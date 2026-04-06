 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 07.04.2026
16:49  10 самых важных дат истории Ташкента, - П.В.Густерин
14:10  Правда.Ру: Китайский пирог растет - узбекские и пекинские фирмы расширяют рынок без вытеснения Москвы
13:04  Т. Акеров: К вопросу о происхождении казахского народа (Золотая Орда наследие ногайцев, кыргызов и казахов)
13:01  Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева встретилась со спецпосланником Трампа Сергеем Гороховским
12:31  О наиболее известных скакунах в исторической летописи казахского народа
12:24  Эксперты оценили возможный экономический ущерб стран ЦА к 2080 году из-за климатических рисков
12:17  В Кабуле прошла первая встреча Консультативного диалога "Центральная Азия – Афганистан"
12:14  В Кыргызстане предпринимаются меры по предоставлению финансовой автономии научным учреждениям
12:06  Узбекистан сокращает присутствие государства в экономике и ускоряет процесс приватизации
03:50  Hазваны победители Премии СНГ 2025 года в области качества (список предприятий)
02:13  Чем обернется вхождение Средней Азии в израильский "шестиугольный альянс", - Владислав Макаров
01:08  НГ: Киргизия вступит в ядерный клуб, но без спешки
00:05  ВС РФ давят на Славянско-Краматорскую агломерацию - итоговая сводка Readovka за 6 апреля
Понедельник, 06.04.2026
20:00  Turkmen Serdar: Туркменистан - аутсайдер по уровню свободы Интернета
15:54  В Казахстане снимут "Доспехи бога 4: Ультиматум" с Джеки Чаном
14:03  Нефтегазовый сектор Туркменистана демонстрируют устойчивый рост
13:54  О влиянием ИИ в Казахстане на умственные способности людей, прежде всего детей и молодежи, - Андрей Жданов
13:12  Казахстан первым в Центральной Азии освоил выпуск аминокислот из кукурузы
13:09  Кадровые перестановки в Туркменистане 3 апреля 2026
02:20  Иран - как точка невозврата: Почему западная элита заявила, что Тегеран не входит в сферу ее интересов
01:15  Посол КНР в России Ханьхуэй предложил продлить безвизовый режим навсегда
00:05  Русская армия наращивает давление по всей линии фронта – итоговая сводка за 30 марта – 5 апреля
Воскресенье, 05.04.2026
16:04  Трамп в истерике матом требует открыть Ормузский пролив. И это не фейк!
14:33  Politico: у Трампа есть 5 сценариев для разрушения НАТО
12:10  ФСК: Движение "Ансар Алла" к бою готово - хуситы ломают игру "коалиции Эпштейна" с Ираном
02:26  Центральная Азия между Россией и Китаем: прозападные пропагандисты выдают желаемое за действительное, - Марат Нургожаев
01:23  НГ: Тегеран готов к бессрочному сопротивлению
00:29  К чему может привести афганская трудовая иммиграция в Россию, - Александр Шустов
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 4 апреля
Суббота, 04.04.2026
21:41  Бушер под ударом: как ветер Шамаль принесет невидимую угрозу в арабские мегаполисы
14:33  Трамп в тупике. Вместо "маленькой и победоносной" войны - кошмар на Ближнем Востоке и внутри США, - Сергей Кожемякин
13:58  Табылды Акеров и его научная монография "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпоху"
05:10  Война в Иране вызвала в Центральной Азии смешанные чувства, - Тимофей Бордачев
03:48  InfoBRICS: Американские военные привыкли скорее запугивать противника, чем сражаться по-настоящему
01:32  Разоблачительный отчет The Intercept: Пентагон скрывает потери США на Ближнем Востоке
00:05  ВС РФ продолжают давить на противника на ряде ключевых участков фронта – итоговая сводка Readovka за 3 апреля
Пятница, 03.04.2026
15:00  Кухня Роджерса: Доброе утро, Вьетнам! Высадка армии США будет в районе Пасабандара?
14:32  Китай может обрушить мировой рынок чипов блокадой Тайваньского пролива
04:40  Узбекистан начинает масштабную подготовку к 35-летию независимости
03:21  Депутаты Госдумы РФ в Вашингтоне: что происходит? - Михаил Делягин
02:15  Проект "Артемида-2": США мечтают получить Луну в свою собственность
01:02  НГ: Экстренная встреча ОТГ в Баку. Тюркские государства пытаются обойти иранскую войну
00:05  ВС РФ удерживают инициативу и давят по ключевым направлениям – итоговая сводка Readovka за 2 апреля
Четверг, 02.04.2026
12:37  Госсовет безопасности Туркменистана оценил работу силовиков за январь–март текущего года
12:05  Это сугубо бытовой инцидент - МИД Казахстана о конфликте с участием граждан в России
04:15  У Центральной Азии появился шанс превратить свою географическую изоляцию в глобальное преимущество
03:43  Китай показал сценарий "войны будущего", где на передовой - дроны и робособаки
02:49  МИД России об угрозе для граждан подвергнуться задержанию по запросам спецслужб США
02:09  НГ: Новый премьер Монголии Ням-Осорын Учрал обещает одолеть бюрократию и коррупцию
01:35  КСИР предупреждает: "Отойдите на километр от зданий Microsoft"
00:05  Русская группировка войск "Север" усиливает давление на Сумском и Харьковском направлениях – итоговая сводка Readovka за 1 апреля
Среда, 01.04.2026
23:10  10 самых важных дат истории Астаны, - П.В.Густерин
12:37  Узбекистан и Казахстан налаживают сотрудничество в области космоса и креативной экономики
11:45  Казахстану важно не втянуться в чужие войны, вовремя сориентироваться и сделать правильный выбор, - Константин Сыроежкин
05:47  Известия: Атаки на Усть-Лугу. Россия будет сбивать дроны над территорией стран НАТО?
04:15  НГ: Исламабад втягивает Пекин в диалог о мире с Ираном
02:19  Газовые расклады Туркменистана: почему Транскаспийский газопровод не будет построен? - Дмитрий Нефедов
01:55  NZZ: США потопят в Ормузском проливе основу собственного могущества
00:05  ВС РФ развивают наступление в промышленном районе Константиновки – итоговая сводка Readovka за 31 марта
Вторник, 31.03.2026
22:14  В Индии посчитают касты и численность населения
18:31  На Кубу прибыла гумпартия российской нефти
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Узбекистан сокращает присутствие государства в экономике и ускоряет процесс приватизации
12:06 07.04.2026

Обсуждены вопросы сокращения присутствия государства в экономике
06.04.2026

Президент Шавкат Мирзиеев 6 апреля ознакомился с презентацией предложений по сокращению государственного присутствия в экономике и ускорению процессов приватизации.

В последние годы в нашей стране проведена масштабная работа по развитию частного сектора и привлечению инвестиций. Сегодня доля государства в экономике составляет 42 процента, а количество предприятий с государственным участием – 1685. В частности, в прошлом году были приватизированы государственные активы на сумму почти 30 триллионов сумов, что обеспечило поступления в бюджет в объеме более 10 триллионов сумов. Последовательно растет и объем продажи земельных участков, который достиг 6 триллионов сумов.

Введена система материальной заинтересованности в приватизации, в результате чего в распоряжении регионов осталось 2,6 триллиона сумов, а в махаллях – 7 миллиардов сумов. Государственные предприятия выплатили в бюджет 49 триллионов сумов в виде дивидендов. В целом за последние пять лет количество государственных предприятий в результате приватизации сократилось на 60 процентов.

На совещании, прошедшем в критическом духе, отмечено, что в сфере сохраняются вопросы, требующие решения.

Необходимо усилить требования к новым собственникам по сохранению рабочих мест, внедрению современных технологий и повышению эффективности производства. Число неэффективных государственных предприятий в прошлом году достигло 362, что требует ускорения этой работы.

При этом в системе анализа государственных предприятий пока не в полной мере используются современные цифровые инструменты и возможности искусственного интеллекта. В 2024 году 451 предприятие со сложным финансовым положением понесло убытки на 14 триллионов сумов, а в прошлом году потери 362 предприятий составили 4 триллиона сумов. В связи с этим предстоит провести углубленный анализ деятельности государственных предприятий, внедрить новый механизм оценки их финансовой устойчивости и наладить раннее выявление проблем.

В процессе приватизации пока недостаточно применяется аналитический подход. Поэтому эту работу решено выстраивать по отраслевому принципу: отдельно анализировать каждый сектор, оценивать его социально-экономические последствия, изучать конкурентную среду и на этой основе готовить предложения.

Отдельное внимание уделено рациональному использованию государственной собственности в регионах и вовлечению пустующих площадей в экономический оборот. Для этого предложено поэтапно внедрить единую систему управления такими объектами и сократить среднюю площадь на одного сотрудника с 27 до 12–15 квадратных метров. Это позволит ввести в экономический оборот 4,9 миллиона квадратных метров площадей, выставить на продажу и передать в аренду свободные здания, а также снизить расходы на содержание и коммунальные услуги.

На совещании также особое внимание было уделено вопросу земельных участков, выделенных предпринимателям, но так и не вовлеченных в экономический оборот. В частности, отмечено, что на 3,1 тысячи гектаров из 11,4 тысячи гектаров земли, выделенных в 2022–2025 годах, экономическая деятельность в полном объеме так и не была организована.

В связи с этим указано на необходимость онлайн-мониторинга фактического состояния земельных участков, выставления их на аукцион на основе готовых проектов и усиления критериев участия в инвестиционных проектах. Для этого предложено внедрить систему эффективного выявления неиспользуемых земель путем интеграции таких информационных систем, как "E-auksion", "Yerelektron", системы агентства "Узбеккосмос", "Shaffof qurilish" и "UzKAD". Поручено усилить роль хокимиятов на местах в вовлечении таких земель в экономический оборот.

Определено, что впредь земельные участки для целей предпринимательства будут выставляться на аукцион в виде готового бизнес-проекта вместе с разрешительной документацией.

Также доложено о ходе подготовительной работы по приватизации крупных активов, в частности компании "UzAuto Motors" и входящих в ее состав предприятий, а также "Навоийазот" и тепловых электростанций.

Предложено создать в Агентстве по управлению государственными активами проектный офис цифровых технологий. В рамках этой системы планируется осуществлять онлайн-мониторинг всех процессов приватизации, внедрить элементы искусственного интеллекта в финансовый анализ государственных предприятий и процессы распределения поступлений.

Глава государства дал ответственным лицам поручения по дальнейшему сокращению государственного присутствия в экономике, эффективному использованию активов и ускорению процессов приватизации на основе современных подходов.

Источник - President.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1775552760


 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  