественным рубежам. Под Покровском давление, по всей видимости, сосредоточится на внешнем оборонительном поясе и путях снабжения гарнизона. В Константиновке и шире по агломерации следует ожидать дальнейшего наращивания огневого и штурмового нажима с опорой на уже занятые промышленные и транспортные объекты. На Краснолиманском и Запорожском участках Русская армия попытается превратить достигнутые успехи в устойчивое оперативное преимущество. Главная угроза для киевского режима сейчас состоит в том, что фронт для него перестает быть управляемым как единая конструкция: слишком много участков одновременно входят в фазу накопления критических ухудшений. Источник - Readovka

