Turkmen Serdar: Туркменистан - аутсайдер по уровню свободы Интернета

20:00 06.04.2026

ЯПОНИЯ ПОЛУЧИТ ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД ЦИФРОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ ТУРКМЕНИСТАНА



Туркменистан и японская корпорация Muroosystems подписали меморандум о строительстве и модернизации центров обработки данных. Проект реализуется в рамках программы развития цифровой экономики на 2026–2028 годы и предполагает внедрение современных технологий и международных стандартов.



Недавно говорили о том, что инициатива создания новой цифровой инфраструктуры, которая должна поддержать развитие IT-сектора и модернизацию ключевых отраслей страны чревата в будущем полной зависимости от другой страны, а иногда и в целом безопасности, как идеологической, так и экономической.



Проект предполагает не только поставку технологий, но и зависимость от внешних поставщиков. Речь идет о долгосрочном участии партнера в обслуживании, обновлении и управлении цифровыми решениями.



Иными словами, кто-то получит беспрецедентный контроль над внутренним информационным продуктом. Особое значение имеет тот факт, что центры обработки данных относятся к стратегической инфраструктуре. Это означает, что вместе с технологическим развитием возникает вопрос о степени самостоятельности и контроля над ключевыми цифровыми ресурсами.



