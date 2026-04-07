АО "Каражанбасмунай" прокомментировало ситуацию с трудоустройством подрядчиков в Актау

14:05 08.04.2026

07.04.2026



В АО "Каражанбасмунай" прокомментировали повторное видеообращение работников подрядных организаций, в котором они требуют зачисления в штат компании, передает Lada.kz.



После изучения материалов в компании пояснили, что фигурирующие в ролике люди являются сотрудниками сторонних подрядных организаций.



"В связи с этим КБМ официально заявляет, что не осуществляет трудоустройство работников подрядных организаций в свой штат.



Подрядные организации компании осуществляют деятельность на основании заключенных договоров по ряду направлений, включая техническое обслуживание автотранспорта, уборку зданий, изготовление буровых растворов, а также обслуживание вахтовых объектов. Работники подрядных организаций состоят в трудовых отношениях исключительно со своими работодателями - подрядными компаниями и не относятся к числу сотрудников АО "Каражанбасмунай". Они не являются аутстаффинговым персоналом и не входят в штат компании", - сообщили в пресс-службе компании.



Также в АО "Каражанбасмунай" пояснили, что компания в полном объеме и своевременно исполняет все обязательства по договорам с подрядными организациями и не несет ответственности за кадровую политику данных компаний.



"Вопросы трудоустройства и условий труда находятся исключительно в компетенции работодателей - подрядных организаций", - заявили в пресс-службе.



Напомним, работники "Каражанбасмунай" в Актау требовали перевода в штат компании.