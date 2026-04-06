Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева встретилась со спецпосланником Трампа Сергеем Гороховским

13:01 07.04.2026
Дочь президента Узбекистана встретилась со спецпосланником Трампа
06 апреля 2026
Саида Мирзиеева, дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, встретилась с посланником президента США Дональда Трампа по Южной и Центральной Азии Серджио Гором. Об этом она написала в телеграм-канале.
"Была рада встрече со специальным посланником президента США по Южной и Центральной Азии, послом Серджио Гором в Мар-а-Лаго", - говорится в сообщении.
Мирзиеева отметила ценность содержательного диалога, добавив, что рассчитывает на продуктивные встречи в Вашингтоне в ближайшие дни.
В марте пресс-служба президента Узбекистана сообщала, что Трамп направил Мирзиееву письмо, в котором поблагодарил его за участие в "Совете мира", а также пригласил на саммит G20 в Майами, который состоится в декабре текущего года.
Саида - старшая дочь Мирзиеева, которая занимает должность руководителя администрации президента с июня 2025 года. До этого она была помощником президента, а в начале политической карьеры отвечала за массовые коммуникации и информполитику.
Серджио Гор (настоящее имя - Сергей Гороховский) родился 30 ноября 1986 года в Ташкенте (Узбекская ССР). В детстве его семья эмигрировала в США.