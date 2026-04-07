Среда, 08.04.2026
11:00  В Узбекистане в возрасте 75 лет скончался бывший вице-премьер, экономист Вячеслав Голышев
02:31  Трамп сдает назад: США приняли план Тегерана из 10-ти пунктов за основу для переговоров
00:05  Русские войска давят ВСУ на подступах к Славянску - итоговая сводка Readovka за 7 апреля
Вторник, 07.04.2026
19:27  Иранцы выстраиваются в "живые цепи" вокруг энергообъектов и толпятся на мостах, которые пригрозил уничтожить Трамп
16:49  10 самых важных дат истории Ташкента, - П.В.Густерин
14:10  Правда.Ру: Китайский пирог растет - узбекские и пекинские фирмы расширяют рынок без вытеснения Москвы
13:04  Т. Акеров: К вопросу о происхождении казахского народа (Золотая Орда наследие ногайцев, кыргызов и казахов)
13:01  Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева встретилась со спецпосланником Трампа Сергеем Гороховским
12:31  О наиболее известных скакунах в исторической летописи казахского народа
12:24  Эксперты оценили возможный экономический ущерб стран ЦА к 2080 году из-за климатических рисков
12:17  В Кабуле прошла первая встреча Консультативного диалога "Центральная Азия – Афганистан"
12:14  В Кыргызстане предпринимаются меры по предоставлению финансовой автономии научным учреждениям
12:06  Узбекистан сокращает присутствие государства в экономике и ускоряет процесс приватизации
03:50  Hазваны победители Премии СНГ 2025 года в области качества (список предприятий)
02:13  Чем обернется вхождение Средней Азии в израильский "шестиугольный альянс", - Владислав Макаров
01:08  НГ: Киргизия вступит в ядерный клуб, но без спешки
00:05  ВС РФ давят на Славянско-Краматорскую агломерацию - итоговая сводка Readovka за 6 апреля
Понедельник, 06.04.2026
20:00  Turkmen Serdar: Туркменистан - аутсайдер по уровню свободы Интернета
15:54  В Казахстане снимут "Доспехи бога 4: Ультиматум" с Джеки Чаном
14:03  Нефтегазовый сектор Туркменистана демонстрируют устойчивый рост
13:54  О влиянием ИИ в Казахстане на умственные способности людей, прежде всего детей и молодежи, - Андрей Жданов
13:12  Казахстан первым в Центральной Азии освоил выпуск аминокислот из кукурузы
13:09  Кадровые перестановки в Туркменистане 3 апреля 2026
02:20  Иран - как точка невозврата: Почему западная элита заявила, что Тегеран не входит в сферу ее интересов
01:15  Посол КНР в России Ханьхуэй предложил продлить безвизовый режим навсегда
00:05  Русская армия наращивает давление по всей линии фронта – итоговая сводка за 30 марта – 5 апреля
Воскресенье, 05.04.2026
16:04  Трамп в истерике матом требует открыть Ормузский пролив. И это не фейк!
14:33  Politico: у Трампа есть 5 сценариев для разрушения НАТО
12:10  ФСК: Движение "Ансар Алла" к бою готово - хуситы ломают игру "коалиции Эпштейна" с Ираном
02:26  Центральная Азия между Россией и Китаем: прозападные пропагандисты выдают желаемое за действительное, - Марат Нургожаев
01:23  НГ: Тегеран готов к бессрочному сопротивлению
00:29  К чему может привести афганская трудовая иммиграция в Россию, - Александр Шустов
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 4 апреля
Суббота, 04.04.2026
21:41  Бушер под ударом: как ветер Шамаль принесет невидимую угрозу в арабские мегаполисы
14:33  Трамп в тупике. Вместо "маленькой и победоносной" войны - кошмар на Ближнем Востоке и внутри США, - Сергей Кожемякин
13:58  Табылды Акеров и его научная монография "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпоху"
05:10  Война в Иране вызвала в Центральной Азии смешанные чувства, - Тимофей Бордачев
03:48  InfoBRICS: Американские военные привыкли скорее запугивать противника, чем сражаться по-настоящему
01:32  Разоблачительный отчет The Intercept: Пентагон скрывает потери США на Ближнем Востоке
00:05  ВС РФ продолжают давить на противника на ряде ключевых участков фронта – итоговая сводка Readovka за 3 апреля
Пятница, 03.04.2026
15:00  Кухня Роджерса: Доброе утро, Вьетнам! Высадка армии США будет в районе Пасабандара?
14:32  Китай может обрушить мировой рынок чипов блокадой Тайваньского пролива
04:40  Узбекистан начинает масштабную подготовку к 35-летию независимости
03:21  Депутаты Госдумы РФ в Вашингтоне: что происходит? - Михаил Делягин
02:15  Проект "Артемида-2": США мечтают получить Луну в свою собственность
01:02  НГ: Экстренная встреча ОТГ в Баку. Тюркские государства пытаются обойти иранскую войну
00:05  ВС РФ удерживают инициативу и давят по ключевым направлениям – итоговая сводка Readovka за 2 апреля
Четверг, 02.04.2026
12:37  Госсовет безопасности Туркменистана оценил работу силовиков за январь–март текущего года
12:05  Это сугубо бытовой инцидент - МИД Казахстана о конфликте с участием граждан в России
04:15  У Центральной Азии появился шанс превратить свою географическую изоляцию в глобальное преимущество
03:43  Китай показал сценарий "войны будущего", где на передовой - дроны и робособаки
02:49  МИД России об угрозе для граждан подвергнуться задержанию по запросам спецслужб США
02:09  НГ: Новый премьер Монголии Ням-Осорын Учрал обещает одолеть бюрократию и коррупцию
01:35  КСИР предупреждает: "Отойдите на километр от зданий Microsoft"
00:05  Русская группировка войск "Север" усиливает давление на Сумском и Харьковском направлениях – итоговая сводка Readovka за 1 апреля
Среда, 01.04.2026
23:10  10 самых важных дат истории Астаны, - П.В.Густерин
12:37  Узбекистан и Казахстан налаживают сотрудничество в области космоса и креативной экономики
11:45  Казахстану важно не втянуться в чужие войны, вовремя сориентироваться и сделать правильный выбор, - Константин Сыроежкин
05:47  Известия: Атаки на Усть-Лугу. Россия будет сбивать дроны над территорией стран НАТО?
04:15  НГ: Исламабад втягивает Пекин в диалог о мире с Ираном
02:19  Газовые расклады Туркменистана: почему Транскаспийский газопровод не будет построен? - Дмитрий Нефедов
В Узбекистане в возрасте 75 лет скончался бывший вице-премьер, экономист Вячеслав Голышев
11:00 08.04.2026

Соболезнования в связи с кончиной Государственного и общественного деятеля Голышева Вячеслава Аркадьевича
07.04.2026

7 апреля этого года в возрасте 75 лет ушел из жизни государственный и общественный деятель Голышев Вячеслав Аркадьевич.



Вячеслав Голышев родился 4 мая 1951 года в городе Омске Российской Федерации. В 1972 году окончил Ташкентский институт народного хозяйства (ныне Ташкентский государственный экономический университет), получив специальность экономист, в 1980 году – аспирантуру Московского государственного университета имени М.Ломоносова и защитил кандидатскую диссертацию. Трудовую деятельность начал экономистом в области полиграфии, затем работал на разных должностях в Ташкентском институте народного хозяйства, Научно-исследовательском институте экономики и нормативов при Государственном плановом комитете Узбекистана, республиканских партийных и государственных органах.

В 1992-1995 годах – заместитель директора Института мировых проблем при Президенте Республики Узбекистан, первый заместитель председателя Государственного комитета по прогнозированию и статистике. В 2005-2006 годах, работая заместителем Премьер-министра Республики Узбекистан, министром экономики, руководителем комплекса по вопросам экономики и внешнеэкономических связей, В.А.Голышев руководил важными направлениями деятельности по обеспечению социально-экономического развития страны.

Как активный и инициативный работник аппарата государственного управления, на протяжении многих лет он занимал пост Государственного советника Президента Республики Узбекистан, проявив весь свой богатый опыт, глубокие знания и потенциал, самоотверженность и патриотизм. Непосредственно участвовал в разработке государственных программ и концептуальных документов, касающихся социально-экономической политики государства.

Неоднократно избирался депутатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан, внес достойный вклад в развитие парламентаризма, законодательной базы преобразований в стране.

Вел также активную деятельность по подготовке экономических кадров новой формации.

Большие заслуги Вячеслава Голышева перед страной и народом высоко оценены государством. Он был удостоен почетного звания "Заслуженный экономист Республики Узбекистан", ордена "Дўстлик".

Память о государственном и общественном деятеле, крупном ученом и практике в области экономики, заботливом наставнике молодежи, искреннем и скромном человеке Вячеславе Аркадьевиче Голышеве навсегда сохранится в наших сердцах.

Ш. Мирзиеев, Т. Нарбаева, Н. Исмоилов, А. Арипов, Ш. Аюпов, С.Турдиев

См. раздел - Персоны ЦентрАзии
Источник - President.uz
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов поручил госорганам обеспечить реализацию Плана мероприятий по разъяснению Конституции РК
- Казахстан в ТОП-10 стран мира по запасам угля: Премьер-министр поручил использовать конкурентное преимущество и развивать угольную промышленность
- Рейтинг электоральной привлекательности руководителей государственных органов, 1 квартал 2026 г.
- Законность и информационная гигиена
- Сотрудничество Казахстана и Баварии: объем взаимной торговли достиг 3,4 млрд евро за 2025 год
- Рост обрабатывающей промышленности в I квартале 2026 года ожидается на уровне 6%
- Аида Балаева проверила готовность туристических объектов Алматинской области к летнему сезону
- Казахстана и Грузия подтвердили намерение наполнить стратегическое партнерство практическим содержанием
- Вопросы развития местного содержания в крупных нефтяных компаниях обсудили в Мажилисе
