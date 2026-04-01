Русские войска давят ВСУ на подступах к Славянску - итоговая сводка Readovka за 7 апреля

00:05 08.04.2026

3-я ОА последовательно разрушает логистику ВСУ на подступах к Славянску – сводка за 7 апреля



СВО



Редакция Readovka собрала ключевые события 7 апреля в разрезе СВО. На Славянском направлении подразделения 3-й общевойсковой армии, включая 85-ю отдельную мотострелковую бригаду, последовательно продвигаются на рубеже Кривая Лука – Каленики – Никифоровка – Липовка, одновременно разрушая логистику ВСУ через Николаевку, Ореховатку и переправы через Северский Донец. Поддержка соединений 20-й общевойсковой армии ГрВ "Запад" усиливает давление на северном фланге, формируя угрозу рассечения обороны противника на линии Красный Лиман – Рай-Александровка – Славянск и снижая устойчивость всей Славянско-Краматорской агломерации.



