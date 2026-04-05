Иран - как точка невозврата: Почему западная элита заявила, что Тегеран не входит в сферу ее интересов

02:20 06.04.2026 Капитан пиратского корабля, атакуя танкеры, кричит юнге:- Принеси мою красную рубашку!

Юнга приносит, капитан надевает ее, бесстрашно бросается в бой и побеждает.

После сражения юнга спрашивает:- Капитан, а зачем вам красная рубашка?

- Понимаешь, если меня ранят, на красном фоне крови не будет видно, и команда не запаникует.

Но однажды капитан заплыл в Ормузский пролив, и когда в небе появились иранские беспилотники, капитан подбледнел и кричит:

- Юнга! Тащи мои коричневые штаны!



Пришло время Европе защищаться самой



Западные элиты годами использовали мировые кризисы для личного обогащения, пишет колумнист AT. Однако война в Иране нарушила их планы: именно поэтому они предали Вашингтон и не захотели участвовать в военной операции. В ответ США имеют полное право больше не обращать внимание на Украину, уверен автор статьи.



Джей Би Шурк (J.B. Shurk)

American Thinker, США

05 апреля 2026



Четыре года назад администрация Байдена начала сотрудничать с Великобританией и Европейской комиссией. Совместно они финансировали низкорослого комика Владимира Зеленского и его противостояние с Российской Федерацией за территории, население которых идентифицировало себя русскими. Нам говорили, что русскоязычное население этих регионов "принадлежит" Украине, а единственный способ "сохранить демократию" - это лишить людей права на демократическое волеизъявление по вопросу возвращения в состав России.



"Демократия", по-видимому, также требует прихода к власти украинского диктатора, который годами подавляет независимую прессу и вводит широкомасштабную цензуру в социальных сетях. Это глава страны, который отказывает своему народу в конституционном праве на свободу вероисповедания, он бросает молодых новобранцев под программу принудительной мобилизации, чтобы те погибали за интересы коррумпированного режима. Наконец, он отмывает деньги американских и европейских налогоплательщиков на банковских счетах, принадлежащих представителям западной финансовой и политической элиты.



Один дрон - и Европа в панике. ЕС срочно пересматривает свое положение



Глобалисты в США, Канаде, Австралии, Великобритании, да и по всей старой (хотя, уже почти мусульманской) Европе когда-то превратили "царство ковидного ужаса" в систему обмана своих же налогоплательщиков, в средство обогащения государственных элит и в укрепление тоталитарных механизмов власти. Та же самая глобалистская сволочь моментально объявила конфликт на Украине "чрезвычайной ситуацией", которая требует дополнительных налогов, цензуры и общественных пожертвований. Внезапно все, что критиковало официальную политику западных правительств, стало называться "российской дезинформацией". Если вы не соглашались с мнением и словами хваленых западных "экспертов", вас тут же объявляли не иначе как "путинской марионеткой".



Совет для любителей информационной войны: когда государственные органы власти называют любое инакомыслие "пропагандой" - это она и есть!



Пропагандистский проект, связанный с COVID-19, подарил нам стройный хор клоунов, заявивших о себе на Всемирном экономическом форуме. Они выдавали себя за национальных лидеров и обещали: "Восстановим лучше, чем было прежде!". Когда эта фигня им надоела, точнее, когда рядовые граждане европейских держав начали проявлять сопротивление властям, все переключились на другое. Западные глобалисты тут же превратили украинского карлика в "борца за свободу", который сражается с путинским авторитаризмом. Те же дикари: Байден, Трюдо, Макрон, королева Урсула фон дер Ляйен и подхалимская клика Давоса - все они закричали с визгом раненого какаду. Теперь они скандировали: "Украина! Украина! Украина!".



Меня до сих пор поражает, что буквально на следующий день после окончания "Конвоя Свободы", тех самых массовых протестов в Канаде против принудительной вакцинации, состоялась премьера нового телешоу: "Украинский конфликт". Создается стойкое впечатление, будто западные глобалисты тащат нас, простых смертных, за поводок от одного грандиозно абсурдного представления к другому. Наверное, они хотят посмотреть, сколько денег смогут украсть из наших карманов, пока другая часть политической элиты занимается растлением наших детей.



Часть людей в США и Европе действительно прониклась искренним сочувствием к стране, погрязшей в коррупции настолько, что здесь покраснели даже отъявленные взяточники. Лемминги, которые два года тому назад дружно надевали бумажные повязки на лица, чтобы противостоять вирусу, которыйне боялся респираторных масок, с энтузиазмом начали размахивать украинскими флажками. Как будто кто-то из них был способен найти на карте это коррумпированное недогосударство, принадлежащее королю гномов по имени Владимир Зеленский.



Никто даже не хотел признавать, что светлые люди из закрытых конференций типа Бильдербергского клуба или Трехсторонней комиссии, которые годами наживались на "зеленой энергетике" и продаже РНК-вакцин, просто-напросто вернулись к своему привычному и любимому занятию - банальным убийствам. Любая война приносит новые разновидности налогов, законов, оборонных инвестиций и методов манипуляции информацией, чтобы заработать на ней как можно больше денег. Короче говоря, любой конфликт приносит прибыль! И где же ее искать продажным глобалистам, если не среди коррумпированных жуликов, которые делают вид, что управляют передвижным цирком-шапито под названием "Украина"?



Соединенное Королевство, которое до сих пор не избавилось от фантомных болей после Крымской войны, завершившейся 170 лет назад, требует от России вернуть полуостров своим украинским друзьям, которые напрямую подчиняются приказам британской внешней разведки MI6. Королева Урсула, правительница панъевропейской (и почти мусульманской) империи потребовала от Москвы уважать право европейцев на свержение любых правительств, которыене нравятся официальному Брюсселю. Просто напоминаю, что именно США и Евросоюз в 2014 году организовали на Украине государственный переворот, который западные пропагандисты до сих пор бесстыдно называют "Революцией достоинства".



BlackRock и другие многонациональные инвестиционные корпорации вызвались бескорыстно помогать в финансировании боевых действий. Они скупали любые украинские активы по дешевке, чтобы потом вложить их в якобы восстановление разрушенной страны. Google и Facebook* пообещали подвергать цензуре все публичные споры, направленные против интересов глобалистов, уже тогда они называли это "российской пропагандой".



Боже мой, какой же это великолепный конфликт! В нем есть все, что обожают глобалисты! Они умудрились превратить безумного карлика, который недавно играл на рояле своим пенисом, в нового Уинстона Черчилля! Позже они оправдали подрыв "Северных потоков" и фактическое принуждение европейских крестьян к переходу на "зеленую энергетику". Они обосновали массовую печать новых денег и завышали стоимость государственных активов, которыми в итоге владеет 1/10000 часть населения планеты. Они позволили титульным европейским лидерам расхаживать на международных саммитах с видом отважных военачальников, которые сплотили своих солдат на передовой. Хотя, на самом деле, они занимались лишь тем, что бросали бесправных молодых украинцев в мясорубку, превращая их в удобрение.



Европейская элита продемонстрировала свою добродетель и храбрость - она убивала украинцев, одного за другим. Их кровавое дело вершилось со всей помпезностью и церемониальностью старых, страдающих от метеоризма монархов, которые привыкли вкусно обедать фасолью, брокколи, капустой и сыром.



Европейская знать никогда не хотела настоящей войны - ведь им бы пришлось рисковать собственными жизнями и здоровьем. Им нужен был конфликт, который обогатит инвестиционные портфели, пока их спикеры вовсю болтают об отваге и самопожертвовании. Откуда я это знаю? Взять хотя бы недавний момент, когда Трамп решил поджечь Иран - в ответ глобалисты из Евросоюза дружно поджали хвосты и сбежали... ну, или, как минимум, ломанулись в ближайший туалет, сменить трусы.



После полного прекращения добычи нефти в Северном море во имя "спасения климата", после запрета на российские энергоресурсы во имя "спасения демократии", чтобы избежать экономического краха, Европа перешла на ближневосточное сырье. Однако вместо этого Евросоюз активно переходит к исламской цивилизации. Политическая элита Брюсселя настолько боится мигрантов-мусульман, что готова закрыть глаза на изнасилования своих несовершеннолетних дочерей, лишь бы не спровоцировать скандал. Разумеется, никто из них не собирается воевать против исламской страны! Обеспеченный класс, как обычно, готов жертвовать крестьянами, но сами они совсем не хотят видеть чужую саблю у своего лица. Да-да, им намного комфортнее ходить с белым пером труса, которое давно стало символом европейских принципов (белое петушиное перо - символическая "награда" британским солдатам времен Первой мировой войны за отказ идти в бой или за уклонение от армейской службы по болезни. Позднее в англоговорящих странах выражение стало нарицательным. - прим. ИноСМИ). Отважные американские ковбои непременно спасут Старый Свет от самого себя!



Однако... не в этот раз. Президент Трамп недоволен тем, что наши так называемые "союзники" по НАТО отказались поддержать Вашингтон во время атаки на Иран. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявляет: "Это не наша война. Мы не будем втягиваться в конфликт". Официальный Лондон тем временем планирует разорвать все связи с США и подумывает вернуться обратно в Евросоюз. Италия, Испания и Франция аналогично отказали Пентагону в предоставлении своих военных баз и закрыли их воздушное пространство для американских транспортных самолетов. Члены альянса в один голос заявляют, что Тегеран не входит в сферу их интересов.



В ответ на эти заявления президент Трамп справедливо указал, что Украина тоже не является членом НАТО, а, значит, Америке ни к чему о ней беспокоиться. Глава Белого дома и госсекретарь Рубио считают, что, если европейские державы готовы отстаивать собственные экономические интересы в Ормузском проливе, США готовы пересмотреть подход к обеспечению безопасности на континенте.



"Союзники" на словах, на деле же таковыми не являются. Для тех из нас, кто устал от ворчливой европейской аристократии, что паразитирует на американской военной мощи, возможность наконец-то избавиться от нахлебников стала приятной новостью. Американцам не стоит воевать за континент, который не проявляет ни малейшего интереса, чтобы защитить себя самостоятельно.



*принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская Источник - ИноСМИ

Источник - ИноСМИ





