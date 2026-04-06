|В Кабуле прошла первая встреча Консультативного диалога "Центральная Азия – Афганистан"
12:17 07.04.2026
5 апреля 2026 года в Кабуле состоялось первое заседание Консультативного диалога "Центральная Азия – Афганистан". Туркменскую делегацию на заседании возглавил Посол Туркменистана в Афганистане Ходжа Овезов. Об этом сообщает МИД Туркменистана.
В ходе встречи стороны обсудили совместную оценку возможностей и вызовов в отношениях между Афганистаном и странами Центральной Азии, вопросы расширения экономического и транзитного сотрудничества, а также разработку всеобъемлющей дорожной карты региональной интеграции.
В своем выступлении Х. Овезов подробно проинформировал участников о практических шагах туркменской стороны, направленных на содействие восстановлению экономики Афганистана.
Участники встречи высказались в поддержку продолжения Консультативного диалога "Центральная Азия – Афганистан".
Также была выражена заинтересованность в тесном взаимодействии по реализации совместных проектов, связанных с восстановлением Афганистана и интеграцией страны в систему глобальных связей.