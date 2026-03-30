03:50  Hазваны победители Премии СНГ 2025 года в области качества (список предприятий)
02:13  Чем обернется вхождение Средней Азии в израильский "шестиугольный альянс", - Владислав Макаров
01:08  НГ: Киргизия вступит в ядерный клуб, но без спешки
00:05  ВС РФ давят на Славянско-Краматорскую агломерацию - итоговая сводка Readovka за 6 апреля
Понедельник, 06.04.2026
20:00  Turkmen Serdar: Туркменистан - аутсайдер по уровню свободы Интернета
15:54  В Казахстане снимут "Доспехи бога 4: Ультиматум" с Джеки Чаном
14:03  Нефтегазовый сектор Туркменистана демонстрируют устойчивый рост
13:54  О влиянием ИИ в Казахстане на умственные способности людей, прежде всего детей и молодежи, - Андрей Жданов
13:12  Казахстан первым в Центральной Азии освоил выпуск аминокислот из кукурузы
13:09  Кадровые перестановки в Туркменистане 3 апреля 2026
02:20  Иран - как точка невозврата: Почему западная элита заявила, что Тегеран не входит в сферу ее интересов
01:15  Посол КНР в России Ханьхуэй предложил продлить безвизовый режим навсегда
00:05  Русская армия наращивает давление по всей линии фронта – итоговая сводка за 30 марта – 5 апреля
Воскресенье, 05.04.2026
16:04  Трамп в истерике матом требует открыть Ормузский пролив. И это не фейк!
14:33  Politico: у Трампа есть 5 сценариев для разрушения НАТО
12:10  ФСК: Движение "Ансар Алла" к бою готово - хуситы ломают игру "коалиции Эпштейна" с Ираном
02:26  Центральная Азия между Россией и Китаем: прозападные пропагандисты выдают желаемое за действительное, - Марат Нургожаев
01:23  НГ: Тегеран готов к бессрочному сопротивлению
00:29  К чему может привести афганская трудовая иммиграция в Россию, - Александр Шустов
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 4 апреля
Суббота, 04.04.2026
21:41  Бушер под ударом: как ветер Шамаль принесет невидимую угрозу в арабские мегаполисы
14:33  Трамп в тупике. Вместо "маленькой и победоносной" войны - кошмар на Ближнем Востоке и внутри США, - Сергей Кожемякин
13:58  Табылды Акеров и его научная монография "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпоху"
05:10  Война в Иране вызвала в Центральной Азии смешанные чувства, - Тимофей Бордачев
03:48  InfoBRICS: Американские военные привыкли скорее запугивать противника, чем сражаться по-настоящему
01:32  Разоблачительный отчет The Intercept: Пентагон скрывает потери США на Ближнем Востоке
00:05  ВС РФ продолжают давить на противника на ряде ключевых участков фронта – итоговая сводка Readovka за 3 апреля
Пятница, 03.04.2026
15:00  Кухня Роджерса: Доброе утро, Вьетнам! Высадка армии США будет в районе Пасабандара?
14:32  Китай может обрушить мировой рынок чипов блокадой Тайваньского пролива
04:40  Узбекистан начинает масштабную подготовку к 35-летию независимости
03:21  Депутаты Госдумы РФ в Вашингтоне: что происходит? - Михаил Делягин
02:15  Проект "Артемида-2": США мечтают получить Луну в свою собственность
01:02  НГ: Экстренная встреча ОТГ в Баку. Тюркские государства пытаются обойти иранскую войну
00:05  ВС РФ удерживают инициативу и давят по ключевым направлениям – итоговая сводка Readovka за 2 апреля
Четверг, 02.04.2026
12:37  Госсовет безопасности Туркменистана оценил работу силовиков за январь–март текущего года
12:05  Это сугубо бытовой инцидент - МИД Казахстана о конфликте с участием граждан в России
04:15  У Центральной Азии появился шанс превратить свою географическую изоляцию в глобальное преимущество
03:43  Китай показал сценарий "войны будущего", где на передовой - дроны и робособаки
02:49  МИД России об угрозе для граждан подвергнуться задержанию по запросам спецслужб США
02:09  НГ: Новый премьер Монголии Ням-Осорын Учрал обещает одолеть бюрократию и коррупцию
01:35  КСИР предупреждает: "Отойдите на километр от зданий Microsoft"
00:05  Русская группировка войск "Север" усиливает давление на Сумском и Харьковском направлениях – итоговая сводка Readovka за 1 апреля
Среда, 01.04.2026
23:10  10 самых важных дат истории Астаны, - П.В.Густерин
12:37  Узбекистан и Казахстан налаживают сотрудничество в области космоса и креативной экономики
11:45  Казахстану важно не втянуться в чужие войны, вовремя сориентироваться и сделать правильный выбор, - Константин Сыроежкин
05:47  Известия: Атаки на Усть-Лугу. Россия будет сбивать дроны над территорией стран НАТО?
04:15  НГ: Исламабад втягивает Пекин в диалог о мире с Ираном
02:19  Газовые расклады Туркменистана: почему Транскаспийский газопровод не будет построен? - Дмитрий Нефедов
01:55  NZZ: США потопят в Ормузском проливе основу собственного могущества
00:05  ВС РФ развивают наступление в промышленном районе Константиновки – итоговая сводка Readovka за 31 марта
Вторник, 31.03.2026
22:14  В Индии посчитают касты и численность населения
18:31  На Кубу прибыла гумпартия российской нефти
17:15  Iran.ru: Почему сценарий наземного вторжения в Иран может обернуться для США стратегической ловушкой
11:07  Профессор Ачарья (Индия): об ускорении конца американской глобальной гегемонии
10:49  Кадровые перестановки мэров и акимов в Кыргызстане 31.03.2026
10:03  Узбекистан принимает меры по сдерживанию инфляции и поддержке темпов экономического роста
02:37  Caravan.kz: Что мошенники могут сделать с чеком, оставленным на кассе
00:05  ВС РФ поджимают Краснолиманскую группировку ВСУ – сводка Readovka за 30 марта
Понедельник, 30.03.2026
22:08  Известия: Как Киев лишает Астану денег, а европейцев - энергоресурсов
20:58  НГ: Пекин хочет присоединить Тайвань деньгами, а не оружием
12:19  Агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенные кредитные рейтинги Кыргызстана
Hазваны победители Премии СНГ 2025 года в области качества (список предприятий)
Hазваны лауреаты и дипломанты Премии СНГ 2025 года за достижения в области качества, "Роскачество" получило статус базовой организации СНГ

3 апреля 2026 года в Москве состоялось 109-е заседание Экономического совета СНГ, в ходе которого рассмотрен широкий круг вопросов экономического сотрудничества государств – участников СНГ. В рамках данного заседания были рассмотрены и приняты решения по вопросам, непосредственно касающиеся деятельности МГС:

- О присуждении Премии Содружества Независимых Государств 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг;

В соответствии с принятым Решением звания Лауреатов конкурса присуждены следующим предприятиям:

- Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральская торгово-промышленная компания", Республика Казахстан
- Акционерное общество "ТВЭЛ", Российская Федерация
- Открытое акционерное общество "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ", Республика Беларусь
- Общество с ограниченной ответственностью "SAM-FERRE", Республика Узбекистан
- Акционерное общество "ТАНЕКО", Российская Федерация
- Общество с ограниченной ответственностью "Шохасар", Республика Таджикистан
- Открытое акционерное общество "Могилевский мясокомбинат", Республика Беларусь
- Товарищество с ограниченной ответственностью "НПО Дефектоскопия", Республика Казахстан
- Учреждение образования "Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия", Республика Беларусь
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева", Российская Федерация

В соответствии с принятым Решением звания Дипломантов конкурса присуждены следующим предприятиям:

- Товарищество с ограниченной ответственностью "Бемер Арматура", Республика Казахстан
- Иностранное предприятие Общество с ограниченной ответственностью "TOSHELECTROAPPARAT", Республика Узбекистан
- Публичное Акционерное Общество "Магнитогорский Металлургический Комбинат", Российская Федерация
- Акционерное общество "Северский трубный завод", Российская Федерация
- Открытое акционерное общество "ИНТЕГРАЛ" - управляющая компания холдинга "ИНТЕГРАЛ", Республика Беларусь
- Общество с ограниченной ответственностью "KHANTEX-GROUP", Республика Узбекистан
- Общество с ограниченной ответственностью "ADM JIZZAKH", Республика Узбекистан
- Общество с ограниченной ответственностью "PROMEAT GROUP CORP.", Республика Узбекистан
- Общество с ограниченной ответственностью "Дан Агро Продукты", Кыргызская Республика
- Общество с ограниченной ответственностью "Ferghana France", Республика Узбекистан
- Товарищество с ограниченной ответственностью предприятие "РУБИКОМ", Республика Казахстан
- Общество с ограниченной ответственностью "Ликероводочный завод "Саранский", Российская Федерация
- Товарищество с ограниченной ответственностью "БатысМунайГазЖабдыктары", Республика Казахстан
- Общество с ограниченной ответственностью "Гостиница Руми", Республика Таджикистан
- Производственное республиканское унитарное предприятие "МИНГАЗ", Республика Беларусь

Поздравляем всех победителей с высокими результатами! Желаем дальнейшего успешного развития производств, повышения их эффективности, освоения новых рынков и поддержания высокого уровня качества продукции и услуг.

Награждение Лауреатов и Дипломантов конкурса на соискание Премии СНГ 2025 года планируется провести в рамках 69-го заседания Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в июле 2026 года в Кыргызской Республике.

Справочно.

В конкурсе на соискание Премии СНГ 2025 года приняли участие 27 предприятий из Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан. Общее число Лауреатов и Дипломантов конкурса составило 25 предприятий, среди которых есть предприятия, участвующие в конкурсе неоднократно.

Конкурс на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг позволяет выявить организации, создавшие эффективные производства продукции и услуг, достигшие делового совершенства и признанные потребителями.

Конкурс на соискание Премии СНГ проводится один раз в два года. Принять участие в конкурсе могут юридические лица любой организационно-правовой формы, зарегистрированные в любом государстве – участнике СНГ.

Претендентами на соискание Премии могут быть организации, производящие продукцию и (или) оказывающие услуги, при условии:

- выхода в финал на первом (национальном) этапе конкурса;

- подтверждения ими должного качества продукции и (или) услуги в течение не менее двух лет, предшествующих проведению конкурса;

- осуществления экспорта продукции и (или) услуги в одно и более государств – участников СНГ.

- О базовой организации государств – участников Содружества Независимых Государств по направлению повышения качества и делового совершенства, а также развития профессиональных компетенций специалистов в области качества.

АНО "Роскачество" (Российская Федерация) решением ЭС СНГ придан статус базовой организации CНГ.

Базовая организация создается в целях:

- содействия развитию систем диагностики бизнес-процессов организаций любой организационно-правовой формы и численности всех отраслей и сфер деятельности в государствах – участниках СНГ;

- обеспечения распространения идеологии делового совершенства среди организаций;

Справочно. Работы по обсуждению и согласованию проекта Положения о базовой организации проводились с июня 2024 года на площадке МГС в рамках его рабочего органа – Научно-технической комиссии по оценке соответствия.

Источник - Межгосударственный совет по стандартам
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1775523000


