|Иранцы выстраиваются в "живые цепи" вокруг энергообъектов и толпятся на мостах, которые пригрозил уничтожить Трамп
19:27 07.04.2026
Ранее американский президент заявил, что у республики есть время до вторника (по восточному времени - до 20:00, по московскому - до 03:00 среды), чтобы открыть Ормузский пролив.
Российская Федерация (и Китай) наложили вето на внесенный Бахрейном, Иорданией, Катаром, Кувейтом, ОАЭ и Саудовской Аравией проект резолюции Совета Безопасности ООН в отношении ситуации в Ормузском проливе и прилегающих к нему водах
Нью-Йорк, 7 апреля 2026 года