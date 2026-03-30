Понедельник, 06.04.2026
20:00  Turkmen Serdar: Туркменистан - аутсайдер по уровню свободы Интернета
15:54  В Казахстане снимут "Доспехи бога 4: Ультиматум" с Джеки Чаном
14:03  Нефтегазовый сектор Туркменистана демонстрируют устойчивый рост
13:54  О влиянием ИИ в Казахстане на умственные способности людей, прежде всего детей и молодежи, - Андрей Жданов
13:12  Казахстан первым в Центральной Азии освоил выпуск аминокислот из кукурузы
13:09  Кадровые перестановки в Туркменистане 3 апреля 2026
02:20  Иран - как точка невозврата: Почему западная элита заявила, что Тегеран не входит в сферу ее интересов
01:15  Посол КНР в России Ханьхуэй предложил продлить безвизовый режим навсегда
00:05  Русская армия наращивает давление по всей линии фронта – итоговая сводка за 30 марта – 5 апреля
Воскресенье, 05.04.2026
16:04  Трамп в истерике матом требует открыть Ормузский пролив. И это не фейк!
14:33  Politico: у Трампа есть 5 сценариев для разрушения НАТО
12:10  ФСК: Движение "Ансар Алла" к бою готово - хуситы ломают игру "коалиции Эпштейна" с Ираном
02:26  Центральная Азия между Россией и Китаем: прозападные пропагандисты выдают желаемое за действительное, - Марат Нургожаев
01:23  НГ: Тегеран готов к бессрочному сопротивлению
00:29  К чему может привести афганская трудовая иммиграция в Россию, - Александр Шустов
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 4 апреля
Суббота, 04.04.2026
21:41  Бушер под ударом: как ветер Шамаль принесет невидимую угрозу в арабские мегаполисы
14:33  Трамп в тупике. Вместо "маленькой и победоносной" войны - кошмар на Ближнем Востоке и внутри США, - Сергей Кожемякин
13:58  Табылды Акеров и его научная монография "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпоху"
05:10  Война в Иране вызвала в Центральной Азии смешанные чувства, - Тимофей Бордачев
03:48  InfoBRICS: Американские военные привыкли скорее запугивать противника, чем сражаться по-настоящему
01:32  Разоблачительный отчет The Intercept: Пентагон скрывает потери США на Ближнем Востоке
00:05  ВС РФ продолжают давить на противника на ряде ключевых участков фронта – итоговая сводка Readovka за 3 апреля
Пятница, 03.04.2026
15:00  Кухня Роджерса: Доброе утро, Вьетнам! Высадка армии США будет в районе Пасабандара?
14:32  Китай может обрушить мировой рынок чипов блокадой Тайваньского пролива
04:40  Узбекистан начинает масштабную подготовку к 35-летию независимости
03:21  Депутаты Госдумы РФ в Вашингтоне: что происходит? - Михаил Делягин
02:15  Проект "Артемида-2": США мечтают получить Луну в свою собственность
01:02  НГ: Экстренная встреча ОТГ в Баку. Тюркские государства пытаются обойти иранскую войну
00:05  ВС РФ удерживают инициативу и давят по ключевым направлениям – итоговая сводка Readovka за 2 апреля
Четверг, 02.04.2026
12:37  Госсовет безопасности Туркменистана оценил работу силовиков за январь–март текущего года
12:05  Это сугубо бытовой инцидент - МИД Казахстана о конфликте с участием граждан в России
04:15  У Центральной Азии появился шанс превратить свою географическую изоляцию в глобальное преимущество
03:43  Китай показал сценарий "войны будущего", где на передовой - дроны и робособаки
02:49  МИД России об угрозе для граждан подвергнуться задержанию по запросам спецслужб США
02:09  НГ: Новый премьер Монголии Ням-Осорын Учрал обещает одолеть бюрократию и коррупцию
01:35  КСИР предупреждает: "Отойдите на километр от зданий Microsoft"
00:05  Русская группировка войск "Север" усиливает давление на Сумском и Харьковском направлениях – итоговая сводка Readovka за 1 апреля
Среда, 01.04.2026
23:10  10 самых важных дат истории Астаны, - П.В.Густерин
12:37  Узбекистан и Казахстан налаживают сотрудничество в области космоса и креативной экономики
11:45  Казахстану важно не втянуться в чужие войны, вовремя сориентироваться и сделать правильный выбор, - Константин Сыроежкин
05:47  Известия: Атаки на Усть-Лугу. Россия будет сбивать дроны над территорией стран НАТО?
04:15  НГ: Исламабад втягивает Пекин в диалог о мире с Ираном
02:19  Газовые расклады Туркменистана: почему Транскаспийский газопровод не будет построен? - Дмитрий Нефедов
01:55  NZZ: США потопят в Ормузском проливе основу собственного могущества
00:05  ВС РФ развивают наступление в промышленном районе Константиновки – итоговая сводка Readovka за 31 марта
Вторник, 31.03.2026
22:14  В Индии посчитают касты и численность населения
18:31  На Кубу прибыла гумпартия российской нефти
17:15  Iran.ru: Почему сценарий наземного вторжения в Иран может обернуться для США стратегической ловушкой
11:07  Профессор Ачарья (Индия): об ускорении конца американской глобальной гегемонии
10:49  Кадровые перестановки мэров и акимов в Кыргызстане 31.03.2026
10:03  Узбекистан принимает меры по сдерживанию инфляции и поддержке темпов экономического роста
02:37  Caravan.kz: Что мошенники могут сделать с чеком, оставленным на кассе
00:05  ВС РФ поджимают Краснолиманскую группировку ВСУ – сводка Readovka за 30 марта
Понедельник, 30.03.2026
22:08  Известия: Как Киев лишает Астану денег, а европейцев - энергоресурсов
20:58  НГ: Пекин хочет присоединить Тайвань деньгами, а не оружием
12:19  Агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенные кредитные рейтинги Кыргызстана
11:54  ОДКБ принял Заявление в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана
11:41  На 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны из Алматы Василий Зинченко
01:45  НАТО как афера: американские мошенники развели старушку Европу, - Дмитрий Бавырин
00:05  ВС РФ наступают на трех направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Turkmen Serdar: Туркменистан - аутсайдер по уровню свободы Интернета
20:00 06.04.2026

ЯПОНИЯ ПОЛУЧИТ ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД ЦИФРОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ ТУРКМЕНИСТАНА

Туркменистан и японская корпорация Muroosystems подписали меморандум о строительстве и модернизации центров обработки данных. Проект реализуется в рамках программы развития цифровой экономики на 2026–2028 годы и предполагает внедрение современных технологий и международных стандартов.

Недавно говорили о том, что инициатива создания новой цифровой инфраструктуры, которая должна поддержать развитие IT-сектора и модернизацию ключевых отраслей страны чревата в будущем полной зависимости от другой страны, а иногда и в целом безопасности, как идеологической, так и экономической.

Проект предполагает не только поставку технологий, но и зависимость от внешних поставщиков. Речь идет о долгосрочном участии партнера в обслуживании, обновлении и управлении цифровыми решениями.

Иными словами, кто-то получит беспрецедентный контроль над внутренним информационным продуктом. Особое значение имеет тот факт, что центры обработки данных относятся к стратегической инфраструктуре. Это означает, что вместе с технологическим развитием возникает вопрос о степени самостоятельности и контроля над ключевыми цифровыми ресурсами.



НЕСВОБОДНЫЙ ИНТЕРНЕТ

Туркменистан снова полощут, называя аутсайдером по уровню свободы Интернета. Интернет-цензура у нас зверская, что не может нравиться "просвещенной" Европе и США. У нас 16 баллов из 100. У соседней получше картинка.

Узбекистан получил 24 балла, Казахстан – 35, Кыргызстан - 52 и лидером региона стал Таджикистан, набравший 56 баллов. Горному краю, видимо помогает американский Старлинк.

Если смотреть в целом по миру, самый низкий балл - 0, получила Северная Корея. В этой стране пользователи могут рассчитывать исключительно на национальную внутреннюю сеть.

Возглавили рейтинг Бельгия, Восточный Тимор, Дания, Исландия, Коста-Рика, Лихтенштейн, Новая Зеландия, Норвегия, Словакия, Суринам и Финляндия, получившие по 92 балла. Ни одна страна не получила 100 баллов.

Однако не стоит близко к сердцу принимать отчет о свободе Интернета. Он весьма субъективный. Стоит вспомнить другие исследования, которые говорят об оглуплении человечества под влиянием современных информационный технологий. Еще одна немаловажная деталь – использование сетей для раскачивания ситуации внутри страны, когда она попадает в сферу интересов западных стран, желающих свергнуть правящий режим. С этих позиций рейтинг можно рассматривать уже под другим углом зрения. К тому же исследованием занимался портал о технологиях и интернет-безопасности Cloudwards. Он сам считает, что воспринимает исследование и отчет как собственный рейтинг и не считает его международным официальным индексом. А значит нечего ломать копья развешивая ярлыки о свободе и несвободе. Время рассудит.

Источник - Turkmen Serdar
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Необходимо выстраивать цифровой учет и контроль на всем пути движения воды – Спикер Сената о "smart"-управлении ресурсами
- Мажилис Парламента Казахстана и Олий Мажлис Узбекистана провели очередное заседание Совета межпарламентского сотрудничества
- Олжас Бектенов принял участие в XIII Форуме машиностроителей Казахстана
- Рейтинг государственных органов за I квартал 2026 года
- Историчко-этнические парадоксы
- Олжас Бектенов: Казахстан усиливает геологоразведку и создает новую инфраструктуру для развития отрасли
- Кадровые перестановки
- В Генеральной прокуратуре проведена коллегия по вопросам обеспечения законности в уголовно-исполнительной системе
- Серик Жумангарин обсудил с фермерами Акмолинской области развитие животноводства и переработки сельхозпродукции
