Зачем Израиль разбомбил синагогу в Тегеране

01:46 09.04.2026

07 Апреля 2026 (19 Шавваль)



Американо-израильские удары по Тегерану уничтожили одну из синагог в иранской столице. Как сообщают издания Mehr и Shargh, рано утром удар был нанесен по синагоге Рафи-Ниа. Экстренные службы приступили к разбору завалов. О погибших и пострадавших не сообщается.



Shargh описал разрушенную синагогу как "одно из самых важных мест для иудеев Хорасана, где они собирались и проводили религиозные праздники". Примечательно, что удар совпал по времени с иудейским праздником Песах.



В Иране проживает значительная иудейская община. По данным опроса 2016 года, в стране насчитывается более 9000 евреев. В Тегеране действуют 30 синагог. Сейчас они так же, как и другая гражданская инфраструктура страдают от ежедневных бомбардировок. Жертвами американо-израильской агрессии против Ирана стали уже 3600 человек, из них 1665 - мирные жители.



Иранские евреи потрясены происходящим и не могут поддержать нападение Израиля на страну, где они родились и выросли. "Да, я иудейка. Но я не могу рассматривать страну, где я родилась и выросла как своего врага. Я одновременно иранка и еврейка. Поэтому не могу относиться к этой ситуации без ненависти. Хаос, который мы видим в регионе в последние годы, связан с политикой Нетаньяху", - рассказала The Middle East Eye 46-летняя предпринимательница из Шираза.



