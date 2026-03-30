Hазваны победители Премии СНГ 2025 года в области качества (список предприятий)

03:50 07.04.2026

Hазваны лауреаты и дипломанты Премии СНГ 2025 года за достижения в области качества, "Роскачество" получило статус базовой организации СНГ



3 апреля 2026 года в Москве состоялось 109-е заседание Экономического совета СНГ, в ходе которого рассмотрен широкий круг вопросов экономического сотрудничества государств – участников СНГ. В рамках данного заседания были рассмотрены и приняты решения по вопросам, непосредственно касающиеся деятельности МГС:



- О присуждении Премии Содружества Независимых Государств 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг;



В соответствии с принятым Решением звания Лауреатов конкурса присуждены следующим предприятиям:



- Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральская торгово-промышленная компания", Республика Казахстан

- Акционерное общество "ТВЭЛ", Российская Федерация

- Открытое акционерное общество "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ", Республика Беларусь

- Общество с ограниченной ответственностью "SAM-FERRE", Республика Узбекистан

- Акционерное общество "ТАНЕКО", Российская Федерация

- Общество с ограниченной ответственностью "Шохасар", Республика Таджикистан

- Открытое акционерное общество "Могилевский мясокомбинат", Республика Беларусь

- Товарищество с ограниченной ответственностью "НПО Дефектоскопия", Республика Казахстан

- Учреждение образования "Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия", Республика Беларусь

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева", Российская Федерация



В соответствии с принятым Решением звания Дипломантов конкурса присуждены следующим предприятиям:



- Товарищество с ограниченной ответственностью "Бемер Арматура", Республика Казахстан

- Иностранное предприятие Общество с ограниченной ответственностью "TOSHELECTROAPPARAT", Республика Узбекистан

- Публичное Акционерное Общество "Магнитогорский Металлургический Комбинат", Российская Федерация

- Акционерное общество "Северский трубный завод", Российская Федерация

- Открытое акционерное общество "ИНТЕГРАЛ" - управляющая компания холдинга "ИНТЕГРАЛ", Республика Беларусь

- Общество с ограниченной ответственностью "KHANTEX-GROUP", Республика Узбекистан

- Общество с ограниченной ответственностью "ADM JIZZAKH", Республика Узбекистан

- Общество с ограниченной ответственностью "PROMEAT GROUP CORP.", Республика Узбекистан

- Общество с ограниченной ответственностью "Дан Агро Продукты", Кыргызская Республика

- Общество с ограниченной ответственностью "Ferghana France", Республика Узбекистан

- Товарищество с ограниченной ответственностью предприятие "РУБИКОМ", Республика Казахстан

- Общество с ограниченной ответственностью "Ликероводочный завод "Саранский", Российская Федерация

- Товарищество с ограниченной ответственностью "БатысМунайГазЖабдыктары", Республика Казахстан

- Общество с ограниченной ответственностью "Гостиница Руми", Республика Таджикистан

- Производственное республиканское унитарное предприятие "МИНГАЗ", Республика Беларусь



Поздравляем всех победителей с высокими результатами! Желаем дальнейшего успешного развития производств, повышения их эффективности, освоения новых рынков и поддержания высокого уровня качества продукции и услуг.



Награждение Лауреатов и Дипломантов конкурса на соискание Премии СНГ 2025 года планируется провести в рамках 69-го заседания Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в июле 2026 года в Кыргызской Республике.



Справочно.



В конкурсе на соискание Премии СНГ 2025 года приняли участие 27 предприятий из Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан. Общее число Лауреатов и Дипломантов конкурса составило 25 предприятий, среди которых есть предприятия, участвующие в конкурсе неоднократно.



Конкурс на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг позволяет выявить организации, создавшие эффективные производства продукции и услуг, достигшие делового совершенства и признанные потребителями.



Конкурс на соискание Премии СНГ проводится один раз в два года. Принять участие в конкурсе могут юридические лица любой организационно-правовой формы, зарегистрированные в любом государстве – участнике СНГ.



Претендентами на соискание Премии могут быть организации, производящие продукцию и (или) оказывающие услуги, при условии:



- выхода в финал на первом (национальном) этапе конкурса;



- подтверждения ими должного качества продукции и (или) услуги в течение не менее двух лет, предшествующих проведению конкурса;



- осуществления экспорта продукции и (или) услуги в одно и более государств – участников СНГ.



- О базовой организации государств – участников Содружества Независимых Государств по направлению повышения качества и делового совершенства, а также развития профессиональных компетенций специалистов в области качества.



АНО "Роскачество" (Российская Федерация) решением ЭС СНГ придан статус базовой организации CНГ.



Базовая организация создается в целях:



- содействия развитию систем диагностики бизнес-процессов организаций любой организационно-правовой формы и численности всех отраслей и сфер деятельности в государствах – участниках СНГ;



- обеспечения распространения идеологии делового совершенства среди организаций;



Справочно. Работы по обсуждению и согласованию проекта Положения о базовой организации проводились с июня 2024 года на площадке МГС в рамках его рабочего органа – Научно-технической комиссии по оценке соответствия.