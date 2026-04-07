Эксперты оценили возможный экономический ущерб стран ЦА к 2080 году из-за климатических рисков

12:24 07.04.2026

Экономический ущерб Кыргызстана может достичь 120% ВВП к 2080 году из-за климатических рисков, - эксперт



7 апреля 2026



Tazabek - Климатические изменения становятся не только экологической, но и экономической проблемой. Об этом 7 апреля на технологическом форуме ЦАРЭС сообщил старший научный сотрудник Международного института управления водными ресурсами Республики Узбекистан Искандар Абдуллаев.



По его словам, ключевыми рисками для стран региона остаются засуха и нехватка воды, наводнения, волны жары, а также таяние ледников.



Согласно представленным данным, наибольшие экономические последствия ожидаются в горных странах региона.



Ущерб от климатических изменений к 2080 году может составить (% от ВВП):



- Кыргызстан - от 70% до 120%,

- Таджикистан - от 80% до 130%,

- Казахстан - 40–80%,

- Узбекистан - 30–45%,

- Туркменистан - 20–60%.



Эксперт сообщил, что для стран Центральной Азии особенно актуальны риски, связанные с таянием ледников и водным дефицитом, что напрямую влияет на сельское хозяйство, энергетику и экономическую устойчивость.