Вторник, 07.04.2026
16:49  10 самых важных дат истории Ташкента, - П.В.Густерин
14:10  Правда.Ру: Китайский пирог растет - узбекские и пекинские фирмы расширяют рынок без вытеснения Москвы
13:04  Т. Акеров: К вопросу о происхождении казахского народа (Золотая Орда наследие ногайцев, кыргызов и казахов)
13:01  Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева встретилась со спецпосланником Трампа Сергеем Гороховским
12:31  О наиболее известных скакунах в исторической летописи казахского народа
12:24  Эксперты оценили возможный экономический ущерб стран ЦА к 2080 году из-за климатических рисков
12:17  В Кабуле прошла первая встреча Консультативного диалога "Центральная Азия – Афганистан"
12:14  В Кыргызстане предпринимаются меры по предоставлению финансовой автономии научным учреждениям
12:06  Узбекистан сокращает присутствие государства в экономике и ускоряет процесс приватизации
03:50  Hазваны победители Премии СНГ 2025 года в области качества (список предприятий)
02:13  Чем обернется вхождение Средней Азии в израильский "шестиугольный альянс", - Владислав Макаров
01:08  НГ: Киргизия вступит в ядерный клуб, но без спешки
00:05  ВС РФ давят на Славянско-Краматорскую агломерацию - итоговая сводка Readovka за 6 апреля
Понедельник, 06.04.2026
20:00  Turkmen Serdar: Туркменистан - аутсайдер по уровню свободы Интернета
15:54  В Казахстане снимут "Доспехи бога 4: Ультиматум" с Джеки Чаном
14:03  Нефтегазовый сектор Туркменистана демонстрируют устойчивый рост
13:54  О влиянием ИИ в Казахстане на умственные способности людей, прежде всего детей и молодежи, - Андрей Жданов
13:12  Казахстан первым в Центральной Азии освоил выпуск аминокислот из кукурузы
13:09  Кадровые перестановки в Туркменистане 3 апреля 2026
02:20  Иран - как точка невозврата: Почему западная элита заявила, что Тегеран не входит в сферу ее интересов
01:15  Посол КНР в России Ханьхуэй предложил продлить безвизовый режим навсегда
00:05  Русская армия наращивает давление по всей линии фронта – итоговая сводка за 30 марта – 5 апреля
Воскресенье, 05.04.2026
16:04  Трамп в истерике матом требует открыть Ормузский пролив. И это не фейк!
14:33  Politico: у Трампа есть 5 сценариев для разрушения НАТО
12:10  ФСК: Движение "Ансар Алла" к бою готово - хуситы ломают игру "коалиции Эпштейна" с Ираном
02:26  Центральная Азия между Россией и Китаем: прозападные пропагандисты выдают желаемое за действительное, - Марат Нургожаев
01:23  НГ: Тегеран готов к бессрочному сопротивлению
00:29  К чему может привести афганская трудовая иммиграция в Россию, - Александр Шустов
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 4 апреля
Суббота, 04.04.2026
21:41  Бушер под ударом: как ветер Шамаль принесет невидимую угрозу в арабские мегаполисы
14:33  Трамп в тупике. Вместо "маленькой и победоносной" войны - кошмар на Ближнем Востоке и внутри США, - Сергей Кожемякин
13:58  Табылды Акеров и его научная монография "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпоху"
05:10  Война в Иране вызвала в Центральной Азии смешанные чувства, - Тимофей Бордачев
03:48  InfoBRICS: Американские военные привыкли скорее запугивать противника, чем сражаться по-настоящему
01:32  Разоблачительный отчет The Intercept: Пентагон скрывает потери США на Ближнем Востоке
00:05  ВС РФ продолжают давить на противника на ряде ключевых участков фронта – итоговая сводка Readovka за 3 апреля
Пятница, 03.04.2026
15:00  Кухня Роджерса: Доброе утро, Вьетнам! Высадка армии США будет в районе Пасабандара?
14:32  Китай может обрушить мировой рынок чипов блокадой Тайваньского пролива
04:40  Узбекистан начинает масштабную подготовку к 35-летию независимости
03:21  Депутаты Госдумы РФ в Вашингтоне: что происходит? - Михаил Делягин
02:15  Проект "Артемида-2": США мечтают получить Луну в свою собственность
01:02  НГ: Экстренная встреча ОТГ в Баку. Тюркские государства пытаются обойти иранскую войну
00:05  ВС РФ удерживают инициативу и давят по ключевым направлениям – итоговая сводка Readovka за 2 апреля
Четверг, 02.04.2026
12:37  Госсовет безопасности Туркменистана оценил работу силовиков за январь–март текущего года
12:05  Это сугубо бытовой инцидент - МИД Казахстана о конфликте с участием граждан в России
04:15  У Центральной Азии появился шанс превратить свою географическую изоляцию в глобальное преимущество
03:43  Китай показал сценарий "войны будущего", где на передовой - дроны и робособаки
02:49  МИД России об угрозе для граждан подвергнуться задержанию по запросам спецслужб США
02:09  НГ: Новый премьер Монголии Ням-Осорын Учрал обещает одолеть бюрократию и коррупцию
01:35  КСИР предупреждает: "Отойдите на километр от зданий Microsoft"
00:05  Русская группировка войск "Север" усиливает давление на Сумском и Харьковском направлениях – итоговая сводка Readovka за 1 апреля
Среда, 01.04.2026
23:10  10 самых важных дат истории Астаны, - П.В.Густерин
12:37  Узбекистан и Казахстан налаживают сотрудничество в области космоса и креативной экономики
11:45  Казахстану важно не втянуться в чужие войны, вовремя сориентироваться и сделать правильный выбор, - Константин Сыроежкин
05:47  Известия: Атаки на Усть-Лугу. Россия будет сбивать дроны над территорией стран НАТО?
04:15  НГ: Исламабад втягивает Пекин в диалог о мире с Ираном
02:19  Газовые расклады Туркменистана: почему Транскаспийский газопровод не будет построен? - Дмитрий Нефедов
01:55  NZZ: США потопят в Ормузском проливе основу собственного могущества
00:05  ВС РФ развивают наступление в промышленном районе Константиновки – итоговая сводка Readovka за 31 марта
Вторник, 31.03.2026
22:14  В Индии посчитают касты и численность населения
18:31  На Кубу прибыла гумпартия российской нефти
Правда.Ру: Китайский пирог растет - узбекские и пекинские фирмы расширяют рынок без вытеснения Москвы
Западные политтехнологи вытащили из комода моль со старыми методичками. План прост, как кирпич: убедить всех, что в Центральной Азии началась гладиаторская битва за активы. Якобы Ташкент и Пекин технично выставляют российский бизнес за порог Казахстана. В топку информационного вброса летят цифры, графики и апокалиптические прогнозы.

Цель - спровоцировать паранойю в Москве и ревность в Астане. Но если соскоблить дешевую позолоту с этих доводов, под ней обнаружится работающая на износ машина евразийской интеграции.

Адепты "развода" Москвы и Астаны тычут в нос данными Бюро нацстатистики. Число российских компаний в Казахстане снизилось на 2,1%. Трагедия? Нет, гигиена рынка. Уходят фирмы-прокладки, созданные в панике 2022 года для разовых схем. Остается тяжеловесный, реальный сектор.

Пока Европа официально бросает Украину без денег, Россия пересобирает логистику внутри ЕАЭС. Снижение "количества" часто означает рост "качества" и консолидацию активов.

"Это естественная ротация. Рыбья чешуя опадает, остается хребет. Российский капитал в Казахстане просто меняет агрегатное состояние - из газообразного хаоса в твердую структуру", - отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Взрывной рост китайского (с 5,5 до 8,5 тыс.) и узбекского присутствия - это не "вытеснение", а расширение пирога. Казахстан пытается диверсифицировать риски. Это нормальное поведение здоровой экономики, а не политический демарш. Когда российский танкер пробивает брешь в санкционной блокаде Кубы, он доказывает живучесть системы, а не слабость игрока на других фронтах.

Показатель (март 2025 - март 2026) / / Динамика присутствия в Казахстане
Компании РФ (действующие) / Снижение на 6% (очистка от "пустышек")
Компании КНР (зарегистрированные) / Рост на 55% (инфраструктурные проекты)
Компании Узбекистана / Рост на 43% (торговая интеграция)

Теория разделения: почему Пекин и Москва не толкаются локтями

Западные аналитики спят и видят, как Россия и Китай вцепятся друг другу в глотки в степях Центральной Азии. Реальность скучнее их фантазий. Существует негласный пакт: Китай забирает экономику, Россия - безопасность. Пекин не хочет тратить триллионы на содержание армий и подавление бунтов. Ему нужен стабильный терминал. Россия эту стабильность обеспечивает.

Пока Евросоюз официально выходит из тени мирного рынка и превращается в военный лагерь, Москва и Пекин строят прагматичный симбиоз.

"Китай - прагматик. Ему выгоден ЕАЭС как готовый правовой каркас. Зачем ломать то, что помогает качать товары? Соперничество существует только в заголовках СМИ, живущих на гранты", - объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Проект "Большая Евразия" и "Один пояс - один путь" давно не конкуренты. Это две колеи одной железной дороги. Даже информационные атаки через тему языка в новой Конституции Казахстана выглядят жалко.

Формальное "укрепление суверенитета" - это наживка для внутренней аудитории, которая не меняет сути: Астана физически и экономически привязана к северному соседу узлами, которые не развязать одним референдумом.

Узбекский гамбит и тень ОДКБ

Узбекистан из замкнутой системы превращается в региональный хаб. Это не угроза России, а подарок. Ташкент в ЕАЭС - это рынок на 180 миллионов человек без таможенных постов. Пока в Вашингтоне готовят блокировку поставок Киеву, в Средней Азии расшивают узкие места в логистике. Безопасность этого процесса гарантирует только Россия. Январь 2022 года в Казахстане показал: когда горит дом, Пекин выражает озабоченность, а десант ОДКБ тушит пожар за трое суток.

"Никакой бизнес не пойдет туда, где завтра могут случиться погромы. Астана это понимает. Поэтому политический вектор на Москву неизменен, как бы ни старались дирижеры из Брюсселя", - подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Пока 300 российских танкеров выставляют Лондон на посмешище, Казахстан, Россия и Узбекистан формируют новый энергетический и торговый кулак. Турбулентность мирового порядка только сближает эти страны, заставляя их держаться за общие правила игры.

Запад пытается продать нам историю о ссоре, но мы видим лишь процесс притирки шестеренок в огромном евразийском механизме.

Ответы на популярные вопросы о геополитике в Центральной Азии

Почему количество российских компаний в Казахстане падает?
- Идет чистка реестров. Уходят номинальные компании-однодневки, которые создавались для релокации капитала в острый период санкционного давления. Системные игроки остаются и наращивают обороты.

КНР действительно вытесняет РФ?
- Нет. Китай заходит в ниши, которые Россия никогда и не занимала - масштабное строительство инфраструктуры и узкоспециализированное производство электроники. Это дополнение, а не замещение.

Станет ли Узбекистан новым лидером региона?
- Узбекистан становится ключевым торговым партнером, но лидерство в вопросах безопасности и макроэкономических стандартов остается за связкой Москва - Астана.

Источник - Правда.Ру
