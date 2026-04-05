Посол КНР в России Ханьхуэй предложил продлить безвизовый режим навсегда

01:15 06.04.2026

5 апреля 2026



Безвизовый режим между Россией и Китаем желательно продлить на бессрочной основе. Об этом 5 апреля заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.



Дипломат подчеркнул, что действующий формат поездок без оформления виз уже обеспечил гражданам обеих стран значительное количество удобных условий. По его мнению, такая практика приносит прямую пользу народам России и Китая.



"Я надеюсь, что навсегда", - указал посол, отвечая на вопрос ТАСС о предпочтительных сроках действия безвизового режима между государствами.



Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова 3 февраля сообщил, что после отмены визового режима с Китаем российские туристы стали значительно чаще бронировать отели в этой стране. По данным сервиса, с середины сентября 2025 года по конец января 2026-го количество отельных бронирований в Китай выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Глава МИД КНР Ван И 2 декабря прошлого года заявил, что решение о безвизовом въезде для граждан Китая в Россию является очень важным, так как оно послужит толчком для развития дальнейших контактов. Он добавил, что безвизовый режим облегчит взаимные поездки для граждан России и Китая.