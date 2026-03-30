Вторник, 07.04.2026
00:05  ВС РФ давят на Славянско-Краматорскую агломерацию - итоговая сводка Readovka за 6 апреля
Понедельник, 06.04.2026
20:00  Turkmen Serdar: Туркменистан - аутсайдер по уровню свободы Интернета
15:54  В Казахстане снимут "Доспехи бога 4: Ультиматум" с Джеки Чаном
14:03  Нефтегазовый сектор Туркменистана демонстрируют устойчивый рост
13:54  О влиянием ИИ в Казахстане на умственные способности людей, прежде всего детей и молодежи, - Андрей Жданов
13:12  Казахстан первым в Центральной Азии освоил выпуск аминокислот из кукурузы
13:09  Кадровые перестановки в Туркменистане 3 апреля 2026
02:20  Иран - как точка невозврата: Почему западная элита заявила, что Тегеран не входит в сферу ее интересов
01:15  Посол КНР в России Ханьхуэй предложил продлить безвизовый режим навсегда
00:05  Русская армия наращивает давление по всей линии фронта – итоговая сводка за 30 марта – 5 апреля
Воскресенье, 05.04.2026
16:04  Трамп в истерике матом требует открыть Ормузский пролив. И это не фейк!
14:33  Politico: у Трампа есть 5 сценариев для разрушения НАТО
12:10  ФСК: Движение "Ансар Алла" к бою готово - хуситы ломают игру "коалиции Эпштейна" с Ираном
02:26  Центральная Азия между Россией и Китаем: прозападные пропагандисты выдают желаемое за действительное, - Марат Нургожаев
01:23  НГ: Тегеран готов к бессрочному сопротивлению
00:29  К чему может привести афганская трудовая иммиграция в Россию, - Александр Шустов
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 4 апреля
Суббота, 04.04.2026
21:41  Бушер под ударом: как ветер Шамаль принесет невидимую угрозу в арабские мегаполисы
14:33  Трамп в тупике. Вместо "маленькой и победоносной" войны - кошмар на Ближнем Востоке и внутри США, - Сергей Кожемякин
13:58  Табылды Акеров и его научная монография "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпоху"
05:10  Война в Иране вызвала в Центральной Азии смешанные чувства, - Тимофей Бордачев
03:48  InfoBRICS: Американские военные привыкли скорее запугивать противника, чем сражаться по-настоящему
01:32  Разоблачительный отчет The Intercept: Пентагон скрывает потери США на Ближнем Востоке
00:05  ВС РФ продолжают давить на противника на ряде ключевых участков фронта – итоговая сводка Readovka за 3 апреля
Пятница, 03.04.2026
15:00  Кухня Роджерса: Доброе утро, Вьетнам! Высадка армии США будет в районе Пасабандара?
14:32  Китай может обрушить мировой рынок чипов блокадой Тайваньского пролива
04:40  Узбекистан начинает масштабную подготовку к 35-летию независимости
03:21  Депутаты Госдумы РФ в Вашингтоне: что происходит? - Михаил Делягин
02:15  Проект "Артемида-2": США мечтают получить Луну в свою собственность
01:02  НГ: Экстренная встреча ОТГ в Баку. Тюркские государства пытаются обойти иранскую войну
00:05  ВС РФ удерживают инициативу и давят по ключевым направлениям – итоговая сводка Readovka за 2 апреля
Четверг, 02.04.2026
12:37  Госсовет безопасности Туркменистана оценил работу силовиков за январь–март текущего года
12:05  Это сугубо бытовой инцидент - МИД Казахстана о конфликте с участием граждан в России
04:15  У Центральной Азии появился шанс превратить свою географическую изоляцию в глобальное преимущество
03:43  Китай показал сценарий "войны будущего", где на передовой - дроны и робособаки
02:49  МИД России об угрозе для граждан подвергнуться задержанию по запросам спецслужб США
02:09  НГ: Новый премьер Монголии Ням-Осорын Учрал обещает одолеть бюрократию и коррупцию
01:35  КСИР предупреждает: "Отойдите на километр от зданий Microsoft"
00:05  Русская группировка войск "Север" усиливает давление на Сумском и Харьковском направлениях – итоговая сводка Readovka за 1 апреля
Среда, 01.04.2026
23:10  10 самых важных дат истории Астаны, - П.В.Густерин
12:37  Узбекистан и Казахстан налаживают сотрудничество в области космоса и креативной экономики
11:45  Казахстану важно не втянуться в чужие войны, вовремя сориентироваться и сделать правильный выбор, - Константин Сыроежкин
05:47  Известия: Атаки на Усть-Лугу. Россия будет сбивать дроны над территорией стран НАТО?
04:15  НГ: Исламабад втягивает Пекин в диалог о мире с Ираном
02:19  Газовые расклады Туркменистана: почему Транскаспийский газопровод не будет построен? - Дмитрий Нефедов
01:55  NZZ: США потопят в Ормузском проливе основу собственного могущества
00:05  ВС РФ развивают наступление в промышленном районе Константиновки – итоговая сводка Readovka за 31 марта
Вторник, 31.03.2026
22:14  В Индии посчитают касты и численность населения
18:31  На Кубу прибыла гумпартия российской нефти
17:15  Iran.ru: Почему сценарий наземного вторжения в Иран может обернуться для США стратегической ловушкой
11:07  Профессор Ачарья (Индия): об ускорении конца американской глобальной гегемонии
10:49  Кадровые перестановки мэров и акимов в Кыргызстане 31.03.2026
10:03  Узбекистан принимает меры по сдерживанию инфляции и поддержке темпов экономического роста
02:37  Caravan.kz: Что мошенники могут сделать с чеком, оставленным на кассе
00:05  ВС РФ поджимают Краснолиманскую группировку ВСУ – сводка Readovka за 30 марта
Понедельник, 30.03.2026
22:08  Известия: Как Киев лишает Астану денег, а европейцев - энергоресурсов
20:58  НГ: Пекин хочет присоединить Тайвань деньгами, а не оружием
12:19  Агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенные кредитные рейтинги Кыргызстана
11:54  ОДКБ принял Заявление в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана
11:41  На 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны из Алматы Василий Зинченко
01:45  НАТО как афера: американские мошенники развели старушку Европу, - Дмитрий Бавырин
Редакция Readovka собрала ключевые события 6 апреля в разрезе СВО. Наиболее динамичная обстановка складывается на Сумском, Константиновском, Славянском и Запорожском направлениях. Параллельно отмечается активизация встречных действий противника на Купянском и Добропольском участках. Он пытается сдержать продвижение ВС РФ за счет переброски резервов и локальных контратак. Русская армия последовательно расшатывает оборонительный каркас ВСУ на линии Красный Лиман – Славянск – Константиновка. Одновременно расширяется буферная зона в приграничье Сумской и Харьковской областей.



Сумское направление

Подразделения 6-й общевойсковой армии продолжают наступательные действия сразу на ряде участков в Сумском и Глуховском районах, продвигаясь на 150–200 м в сутки и постепенно расширяя зону контроля в приграничной полосе. Наиболее интенсивные бои отмечаются в окрестностях Песчаного, Мирополья, Вольной Слободы, Пустогорода и Краснополья, где противник вынужден перебрасывать резервы, включая подразделения 157-й ОМБр и артиллеристов 78-й ОДШБр. Наращивание усилий ВСУ свидетельствует о стремлении не допустить формирования устойчивого тактического выступа, угрожающего транспортной связности Сумской агломерации. Несмотря на попытки неприятеля стабилизировать фронт, он сам подтверждает постепенное расширение зоны контроля ВС РФ на ряде участков, включая продвижение до 150 м в Шосткинском районе.

Харьковское направление

На Липцовском, Волчанском и Великобурлукском участках продолжаются тяжелые позиционные бои. Подразделения 6-й ОА продвигаются до нескольких сотен метров, методично оттесняя противника от государственной границы. Огневое воздействие по районам Терновой, Веселого, Лозовой и Амбарного разрушает оборону ВСУ, отмечаются признаки падения дисциплины в отдельных подразделениях 72-й ОМБр и 127-й ОТМБр.

Купянско-Лиманский участок

Южнее Купянска отмечается активизация боевых действий в окрестностях Куриловки, Песчаного и Ковшаровки. ВСУ предпринимают встречные действия в северной части Купянска, пытаясь сдержать расширение зоны контроля ВС РФ в городской застройке. Одновременно северо-западнее Красного Лимана наши подразделения наносят удары по переправам и логистическим маршрутам противника, стремясь осложнить снабжение группировки ВСУ на левом берегу Северского Донца. Продвижение на северо-восточных окраинах Красного Лимана свидетельствует о планомерном давлении на лиманский узел обороны.

Славянско-Краматорская агломерация

Подразделения 3-й общевойсковой армии продолжают разрушение оборонительных рубежей ВСУ на подступах к Славянску. Наступательные действия ведутся в направлении Рай-Александровки с охватом с севера и юга от Никифоровки и Калеников. Потеря ВСУ ряда промежуточных позиций создает предпосылки для дальнейшего давления на энергетическую инфраструктуру района – Славянская ТЭС фактически выведена из эксплуатации. Наши войска прорвали рубеж противника у Калеников, бои постепенно перемещаются к самой электростанции. Продвижение в данном секторе формирует угрозу рассечения оборонительного контура противника между Славянском и Краматорском. По сообщениям с мест, Славянск находится в оперативной досягаемости артиллерии.

Константиновское направление

В центральной части Константиновки продолжаются тяжелые городские бои, включая район железнодорожного вокзала и промышленной зоны. Параллельно усиливается давление на флангах, что указывает на попытку формирования широкого охвата города. Удары ФАБ по Дружковке снижают устойчивость ближнего тылового обеспечения гарнизона ВСУ. Системное огневое воздействие на транспортные узлы свидетельствует о подготовке условий для дальнейшего углубления наступления в сторону Краматорской агломерации.

Добропольское направление

В районе Гришино, Новоалександровки, Василевки и Сергеевки продолжаются интенсивные бои. Русские подразделения ведут зачистку Гришино и одновременно расширяют давление севернее Новоалександровки, стремясь выйти к границе Днепропетровской области. ВСУ предпринимают контратаки западнее Родинского с применением западной бронетехники, однако линия боевого соприкосновения существенно не изменилась. Сохранение давления на данном участке создает угрозу нарушения устойчивости всей линии обороны противника к западу от Покровской агломерации.

Запорожское направление

Западнее и северо-западнее Гуляйполя подразделения ГрВ "Восток" ведут наступательные действия на подступах к Воздвижевке, Верхней Терсе и Комсомольскому. Уничтожение логистических маршрутов ВСУ западнее линии Роздвянка – Верхняя Терса осложняет снабжение украинской группировки. Попытки противника контратаковать на ряде участков успеха не имели. Одновременно на Ореховском участке фиксируется активизация ВСУ в районах Степногорска и Приморского, где противник пытается сохранить устойчивость обороны и наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Вчера, 5 апреля, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1775509500


