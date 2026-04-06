Узбекистан сокращает присутствие государства в экономике и ускоряет процесс приватизации

12:06 07.04.2026

06.04.2026



Президент Шавкат Мирзиеев 6 апреля ознакомился с презентацией предложений по сокращению государственного присутствия в экономике и ускорению процессов приватизации.



В последние годы в нашей стране проведена масштабная работа по развитию частного сектора и привлечению инвестиций. Сегодня доля государства в экономике составляет 42 процента, а количество предприятий с государственным участием – 1685. В частности, в прошлом году были приватизированы государственные активы на сумму почти 30 триллионов сумов, что обеспечило поступления в бюджет в объеме более 10 триллионов сумов. Последовательно растет и объем продажи земельных участков, который достиг 6 триллионов сумов.



Введена система материальной заинтересованности в приватизации, в результате чего в распоряжении регионов осталось 2,6 триллиона сумов, а в махаллях – 7 миллиардов сумов. Государственные предприятия выплатили в бюджет 49 триллионов сумов в виде дивидендов. В целом за последние пять лет количество государственных предприятий в результате приватизации сократилось на 60 процентов.



На совещании, прошедшем в критическом духе, отмечено, что в сфере сохраняются вопросы, требующие решения.



Необходимо усилить требования к новым собственникам по сохранению рабочих мест, внедрению современных технологий и повышению эффективности производства. Число неэффективных государственных предприятий в прошлом году достигло 362, что требует ускорения этой работы.



При этом в системе анализа государственных предприятий пока не в полной мере используются современные цифровые инструменты и возможности искусственного интеллекта. В 2024 году 451 предприятие со сложным финансовым положением понесло убытки на 14 триллионов сумов, а в прошлом году потери 362 предприятий составили 4 триллиона сумов. В связи с этим предстоит провести углубленный анализ деятельности государственных предприятий, внедрить новый механизм оценки их финансовой устойчивости и наладить раннее выявление проблем.



В процессе приватизации пока недостаточно применяется аналитический подход. Поэтому эту работу решено выстраивать по отраслевому принципу: отдельно анализировать каждый сектор, оценивать его социально-экономические последствия, изучать конкурентную среду и на этой основе готовить предложения.



Отдельное внимание уделено рациональному использованию государственной собственности в регионах и вовлечению пустующих площадей в экономический оборот. Для этого предложено поэтапно внедрить единую систему управления такими объектами и сократить среднюю площадь на одного сотрудника с 27 до 12–15 квадратных метров. Это позволит ввести в экономический оборот 4,9 миллиона квадратных метров площадей, выставить на продажу и передать в аренду свободные здания, а также снизить расходы на содержание и коммунальные услуги.



На совещании также особое внимание было уделено вопросу земельных участков, выделенных предпринимателям, но так и не вовлеченных в экономический оборот. В частности, отмечено, что на 3,1 тысячи гектаров из 11,4 тысячи гектаров земли, выделенных в 2022–2025 годах, экономическая деятельность в полном объеме так и не была организована.



В связи с этим указано на необходимость онлайн-мониторинга фактического состояния земельных участков, выставления их на аукцион на основе готовых проектов и усиления критериев участия в инвестиционных проектах. Для этого предложено внедрить систему эффективного выявления неиспользуемых земель путем интеграции таких информационных систем, как "E-auksion", "Yerelektron", системы агентства "Узбеккосмос", "Shaffof qurilish" и "UzKAD". Поручено усилить роль хокимиятов на местах в вовлечении таких земель в экономический оборот.



Определено, что впредь земельные участки для целей предпринимательства будут выставляться на аукцион в виде готового бизнес-проекта вместе с разрешительной документацией.



Также доложено о ходе подготовительной работы по приватизации крупных активов, в частности компании "UzAuto Motors" и входящих в ее состав предприятий, а также "Навоийазот" и тепловых электростанций.



Предложено создать в Агентстве по управлению государственными активами проектный офис цифровых технологий. В рамках этой системы планируется осуществлять онлайн-мониторинг всех процессов приватизации, внедрить элементы искусственного интеллекта в финансовый анализ государственных предприятий и процессы распределения поступлений.



Глава государства дал ответственным лицам поручения по дальнейшему сокращению государственного присутствия в экономике, эффективному использованию активов и ускорению процессов приватизации на основе современных подходов.