02:20  Иран - как точка невозврата: Почему западная элита заявила, что Тегеран не входит в сферу ее интересов
01:15  Посол КНР в России Ханьхуэй предложил продлить безвизовый режим навсегда
00:05  Русская армия наращивает давление по всей линии фронта – итоговая сводка за 30 марта – 5 апреля
Воскресенье, 05.04.2026
16:04  Трамп в истерике матом требует открыть Ормузский пролив. И это не фейк!
14:33  Politico: у Трампа есть 5 сценариев для разрушения НАТО
12:10  ФСК: Движение "Ансар Алла" к бою готово - хуситы ломают игру "коалиции Эпштейна" с Ираном
02:26  Центральная Азия между Россией и Китаем: прозападные пропагандисты выдают желаемое за действительное, - Марат Нургожаев
01:23  НГ: Тегеран готов к бессрочному сопротивлению
00:29  К чему может привести афганская трудовая иммиграция в Россию, - Александр Шустов
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 4 апреля
Суббота, 04.04.2026
21:41  Бушер под ударом: как ветер Шамаль принесет невидимую угрозу в арабские мегаполисы
14:33  Трамп в тупике. Вместо "маленькой и победоносной" войны - кошмар на Ближнем Востоке и внутри США, - Сергей Кожемякин
13:58  Табылды Акеров и его научная монография "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпоху"
05:10  Война в Иране вызвала в Центральной Азии смешанные чувства, - Тимофей Бордачев
03:48  InfoBRICS: Американские военные привыкли скорее запугивать противника, чем сражаться по-настоящему
01:32  Разоблачительный отчет The Intercept: Пентагон скрывает потери США на Ближнем Востоке
00:05  ВС РФ продолжают давить на противника на ряде ключевых участков фронта – итоговая сводка Readovka за 3 апреля
Пятница, 03.04.2026
15:00  Кухня Роджерса: Доброе утро, Вьетнам! Высадка армии США будет в районе Пасабандара?
14:32  Китай может обрушить мировой рынок чипов блокадой Тайваньского пролива
04:40  Узбекистан начинает масштабную подготовку к 35-летию независимости
03:21  Депутаты Госдумы РФ в Вашингтоне: что происходит? - Михаил Делягин
02:15  Проект "Артемида-2": США мечтают получить Луну в свою собственность
01:02  НГ: Экстренная встреча ОТГ в Баку. Тюркские государства пытаются обойти иранскую войну
00:05  ВС РФ удерживают инициативу и давят по ключевым направлениям – итоговая сводка Readovka за 2 апреля
Четверг, 02.04.2026
12:37  Госсовет безопасности Туркменистана оценил работу силовиков за январь–март текущего года
12:05  Это сугубо бытовой инцидент - МИД Казахстана о конфликте с участием граждан в России
04:15  У Центральной Азии появился шанс превратить свою географическую изоляцию в глобальное преимущество
03:43  Китай показал сценарий "войны будущего", где на передовой - дроны и робособаки
02:49  МИД России об угрозе для граждан подвергнуться задержанию по запросам спецслужб США
02:09  НГ: Новый премьер Монголии Ням-Осорын Учрал обещает одолеть бюрократию и коррупцию
01:35  КСИР предупреждает: "Отойдите на километр от зданий Microsoft"
00:05  Русская группировка войск "Север" усиливает давление на Сумском и Харьковском направлениях – итоговая сводка Readovka за 1 апреля
Среда, 01.04.2026
23:10  10 самых важных дат истории Астаны, - П.В.Густерин
12:37  Узбекистан и Казахстан налаживают сотрудничество в области космоса и креативной экономики
11:45  Казахстану важно не втянуться в чужие войны, вовремя сориентироваться и сделать правильный выбор, - Константин Сыроежкин
05:47  Известия: Атаки на Усть-Лугу. Россия будет сбивать дроны над территорией стран НАТО?
04:15  НГ: Исламабад втягивает Пекин в диалог о мире с Ираном
02:19  Газовые расклады Туркменистана: почему Транскаспийский газопровод не будет построен? - Дмитрий Нефедов
01:55  NZZ: США потопят в Ормузском проливе основу собственного могущества
00:05  ВС РФ развивают наступление в промышленном районе Константиновки – итоговая сводка Readovka за 31 марта
Вторник, 31.03.2026
22:14  В Индии посчитают касты и численность населения
18:31  На Кубу прибыла гумпартия российской нефти
17:15  Iran.ru: Почему сценарий наземного вторжения в Иран может обернуться для США стратегической ловушкой
11:07  Профессор Ачарья (Индия): об ускорении конца американской глобальной гегемонии
10:49  Кадровые перестановки мэров и акимов в Кыргызстане 31.03.2026
10:03  Узбекистан принимает меры по сдерживанию инфляции и поддержке темпов экономического роста
02:37  Caravan.kz: Что мошенники могут сделать с чеком, оставленным на кассе
00:05  ВС РФ поджимают Краснолиманскую группировку ВСУ – сводка Readovka за 30 марта
Понедельник, 30.03.2026
22:08  Известия: Как Киев лишает Астану денег, а европейцев - энергоресурсов
20:58  НГ: Пекин хочет присоединить Тайвань деньгами, а не оружием
12:19  Агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенные кредитные рейтинги Кыргызстана
11:54  ОДКБ принял Заявление в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана
11:41  На 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны из Алматы Василий Зинченко
01:45  НАТО как афера: американские мошенники развели старушку Европу, - Дмитрий Бавырин
00:05  ВС РФ наступают на трех направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 29.03.2026
21:40  НГ: Узбекистан и Таджикистан могут оказаться в транспортном тупике
12:17  Война по расписанию. Афганистан рискует превратиться из "транспортного моста" в непреодолимый барьер между регионами
11:41  Китайская CNCEC будет развивать углехимический проект в Монголии
11:37  Токаев методично пропагандирует свое представление об идеальном государстве, - Данияр Ашимбаев
11:32  Война на пороге Средней Азии, - Сергей Кожемякин
10:05  Парламент Монголии удовлетворил просьбу премьера Гомбожавын Занданшатара об отставке
Иран - как точка невозврата: Почему западная элита заявила, что Тегеран не входит в сферу ее интересов
02:20 06.04.2026

Капитан пиратского корабля, атакуя танкеры, кричит юнге:- Принеси мою красную рубашку!
Юнга приносит, капитан надевает ее, бесстрашно бросается в бой и побеждает.
После сражения юнга спрашивает:- Капитан, а зачем вам красная рубашка?
- Понимаешь, если меня ранят, на красном фоне крови не будет видно, и команда не запаникует.
Но однажды капитан заплыл в Ормузский пролив, и когда в небе появились иранские беспилотники, капитан подбледнел и кричит:
- Юнга! Тащи мои коричневые штаны!

***

Пришло время Европе защищаться самой

Западные элиты годами использовали мировые кризисы для личного обогащения, пишет колумнист AT. Однако война в Иране нарушила их планы: именно поэтому они предали Вашингтон и не захотели участвовать в военной операции. В ответ США имеют полное право больше не обращать внимание на Украину, уверен автор статьи.

Джей Би Шурк (J.B. Shurk)
American Thinker, США
05 апреля 2026

Четыре года назад администрация Байдена начала сотрудничать с Великобританией и Европейской комиссией. Совместно они финансировали низкорослого комика Владимира Зеленского и его противостояние с Российской Федерацией за территории, население которых идентифицировало себя русскими. Нам говорили, что русскоязычное население этих регионов "принадлежит" Украине, а единственный способ "сохранить демократию" - это лишить людей права на демократическое волеизъявление по вопросу возвращения в состав России.

"Демократия", по-видимому, также требует прихода к власти украинского диктатора, который годами подавляет независимую прессу и вводит широкомасштабную цензуру в социальных сетях. Это глава страны, который отказывает своему народу в конституционном праве на свободу вероисповедания, он бросает молодых новобранцев под программу принудительной мобилизации, чтобы те погибали за интересы коррумпированного режима. Наконец, он отмывает деньги американских и европейских налогоплательщиков на банковских счетах, принадлежащих представителям западной финансовой и политической элиты.

Один дрон - и Европа в панике. ЕС срочно пересматривает свое положение

Глобалисты в США, Канаде, Австралии, Великобритании, да и по всей старой (хотя, уже почти мусульманской) Европе когда-то превратили "царство ковидного ужаса" в систему обмана своих же налогоплательщиков, в средство обогащения государственных элит и в укрепление тоталитарных механизмов власти. Та же самая глобалистская сволочь моментально объявила конфликт на Украине "чрезвычайной ситуацией", которая требует дополнительных налогов, цензуры и общественных пожертвований. Внезапно все, что критиковало официальную политику западных правительств, стало называться "российской дезинформацией". Если вы не соглашались с мнением и словами хваленых западных "экспертов", вас тут же объявляли не иначе как "путинской марионеткой".

Совет для любителей информационной войны: когда государственные органы власти называют любое инакомыслие "пропагандой" - это она и есть!

Пропагандистский проект, связанный с COVID-19, подарил нам стройный хор клоунов, заявивших о себе на Всемирном экономическом форуме. Они выдавали себя за национальных лидеров и обещали: "Восстановим лучше, чем было прежде!". Когда эта фигня им надоела, точнее, когда рядовые граждане европейских держав начали проявлять сопротивление властям, все переключились на другое. Западные глобалисты тут же превратили украинского карлика в "борца за свободу", который сражается с путинским авторитаризмом. Те же дикари: Байден, Трюдо, Макрон, королева Урсула фон дер Ляйен и подхалимская клика Давоса - все они закричали с визгом раненого какаду. Теперь они скандировали: "Украина! Украина! Украина!".

Меня до сих пор поражает, что буквально на следующий день после окончания "Конвоя Свободы", тех самых массовых протестов в Канаде против принудительной вакцинации, состоялась премьера нового телешоу: "Украинский конфликт". Создается стойкое впечатление, будто западные глобалисты тащат нас, простых смертных, за поводок от одного грандиозно абсурдного представления к другому. Наверное, они хотят посмотреть, сколько денег смогут украсть из наших карманов, пока другая часть политической элиты занимается растлением наших детей.

Часть людей в США и Европе действительно прониклась искренним сочувствием к стране, погрязшей в коррупции настолько, что здесь покраснели даже отъявленные взяточники. Лемминги, которые два года тому назад дружно надевали бумажные повязки на лица, чтобы противостоять вирусу, которыйне боялся респираторных масок, с энтузиазмом начали размахивать украинскими флажками. Как будто кто-то из них был способен найти на карте это коррумпированное недогосударство, принадлежащее королю гномов по имени Владимир Зеленский.

Никто даже не хотел признавать, что светлые люди из закрытых конференций типа Бильдербергского клуба или Трехсторонней комиссии, которые годами наживались на "зеленой энергетике" и продаже РНК-вакцин, просто-напросто вернулись к своему привычному и любимому занятию - банальным убийствам. Любая война приносит новые разновидности налогов, законов, оборонных инвестиций и методов манипуляции информацией, чтобы заработать на ней как можно больше денег. Короче говоря, любой конфликт приносит прибыль! И где же ее искать продажным глобалистам, если не среди коррумпированных жуликов, которые делают вид, что управляют передвижным цирком-шапито под названием "Украина"?

Соединенное Королевство, которое до сих пор не избавилось от фантомных болей после Крымской войны, завершившейся 170 лет назад, требует от России вернуть полуостров своим украинским друзьям, которые напрямую подчиняются приказам британской внешней разведки MI6. Королева Урсула, правительница панъевропейской (и почти мусульманской) империи потребовала от Москвы уважать право европейцев на свержение любых правительств, которыене нравятся официальному Брюсселю. Просто напоминаю, что именно США и Евросоюз в 2014 году организовали на Украине государственный переворот, который западные пропагандисты до сих пор бесстыдно называют "Революцией достоинства".

BlackRock и другие многонациональные инвестиционные корпорации вызвались бескорыстно помогать в финансировании боевых действий. Они скупали любые украинские активы по дешевке, чтобы потом вложить их в якобы восстановление разрушенной страны. Google и Facebook* пообещали подвергать цензуре все публичные споры, направленные против интересов глобалистов, уже тогда они называли это "российской пропагандой".

Боже мой, какой же это великолепный конфликт! В нем есть все, что обожают глобалисты! Они умудрились превратить безумного карлика, который недавно играл на рояле своим пенисом, в нового Уинстона Черчилля! Позже они оправдали подрыв "Северных потоков" и фактическое принуждение европейских крестьян к переходу на "зеленую энергетику". Они обосновали массовую печать новых денег и завышали стоимость государственных активов, которыми в итоге владеет 1/10000 часть населения планеты. Они позволили титульным европейским лидерам расхаживать на международных саммитах с видом отважных военачальников, которые сплотили своих солдат на передовой. Хотя, на самом деле, они занимались лишь тем, что бросали бесправных молодых украинцев в мясорубку, превращая их в удобрение.

Европейская элита продемонстрировала свою добродетель и храбрость - она убивала украинцев, одного за другим. Их кровавое дело вершилось со всей помпезностью и церемониальностью старых, страдающих от метеоризма монархов, которые привыкли вкусно обедать фасолью, брокколи, капустой и сыром.

Европейская знать никогда не хотела настоящей войны - ведь им бы пришлось рисковать собственными жизнями и здоровьем. Им нужен был конфликт, который обогатит инвестиционные портфели, пока их спикеры вовсю болтают об отваге и самопожертвовании. Откуда я это знаю? Взять хотя бы недавний момент, когда Трамп решил поджечь Иран - в ответ глобалисты из Евросоюза дружно поджали хвосты и сбежали... ну, или, как минимум, ломанулись в ближайший туалет, сменить трусы.

После полного прекращения добычи нефти в Северном море во имя "спасения климата", после запрета на российские энергоресурсы во имя "спасения демократии", чтобы избежать экономического краха, Европа перешла на ближневосточное сырье. Однако вместо этого Евросоюз активно переходит к исламской цивилизации. Политическая элита Брюсселя настолько боится мигрантов-мусульман, что готова закрыть глаза на изнасилования своих несовершеннолетних дочерей, лишь бы не спровоцировать скандал. Разумеется, никто из них не собирается воевать против исламской страны! Обеспеченный класс, как обычно, готов жертвовать крестьянами, но сами они совсем не хотят видеть чужую саблю у своего лица. Да-да, им намного комфортнее ходить с белым пером труса, которое давно стало символом европейских принципов (белое петушиное перо - символическая "награда" британским солдатам времен Первой мировой войны за отказ идти в бой или за уклонение от армейской службы по болезни. Позднее в англоговорящих странах выражение стало нарицательным. - прим. ИноСМИ). Отважные американские ковбои непременно спасут Старый Свет от самого себя!

Однако... не в этот раз. Президент Трамп недоволен тем, что наши так называемые "союзники" по НАТО отказались поддержать Вашингтон во время атаки на Иран. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявляет: "Это не наша война. Мы не будем втягиваться в конфликт". Официальный Лондон тем временем планирует разорвать все связи с США и подумывает вернуться обратно в Евросоюз. Италия, Испания и Франция аналогично отказали Пентагону в предоставлении своих военных баз и закрыли их воздушное пространство для американских транспортных самолетов. Члены альянса в один голос заявляют, что Тегеран не входит в сферу их интересов.

В ответ на эти заявления президент Трамп справедливо указал, что Украина тоже не является членом НАТО, а, значит, Америке ни к чему о ней беспокоиться. Глава Белого дома и госсекретарь Рубио считают, что, если европейские державы готовы отстаивать собственные экономические интересы в Ормузском проливе, США готовы пересмотреть подход к обеспечению безопасности на континенте.

"Союзники" на словах, на деле же таковыми не являются. Для тех из нас, кто устал от ворчливой европейской аристократии, что паразитирует на американской военной мощи, возможность наконец-то избавиться от нахлебников стала приятной новостью. Американцам не стоит воевать за континент, который не проявляет ни малейшего интереса, чтобы защитить себя самостоятельно.

*принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1775431200


