|Русские войска давят ВСУ на подступах к Славянску - итоговая сводка Readovka за 7 апреля
00:05 08.04.2026
3-я ОА последовательно разрушает логистику ВСУ на подступах к Славянску – сводка за 7 апреля
СВО
Редакция Readovka собрала ключевые события 7 апреля в разрезе СВО. На Славянском направлении подразделения 3-й общевойсковой армии, включая 85-ю отдельную мотострелковую бригаду, последовательно продвигаются на рубеже Кривая Лука – Каленики – Никифоровка – Липовка, одновременно разрушая логистику ВСУ через Николаевку, Ореховатку и переправы через Северский Донец. Поддержка соединений 20-й общевойсковой армии ГрВ "Запад" усиливает давление на северном фланге, формируя угрозу рассечения обороны противника на линии Красный Лиман – Рай-Александровка – Славянск и снижая устойчивость всей Славянско-Краматорской агломерации.
Славянское направление
Подразделения 3-й общевойсковой армии продолжают наступательные действия на рубеже Кривая Лука – Каленики, занимая лесополосы и расширяя зону тактического контроля на подступах к Рай-Александровке. На данном участке активно действуют русские штурмовые подразделения, включая БТГ 85-й отдельной мотострелковой бригады, ведущие бои на восточной окраине Федоровки Второй и в направлении Липовки. Закрепление ВС РФ на рубеже Каленики – Никифоровка постепенно лишает ВСУ возможности удерживать промежуточные позиции между Красным Лиманом и Славянском. Противник утрачивает укрытия в лесополосах и не может скрытно маневрировать малыми группами.
Северная часть Никифоровки остается серой зоной, аналогичная ситуация наблюдается на участке до Липовки, где подразделения 85-й ОМСБр при поддержке разведывательно-ударного контура 3-й ОА методично выбивают неприятеля из уцелевших строений и лесных массивов.
Противник вынужден использовать рассредоточенные пехотные группы без устойчивой поддержки бронетехники, что снижает плотность обороны и осложняет удержание второй линии позиций. Одновременно подразделения группировки войск "Запад", включая силы 20-й общевойсковой армии, оказывают давление севернее, в районе Озерного и Ямполя, где уничтожена группа украинских солдат, пытавшихся закрепиться в заболоченной местности южнее Ямполя. При этом сохраняется неопределенность относительно присутствия подразделений ВСУ на северо-западе Закотного, что свидетельствует о нестабильности неприятельской обороны на данном участке.
Ключевым фактором изменения обстановки остается последовательное разрушение логистики противника. После нарушения украинской обороны в районе освобожденных Калеников соединения 3-й ОА перенесли основной акцент ударов на транспортные маршруты снабжения через Николаевку и Ореховатку, через которые командование ВСУ обеспечивает своих солдат на переднем крае на линии Никифоровка – Рай-Александровка. Систематическое уничтожение транспорта, техники и пунктов разгрузки приводит к тому, что украинские части теряют позиции не только под штурмовым давлением, но и вследствие нехватки боеприпасов, топлива и пополнения личного состава.
Особое значение имеет разрушение переправ через Северский Донец, поскольку именно через эти маршруты обеспечивается связь внутри группировки ВСУ, действующей на северном участке Славянского направления. Под огневым воздействием находятся переправы на участках Маяки – Голубые озера – Зеленый Клин, Яремовка – Студенок – Святогорск, а также переправы вдоль железнодорожной линии станция Букино – станция Святогорск в районе Соснового и Святогорска. Севернее, в районе Дибровой, противник предпринимает попытки переброски подразделений от Райгородка к Старому Каравану, однако 3-я ОА регулярно уничтожает плавсредства ВСУ еще на этапе подготовки форсирования, что лишает украинскую сторону возможности оперативно усиливать группировку на лиманском выступе.
Одновременно неприятель пытается сдержать продвижение ВС РФ за счет активности в районе Красного Лимана. Малые пехотные группы противника предпринимают попытки продвижения от Щурово через лесные массивы к западной части города, стремясь создать угрозу на фланге и замедлить продвижение наших соединений к Славянску. Однако подразделения 3-й ОА при поддержке артиллерийских средств поражения уничтожают технику и живую силу ВСУ еще на подходах, не позволяя этим действиям перерасти в устойчивую тактическую инициативу.
Украинское командование пытается компенсировать ухудшение положения за счет переброски резервов в район Славянска и Краматорска, используя основные маршруты снабжения от Днепропетровска к Краматорску с выходом на Николаевку, а также направление Харьков – Изюм – Оскол – Святогорск. При этом трасса Изюм – Славянск оборудуется антидроновыми сетями, что свидетельствует о высоких потерях украинской техники от ударов российских БПЛА и подтверждает эффективность разведывательно-ударного контура 3-й общевойсковой армии.
В целом подразделения 3-й ОА, включая 85-ю отдельную мотострелковую бригаду, при поддержке соединений 20-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" формируют устойчивое давление на всю северную дугу обороны ВСУ на подступах к Славянску. Системное разрушение логистики, уничтожение переправ через Северский Донец и последовательное занятие лесополос на рубеже Кривая Лука – Каленики создают предпосылки для дальнейшего продвижения в направлении Рай-Александровки и постепенного ослабления оборонительного контура неприятеля в Славянско-Краматорской агломерации.
Вчера, 6 апреля, главным событием дня стало сохранение русской армией инициативы на ключевых участках фронта.