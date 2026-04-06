НГ: Киргизия вступит в ядерный клуб, но без спешки

Киргизия вступит в ядерный клуб, но без спешки

Росатом ожидает информационная борьба и референдум относительно строительства АЭС



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

06.04.2026



Киргизия переходит к главной стадии обсуждения проекта своей первой АЭС. Несмотря на продвинутый диалог с госкорпорацией "Росатом", все решится на референдуме. На пути мирного атома не только сейсмические условия и экологи, но и геополитическая борьба. В условиях возможной информационной войны против Росатома референдум может превратиться в голосование не столько за энергетику, сколько за присутствие РФ в республике, где фактор миграции остается определяющим.



Кабинет министров Киргизии продолжает серию углубленных консультаций с Росатомом. Правительство страны четко расставляет приоритеты: сегодня речь идет не о немедленном старте строительства, а о закладке прочного фундамента – развитии технологической инфраструктуры и подготовке национальных высококвалифицированных кадров, сообщил первый зампред кабмина Данияр Амангельдиев.



По его словам, атомная генерация станет стратегическим ответом на растущий дефицит электроэнергии, который на данный момент выступает главным сдерживающим фактором для национальной экономики.



"Наше сотрудничество с Росатомом сфокусировано на создании базы и обучении специалистов. Лишь после завершения этого этапа мы перейдем к рассмотрению основного вопроса. Безусловно, проект будет вынесен на всенародный референдум. Но мы уже сейчас понимаем: за мирным атомом – будущее и окончательное решение затяжного энергетического кризиса", – заявил Амангельдиев.



Согласно текущим экспертным оценкам, наиболее вероятной площадкой для размещения будущей станции рассматривается север Чуйской области. Возможный запуск первого энергоблока намечен на 2034 год.



Напомним, путь Киргизии к атомной энергетике начался на полях международной выставки "Экспо-2020" в Дубае, где был подписан меморандум о строительстве АЭС малой мощности. С тех пор проект прошел серьезную экспертную проработку. В марте 2024 года российская сторона завершила разработку предварительного технико-экономического обоснования и сформировала дорожную карту. Весной 2025 года пакет ключевой документации был официально передан Министерству энергетики КР для детального изучения.



Несмотря на очевидные выгоды для энергосистемы, переговорный процесс между Бишкеком и Росатомом демонстрирует подчеркнутую осторожность. На этом фоне соседние Казахстан и Узбекистан выглядят куда более решительными: в гораздо более сжатые сроки они не только утвердили стратегические планы, но и перешли к практической стадии реализации своих атомных проектов.



Напомним, в Казахстане проект Росатома столкнулся с сопротивлением со стороны экологических активистов и прозападных НПО (неправительственных организаций), которые настаивали на выборе технологического партнера – в "шорт-листе" фигурировали компании из Франции, Южной Кореи, Китая и России. Чтобы снять напряжение и избежать геополитических спекуляций, на референдум 6 октября 2024 года был вынесен лишь принципиальный вопрос о необходимости мирного атома для страны. Итог голосования подтвердил запрос общества на энергонезависимость – большинство граждан поддержало строительство АЭС.



В соседнем Узбекистане пошли по другому пути. Противников строительства АЭС в республике не так много, поэтому выносить вопрос на референдум необходимости не было. Были проведены общественные слушания, в ходе которых эксперты подробно разъяснили принципы безопасности работы АЭС (см. "НГ" от 24.12.25). Было отмечено, что комплексная экологическая экспертиза проекта подтвердила его соответствие международным стандартам МАГАТЭ и национальному законодательству.



В Киргизии одной из ключевых преград на пути к реализации проекта остается отсутствие необходимой нормативно-правовой базы. Как отметил Мирбек Эсенгулов, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института экономики, в рамках круглого стола "Вода или мирный атом?", действующее законодательство лишь вскользь упоминает атомную энергетику. "Первым шагом должно стать создание полноценного фундамента", – подчеркнул эксперт.



Теперь слово за Жогорку Кенешем. Парламенту предстоит работать в этом направлении, изучая законодательный опыт РФ. Новый спикер Марлен Маматалиев уже сделал шаг навстречу сотрудничеству, посетив Москву в конце марта. Это резкий контраст на фоне политики его предшественника Нурланбека Тургунбека уулу, чья деятельность зачастую сводилась к охлаждению отношений с российскими коллегами и языковым спорам и налаживанию отношений с Турцией. Между тем каждая вторая семья в Киргизии связана с Россией через трудовую миграцию, поэтому фактор "народной дипломатии" станет решающим на будущем референдуме.



"Но если для политиков это вопрос стратегий, то для простых граждан выбор в пользу Росатома – это вопрос российского присутствия в Киргизии в целом. В конечном итоге, как показывает практика, избиратель руководствуется личными интересами – от перспектив энергетического потенциала до стабильности миграционных связей", – сказал "НГ" директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков. Однако одного лишь межпарламентского сближения недостаточно, считает эксперт. "Российским законодателям важно развивать конструктивный диалог с коллегами в Кыргызстане, опираясь на долгосрочные планы Росатома по строительству АЭС. Проект неизбежно столкнется с мощным информационным противодействием, аналогичным тому, что наблюдалось в Казахстане", – предупредил Шестаков.



По его мнению, предстоящий референдум станет защитным механизмом против информационной войны, которую готовят оппоненты Росатома. Основным инструментом давления вновь станет сейсмическая угроза. В прошлом Россия уже уступила в подобном споре: кампания НПО вокруг разработки урановых месторождений привела к тому, что экс-президент Сооронбай Жээнбеков в 2019 году ввел мораторий на их освоение. И хотя сегодня этот запрет снят, тот прецедент доказал – без грамотной разъяснительной работы даже самые перспективные проекты могут быть заблокированы, подчеркнул Шестаков.