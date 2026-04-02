|Зачем Израиль разбомбил синагогу в Тегеране
01:46 09.04.2026
Израиль разбомбил одну из синагог в Тегеране
07 Апреля 2026 (19 Шавваль)
Американо-израильские удары по Тегерану уничтожили одну из синагог в иранской столице. Как сообщают издания Mehr и Shargh, рано утром удар был нанесен по синагоге Рафи-Ниа. Экстренные службы приступили к разбору завалов. О погибших и пострадавших не сообщается.
Shargh описал разрушенную синагогу как "одно из самых важных мест для иудеев Хорасана, где они собирались и проводили религиозные праздники". Примечательно, что удар совпал по времени с иудейским праздником Песах.
В Иране проживает значительная иудейская община. По данным опроса 2016 года, в стране насчитывается более 9000 евреев. В Тегеране действуют 30 синагог. Сейчас они так же, как и другая гражданская инфраструктура страдают от ежедневных бомбардировок. Жертвами американо-израильской агрессии против Ирана стали уже 3600 человек, из них 1665 - мирные жители.
Иранские евреи потрясены происходящим и не могут поддержать нападение Израиля на страну, где они родились и выросли. "Да, я иудейка. Но я не могу рассматривать страну, где я родилась и выросла как своего врага. Я одновременно иранка и еврейка. Поэтому не могу относиться к этой ситуации без ненависти. Хаос, который мы видим в регионе в последние годы, связан с политикой Нетаньяху", - рассказала The Middle East Eye 46-летняя предпринимательница из Шираза.
***
В Иране насчитывается около 100 зданий синагог, из них статус "действующих" на сегодняшний день имеют от 20 до 30 из них. Иранская еврейская община является одной из крупнейших на Ближнем Востоке за пределами Израиля, насчитывая, по разным оценкам, 10-20 тыс. человек. Несмотря на статус исламской республики, иудеи в Иране признаны официальным религиозным меньшинством. Еврейская община имеет одно гарантированное место в иранском парламенте (Меджлисе).