00:05 09.04.2026
Русские войска усиливают давление на Добропольском направлении – сводка за 8 апреля
СВО
Редакция Readovka собрала ключевые события 8 апреля в разрезе СВО. На Добропольском направлении подразделения ГрВ "Центр" усиливают давление на южный фас обороны ВСУ, создавая угрозу украинской группировке в районе Покровско-Мирноградской агломерации.
Добропольское направление
ВС РФ продолжают продвижение силами малых штурмовых групп на нескольких участках, постепенно расшатывая оборонительный контур неприятеля на рубеже Гришино – Родинское – Новый Донбасс – Белицкое – Новоалександровка.
На северном фланге фиксируются атаки русских подразделений в направлении Кучерова Яра. Ранее наши штурмовики уже заходили в этот населенный пункт, однако закрепление осложнялось высокой концентрацией беспилотной разведки противника и быстрыми контратаками мобильных пехотных групп ВСУ. Возобновление активности на данном участке указывает на стремление ВС РФ восстановить контроль над важным объектом, прикрывающим подступы к Доброполью.
Продолжаются ожесточенные встречные бои за Новый Донбасс и Белицкое, которые неприятель рассматривает как ключевые опорные пункты для удержания своей оборонительной линии. ВСУ пытаются не допустить формирования устойчивого плацдарма для дальнейшего продвижения русской армии в западном направлении.
В районе Гришино подразделения ВС РФ отражают контратаки 425-го отдельного штурмового полка "Скала", одновременно ведя встречные бои в лесополосах на направлении Родинского. Этот участок позволяет контролировать транспортные коммуникации, связывающие Покровск (Красноармейск) с тыловыми районами.
В районе Молодецкого фиксируются попытки контратак ВСУ. Подразделения группировки войск "Центр" продолжают обходные действия со стороны Удачного в направлении Новоалександровки, разрушая устойчивость обороны противника и вынуждая его перераспределять резервы.
ГрВ "Центр" установила контроль над карьерами в окрестностях села Новое Шахово, отбросив неприятеля с позиций к северо-востоку от населенного пункта. Контроль над промышленной зоной и господствующими высотами позволяет расширить огневое воздействие на позиции ВСУ и создает условия для усиления давления на украинскую оборону.
В районе Родинского штурмовые подразделения ВС РФ предпринимают попытки закрепления на территории бывшей шахты "Запорожская" и прилегающего оврага Водяной, постепенно формируя охват узла обороны противника.
Последовательное продвижение ГрВ "Центр" на данном участке снижает устойчивость оборонительной линии ВСУ к югу от Покровска (Красноармейска) и ограничивает маневр неприятельских резервов между Добропольским и Покровским направлениями. Сохранение текущей динамики боевых действий повышает вероятность дальнейшего расширения зоны контроля ВС РФ и наступления на ключевые участки украинской группировки в центральной части Донбасского фронта.
Вчера, 7 апреля, главным событием дня стало продвижение русских войск на Славянском направлении.