Нефтегазовый сектор Туркменистана демонстрируют устойчивый рост

14:03 06.04.2026

05.04.2026



В ходе заседания Кабинета Министров Президент Сердар Бердымухамедов заслушал отчет о работе топливно-энергетического комплекса (ТЭК) за январь-март текущего года. Отрасль демонстрирует существенное превышение плановых показателей по всем ключевым позициям.



Вице-премьер Г.Агаджанов представил данные, согласно которым добыча нефти Госконцерном "Türkmennebit" составила 106,9% от запланированного объема. Особо высокие темпы роста зафиксированы в сфере переработки и производства готовой продукции: сжиженный газ – 126,7% (лидер по темпам роста); бензин – 119%; дизельное топливо – 111,8%; переработка нефти (в целом) – 108,7%; добыча природного и попутного газа – 107,5%.



Показатели по выпуску полипропилена и смазочных масел также выполнены в полном объеме, превысив отметку в 100%.



Помимо показателей, в докладе вице-премьера было уделено внимание расширению географии экспортных маршрутов, что является приоритетом для энергетической дипломатии страны.



Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул необходимость максимально эффективного использования мощностей ТЭК. Особый акцент был сделан на увеличении объемов экспорта и продолжении активного бурения поисково-разведочных скважин для укрепления ресурсной базы страны.