Понедельник, 06.04.2026
02:20  Иран - как точка невозврата: Почему западная элита заявила, что Тегеран не входит в сферу ее интересов
01:15  Посол КНР в России Ханьхуэй предложил продлить безвизовый режим навсегда
00:05  Русская армия наращивает давление по всей линии фронта – итоговая сводка за 30 марта – 5 апреля
Воскресенье, 05.04.2026
16:04  Трамп в истерике матом требует открыть Ормузский пролив. И это не фейк!
14:33  Politico: у Трампа есть 5 сценариев для разрушения НАТО
12:10  ФСК: Движение "Ансар Алла" к бою готово - хуситы ломают игру "коалиции Эпштейна" с Ираном
02:26  Центральная Азия между Россией и Китаем: прозападные пропагандисты выдают желаемое за действительное, - Марат Нургожаев
01:23  НГ: Тегеран готов к бессрочному сопротивлению
00:29  К чему может привести афганская трудовая иммиграция в Россию, - Александр Шустов
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 4 апреля
Суббота, 04.04.2026
21:41  Бушер под ударом: как ветер Шамаль принесет невидимую угрозу в арабские мегаполисы
14:33  Трамп в тупике. Вместо "маленькой и победоносной" войны - кошмар на Ближнем Востоке и внутри США, - Сергей Кожемякин
13:58  Табылды Акеров и его научная монография "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпоху"
05:10  Война в Иране вызвала в Центральной Азии смешанные чувства, - Тимофей Бордачев
03:48  InfoBRICS: Американские военные привыкли скорее запугивать противника, чем сражаться по-настоящему
01:32  Разоблачительный отчет The Intercept: Пентагон скрывает потери США на Ближнем Востоке
00:05  ВС РФ продолжают давить на противника на ряде ключевых участков фронта – итоговая сводка Readovka за 3 апреля
Пятница, 03.04.2026
15:00  Кухня Роджерса: Доброе утро, Вьетнам! Высадка армии США будет в районе Пасабандара?
14:32  Китай может обрушить мировой рынок чипов блокадой Тайваньского пролива
04:40  Узбекистан начинает масштабную подготовку к 35-летию независимости
03:21  Депутаты Госдумы РФ в Вашингтоне: что происходит? - Михаил Делягин
02:15  Проект "Артемида-2": США мечтают получить Луну в свою собственность
01:02  НГ: Экстренная встреча ОТГ в Баку. Тюркские государства пытаются обойти иранскую войну
00:05  ВС РФ удерживают инициативу и давят по ключевым направлениям – итоговая сводка Readovka за 2 апреля
Четверг, 02.04.2026
12:37  Госсовет безопасности Туркменистана оценил работу силовиков за январь–март текущего года
12:05  Это сугубо бытовой инцидент - МИД Казахстана о конфликте с участием граждан в России
04:15  У Центральной Азии появился шанс превратить свою географическую изоляцию в глобальное преимущество
03:43  Китай показал сценарий "войны будущего", где на передовой - дроны и робособаки
02:49  МИД России об угрозе для граждан подвергнуться задержанию по запросам спецслужб США
02:09  НГ: Новый премьер Монголии Ням-Осорын Учрал обещает одолеть бюрократию и коррупцию
01:35  КСИР предупреждает: "Отойдите на километр от зданий Microsoft"
00:05  Русская группировка войск "Север" усиливает давление на Сумском и Харьковском направлениях – итоговая сводка Readovka за 1 апреля
Среда, 01.04.2026
23:10  10 самых важных дат истории Астаны, - П.В.Густерин
12:37  Узбекистан и Казахстан налаживают сотрудничество в области космоса и креативной экономики
11:45  Казахстану важно не втянуться в чужие войны, вовремя сориентироваться и сделать правильный выбор, - Константин Сыроежкин
05:47  Известия: Атаки на Усть-Лугу. Россия будет сбивать дроны над территорией стран НАТО?
04:15  НГ: Исламабад втягивает Пекин в диалог о мире с Ираном
02:19  Газовые расклады Туркменистана: почему Транскаспийский газопровод не будет построен? - Дмитрий Нефедов
01:55  NZZ: США потопят в Ормузском проливе основу собственного могущества
00:05  ВС РФ развивают наступление в промышленном районе Константиновки – итоговая сводка Readovka за 31 марта
Вторник, 31.03.2026
22:14  В Индии посчитают касты и численность населения
18:31  На Кубу прибыла гумпартия российской нефти
17:15  Iran.ru: Почему сценарий наземного вторжения в Иран может обернуться для США стратегической ловушкой
11:07  Профессор Ачарья (Индия): об ускорении конца американской глобальной гегемонии
10:49  Кадровые перестановки мэров и акимов в Кыргызстане 31.03.2026
10:03  Узбекистан принимает меры по сдерживанию инфляции и поддержке темпов экономического роста
02:37  Caravan.kz: Что мошенники могут сделать с чеком, оставленным на кассе
00:05  ВС РФ поджимают Краснолиманскую группировку ВСУ – сводка Readovka за 30 марта
Понедельник, 30.03.2026
22:08  Известия: Как Киев лишает Астану денег, а европейцев - энергоресурсов
20:58  НГ: Пекин хочет присоединить Тайвань деньгами, а не оружием
12:19  Агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенные кредитные рейтинги Кыргызстана
11:54  ОДКБ принял Заявление в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана
11:41  На 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны из Алматы Василий Зинченко
01:45  НАТО как афера: американские мошенники развели старушку Европу, - Дмитрий Бавырин
00:05  ВС РФ наступают на трех направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 29.03.2026
21:40  НГ: Узбекистан и Таджикистан могут оказаться в транспортном тупике
12:17  Война по расписанию. Афганистан рискует превратиться из "транспортного моста" в непреодолимый барьер между регионами
11:41  Китайская CNCEC будет развивать углехимический проект в Монголии
11:37  Токаев методично пропагандирует свое представление об идеальном государстве, - Данияр Ашимбаев
11:32  Война на пороге Средней Азии, - Сергей Кожемякин
10:05  Парламент Монголии удовлетворил просьбу премьера Гомбожавын Занданшатара об отставке
00:05 06.04.2026

СВО

Русская армия сохраняет инициативу на ключевых участках фронта и последовательно переводит локальные тактические успехи в системное разрушение обороны противника. Речь идет о выстроенной схеме, при которой разведка и беспилотные средства вскрывают позиции и маршруты снабжения ВСУ, артиллерия, авиация и FPV-дроны срывают маневр резервов, а штурмовые подразделения закрепляют достигнутый результат. Одновременно решаются задачи формирования буферной зоны у границы, подрыва логистики Покровской агломерации, разрушения оборонительного каркаса Константиновско-Краматорского узла и давления на украинские позиции в Запорожской области.

Сумское направление

Напряженной остается обстановка в приграничье Сумской и Харьковской областей. Подразделения 6-й общевойсковой армии группировки "Север", включая батальонные тактические группы 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии, продолжают наступательные действия сразу на нескольких участках. На отдельных участках фиксируется продвижение до 450 метров, а в более широком контуре – до 1200 метров в сутки.

Занятие Малой Корчаковки и давление в районах Новодмитровки, Новой Сечи, Мирополья и Суходола указывают, что Русская армия постепенно меняет конфигурацию фронта, вынуждая ВСУ распылять силы и перебрасывать сюда дополнительные резервы. Одновременные удары по районам сосредоточения личного состава и техники в приграничной полосе снижают возможности противника по стабилизации обороны.

Харьковское направление

На Харьковском направлении та же группировка не только оттесняет противника от государственной границы, но и закрепляется на естественных рубежах. Одним из ключевых эпизодов стало освобождение Верхней Писаревки подразделениями 82-го мотострелкового полка, выбившими из населенного пункта силы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Попытки украинской стороны перебрасывать подкрепления по маршруту Печенеги – Бугаевка были сорваны еще на подступах.

На Волчанском направлении штурмовые группы продвигаются вперед в лесных массивах и на окраинах опорных пунктов, на Липцовском участке продолжается зачистка лесополос, а на Великобурлукском направлении севернее Амбарного противник безуспешно пытается контратаковать силами 3-й отдельной танковой и 3-й механизированной бригад. Русская армия последовательно разрушает основу украинской обороны в приграничье, формируя глубокую буферную полосу вдоль границы.

Купянское направление

Не менее важным остается Купянское направление, где соединения ЗВО усиливают давление в районах Петропавловки, Куриловки, Песчаного и на направлении Ковшаровки. Действия наших войск на этих участках сковывают украинские резервы и не позволяют Киеву свободно маневрировать силами между Волчанским, Сумским и донбасским направлениями. Противник вынужден укреплять оборону, оборудовать дополнительные рубежи и усиливать позиции механизированными подразделениями, что само по себе указывает на нарастающее напряжение.

Покровско-Добропольское направление

Одним из наиболее болезненных для ВСУ остается Покровско-Добропольский участок. Попытка перебросить бронегруппу 425-го отдельного штурмового полка "Скала" к Покровску закончилась разгромом колонны на подступах к Гришино, что вызвало истерику в политическом руководстве врага и усилило конфликт между военным командованием и политиками. Украинская сторона потеряла возможность безопасно вводить резервы. Подразделения группировки "Центр" продолжают расширять зону контроля севернее Покровска, продвигаясь через лесополосы в направлении Родинского и Шевченко. Господство русских FPV-дронов резко ограничивает применение украинской бронетехники и вынуждает противника все чаще действовать малыми пехотными группами.

Одновременно в районе Гришино, севернее Новоалександровки и Василевки, а также у Сергеевки идут тяжелые бои, в которых русские войска методично подрывают северную логистику Покровской агломерации. При сохранении такого давления положение гарнизона ВСУ будет неуклонно ухудшаться.

Константиновское направление

Особое место в общей обстановке занимает Константиновско-Краматорский узел. Подразделения 3-го армейского корпуса последовательно разрушают инфраструктуру снабжения на направлении Константиновка – Дружковка – Краматорск, лишая противника возможности быстро перераспределять силы. Наиболее серьезного успеха добились части 8-й гвардейской общевойсковой армии, закрепившиеся в промышленном районе Константиновки у железнодорожного узла металлургического завода.

Это уже не локальный прорыв в "серую зону", а захват инфраструктурно значимого опорного района, который дает штурмовым подразделениям укрытие, логистику и возможность наращивать давление. Производственные корпуса, склады, депо и железнодорожная сеть превращают занятый участок в полноценный плацдарм для дальнейшего продвижения. То, что ВСУ не сумели выбить русские штурмовые группы в первые критические часы, означает резкое структурное ухудшение их положения в городе. Попытки отвлечь наши силы ударами со стороны частей 5-й ОШБр и 100-й ОМБр общей картины не меняют: оборонительный контур Константиновки все заметнее теряет связность.

Краснолиманское направление

К югу от Красного Лимана серьезного успеха добились подразделения 25-й гвардейской общевойсковой армии, занявшие Брусовку у излучины Северского Донца. Маневр оказался крайне неприятным для 33-й ОМБр ВСУ, рассчитывавшей на иной сценарий русского наступления. В результате под угрозой оказался Старый Караван, а вместе с ним – и возможности украинской группировки удерживать рубежи и организованно отходить с техникой.

Дополнительным фактором ухудшения ее положения стало уничтожение дамбы на Северском Донце у Райгородка, что резко сократило пространство для снабжения и возможного отхода. Здесь уже формируется не просто тактический успех, а предпосылка к дальнейшему оперативному ослаблению противника.

Запорожское направление

На Запорожском направлении подразделения 36-й общевойсковой армии группировки "Восток", прежде всего силы 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, взяли под контроль район обороны противника, включающий Бойково. Под контроль Русской армии перешел укрепленный район площадью более 5 кв км, что позволяет развивать наступление в сторону Верхней Терсы и северо-западнее Гуляйполя. Закрепление за рекой Гайчур дает удобный опорный рубеж и усиливает давление на северный фланг украинской группировки. Одновременно удары по районам Воздвижевки, Гуляйпольского, Верхней Терсы, Волшебного и Мирного подрывают логистику ВСУ и затрудняют переброску резервов. Даже если противник пытается контратаковать малыми группами, общий баланс на этом участке уже не поменяется в его пользу.

Херсонское направление

На Херсонском направлении сохраняется позиционный характер боевых действий, однако и там идет жесткая контрбатарейная борьба. ВСУ продолжают наносить удары по населенным пунктам левобережья, включая Алешки, пытаясь держать в напряжении гражданскую инфраструктуру и приграничную полосу. В ответ группировка "Днепр" наносит удары по выявленным огневым позициям на правом берегу, ограничивая активность украинской артиллерии и средств БПЛА. Пока этот участок не дает признаков крупного маневра, но его устойчивое удержание остается важным элементом общей конфигурации фронта.

Общая картина для противника продолжает ухудшаться. Сумско-Харьковское приграничье превращается в единый контур выдавливания ВСУ от границы и формирования буферной зоны. Покровско-Добропольский участок становится ареной борьбы за логистику одной из важнейших украинских агломераций. Константиновско-Краматорское направление все заметнее трещит под системным огневым и штурмовым давлением. Краснолиманский участок подталкивает украинскую группировку к сужению путей снабжения и отхода. Запорожское направление выходит за рамки локального тактического эпизода и начинает приобретать полноценное оперативное значение.

В ближайшей перспективе Русская армия, вероятнее всего, сохранит нынешний темп действий: без суеты и чрезмерного форсирования, но с постоянным расширением тактических успехов за счет ударов по резервам, логистике и узлам обороны. На Сумском и Харьковском направлениях будет продолжено формирование буферной полосы и закрепление по естественным рубежам. Под Покровском давление, по всей видимости, сосредоточится на внешнем оборонительном поясе и путях снабжения гарнизона. В Константиновке и шире по агломерации следует ожидать дальнейшего наращивания огневого и штурмового нажима с опорой на уже занятые промышленные и транспортные объекты. На Краснолиманском и Запорожском участках Русская армия попытается превратить достигнутые успехи в устойчивое оперативное преимущество. Главная угроза для киевского режима сейчас состоит в том, что фронт для него перестает быть управляемым как единая конструкция: слишком много участков одновременно входят в фазу накопления критических ухудшений.

Источник - Readovka
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законы о взаимной правовой помощи между Казахстаном и Перу одобрил Сенат
- Олжас Бектенов принял участие во встрече глав правительств стран-участниц Организации тюркских государств в Баку
- Кадровые перестановки
- Серик Жумангарин провел встречу с заместителем министра иностранных дел Украины
- Суд защитил имущественные интересы государства: с осужденных взыскан ущерб
- Рабочий график главы государства
- Депутатские поправки по повышению эффективности деятельности спецгосорганов одобрил Мажилис в первом чтении
- Инфляция в Республике Казахстан (март 2026г.)
- Ежегодное заседание Комиссии по мониторингу за расходованием средств из Нацфонда прошло в ВАП РК
