В Кыргызстане предпринимаются меры по предоставлению финансовой автономии научным учреждениям

12:14 07.04.2026

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О мерах по реформированию и повышению эффективности научной деятельности".



Согласно Указу, в целях повышения конкурентоспособности отечественной науки, укрепления связи между научной, образовательной и производственной сферами, а также оптимизации управления научной деятельностью, в соответствии со статьями 66 и 71 Конституции Кыргызской Республики, руководствуясь статьей 31-1 Закона Кыргызской Республики "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики" постановляется:



1. Национальной академии наук Кыргызской Республики при Президенте Кыргызской Республики, научным учреждениям Национальной академии наук Кыргызской Республики при Президенте Кыргызской Республики, научным и научно-техническим организациям, находящимся в ведении Кабинета Министров Кыргызской Республики, отраслевых государственных органов и образовательных организаций высшего профессионального образования, предусмотреть предоставление финансовой автономии, включая право на:



1) получение доходов в виде средств от научно- исследовательской, образовательной, консультативной, издательской, производственно-коммерческой и другой не запрещенной законодательством деятельности, осуществляемой на договорной основе и не являющейся государственной услугой;



2) самостоятельное распоряжение собственными доходами с их направлением на оплату труда и укрепление материально-технической базы;



3) установление гибких форм и размеров оплаты труда, стимулирующих выплат и материальной помощи всем категориям работников в пределах средств специального счета;



4) самостоятельное формирование и утверждение тарифов на оказываемые платные услуги и работы, выполняемые на договорной основе;



5) распоряжение движимым и недвижимым имуществом, приобретенным за счет специальных средств, путем его отчуждения, обмена, передачи в аренду, а также использование в полном объеме доходов, полученных от его использования, в соответствии с установленными требованиями;



6) осуществление управления имуществом, закрепленным на праве оперативного управления, включая право сдачи его в аренду и использования полученных от аренды доходов в полном объеме.



2. Установить ежегодное выделение образовательными организациями высшего профессионального образования своим подведомственным научным и научно-техническим организациям не менее трех процентов от общего годового объема средств специального счета на проведение актуальных научных исследований, включая мероприятия по развитию и улучшению их материально-технической базы.



3. Кабинету Министров Кыргызской Республики в шестимесячный срок:



1) провести инвентаризацию услуг, оказываемых научными учреждениями, с последующим их исключением из Единого реестра государственных услуг в целях обеспечения их полной финансовой автономии и перехода на принципы гражданско-правовых договорных отношений;



2) привести свои решения в соответствие с настоящим Указом;



3) принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.