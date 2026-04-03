 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 07.04.2026
16:49  10 самых важных дат истории Ташкента, - П.В.Густерин
14:10  Правда.Ру: Китайский пирог растет - узбекские и пекинские фирмы расширяют рынок без вытеснения Москвы
13:04  Т. Акеров: К вопросу о происхождении казахского народа (Золотая Орда наследие ногайцев, кыргызов и казахов)
13:01  Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева встретилась со спецпосланником Трампа Сергеем Гороховским
12:31  О наиболее известных скакунах в исторической летописи казахского народа
12:24  Эксперты оценили возможный экономический ущерб стран ЦА к 2080 году из-за климатических рисков
12:17  В Кабуле прошла первая встреча Консультативного диалога "Центральная Азия – Афганистан"
12:14  В Кыргызстане предпринимаются меры по предоставлению финансовой автономии научным учреждениям
12:06  Узбекистан сокращает присутствие государства в экономике и ускоряет процесс приватизации
03:50  Hазваны победители Премии СНГ 2025 года в области качества (список предприятий)
02:13  Чем обернется вхождение Средней Азии в израильский "шестиугольный альянс", - Владислав Макаров
01:08  НГ: Киргизия вступит в ядерный клуб, но без спешки
00:05  ВС РФ давят на Славянско-Краматорскую агломерацию - итоговая сводка Readovka за 6 апреля
Понедельник, 06.04.2026
20:00  Turkmen Serdar: Туркменистан - аутсайдер по уровню свободы Интернета
15:54  В Казахстане снимут "Доспехи бога 4: Ультиматум" с Джеки Чаном
14:03  Нефтегазовый сектор Туркменистана демонстрируют устойчивый рост
13:54  О влиянием ИИ в Казахстане на умственные способности людей, прежде всего детей и молодежи, - Андрей Жданов
13:12  Казахстан первым в Центральной Азии освоил выпуск аминокислот из кукурузы
13:09  Кадровые перестановки в Туркменистане 3 апреля 2026
02:20  Иран - как точка невозврата: Почему западная элита заявила, что Тегеран не входит в сферу ее интересов
01:15  Посол КНР в России Ханьхуэй предложил продлить безвизовый режим навсегда
00:05  Русская армия наращивает давление по всей линии фронта – итоговая сводка за 30 марта – 5 апреля
Воскресенье, 05.04.2026
16:04  Трамп в истерике матом требует открыть Ормузский пролив. И это не фейк!
14:33  Politico: у Трампа есть 5 сценариев для разрушения НАТО
12:10  ФСК: Движение "Ансар Алла" к бою готово - хуситы ломают игру "коалиции Эпштейна" с Ираном
02:26  Центральная Азия между Россией и Китаем: прозападные пропагандисты выдают желаемое за действительное, - Марат Нургожаев
01:23  НГ: Тегеран готов к бессрочному сопротивлению
00:29  К чему может привести афганская трудовая иммиграция в Россию, - Александр Шустов
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 4 апреля
Суббота, 04.04.2026
21:41  Бушер под ударом: как ветер Шамаль принесет невидимую угрозу в арабские мегаполисы
14:33  Трамп в тупике. Вместо "маленькой и победоносной" войны - кошмар на Ближнем Востоке и внутри США, - Сергей Кожемякин
13:58  Табылды Акеров и его научная монография "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпоху"
05:10  Война в Иране вызвала в Центральной Азии смешанные чувства, - Тимофей Бордачев
03:48  InfoBRICS: Американские военные привыкли скорее запугивать противника, чем сражаться по-настоящему
01:32  Разоблачительный отчет The Intercept: Пентагон скрывает потери США на Ближнем Востоке
00:05  ВС РФ продолжают давить на противника на ряде ключевых участков фронта – итоговая сводка Readovka за 3 апреля
Пятница, 03.04.2026
15:00  Кухня Роджерса: Доброе утро, Вьетнам! Высадка армии США будет в районе Пасабандара?
14:32  Китай может обрушить мировой рынок чипов блокадой Тайваньского пролива
04:40  Узбекистан начинает масштабную подготовку к 35-летию независимости
03:21  Депутаты Госдумы РФ в Вашингтоне: что происходит? - Михаил Делягин
02:15  Проект "Артемида-2": США мечтают получить Луну в свою собственность
01:02  НГ: Экстренная встреча ОТГ в Баку. Тюркские государства пытаются обойти иранскую войну
00:05  ВС РФ удерживают инициативу и давят по ключевым направлениям – итоговая сводка Readovka за 2 апреля
Четверг, 02.04.2026
12:37  Госсовет безопасности Туркменистана оценил работу силовиков за январь–март текущего года
12:05  Это сугубо бытовой инцидент - МИД Казахстана о конфликте с участием граждан в России
04:15  У Центральной Азии появился шанс превратить свою географическую изоляцию в глобальное преимущество
03:43  Китай показал сценарий "войны будущего", где на передовой - дроны и робособаки
02:49  МИД России об угрозе для граждан подвергнуться задержанию по запросам спецслужб США
02:09  НГ: Новый премьер Монголии Ням-Осорын Учрал обещает одолеть бюрократию и коррупцию
01:35  КСИР предупреждает: "Отойдите на километр от зданий Microsoft"
00:05  Русская группировка войск "Север" усиливает давление на Сумском и Харьковском направлениях – итоговая сводка Readovka за 1 апреля
Среда, 01.04.2026
23:10  10 самых важных дат истории Астаны, - П.В.Густерин
12:37  Узбекистан и Казахстан налаживают сотрудничество в области космоса и креативной экономики
11:45  Казахстану важно не втянуться в чужие войны, вовремя сориентироваться и сделать правильный выбор, - Константин Сыроежкин
05:47  Известия: Атаки на Усть-Лугу. Россия будет сбивать дроны над территорией стран НАТО?
04:15  НГ: Исламабад втягивает Пекин в диалог о мире с Ираном
02:19  Газовые расклады Туркменистана: почему Транскаспийский газопровод не будет построен? - Дмитрий Нефедов
01:55  NZZ: США потопят в Ормузском проливе основу собственного могущества
00:05  ВС РФ развивают наступление в промышленном районе Константиновки – итоговая сводка Readovka за 31 марта
Вторник, 31.03.2026
22:14  В Индии посчитают касты и численность населения
18:31  На Кубу прибыла гумпартия российской нефти
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
О наиболее известных скакунах в исторической летописи казахского народа
12:31 07.04.2026

Степные пегасы

Зарина Москау
специальный корреспондент
3 апреля 2026

В истории и культуре казахского народа особое место отведено лошади – настоящему другу, верному соратнику батыров, ханов, сал и серэ

Полетели сквозь звезды

Даже спустя столетия народ помнит о скакунах знаковых личностей. Им посвящают пес­ни, стихи и даже поэмы, а их клички давно стали символами стати, смелости, преданности и силы.

Одной из главных характеристик скакуна является его скорость, не случайно в народе говорят: "ер қанаты – ат" – "крылья джигита – конь". А "жүйрік ат" ("быстрый конь") входит в семь сокровищ казахов – жеті қазына.

Коню батыра или хана обепечивали должный уход, а вся традиционная конская упряжь – ер-тұрман – для такого скакуна изготавливалась по заказу мастерами – шеберами. Седло (ер), уздечка (жүген), стремена (үзеңгі), подпруга (айыл) и другие принадлежности были не только функ­циональными, но и весьма эстетичными. Их украшали серебром, кожей, кроме того, большое значение уделялось их весу, ведь при долгих переходах и кочевом образе жизни каждый лишний грамм мог сыграть как с конем, так и самим всадником злую шутку. И поэтому ер-тұрман, по обык­новению, была достаточно легкой, удобной и красивой.

Одним из известных скакунов, оставшихся в памяти народа, литературе, истории и фольклоре, является Тайбурыл – верный конь Кобланды-батыра. Согласно эпосу "Қобланды батыр" взять жеребенка от пегой кобылицы Кобланды-батыру посоветовала жена Кортка, предсказав, что он будет ему хорошим другом:

Чалый жеребенок, что сейчас
В утробе пегой кобылицы той,
Будет верным спутником
твоим,
Помни мои слова, – говорит Кортка.

В эпосе образ Тайбурыла занимает немалую часть, что свидетельствует о его роли в "карьере" батыра. Кличка его составляла производное от двух слов: "тай" – это стригунок, "бұрыл" – чалая масть лошади.

Кобланды на Тайбурыла вскочил,
Взял копье наперевес,
На пояс повесил меч.
Бурыла, что, как сокол, крылат,
Направил к горе Караспан.

Быстрее ветра был Тайбурыл, и служил он своему хозяину верой и правдой. Искреннее восхищение этим конем выразилось в народной песне "Тайбұрылдың шабысы ай".

Алпамыс-батыр – личность скорее легендарная, чем историческая, это общий для всех тюркских народов персонаж. Эпос "Алпамыс" есть не только у казахов, но и башкир, узбеков, каракалпаков и т. д. Главный герой эпоса – батыр, олицетворяющий силу, мужество и защищающий свой народ. Верный друг Алпамыса – тулпар Байшұбар – не раз спасает батыра от неминуемой гибели. В Туркестанской области, в частности, при въезде в Шымкент, есть памятник Алпамысу, сидящему на своем любимом скакуне. В столице тоже есть памятник батыру, кроме того, есть школа, жилой комплекс имени Алпамыс-батыра, перед которым также возвышается скульптура батыра на иноходце.

Каракерей Кабанбай – один из легендарных батыров степи, воспетый в эпосах и жырах. Его скакун Қубас был настоящим тулпаром, не раз побеждавшим на скачках – байге. По легенде жеребенка Кабанбаю подарил дядя по маминой линии – нагашы Боранбай.

Көкойнақ – так звали коня Райымбек-батыра, на котором герой воевал против джунгарских захватчиков. Райымбек-батыр был одним из талантливых и сильных полководцев Абылай-хана. Когда ему было семь лет, его дед по маминой линии Канкелды подарил ему стригунка и полный комплект конской амуниции. Имя Райымбек-батыра также увековечено в поэме Мукагали Макатаева "Райымбек, Райымбек", а также его именем названы улицы, школы и даже целый район.

Не менее известен конь одного из лидеров Среднеазиатского восстания 1916 года Амангельды Иманова – Шалқасқа, удивлявший всех своей выносливостью и быстротой.

Ақтабан – скакун еще одного казахского батыра Исатая Тайманова. Белоснежный тулпар был бессменным спутником батыра во всех боях.

На крыльях с небес

На автобане Астана – Кокшетау есть памятник известному тулпару. Это Құлагер – конь акына Ақан сері. Автором монумента, вошедшего в сакральную карту Акмолинской области, стал известный скульптор Султан Иляев.

Кроме того, бегущий конь изображен и на гербе города Кокшетау, и это не случайно. Ведь Ақан сері – уроженец этих мест, а Құлагер был не просто его конем, а стал символом непоколебимого духа, красоты и трагической, но яркой жизни. Как известно, саврасый иноходец был гордостью и отрадой Ақан сері. Но людская зависть отняла у него эту радость: бай Батыраш, чтобы конь не победил на скачках, вероломно убил скакуна.

Судьба Ақан сері трагична, в ней было много потерь, и поэтому, лишившись верного друга, акын был раздавлен, как сказали бы сейчас, впал в депрессию. Песню "Маңмаңгер" Ақан сері посвятил своему скакуну. Песня, пронизанная тоской и болью, популярна до сих пор. Иноходцу по кличке Құлагер также свою знаковую одноименную поэму посвятил Ильяс Жансугуров. В образе скакуна автор мастерс­ки показал трагедию таланта, столкнувшегося с завистью и злостью. Құлагер в его поэме – символ красоты и духовной чис­тоты, разрушенный подлостью и жестокостью. Поэму "Құлагер" называют вершиной творчества писателя и поэта.

Нарқызыл – тулпар хана Абылая, которого по легенде ему подарил Богенбай-батыр, когда будущему правителю было 15 лет. Нарқызыл служил свое­му хозяину верой и правдой много лет, вместе прошли непростые годы во время войн с джунгарами.

Ақтангер – еще один конь, который тоже вошел в историю. Иноходец из тысячи других был выбран для Кенесары-хана. Согласно поверью, хан Кене был крупного телосложения, и подобрать под стать ему коня было делом непростым. Ақтангер был с ним рядом до самого конца, как и следует настоящему тулпару, которого выбрал в друзья истинный батыр.

В культовом фильме "Қыз Жібек", вошедшем в золотую коллекцию "Казахфильма", есть сцена с тулпаром Толегена. Ақбозат возвращается в аул один, без хозяина. И все сразу понимают – случилась беда. Қыз Жібек, словно чувствуя плохое, спрашивает его: "Ақбозат, иең қайда?" – "Где твой хозяин, Акбозат?" И глядя на взволнованное поведение лошади, понимает: стряслась беда. Так животное без единого слова принесло горькую весть людям, своим возвращением сообщив, что его хозяин погиб от вероломного коварства Бекежана...

В этом материале мы рассказали только о наиболее известных в народе скакунах, которые принадлежали знаковым фигурам в исторической летописи казахского народа.

Источник - Казахстанская правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1775554260


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Пакет международных соглашений рассмотрит Сенат
- Мажилис рассмотрит законопроекты о психологической деятельности и об ответственном обращении с животными
- Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики в рамках поручений Президента
- Правительство утвердило План мероприятий по разъяснению Конституции РК
- Парадоксы экономической истории
- Кадровые перестановки
- Роман Скляр провел встречу с Статс-министром иностранных дел ФРГ
- Срок выписки ЭСФ на рынке электроэнергии перенесен на 27 число месяца
- В Жамбылской области запущено уникальное для Центральной Азии производство аминокислот
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  