НГ: США и Узбекистан заключили бизнес-союз

02:58 09.04.2026

США и Узбекистан заключили бизнес-союз

Курировать многомиллиардный проект будет дочь президента Саида Мирзиеева



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

08.04.2026



В Вашингтоне в рамках визита руководителя администрации президента Узбекистана Саиды Мирзиеевой с 6 по 9 апреля состоялась встреча с госсекретарем США Марко Рубио. Стороны подвели итоги первого заседания Американо-узбекского делового и инвестиционного совета, отметив динамичный рост портфеля совместных проектов. Ключевым вектором сотрудничества станет запуск в текущем году единой инвестиционной платформы и активное участие корпорации международного финансового развития США DFC, которая возьмет на себя содействие в привлечении капитала и разделение инвестиционных рисков.



Визит Саиды Мирзиеевой в США начался с посещения резиденции Мар-а-Лаго Дональда Трампа, где состоялся неформальный раунд переговоров со спецпредставителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором при участии членов семьи Дональда Трампа – Тиффани Трамп и ее супруга Майкла Булоса. Такой выбор места и состав участников встречи позволяет предположить, что переговоры прошли за пределами официального дипломатического протокола Государственного департамента США, но при этом были тщательно проработаны все вопросы создания Делового и инвестиционного совета, торжественное открытие которого состоялось 7 апреля. В нем приняли участие Саида Мирзиеева, Серджио Гор и представители бизнеса и государственных структур США.



По мнению Саиды Мирзиеевой, новая структура призвана создать не просто площадку для диалога, а прочную институциональную базу для реализации масштабных деловых амбиций. Успех инициативы стал возможен благодаря беспрецедентному уровню доверия между лидерами двух стран, подчеркнула Мирзиеева.



Эту мысль развил и сопредседатель совета, посол Серджио Гор: по его оценке, за последний год "Вашингтон делом подтвердил серьезность своих намерений по укреплению стратегического партнерства в Центральной Азии, а Узбекистан подписал с американскими компаниями сделки на сотни миллионов долларов", – отметил он.



На полях визита Саида Мирзиеева и Марко Рубио обсудили итоги состоявшегося заседания Делового совета, подчеркнув растущий масштаб экономического взаимодействия. Глава администрации президента Узбекистана особо отметила личную роль госсекретаря в продвижении двустороннего диалога, назвав его вклад фундаментом для нового этапа стратегического партнерства.



Экономическая повестка была усилена конкретными договоренностями с финансовыми институтами и регуляторами. Генеральный директор DFC Бен Блэк подчеркнул готовность корпорации выступать гарантом для американских инвесторов в Узбекистане. В свою очередь, офис торгового представителя США в лице посла Джеймисона Ли Грира сфокусирован на формировании нормативно-правовой базы для расширения торговли. Особое внимание было уделено процессу вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию – Саида Мирзиеева подчеркнула, что поддержка США в этом вопросе является залогом успешной модернизации национальной экономики.



В Вашингтоне продвижение интересов Узбекистана доверено Комилу Алламжонову. С 1 января 2026 года он занял специально учрежденный пост советника-посланника в посольстве Узбекистана – своего рода прямого представителя администрации президента Узбекистана в США. С учетом его опыта работы в Университете Джорджа Вашингтона и многолетнего тандема с Саидой Мирзиеевой это назначение призвано максимально сократить дистанцию между государственными инициативами Ташкента и их реализацией в США.



Масштабные инвестиционные планы подкрепляются институционально. Дипломатическая карта Узбекистана в США расширится за счет новых консульств в Филадельфии, Чикаго, Орландо и Сиэтле – городах, ставших точками сборки как промышленных интересов, так и многочисленной узбекской диаспоры.



С января финансовый мост между странами заработал на полную мощность: резиденты получили право на свободное движение капитала для развития бизнеса в США. В то же время государство приступает к ревизии валютных резервов с целью их размещения в высокодоходные американские активы. Завершающим штрихом станет подписание соглашения о защите инвестиций, переговоры по которому профильные ведомства обязаны начать в кратчайшие сроки.



Фундамент нынешнего прорыва был заложен еще в ноябре 2025 года на саммите "С5+1" (Центральная Азия – США), когда в ходе визита президента Шавката Мирзиеева в Вашингтон была достигнута принципиальная договоренность о создании совета. Указ, подписанный президентом в конце прошлого года, наделил структуру широкими полномочиями, а ее главой стала старшая дочь главы государства Саида Мирзиеева.



Сегодня под ее руководством совет превращается в мощный финансовый локомотив. Ключевым проектом станет создание нового инвестиционного фонда, который объединит ресурсы тяжеловесов мирового финансового рынка: DFC, ЕБРР (Европейского банка реконструкции и развития), МФК (Международной финансовой корпорации) и Азиатского банка развития.



Согласно официальным данным, объем американских капиталовложений в экономику страны уже преодолел отметку в 400 млн долл. Однако, как отметил Серджио Гор, этот показатель лишь начало масштабной экспансии. В данной парадигме финансовые вливания рассматриваются не только как драйвер роста, но и как эффективный рычаг влияния. Эксперты считают, что США стремятся превратить Узбекистан в ключевой региональный плацдарм, где инвестиционные пакеты становятся инструментом долгосрочного геополитического управления в самом сердце Центральной Азии.



Деятельность совета призвана стать локомотивом двусторонних отношений, создавая новые рабочие места и укрепляя региональную стабильность. Это полностью соответствует стратегии Ташкента по сближению с Вашингтоном, принятой в прошлом году. Среди ключевых задач – запуск расширенного стратегического диалога в Ташкенте и организация государственного визита Дональда Трампа, приглашение которому остается в силе.



Пока узбекская столица ждет американского лидера, президенты продолжают личный диалог на международных площадках. Согласно заявлениям Дональда Трампа, Узбекистан планирует инвестировать в экономику США более 100 млрд долл. в течение 10 лет, из которых 35 млрд будут выделены уже в ближайшее трехлетие.