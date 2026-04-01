00:05  Русские войска давят ВСУ на подступах к Славянску - итоговая сводка Readovka за 7 апреля
Вторник, 07.04.2026
19:27  Иранцы выстраиваются в "живые цепи" вокруг энергообъектов и толпятся на мостах, которые пригрозил уничтожить Трамп
16:49  10 самых важных дат истории Ташкента, - П.В.Густерин
14:10  Правда.Ру: Китайский пирог растет - узбекские и пекинские фирмы расширяют рынок без вытеснения Москвы
13:04  Т. Акеров: К вопросу о происхождении казахского народа (Золотая Орда наследие ногайцев, кыргызов и казахов)
13:01  Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева встретилась со спецпосланником Трампа Сергеем Гороховским
12:31  О наиболее известных скакунах в исторической летописи казахского народа
12:24  Эксперты оценили возможный экономический ущерб стран ЦА к 2080 году из-за климатических рисков
12:17  В Кабуле прошла первая встреча Консультативного диалога "Центральная Азия – Афганистан"
12:14  В Кыргызстане предпринимаются меры по предоставлению финансовой автономии научным учреждениям
12:06  Узбекистан сокращает присутствие государства в экономике и ускоряет процесс приватизации
03:50  Hазваны победители Премии СНГ 2025 года в области качества (список предприятий)
02:13  Чем обернется вхождение Средней Азии в израильский "шестиугольный альянс", - Владислав Макаров
01:08  НГ: Киргизия вступит в ядерный клуб, но без спешки
00:05  ВС РФ давят на Славянско-Краматорскую агломерацию - итоговая сводка Readovka за 6 апреля
Понедельник, 06.04.2026
20:00  Turkmen Serdar: Туркменистан - аутсайдер по уровню свободы Интернета
15:54  В Казахстане снимут "Доспехи бога 4: Ультиматум" с Джеки Чаном
14:03  Нефтегазовый сектор Туркменистана демонстрируют устойчивый рост
13:54  О влиянием ИИ в Казахстане на умственные способности людей, прежде всего детей и молодежи, - Андрей Жданов
13:12  Казахстан первым в Центральной Азии освоил выпуск аминокислот из кукурузы
13:09  Кадровые перестановки в Туркменистане 3 апреля 2026
02:20  Иран - как точка невозврата: Почему западная элита заявила, что Тегеран не входит в сферу ее интересов
01:15  Посол КНР в России Ханьхуэй предложил продлить безвизовый режим навсегда
00:05  Русская армия наращивает давление по всей линии фронта – итоговая сводка за 30 марта – 5 апреля
Воскресенье, 05.04.2026
16:04  Трамп в истерике матом требует открыть Ормузский пролив. И это не фейк!
14:33  Politico: у Трампа есть 5 сценариев для разрушения НАТО
12:10  ФСК: Движение "Ансар Алла" к бою готово - хуситы ломают игру "коалиции Эпштейна" с Ираном
02:26  Центральная Азия между Россией и Китаем: прозападные пропагандисты выдают желаемое за действительное, - Марат Нургожаев
01:23  НГ: Тегеран готов к бессрочному сопротивлению
00:29  К чему может привести афганская трудовая иммиграция в Россию, - Александр Шустов
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 4 апреля
Суббота, 04.04.2026
21:41  Бушер под ударом: как ветер Шамаль принесет невидимую угрозу в арабские мегаполисы
14:33  Трамп в тупике. Вместо "маленькой и победоносной" войны - кошмар на Ближнем Востоке и внутри США, - Сергей Кожемякин
13:58  Табылды Акеров и его научная монография "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпоху"
05:10  Война в Иране вызвала в Центральной Азии смешанные чувства, - Тимофей Бордачев
03:48  InfoBRICS: Американские военные привыкли скорее запугивать противника, чем сражаться по-настоящему
01:32  Разоблачительный отчет The Intercept: Пентагон скрывает потери США на Ближнем Востоке
00:05  ВС РФ продолжают давить на противника на ряде ключевых участков фронта – итоговая сводка Readovka за 3 апреля
Пятница, 03.04.2026
15:00  Кухня Роджерса: Доброе утро, Вьетнам! Высадка армии США будет в районе Пасабандара?
14:32  Китай может обрушить мировой рынок чипов блокадой Тайваньского пролива
04:40  Узбекистан начинает масштабную подготовку к 35-летию независимости
03:21  Депутаты Госдумы РФ в Вашингтоне: что происходит? - Михаил Делягин
02:15  Проект "Артемида-2": США мечтают получить Луну в свою собственность
01:02  НГ: Экстренная встреча ОТГ в Баку. Тюркские государства пытаются обойти иранскую войну
00:05  ВС РФ удерживают инициативу и давят по ключевым направлениям – итоговая сводка Readovka за 2 апреля
Четверг, 02.04.2026
12:37  Госсовет безопасности Туркменистана оценил работу силовиков за январь–март текущего года
12:05  Это сугубо бытовой инцидент - МИД Казахстана о конфликте с участием граждан в России
04:15  У Центральной Азии появился шанс превратить свою географическую изоляцию в глобальное преимущество
03:43  Китай показал сценарий "войны будущего", где на передовой - дроны и робособаки
02:49  МИД России об угрозе для граждан подвергнуться задержанию по запросам спецслужб США
02:09  НГ: Новый премьер Монголии Ням-Осорын Учрал обещает одолеть бюрократию и коррупцию
01:35  КСИР предупреждает: "Отойдите на километр от зданий Microsoft"
00:05  Русская группировка войск "Север" усиливает давление на Сумском и Харьковском направлениях – итоговая сводка Readovka за 1 апреля
Среда, 01.04.2026
23:10  10 самых важных дат истории Астаны, - П.В.Густерин
12:37  Узбекистан и Казахстан налаживают сотрудничество в области космоса и креативной экономики
11:45  Казахстану важно не втянуться в чужие войны, вовремя сориентироваться и сделать правильный выбор, - Константин Сыроежкин
05:47  Известия: Атаки на Усть-Лугу. Россия будет сбивать дроны над территорией стран НАТО?
04:15  НГ: Исламабад втягивает Пекин в диалог о мире с Ираном
02:19  Газовые расклады Туркменистана: почему Транскаспийский газопровод не будет построен? - Дмитрий Нефедов
01:55  NZZ: США потопят в Ормузском проливе основу собственного могущества
00:05  ВС РФ развивают наступление в промышленном районе Константиновки – итоговая сводка Readovka за 31 марта
Русские войска давят ВСУ на подступах к Славянску - итоговая сводка Readovka за 7 апреля
00:05 08.04.2026

3-я ОА последовательно разрушает логистику ВСУ на подступах к Славянску – сводка за 7 апреля

СВО

Редакция Readovka собрала ключевые события 7 апреля в разрезе СВО. На Славянском направлении подразделения 3-й общевойсковой армии, включая 85-ю отдельную мотострелковую бригаду, последовательно продвигаются на рубеже Кривая Лука – Каленики – Никифоровка – Липовка, одновременно разрушая логистику ВСУ через Николаевку, Ореховатку и переправы через Северский Донец. Поддержка соединений 20-й общевойсковой армии ГрВ "Запад" усиливает давление на северном фланге, формируя угрозу рассечения обороны противника на линии Красный Лиман – Рай-Александровка – Славянск и снижая устойчивость всей Славянско-Краматорской агломерации.



Славянское направление

Подразделения 3-й общевойсковой армии продолжают наступательные действия на рубеже Кривая Лука – Каленики, занимая лесополосы и расширяя зону тактического контроля на подступах к Рай-Александровке. На данном участке активно действуют русские штурмовые подразделения, включая БТГ 85-й отдельной мотострелковой бригады, ведущие бои на восточной окраине Федоровки Второй и в направлении Липовки. Закрепление ВС РФ на рубеже Каленики – Никифоровка постепенно лишает ВСУ возможности удерживать промежуточные позиции между Красным Лиманом и Славянском. Противник утрачивает укрытия в лесополосах и не может скрытно маневрировать малыми группами.

Северная часть Никифоровки остается серой зоной, аналогичная ситуация наблюдается на участке до Липовки, где подразделения 85-й ОМСБр при поддержке разведывательно-ударного контура 3-й ОА методично выбивают неприятеля из уцелевших строений и лесных массивов.

Противник вынужден использовать рассредоточенные пехотные группы без устойчивой поддержки бронетехники, что снижает плотность обороны и осложняет удержание второй линии позиций. Одновременно подразделения группировки войск "Запад", включая силы 20-й общевойсковой армии, оказывают давление севернее, в районе Озерного и Ямполя, где уничтожена группа украинских солдат, пытавшихся закрепиться в заболоченной местности южнее Ямполя. При этом сохраняется неопределенность относительно присутствия подразделений ВСУ на северо-западе Закотного, что свидетельствует о нестабильности неприятельской обороны на данном участке.

Ключевым фактором изменения обстановки остается последовательное разрушение логистики противника. После нарушения украинской обороны в районе освобожденных Калеников соединения 3-й ОА перенесли основной акцент ударов на транспортные маршруты снабжения через Николаевку и Ореховатку, через которые командование ВСУ обеспечивает своих солдат на переднем крае на линии Никифоровка – Рай-Александровка. Систематическое уничтожение транспорта, техники и пунктов разгрузки приводит к тому, что украинские части теряют позиции не только под штурмовым давлением, но и вследствие нехватки боеприпасов, топлива и пополнения личного состава.

Особое значение имеет разрушение переправ через Северский Донец, поскольку именно через эти маршруты обеспечивается связь внутри группировки ВСУ, действующей на северном участке Славянского направления. Под огневым воздействием находятся переправы на участках Маяки – Голубые озера – Зеленый Клин, Яремовка – Студенок – Святогорск, а также переправы вдоль железнодорожной линии станция Букино – станция Святогорск в районе Соснового и Святогорска. Севернее, в районе Дибровой, противник предпринимает попытки переброски подразделений от Райгородка к Старому Каравану, однако 3-я ОА регулярно уничтожает плавсредства ВСУ еще на этапе подготовки форсирования, что лишает украинскую сторону возможности оперативно усиливать группировку на лиманском выступе.

Одновременно неприятель пытается сдержать продвижение ВС РФ за счет активности в районе Красного Лимана. Малые пехотные группы противника предпринимают попытки продвижения от Щурово через лесные массивы к западной части города, стремясь создать угрозу на фланге и замедлить продвижение наших соединений к Славянску. Однако подразделения 3-й ОА при поддержке артиллерийских средств поражения уничтожают технику и живую силу ВСУ еще на подходах, не позволяя этим действиям перерасти в устойчивую тактическую инициативу.

Украинское командование пытается компенсировать ухудшение положения за счет переброски резервов в район Славянска и Краматорска, используя основные маршруты снабжения от Днепропетровска к Краматорску с выходом на Николаевку, а также направление Харьков – Изюм – Оскол – Святогорск. При этом трасса Изюм – Славянск оборудуется антидроновыми сетями, что свидетельствует о высоких потерях украинской техники от ударов российских БПЛА и подтверждает эффективность разведывательно-ударного контура 3-й общевойсковой армии.

В целом подразделения 3-й ОА, включая 85-ю отдельную мотострелковую бригаду, при поддержке соединений 20-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" формируют устойчивое давление на всю северную дугу обороны ВСУ на подступах к Славянску. Системное разрушение логистики, уничтожение переправ через Северский Донец и последовательное занятие лесополос на рубеже Кривая Лука – Каленики создают предпосылки для дальнейшего продвижения в направлении Рай-Александровки и постепенного ослабления оборонительного контура неприятеля в Славянско-Краматорской агломерации.

Вчера, 6 апреля, главным событием дня стало сохранение русской армией инициативы на ключевых участках фронта.

Источник - Readovka
