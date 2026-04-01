Женская доля. Алма Оразбаева - первая казахстанская феминистка, - Сагындык Ордабеков

14:17 08.04.2026 Женская доля



Молодое поколение не знает таких государственных и национальных деятелей, как Сара Есова, Алма Оразбаева, Нагима Арыкова, Шолпан Иманбаева, Насипа Кульжанова, Разия Мендешова, Амина Маметова (мать Маншук Маметовой), Мубина Ниязова, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю Казахстана. Нельзя винить его за это, упрекая в том, почему оно не знает этих имен. В сегодняшнем стремительно развивающемся динамичном мире все меняется, и со временем они стираются из памяти даже историков. Да, сегодня теперь все кажется другим.



Людей поколения первых большевиков, которые устанавливали советскую власть, отличали целеустремленность, ответственность, преданность своим идеалам и огромное желание служить своему народу. Чтобы сохранить эти важные и достойные имена в памяти молодежи, мы, старшее поколение того времени, должны периодически напоминать ей про них.



Сегодня расскажем об Алме Динмухамедовне Оразбаевой, одной из основательниц движения за равенство женщин в стране в начале XX века, государственном деятеле и общественнице, члене Коминтерна, которая провела последние 17 лет жизни в нашей области. Звучит парадоксально, но на самом деле о первой казахстанской феминистке знают немногие.



Алма Динмухамедовна Оразбаева (28 декабря 1898 - 1948) была одной из немногих фигур, открывших путь казахской женщине к участию в общественной жизни в начале XX века. Она родилась в 1898 году во Внутренней Букеевской Орде (сейчас - Западно-Казахстанская область). Отец Алмы был рабочим-кустарем и "содержал большую семью благодаря тяжелому труду" - так обычно пишут в ее биографии. Когда Алма пошла в школу, педагоги сразу отметили не только способности девочки, но и ее прилежность и тягу к знаниям. После окончания начальных классов Алма продолжила учебу во вновь открытой в Урде двухклассной женской школе, а потом - на трехгодичных учительских курсах. В 1916 году, получив квалификацию учителя начальных классов, она поехала (по направлению) в Жанакалинский район работать аульной учительницей. Здесь ее и застала февральская революция. В это неспокойное время Алма окунается в политическую и социальную жизнь страны. Так же, как и другие сельские учителя, она с радостью воспринимает весть о падении царского правительства в феврале 1917 года. На собрании бедняков, состоявшемся в 1917 году в Урде, по инициативе нелегально прибывших из Астрахани коммунистов и местных активистов на всей территории Букеевской области была провозглашена советская власть. Алма принимала участие в этих событиях вместе с опытными политиками Петром Ивановичем Варламовым, Сейткали Мендешевым и другими. Примерно в это же время Алма начнет бороться за права женщин, так как с детских лет видела бесправное положение казахских женщин. Этим и объясняется ее активная работа с женщинами с первых дней установления советской власти.



В 1919 году она вступила в большевистскую партию, а в июне того же года организовала первый политический клуб Красной армии в Казахстане. Вместе с коммунистом Бисеном Жанекешевым она способствовала формированию первого образцового кавалерийского полка казахов, который был создан в Орде. Если ее энтузиазм влиял на политическое сознание солдат и расширял их грамотность, то учителя, учившиеся так же, как она, вдохновляли девушек: М. Бегалиева, Е. Князева, К. Полякова, доктор-стоматолог М. Ниязова, которые также стали официальными пропагандистами политического и образовательного отдела Военного комиссариата.



В ноябре того же года она была назначена руководителем информационного отдела Кирревкома. В августе 1920 года Алму избрали в правление кыргызской (казахской) секции, созданной при Оренбургском губернском партийном комитете. В эти годы она участвовала в политической и просветительской работе, прилагала максимум усилия по организации школ грамотности и пропаганды. В среде, где не было ни театра, ни культурного центра, она организовывала молодежь, проводила литературные вечера и создавала музыкальные клубы.



Они борются за права женщин, обходят дома, чтобы привлечь девушек и женщин на встречи и митинги, вовлекают их в беседы и активно участвуют в общественной жизни региона. Благодаря активным усилиям этих трех казахских активисток в Орде регулярно проводились встречи казахских девушек. Конечно, в то время не было большевистских идей. На всех этих встречах читались лекции о природе культурного и социального просвещения, обсуждались вопросы гигиены женщин, защиты здоровья матери и ребенка. Доктор Прасковья Добронравова, свободно владеющая казахским языком, также участвовала в этом движении в Орде и читала лекции по медицинским темам. Преподаватели Екатерина Князева и Мадина Бегалиева проводили разъяснительную работу по вопросам образования, Алма Оразбаева рассказывала о текущей политической ситуации и правах женщин.



По ее инициативе созданные в 20-е годы ХХ века "Красные юрты" посещали аулы, проводили большую работу по изучению русского языка, незнание которого воспринималось как безграмотность. Во время встреч с женщинами разъясняли им права по защите матери и ребенка, а также ленинские декреты о равноправии женщин Востока. В "Красных юртах" проводились различные беседы о политической и экономической ситуации, разъяснялась политика молодого советского государства. Кроме того, учили грамоте, читали вслух газеты, разъясняли новые порядки и законы, объясняли женщинам их роль в новой жизни, организовывали сельскохозяйственные, хоровые и драматические кружки, проводили лекции и беседы, слушали патефон, приглашали всех желающих посмотреть в микроскоп, выпускали так называемую степную газету. Посещали юрты, конечно, не только женщины, но также дети и мужчины. Женщины поначалу не проявляли особой активности в силу занятости, скромности или боязни мужа и неохотно посещали "Красные юрты". Оттого в качестве приманки служили... швейные машинки. Ведь у каждой было, что починить, поэтому, выстраивались в очередь.



Штаб "Красной юрты" обычно состоял из трех человек - заведующего юртой, который занимался ликвидацией неграмотности, медицинского работника (обычно это была акушерка) и человека, хорошо разбиравшегося в правовых вопросах. "Красные юрты" приобрели большую популярность. Так, только в одной Актюбинской губернии через юрту за девять месяцев кочевья прошли 1170 казашек.



Алма Оразбаева вместе со своими подругами-комсомолками Нагимой Арыковой, Мадиной Бегалиевой и Сарой Есовой организовывали вечера по сбору средств на строительство интернатов для обучения детей из отдаленных аулов, проводили субботники. В составе "Красной юрты" молодые активистки ездили в аулы, обучали грамоте, разъясняли женщинам их права и как бороться с такими пережитками прошлого, как многоженство и продажа малолетних девушек за калым. Проходили многолюдные митинги, демонстрации, собрания. Их главной целью было вовлечь женщин во все сферы производственной жизни. Политическую и культурно-просветительскую деятельность среди восточных женщин проводили путем массовой организации школ, открытия клубов, библиотек, народных домов, а также посредством широкого вовлечения их в экономическое строительство. Тем самым вели целенаправленную работу по раскрепощению женщин Востока.



Говорят, что музыкальный исследователь Александр Викторович Затаевич записал несколько казахских песен в исполнении Алмы Оразбаевой.



"Алма Оразбаева - молодая учительница, передовая воительница фронта освобождения женщин. Она имела серебряно звучащий голос - сопрано, была очень музыкальной. Ее пение глубоко волновало душу слушателей. Алма Оразбаева была первой казахской женщиной, горячо поддержавшей мою работу и давшей много ценных сведений" - такие строки посвятил ей А. Затаевич.



В октябре 1920 года Алму избрали делегатом на Учредительный съезд Союза, и она стала членом его исполнительного комитета. Принимала активное участие в создании Казахской АССР и работе региональной партийной организации. С февраля 1921-го по март 1922 года работала начальником отдела провинциального комитета и участвовала в региональных и провинциальных партийных конференциях. Она также участвовала в проведении Всероссийского конгресса восточных женщин, непосредственно занималась решением вопросов равенства женщин, образования и их участия в общественной деятельности. Была заведующей отделом женской работы и членом бюро Казахского регионального и регионального комитета Казахстана, Нижне-Волжского комитета Коммунистической партии Казахстана, заведующей отделом Генерального управления политического и просветительского дела Республики Казахстан. Благодаря усилиям Алмы Оразбаевой 25 декабря 1920 года в нашей республике было принят Декрет, отменяющий калым. Было решено 4 января праздновать День независимости казахских женщин. А позже немало женщин благодаря заботе и вниманию Алмы получили образование и возможность активно участвовать в жизни страны. Также ей удалось внести вклад в отмену многоженства и обычая аменгерства. Кроме того, А. Оразбаева была автором Декларации прав трудящихся Киргизской (Казахской) АССР, в которой женщина признавалась полноценным членом общества.



В мае 1921 года состоялся Всесоюзный совет трудящихся женщин BC(b)P. Она присутствовала на встрече и произнесла поздравительную речь от имени женского движения. В 1923-1925 годах была избрана членом Президиума казахского отдела Верховного суда РСФСР, Комитета по труду трудящихся и крестьянских женщин ЦК Республики Казахстан (большевики), БОАК и Центрального комитета Казахской АССР. Она была делегатом 3-й Международной конференции коммунистических женщин в Берлине и 5-го конгресса Коминтерна. За 10 лет, в течение которых Алма Оразбаева активно участвовала в общественно-политической жизни страны, ей удалось достичь немало. Она также публиковала статьи в газетах "Степная правда", "Советская степь", "Энбекши Казах", "Жас Казак", "Жастык Жолы" о вовлечении казахских женщин в общественные дела, прогрессе культурной и просветительской деятельности среди женщин, вопросах невест: "Казахские женщины на проспекте", "Октябрьская революция и киргизская женщина", "Женская свобода" и другие. Некоторые ее статьи написаны под псевдонимами, такими, как Казахская женщина, Сагида и другими. В сборник "1000 песен казахского народа" вошли 18 казахских песен, собранных Алмой Оразбаевой, таких, как "Жайик", "Косай", "Знакомый жыр", "Зейнешим", "Сарыжан", "Четыре формы", "Айнамкоз", "Япыр-ай", "Кызыл узату" ("Прощай") и другие. Она долго сотрудничала с Мубиной Ниязовой - одной из первых казахских женщин, ставших стоматологом (С. Суюнов, "Бокей Ордасы", Алматы, издательство "Улке", 2000).



После назначения в 1922 году на должность заведующей женским отделом при Казахском краевом комитете партии А. Оразбаева внесла огромный вклад в ликвидацию безграмотности среди казахских женщин, привлечение их к работе в органах власти и к культурному строительству. По поручению Коминтерна неоднократно выезжала за границу и смело вмешивалась в политические события. Она воспитала группу известных девушек, таких, как Сара Есова, Нагима Арыкова, Шолпан Иманбаева, Назипа Кульжанова, Разия Мендешова, Акказ Досжанова. Она научила их участвовать в политике и поднимать флаг женской свободы.



Алма Оразбаева стала не только лидером, но и яркой звездой всех девушек Востока. Стоит отметить, что она была первой девушкой-казашкой, присоединившейся к международному женскому движению. Ни одна другая женщина на Востоке не смогла достичь такого высокого уровня участия в политике. Для казахской девушки было огромным счастьем услышать речь вождя революции В. И. Ленина и стать видной фигурой компартии в компании таких женщин, как Надежда Крупская, Александра Колантай, Инесса Арман.



6 декабря 1924 года по предложению Алмы Оразбаевой Президиум Центрального исполнительного комитета Казахстана объявил этот праздник праздником равенства казахских женщин. Признав таланты энергичной молодой девушки, руководство вскоре направило ее в Коммунистический университет имени Свердлова в Москву. В 1928 году Центральный комитет партии отправил казахскую девушку в Саратов и назначил ее членом бюро Поволжского обкома Коммунистической партии и заведующим женским отделом. Конечно, для 30-летней женщины было нелегко взять на себя такую роль. Она была довольно разносторонней, знающей и компетентным организатором, блестяще владела теорией.



Через год после перевода в Саратов Алма Оразбаева по заданию Коминтерна командируется в Монгольскую Народную Республику для оказания помощи работы среди женщин. Перед отъездом в командировку она приглашает к себе племянницу Сакыпжамал, дочь старшей сестры Канипы, чтобы она присматривала за двухлетним сыном Алмарев (сокращенное "Алма-революционерка"). Через два года, когда она вернулась из командировки в семью, то увидела Сакыпжамал в положении. За это время ее муж И. Каширин обманным путем успел жениться на Сакыпжамал. "Когда ты уехала в Монголию, мы с Сакыпжамал нашли общий язык, полюбили друг друга. Сейчас мы ждем ребенка. Ты прости!" - объяснил муж Алме. От такой шокирующей новости и предательства возлюбленного у Алмы начались шок и сердечные приступы, она впала в тяжелую депрессию и оказалась в психиатрической больнице. Затем ее лечили в Кремлевской больнице, в Тамбовской психиатрической клинике. К сожалению, от этой психоневрологической болезни оправиться она так и не смогла. Так в 1930 году государственная и общественная служба Алмы Оразбаевой была завершена, и ей в 1931 году назначается пожизненная пенсия на государственном уровне.



А ее бывший муж Иван Каширин стал жертвой репрессий 1937 года. Также была арестована Сакыпжамал как жена врага народа. Детей воспитала племянница Сакыпжамал, а позже они переехали и работали в Москве. Согласно архивным данным, выплата пенсии А. Оразбаевой была приостановлена 1 апреля 1948 года из-за ее смерти. Последние 17 лет жизни она провела на станции Луговая Джамбулской области, где жили ее близкие родственники (младшая сестра Мадина Омарова). Она прожила всего 50 лет. Так трагично закончилась жизнь первой казахстанской феминистки.



Алма Оразбаева вошла в историю, как смелая женщина-большевичка, была принципиальным идеологическим бойцом, боролась за светлые идеалы во имя родного народа, пыталась довести права женщин до высокого государственного уровня, работая в ответственных органах и Коминтерне.



Ее похоронили на старом кладбище села Луговое (ныне - село Кулан).



Алму Оразбаеву называют "основоположницей женского движения Казахстана". В настоящее время мало кто знает (даже жители села Кулан), где покоится славная большевичка-революционерка, которая боролась за равноправие женщин и открыла путь казахской женщине к участию в общественной жизни.



Есть улицы, названные ее именем, открыт музей на ее Родине - в Орде, на домах, где она училась и работала, висят мемориальные доски, но, несмотря на все это, многим до сих пор не известно имя Алмы Оразбаевой, которая так много сделала для наших женщин.



Ее имя осталась в истории страны, а она осталась символом силы и стойкости, воплощения непоколебимости и решимости. За свою общественную позицию и достижения в сфере защиты прав женщин Алма Оразбаева получила народное признание.



Сагындык ОРДАБЕКОВ,

доктор медицинских наук, профессор, член Союза журналистов Казахстана. Источник - Жамбылская областная газета

