 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 09.04.2026
00:05  Русские войска усиливают давление на Добропольском направлении – сводка за 8 апреля
Среда, 08.04.2026
16:14  Кухня Роджерса: Одно очевидно – гегемон сдулся
14:17  Женская доля. Алма Оразбаева - первая казахстанская феминистка, - Сагындык Ордабеков
14:10  Эрк Орозбаев назначен новым мэром города Таш-Кумыр Джалал-Абадской области
14:05  АО "Каражанбасмунай" прокомментировало ситуацию с трудоустройством подрядчиков в Актау
11:00  В Узбекистане в возрасте 75 лет скончался бывший вице-премьер, экономист Вячеслав Голышев
02:31  Трамп сдает назад: США приняли план Тегерана из 10-ти пунктов за основу для переговоров
00:05  Русские войска давят ВСУ на подступах к Славянску - итоговая сводка Readovka за 7 апреля
Вторник, 07.04.2026
19:27  Иранцы выстраиваются в "живые цепи" вокруг энергообъектов и толпятся на мостах, которые пригрозил уничтожить Трамп
16:49  10 самых важных дат истории Ташкента, - П.В.Густерин
14:10  Правда.Ру: Китайский пирог растет - узбекские и пекинские фирмы расширяют рынок без вытеснения Москвы
13:04  Т. Акеров: К вопросу о происхождении казахского народа (Золотая Орда наследие ногайцев, кыргызов и казахов)
13:01  Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева встретилась со спецпосланником Трампа Сергеем Гороховским
12:31  О наиболее известных скакунах в исторической летописи казахского народа
12:24  Эксперты оценили возможный экономический ущерб стран ЦА к 2080 году из-за климатических рисков
12:17  В Кабуле прошла первая встреча Консультативного диалога "Центральная Азия – Афганистан"
12:14  В Кыргызстане предпринимаются меры по предоставлению финансовой автономии научным учреждениям
12:06  Узбекистан сокращает присутствие государства в экономике и ускоряет процесс приватизации
03:50  Hазваны победители Премии СНГ 2025 года в области качества (список предприятий)
02:13  Чем обернется вхождение Средней Азии в израильский "шестиугольный альянс", - Владислав Макаров
01:08  НГ: Киргизия вступит в ядерный клуб, но без спешки
00:05  ВС РФ давят на Славянско-Краматорскую агломерацию - итоговая сводка Readovka за 6 апреля
Понедельник, 06.04.2026
20:00  Turkmen Serdar: Туркменистан - аутсайдер по уровню свободы Интернета
15:54  В Казахстане снимут "Доспехи бога 4: Ультиматум" с Джеки Чаном
14:03  Нефтегазовый сектор Туркменистана демонстрируют устойчивый рост
13:54  О влиянием ИИ в Казахстане на умственные способности людей, прежде всего детей и молодежи, - Андрей Жданов
13:12  Казахстан первым в Центральной Азии освоил выпуск аминокислот из кукурузы
13:09  Кадровые перестановки в Туркменистане 3 апреля 2026
02:20  Иран - как точка невозврата: Почему западная элита заявила, что Тегеран не входит в сферу ее интересов
01:15  Посол КНР в России Ханьхуэй предложил продлить безвизовый режим навсегда
00:05  Русская армия наращивает давление по всей линии фронта – итоговая сводка за 30 марта – 5 апреля
Воскресенье, 05.04.2026
16:04  Трамп в истерике матом требует открыть Ормузский пролив. И это не фейк!
14:33  Politico: у Трампа есть 5 сценариев для разрушения НАТО
12:10  ФСК: Движение "Ансар Алла" к бою готово - хуситы ломают игру "коалиции Эпштейна" с Ираном
02:26  Центральная Азия между Россией и Китаем: прозападные пропагандисты выдают желаемое за действительное, - Марат Нургожаев
01:23  НГ: Тегеран готов к бессрочному сопротивлению
00:29  К чему может привести афганская трудовая иммиграция в Россию, - Александр Шустов
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 4 апреля
Суббота, 04.04.2026
21:41  Бушер под ударом: как ветер Шамаль принесет невидимую угрозу в арабские мегаполисы
14:33  Трамп в тупике. Вместо "маленькой и победоносной" войны - кошмар на Ближнем Востоке и внутри США, - Сергей Кожемякин
13:58  Табылды Акеров и его научная монография "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпоху"
05:10  Война в Иране вызвала в Центральной Азии смешанные чувства, - Тимофей Бордачев
03:48  InfoBRICS: Американские военные привыкли скорее запугивать противника, чем сражаться по-настоящему
01:32  Разоблачительный отчет The Intercept: Пентагон скрывает потери США на Ближнем Востоке
00:05  ВС РФ продолжают давить на противника на ряде ключевых участков фронта – итоговая сводка Readovka за 3 апреля
Пятница, 03.04.2026
15:00  Кухня Роджерса: Доброе утро, Вьетнам! Высадка армии США будет в районе Пасабандара?
14:32  Китай может обрушить мировой рынок чипов блокадой Тайваньского пролива
04:40  Узбекистан начинает масштабную подготовку к 35-летию независимости
03:21  Депутаты Госдумы РФ в Вашингтоне: что происходит? - Михаил Делягин
02:15  Проект "Артемида-2": США мечтают получить Луну в свою собственность
01:02  НГ: Экстренная встреча ОТГ в Баку. Тюркские государства пытаются обойти иранскую войну
00:05  ВС РФ удерживают инициативу и давят по ключевым направлениям – итоговая сводка Readovka за 2 апреля
Четверг, 02.04.2026
12:37  Госсовет безопасности Туркменистана оценил работу силовиков за январь–март текущего года
12:05  Это сугубо бытовой инцидент - МИД Казахстана о конфликте с участием граждан в России
04:15  У Центральной Азии появился шанс превратить свою географическую изоляцию в глобальное преимущество
03:43  Китай показал сценарий "войны будущего", где на передовой - дроны и робособаки
02:49  МИД России об угрозе для граждан подвергнуться задержанию по запросам спецслужб США
02:09  НГ: Новый премьер Монголии Ням-Осорын Учрал обещает одолеть бюрократию и коррупцию
01:35  КСИР предупреждает: "Отойдите на километр от зданий Microsoft"
00:05  Русская группировка войск "Север" усиливает давление на Сумском и Харьковском направлениях – итоговая сводка Readovka за 1 апреля
Среда, 01.04.2026
23:10  10 самых важных дат истории Астаны, - П.В.Густерин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
00:05 09.04.2026

Редакция Readovka собрала ключевые события 8 апреля в разрезе СВО. На Добропольском направлении подразделения ГрВ "Центр" усиливают давление на южный фас обороны ВСУ, создавая угрозу украинской группировке в районе Покровско-Мирноградской агломерации.



Добропольское направление

ВС РФ продолжают продвижение силами малых штурмовых групп на нескольких участках, постепенно расшатывая оборонительный контур неприятеля на рубеже Гришино – Родинское – Новый Донбасс – Белицкое – Новоалександровка.

На северном фланге фиксируются атаки русских подразделений в направлении Кучерова Яра. Ранее наши штурмовики уже заходили в этот населенный пункт, однако закрепление осложнялось высокой концентрацией беспилотной разведки противника и быстрыми контратаками мобильных пехотных групп ВСУ. Возобновление активности на данном участке указывает на стремление ВС РФ восстановить контроль над важным объектом, прикрывающим подступы к Доброполью.

Продолжаются ожесточенные встречные бои за Новый Донбасс и Белицкое, которые неприятель рассматривает как ключевые опорные пункты для удержания своей оборонительной линии. ВСУ пытаются не допустить формирования устойчивого плацдарма для дальнейшего продвижения русской армии в западном направлении.

В районе Гришино подразделения ВС РФ отражают контратаки 425-го отдельного штурмового полка "Скала", одновременно ведя встречные бои в лесополосах на направлении Родинского. Этот участок позволяет контролировать транспортные коммуникации, связывающие Покровск (Красноармейск) с тыловыми районами.

В районе Молодецкого фиксируются попытки контратак ВСУ. Подразделения группировки войск "Центр" продолжают обходные действия со стороны Удачного в направлении Новоалександровки, разрушая устойчивость обороны противника и вынуждая его перераспределять резервы.

ГрВ "Центр" установила контроль над карьерами в окрестностях села Новое Шахово, отбросив неприятеля с позиций к северо-востоку от населенного пункта. Контроль над промышленной зоной и господствующими высотами позволяет расширить огневое воздействие на позиции ВСУ и создает условия для усиления давления на украинскую оборону.

В районе Родинского штурмовые подразделения ВС РФ предпринимают попытки закрепления на территории бывшей шахты "Запорожская" и прилегающего оврага Водяной, постепенно формируя охват узла обороны противника.

Последовательное продвижение ГрВ "Центр" на данном участке снижает устойчивость оборонительной линии ВСУ к югу от Покровска (Красноармейска) и ограничивает маневр неприятельских резервов между Добропольским и Покровским направлениями. Сохранение текущей динамики боевых действий повышает вероятность дальнейшего расширения зоны контроля ВС РФ и наступления на ключевые участки украинской группировки в центральной части Донбасского фронта.

Вчера, 7 апреля, главным событием дня стало продвижение русских войск на Славянском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1775682300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов поручил госорганам обеспечить реализацию Плана мероприятий по разъяснению Конституции РК
- Казахстан в ТОП-10 стран мира по запасам угля: Премьер-министр поручил использовать конкурентное преимущество и развивать угольную промышленность
- Рейтинг электоральной привлекательности руководителей государственных органов, 1 квартал 2026 г.
- Законность и информационная гигиена
- Сотрудничество Казахстана и Баварии: объем взаимной торговли достиг 3,4 млрд евро за 2025 год
- Рост обрабатывающей промышленности в I квартале 2026 года ожидается на уровне 6%
- Аида Балаева проверила готовность туристических объектов Алматинской области к летнему сезону
- Казахстана и Грузия подтвердили намерение наполнить стратегическое партнерство практическим содержанием
- Вопросы развития местного содержания в крупных нефтяных компаниях обсудили в Мажилисе
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  