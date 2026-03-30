ВС РФ давят на Славянско-Краматорскую агломерацию - итоговая сводка Readovka за 6 апреля

00:05 07.04.2026

Русская армия сохраняет инициативу на ключевых участках фронта – сводка за 6 апреля



Редакция Readovka собрала ключевые события 6 апреля в разрезе СВО. Наиболее динамичная обстановка складывается на Сумском, Константиновском, Славянском и Запорожском направлениях. Параллельно отмечается активизация встречных действий противника на Купянском и Добропольском участках. Он пытается сдержать продвижение ВС РФ за счет переброски резервов и локальных контратак. Русская армия последовательно расшатывает оборонительный каркас ВСУ на линии Красный Лиман – Славянск – Константиновка. Одновременно расширяется буферная зона в приграничье Сумской и Харьковской областей.



