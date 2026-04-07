|В Узбекистане в возрасте 75 лет скончался бывший вице-премьер, экономист Вячеслав Голышев
11:00 08.04.2026
Соболезнования в связи с кончиной Государственного и общественного деятеля Голышева Вячеслава Аркадьевича
07.04.2026
7 апреля этого года в возрасте 75 лет ушел из жизни государственный и общественный деятель Голышев Вячеслав Аркадьевич.
Вячеслав Голышев родился 4 мая 1951 года в городе Омске Российской Федерации. В 1972 году окончил Ташкентский институт народного хозяйства (ныне Ташкентский государственный экономический университет), получив специальность экономист, в 1980 году – аспирантуру Московского государственного университета имени М.Ломоносова и защитил кандидатскую диссертацию. Трудовую деятельность начал экономистом в области полиграфии, затем работал на разных должностях в Ташкентском институте народного хозяйства, Научно-исследовательском институте экономики и нормативов при Государственном плановом комитете Узбекистана, республиканских партийных и государственных органах.
В 1992-1995 годах – заместитель директора Института мировых проблем при Президенте Республики Узбекистан, первый заместитель председателя Государственного комитета по прогнозированию и статистике. В 2005-2006 годах, работая заместителем Премьер-министра Республики Узбекистан, министром экономики, руководителем комплекса по вопросам экономики и внешнеэкономических связей, В.А.Голышев руководил важными направлениями деятельности по обеспечению социально-экономического развития страны.
Как активный и инициативный работник аппарата государственного управления, на протяжении многих лет он занимал пост Государственного советника Президента Республики Узбекистан, проявив весь свой богатый опыт, глубокие знания и потенциал, самоотверженность и патриотизм. Непосредственно участвовал в разработке государственных программ и концептуальных документов, касающихся социально-экономической политики государства.
Неоднократно избирался депутатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан, внес достойный вклад в развитие парламентаризма, законодательной базы преобразований в стране.
Вел также активную деятельность по подготовке экономических кадров новой формации.
Большие заслуги Вячеслава Голышева перед страной и народом высоко оценены государством. Он был удостоен почетного звания "Заслуженный экономист Республики Узбекистан", ордена "Дўстлик".
Память о государственном и общественном деятеле, крупном ученом и практике в области экономики, заботливом наставнике молодежи, искреннем и скромном человеке Вячеславе Аркадьевиче Голышеве навсегда сохранится в наших сердцах.
Ш. Мирзиеев, Т. Нарбаева, Н. Исмоилов, А. Арипов, Ш. Аюпов, С.Турдиев