20:00 06.04.2026
ЯПОНИЯ ПОЛУЧИТ ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД ЦИФРОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ ТУРКМЕНИСТАНА
Туркменистан и японская корпорация Muroosystems подписали меморандум о строительстве и модернизации центров обработки данных. Проект реализуется в рамках программы развития цифровой экономики на 2026–2028 годы и предполагает внедрение современных технологий и международных стандартов.
Недавно говорили о том, что инициатива создания новой цифровой инфраструктуры, которая должна поддержать развитие IT-сектора и модернизацию ключевых отраслей страны чревата в будущем полной зависимости от другой страны, а иногда и в целом безопасности, как идеологической, так и экономической.
Проект предполагает не только поставку технологий, но и зависимость от внешних поставщиков. Речь идет о долгосрочном участии партнера в обслуживании, обновлении и управлении цифровыми решениями.
Иными словами, кто-то получит беспрецедентный контроль над внутренним информационным продуктом. Особое значение имеет тот факт, что центры обработки данных относятся к стратегической инфраструктуре. Это означает, что вместе с технологическим развитием возникает вопрос о степени самостоятельности и контроля над ключевыми цифровыми ресурсами.
НЕСВОБОДНЫЙ ИНТЕРНЕТ
Туркменистан снова полощут, называя аутсайдером по уровню свободы Интернета. Интернет-цензура у нас зверская, что не может нравиться "просвещенной" Европе и США. У нас 16 баллов из 100. У соседней получше картинка.
Узбекистан получил 24 балла, Казахстан – 35, Кыргызстан - 52 и лидером региона стал Таджикистан, набравший 56 баллов. Горному краю, видимо помогает американский Старлинк.
Если смотреть в целом по миру, самый низкий балл - 0, получила Северная Корея. В этой стране пользователи могут рассчитывать исключительно на национальную внутреннюю сеть.
Возглавили рейтинг Бельгия, Восточный Тимор, Дания, Исландия, Коста-Рика, Лихтенштейн, Новая Зеландия, Норвегия, Словакия, Суринам и Финляндия, получившие по 92 балла. Ни одна страна не получила 100 баллов.
Однако не стоит близко к сердцу принимать отчет о свободе Интернета. Он весьма субъективный. Стоит вспомнить другие исследования, которые говорят об оглуплении человечества под влиянием современных информационный технологий. Еще одна немаловажная деталь – использование сетей для раскачивания ситуации внутри страны, когда она попадает в сферу интересов западных стран, желающих свергнуть правящий режим. С этих позиций рейтинг можно рассматривать уже под другим углом зрения. К тому же исследованием занимался портал о технологиях и интернет-безопасности Cloudwards. Он сам считает, что воспринимает исследование и отчет как собственный рейтинг и не считает его международным официальным индексом. А значит нечего ломать копья развешивая ярлыки о свободе и несвободе. Время рассудит.