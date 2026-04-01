Эрк Орозбаев назначен новым мэром города Таш-Кумыр Джалал-Абадской области

14:10 08.04.2026

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Бектемиров Келсинбек Базаркулович освобожден от занимаемой должности мэра города Таш-Кумыр Джалал-Абадской области Кыргызской Республики на основании личного заявления.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Орозбаев Эрк Нарынбекович назначен мэром города Таш-Кумыр Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.