Казахстан первым в Центральной Азии освоил выпуск аминокислот из кукурузы

13:12 06.04.2026

В Шуском районе Жамбылской области в СЭЗ "Jibek Joly" продолжается строительство промышленного парка компании Shengtai Biotech Co., Ltd (Fufeng Group), ориентированного на глубокую переработку кукурузы, передает Kazinform.



Как сообщили в акимате Жамбылкой области, масштабный проект реализуется в три этапа, на сегодняшний день завершено строительство первой очереди.



Предприятие специализируется на производстве аминокислот. В числе основной продукции - изолейцин, лейцин, валин, треонин, глутамин и цитруллин.



Следует отметить, что 21 марта 2026 года на предприятии получена первая продукция - изолейцин и лейцин (в техническом режиме). Данное направление является новым для Казахстана, и продукты впервые производятся в стране и в целом в Центральной Азии. Речь идет о незаменимых аминокислотах с разветвленной цепью (BCAA), необходимых для организма человека.



В настоящее время ведется работа по выводу производства на полную мощность.



Общий объем инвестиций проекта Fufeng Group составляет 1,5 млрд долларов США, площадь предприятия - 400 гектаров.



После полного запуска завод сможет ежегодно перерабатывать до 3 млн тонн кукурузы и обеспечит создание порядка 1700 новых рабочих мест.



Планируется, что продукция будет экспортироваться в страны Центральной Азии, Европы, Африки и Америки.



ТОО "Shengtai Biotech Co.,Ltd" - компания, реализующая масштабный инвестиционный проект по глубокой переработке кукурузы в Казахстане. Она является дочерней организацией китайской компании Seres Biotech B.V., входящей в структуру одного из крупнейших мировых производителей аминокислот - Fufeng Group.



