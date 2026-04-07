Чем обернется вхождение Средней Азии в израильский "шестиугольный альянс", - Владислав Макаров

02:13 07.04.2026

Чем обернется вхождение Средней Азии в израильский "шестиугольный альянс"

07.04.2026 | Владислав МАКАРОВ



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о грядущих новшествах в его исполнении: "Мы, по сути, создадим "шестиугольную систему альянсов" вокруг или внутри Ближнего Востока. В этот альянс входят Индия, арабские и африканские страны, Греция, Республика Кипр и некоторые азиатские страны, которые я пока не могу назвать. Я буду регулярно объявлять об этом. Цель состоит в том, чтобы создать ось стран, разделяющих одни и те же взгляды на стоящие перед нами вызовы и цели, а также противостоять радикальной шиитской оси, против которой мы ведем жесткую борьбу, и зарождающейся радикальной суннитской оси. Все эти страны разделяют разные взгляды. Сотрудничество между нами может принести большие результаты, оно также может обеспечить нашу устойчивость и наше будущее".



"Некоторые азиатские страны", которые израильский премьер постеснялся назвать – это республики постсоветской Средней Азии (Казахстан, Узбекистан, Туркмения), не так давно назначившие послов в Республику Кипр. Особенно активен Казахстан. Казахстанский посол Николай Жумаканов заверил президента Никоса Христодулидиса в решительной поддержке Казахстаном "суверенитета и территориальной целостности Республики Кипр в пределах ее международно признанных границ". Также Казахстан присоединился в 2020 г. к Авраамским соглашениям президента США Дональда Трампа, предусматривающим нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами.



Арабы и тюрки, будучи суннитами, конкурируют с шиитским Ираном за влияние в исламском мире. Среди арабов на звание гегемона претендует Саудовская Аравия, среди тюрков – Турция. Геополитическая ось Эр-Рияд – Анкара, если бы такая существовала, стала бы серьезным внешнеполитическим вызовом для Тегерана. На данный момент Анкара ведет независимую игру и не желает связывать себя стратегическими обязательствами с Эр-Риядом на фоне войны с Ираном, и уж тем более следовать в русле израильской политики.



Греческая Республика Кипр – "задний двор" Израиля. Сотрудничество с нею позволяет работать на ослабление турецкого влияния в Средиземноморье, поскольку, кроме Республики Кипр, на острове есть еще Турецкая Республика Северного Кипра (итог греко-турецкого противостояния 1970-х). Астана, заявляя о поддержке территориальной целостности Республики Кипр, которая считает своей также и турецкую часть острова, тем самым косвенно намекает на отказ обсуждать какие бы то ни было территориальные изменения на постсоветском пространстве.



Для казахстанских дипломатов Донбасс, Крым, Запорожье, Херсон – это Украина, даже при том что украинские нацисты устроили там геноцид русскоязычных граждан. Астана считает, что ради утверждения принципа территориальной целостности Казахстана геноцид можно и "не заметить", а чтобы нацистский режим в Киеве не пал, оказывает ему гуманитарную помощь и сажает в тюрьмы по обвинению в наемничестве казахстанских граждан, воюющих в российской армии в зоне проведения СВО.



Туркмения, ища в лице Израиля и США внешнюю опору в условиях самоизоляции от ближайших соседей, негласно поддерживает агрессию Вашингтона и Тель-Авива против Ирана. СМИ сообщали о предоставлении Ашхабадом своих аэродромов для американских ВВС. Узбекистан претендует на лидерство в Средней Азии и не желает видеть рядом иных претендентов, в т. ч. Иран с его собственными стратегическими интересами в регионе. Это причина присоединения Ташкента к "шестиугольному альянсу" для противостояния, как выразился Нетаньяху, "радикальной шиитской оси".



Тель-Авив заинтересован в создании под боком у Ирана и Турции произраильского плацдарма. Лучше всего это можно сделать посредством союза с Грецией и греческим государством на Кипре, которые находятся в конфликтных отношениях с Турцией, и среднеазиатскими республиками. Непосредственно с Ираном в Средней Азии граничит только Туркмения, но зато Узбекистан граничит с Афганистаном, а Казахстан – с Китаем и Россией. Афганистан – рычаг для дестабилизации приграничных регионов Ирана, Россия и Китай – союзники Тегерана. Пекин и Тегеран оказывают, пусть на разном уровне и в разных объемах, поддержку действиям Москвы на Украине. Израиль, напротив, делает ставку на Украину. Таким образом, присоединение Туркмении, Казахстана, Узбекистана к альянсу Нетаньяху – косвенное присоединение к антироссийским силам по украинскому вопросу.



Союз со среднеазиатскими столицами поможет Израилю окружить Иран недружественными режимами. Для этого в "шестиугольную систему альянсов" израильтяне хотят привлечь некоторые арабские страны, и несложно предвидеть какие – Саудовскую Аравию, Ирак, Оман, Бахрейн, Иорданию. Они окружают Иран полукольцом с запада, отгораживая от него Израиль. Средняя Азия окружает Иран с северного и северо-восточного направления. Участие Индии, если она действительно согласилась, позволит оказывать влияние на Пакистан, который дружит с Китаем – главным конкурентом индийцев в Азии. Пакистан, в свою очередь, активен на афганском направлении, где у Ирана традиционно есть свои интересы.



Складывается запутанный геополитический пасьянс, стратегическая сложность которого превышает, как кажется, дипломатические ресурсы участников из Средней Азии. Политика Израиля принципиально исключает мир на Ближнем Востоке и в Передней Азии ввиду перманентной вражды с иранцами и не несет конструктивных смыслов. Соучастие в этом действе чревато для Узбекистана, Казахстана и Туркмении существенными геополитическими осложнениями в диалоге не только с Ираном, но и с Россией, Китаем и теми государствами, которые не разделяют хищнических планов Тель-Авива и Вашингтона.