|ВС РФ давят на Славянско-Краматорскую агломерацию - итоговая сводка Readovka за 6 апреля
00:05 07.04.2026
Редакция Readovka собрала ключевые события 6 апреля в разрезе СВО. Наиболее динамичная обстановка складывается на Сумском, Константиновском, Славянском и Запорожском направлениях. Параллельно отмечается активизация встречных действий противника на Купянском и Добропольском участках. Он пытается сдержать продвижение ВС РФ за счет переброски резервов и локальных контратак. Русская армия последовательно расшатывает оборонительный каркас ВСУ на линии Красный Лиман – Славянск – Константиновка. Одновременно расширяется буферная зона в приграничье Сумской и Харьковской областей.
Сумское направление
Подразделения 6-й общевойсковой армии продолжают наступательные действия сразу на ряде участков в Сумском и Глуховском районах, продвигаясь на 150–200 м в сутки и постепенно расширяя зону контроля в приграничной полосе. Наиболее интенсивные бои отмечаются в окрестностях Песчаного, Мирополья, Вольной Слободы, Пустогорода и Краснополья, где противник вынужден перебрасывать резервы, включая подразделения 157-й ОМБр и артиллеристов 78-й ОДШБр. Наращивание усилий ВСУ свидетельствует о стремлении не допустить формирования устойчивого тактического выступа, угрожающего транспортной связности Сумской агломерации. Несмотря на попытки неприятеля стабилизировать фронт, он сам подтверждает постепенное расширение зоны контроля ВС РФ на ряде участков, включая продвижение до 150 м в Шосткинском районе.
Харьковское направление
На Липцовском, Волчанском и Великобурлукском участках продолжаются тяжелые позиционные бои. Подразделения 6-й ОА продвигаются до нескольких сотен метров, методично оттесняя противника от государственной границы. Огневое воздействие по районам Терновой, Веселого, Лозовой и Амбарного разрушает оборону ВСУ, отмечаются признаки падения дисциплины в отдельных подразделениях 72-й ОМБр и 127-й ОТМБр.
Купянско-Лиманский участок
Южнее Купянска отмечается активизация боевых действий в окрестностях Куриловки, Песчаного и Ковшаровки. ВСУ предпринимают встречные действия в северной части Купянска, пытаясь сдержать расширение зоны контроля ВС РФ в городской застройке. Одновременно северо-западнее Красного Лимана наши подразделения наносят удары по переправам и логистическим маршрутам противника, стремясь осложнить снабжение группировки ВСУ на левом берегу Северского Донца. Продвижение на северо-восточных окраинах Красного Лимана свидетельствует о планомерном давлении на лиманский узел обороны.
Славянско-Краматорская агломерация
Подразделения 3-й общевойсковой армии продолжают разрушение оборонительных рубежей ВСУ на подступах к Славянску. Наступательные действия ведутся в направлении Рай-Александровки с охватом с севера и юга от Никифоровки и Калеников. Потеря ВСУ ряда промежуточных позиций создает предпосылки для дальнейшего давления на энергетическую инфраструктуру района – Славянская ТЭС фактически выведена из эксплуатации. Наши войска прорвали рубеж противника у Калеников, бои постепенно перемещаются к самой электростанции. Продвижение в данном секторе формирует угрозу рассечения оборонительного контура противника между Славянском и Краматорском. По сообщениям с мест, Славянск находится в оперативной досягаемости артиллерии.
Константиновское направление
В центральной части Константиновки продолжаются тяжелые городские бои, включая район железнодорожного вокзала и промышленной зоны. Параллельно усиливается давление на флангах, что указывает на попытку формирования широкого охвата города. Удары ФАБ по Дружковке снижают устойчивость ближнего тылового обеспечения гарнизона ВСУ. Системное огневое воздействие на транспортные узлы свидетельствует о подготовке условий для дальнейшего углубления наступления в сторону Краматорской агломерации.
Добропольское направление
В районе Гришино, Новоалександровки, Василевки и Сергеевки продолжаются интенсивные бои. Русские подразделения ведут зачистку Гришино и одновременно расширяют давление севернее Новоалександровки, стремясь выйти к границе Днепропетровской области. ВСУ предпринимают контратаки западнее Родинского с применением западной бронетехники, однако линия боевого соприкосновения существенно не изменилась. Сохранение давления на данном участке создает угрозу нарушения устойчивости всей линии обороны противника к западу от Покровской агломерации.
Запорожское направление
Западнее и северо-западнее Гуляйполя подразделения ГрВ "Восток" ведут наступательные действия на подступах к Воздвижевке, Верхней Терсе и Комсомольскому. Уничтожение логистических маршрутов ВСУ западнее линии Роздвянка – Верхняя Терса осложняет снабжение украинской группировки. Попытки противника контратаковать на ряде участков успеха не имели. Одновременно на Ореховском участке фиксируется активизация ВСУ в районах Степногорска и Приморского, где противник пытается сохранить устойчивость обороны и наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры.
