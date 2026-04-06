В Казахстане снимут "Доспехи бога 4: Ультиматум" с Джеки Чаном

"Доспехи Бога" с Джеки Чаном снимут в Каскелене
В городе уже началось строительство кинопавильона
Карашаш Жандос
6 апреля 2026
В городе Каскелен Алматинской области началось строительство кинопавильона мирового уровня "Dala Stage", который станет частью креативно-технического пространства Dala Edge Creative Tech Park.
Проект реализуется в рамках партнерства Sәlem Entertainment и Dala Edge при поддержке частных инвестиций. Общая территория объекта составит около 15 гектаров, площадь застройки - порядка 3 тыс. квадратных метров. Завершение строительства запланировано на август 2026 года.
Церемония старта строительства и закладки капсулы времени состоялась 4 апреля. Символическую капсулу, подписанную актером Джеки Чаном в Гонконге, доставили в Казахстан вертолетом.
На площадке ее встретил режиссер Роберт Кун, который станет постановщиком первого фильма, снимаемого в павильоне - "Доспехи Бога 4: Ультиматум".
В мероприятии принял участие аким Алматинской области Марат Султангазиев. В рамках проекта он подписал меморандум о сотрудничестве с продюсером Джеки Чана Ли Чиу Ва, а также с представителями Dala Edge и Sәlem Entertainment.
"Киноиндустрия стремительно развивается, требуя все более масштабных решений и высоких технологий. Новый проект "Dala Stage Creative Tech Park" позволит отечественным профессионалам выйти на уровень глобальной конкуренции с ведущими мировыми студиями. Важно, чтобы каждый проект, созданный в новом павильоне, отражал национальные ценности и усиливал положительный образ страны на мировой арене", - отметил аким области.
Главную роль в фильме "Доспехи бога 4: Ультиматум", съемки которого пройдут на новой площадке, исполнит звезда экшн-жанра Джеки Чан. Продюсер актера Ли Чиу Ва отметил, что для него большая честь быть частью столь масштабного проекта.
"Еще полгода назад проект находился на стадии обсуждения и планирования. Сегодня достигнутые договоренности уже переходят в практическую плоскость. Мы наблюдаем активное развитие строительства павильона, что не может не радовать. Джеки Чан передает теплые приветствия всем казахстанцам и желает проекту успешной реализации", - подчеркнул продюсер.
Отдельное внимание уделяется тому, что новый павильон будет оснащен в соответствии с мировыми стандартами кинопроизводства, что позволит реализовывать как отечественные, так и международные проекты. Ожидается, что объект станет площадкой для подготовки специалистов и развития креативной экосистемы региона.