Кухня Роджерса: Одно очевидно – гегемон сдулся

Одно очевидно – гегемон сдулся
alexandr_rogers
8 апреля 2026
Ты мне нравишься. Тебя я предам последним.
Еще в прошлом году я писал, что правление Трампа напоминает мне пьесу Шекспира "Король Лир".
Но у Лира хотя бы верный шут был…
Итак, грозное "иранцы должны за двое суток открыть Ормузский пролив, а иначе…" закончилось "…а иначе мы капитулируем".
Трамп объявил о двухнедельном перемирии "по просьбе пакистанского премьер-министра". Причем сам пакистанский премьер выложил текст этой "просьбы" без редактирования, прямо с припиской "ЧЕРНОВИК. Для пакистанского премьер-министра", чтобы было понятно, откуда ноги растут (и я думаю, что они сделали это намеренно).
Озвучено, что прямые переговоры (между США и Ираном) пройдут в пятницу в столице Пакистана. И что в основе переговоров будут не 15 пунктов американского плана, а 10 пунктов иранского (те самые, где про репарации и прочее неприятное для США).
Заявление высшего совета нацбезопасности Ирана опубликовал глава МИД Аббас Арагчи на странице в Х.
В заявлении Ирана изложены десять пунктов, с которыми США, как утверждается, согласились:
- Обязательство о ненападении;
- Сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом;
- Согласие на обогащение урана;
- Отмена всех первичных санкций;
- Отмена всех вторичных санкций;
- Прекращение действия всех резолюций Совета Безопасности ООН;
- Прекращение действия всех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ;
- Выплата компенсации Ирану;
- Вывод американских боевых сил из региона;
- Прекращение войны на всех фронтах, включая войну против "Хезболлы" в Ливане.
Если США действительно подпишутся под всем этим – это капитуляция, причем максимально позорная.
Иранцы опытные, поэтому приписали "Наши руки по-прежнему на спусковом крючке, и при малейшей ошибке со стороны врага, он встретится с полной силой".
А в американских СМИ уже появились статьи о том, что "злой Петя Хегсет систематически вводил наивного Доню Трампа в заблуждение, рассказывая о тотальной перемоге и уничтожении всего и вся, и это Петя Хегсет виноват, что Доня позорился и нес ахинею шесть недель".
Воинственного дурачка, как у них говорят, "бросили под автобус".
Впрочем, самого Трампа это не факт, что спасет. Ибо в Конгрессе уже инициирован импичмент по 25-й поправке "недееспособность" и обвинениям в угрозах геноцида. И если про геноцид вряд ли прокатит, то вот недееспособность уже во весь рост.
И самим республиканцам, включая Вэнса, тоже выгодно бросить уже самого Трампа под тот же самый автобус.
Ибо Вэнс тогда два с половиной года будет "и.о. президента", а у республиканцев появляется шанс списать все провалы на Трампа и попытаться вытянуть "мидтермс" (которые сейчас они люто-бешено проигрывают).
Вэнс при этом максимально дистанцировался от ситуации, предусмотрительно поехав поддерживать Орбана на выборах, и поет на митинге в Будапеште песню "Листен ту йоур харт!" группы "Роксет" (хорошая песня).
Впрочем, какие-либо долгосрочные выводы пока делать рано. Ибо с этих уродов станется опять нарушить достигнутые договоренности и ударить прямо посреди переговоров.
Одно очевидно – гегемон сдулся.