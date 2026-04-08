 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 09.04.2026
06:06  ФСК: Отчаянный бой международного сионизма
04:03  Война на Ближнем Востоке – удар по мировому рынку алюминия, - Валентин Катасонов
02:58  НГ: США и Узбекистан заключили бизнес-союз
01:46  Зачем Израиль разбомбил синагогу в Тегеране
00:05  Русские войска усиливают давление на Добропольском направлении – сводка за 8 апреля
Среда, 08.04.2026
16:14  Кухня Роджерса: Одно очевидно – гегемон сдулся
14:17  Женская доля. Алма Оразбаева - первая казахстанская феминистка, - Сагындык Ордабеков
14:10  Эрк Орозбаев назначен новым мэром города Таш-Кумыр Джалал-Абадской области
14:05  АО "Каражанбасмунай" прокомментировало ситуацию с трудоустройством подрядчиков в Актау
11:00  В Узбекистане в возрасте 75 лет скончался бывший вице-премьер, экономист Вячеслав Голышев
02:31  Трамп сдает назад: США приняли план Тегерана из 10-ти пунктов за основу для переговоров
00:05  Русские войска давят ВСУ на подступах к Славянску - итоговая сводка Readovka за 7 апреля
Вторник, 07.04.2026
19:27  Иранцы выстраиваются в "живые цепи" вокруг энергообъектов и толпятся на мостах, которые пригрозил уничтожить Трамп
16:49  10 самых важных дат истории Ташкента, - П.В.Густерин
14:10  Правда.Ру: Китайский пирог растет - узбекские и пекинские фирмы расширяют рынок без вытеснения Москвы
13:04  Т. Акеров: К вопросу о происхождении казахского народа (Золотая Орда наследие ногайцев, кыргызов и казахов)
13:01  Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева встретилась со спецпосланником Трампа Сергеем Гороховским
12:31  О наиболее известных скакунах в исторической летописи казахского народа
12:24  Эксперты оценили возможный экономический ущерб стран ЦА к 2080 году из-за климатических рисков
12:17  В Кабуле прошла первая встреча Консультативного диалога "Центральная Азия – Афганистан"
12:14  В Кыргызстане предпринимаются меры по предоставлению финансовой автономии научным учреждениям
12:06  Узбекистан сокращает присутствие государства в экономике и ускоряет процесс приватизации
03:50  Hазваны победители Премии СНГ 2025 года в области качества (список предприятий)
02:13  Чем обернется вхождение Средней Азии в израильский "шестиугольный альянс", - Владислав Макаров
01:08  НГ: Киргизия вступит в ядерный клуб, но без спешки
00:05  ВС РФ давят на Славянско-Краматорскую агломерацию - итоговая сводка Readovka за 6 апреля
Понедельник, 06.04.2026
20:00  Turkmen Serdar: Туркменистан - аутсайдер по уровню свободы Интернета
15:54  В Казахстане снимут "Доспехи бога 4: Ультиматум" с Джеки Чаном
14:03  Нефтегазовый сектор Туркменистана демонстрируют устойчивый рост
13:54  О влиянием ИИ в Казахстане на умственные способности людей, прежде всего детей и молодежи, - Андрей Жданов
13:12  Казахстан первым в Центральной Азии освоил выпуск аминокислот из кукурузы
13:09  Кадровые перестановки в Туркменистане 3 апреля 2026
02:20  Иран - как точка невозврата: Почему западная элита заявила, что Тегеран не входит в сферу ее интересов
01:15  Посол КНР в России Ханьхуэй предложил продлить безвизовый режим навсегда
00:05  Русская армия наращивает давление по всей линии фронта – итоговая сводка за 30 марта – 5 апреля
Воскресенье, 05.04.2026
16:04  Трамп в истерике матом требует открыть Ормузский пролив. И это не фейк!
14:33  Politico: у Трампа есть 5 сценариев для разрушения НАТО
12:10  ФСК: Движение "Ансар Алла" к бою готово - хуситы ломают игру "коалиции Эпштейна" с Ираном
02:26  Центральная Азия между Россией и Китаем: прозападные пропагандисты выдают желаемое за действительное, - Марат Нургожаев
01:23  НГ: Тегеран готов к бессрочному сопротивлению
00:29  К чему может привести афганская трудовая иммиграция в Россию, - Александр Шустов
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 4 апреля
Суббота, 04.04.2026
21:41  Бушер под ударом: как ветер Шамаль принесет невидимую угрозу в арабские мегаполисы
14:33  Трамп в тупике. Вместо "маленькой и победоносной" войны - кошмар на Ближнем Востоке и внутри США, - Сергей Кожемякин
13:58  Табылды Акеров и его научная монография "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпоху"
05:10  Война в Иране вызвала в Центральной Азии смешанные чувства, - Тимофей Бордачев
03:48  InfoBRICS: Американские военные привыкли скорее запугивать противника, чем сражаться по-настоящему
01:32  Разоблачительный отчет The Intercept: Пентагон скрывает потери США на Ближнем Востоке
00:05  ВС РФ продолжают давить на противника на ряде ключевых участков фронта – итоговая сводка Readovka за 3 апреля
Пятница, 03.04.2026
15:00  Кухня Роджерса: Доброе утро, Вьетнам! Высадка армии США будет в районе Пасабандара?
14:32  Китай может обрушить мировой рынок чипов блокадой Тайваньского пролива
04:40  Узбекистан начинает масштабную подготовку к 35-летию независимости
03:21  Депутаты Госдумы РФ в Вашингтоне: что происходит? - Михаил Делягин
02:15  Проект "Артемида-2": США мечтают получить Луну в свою собственность
01:02  НГ: Экстренная встреча ОТГ в Баку. Тюркские государства пытаются обойти иранскую войну
00:05  ВС РФ удерживают инициативу и давят по ключевым направлениям – итоговая сводка Readovka за 2 апреля
Четверг, 02.04.2026
12:37  Госсовет безопасности Туркменистана оценил работу силовиков за январь–март текущего года
12:05  Это сугубо бытовой инцидент - МИД Казахстана о конфликте с участием граждан в России
04:15  У Центральной Азии появился шанс превратить свою географическую изоляцию в глобальное преимущество
03:43  Китай показал сценарий "войны будущего", где на передовой - дроны и робособаки
02:49  МИД России об угрозе для граждан подвергнуться задержанию по запросам спецслужб США
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Узбекистан   | 
НГ: США и Узбекистан заключили бизнес-союз
02:58 09.04.2026

США и Узбекистан заключили бизнес-союз
Курировать многомиллиардный проект будет дочь президента Саида Мирзиеева

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
08.04.2026

В Вашингтоне в рамках визита руководителя администрации президента Узбекистана Саиды Мирзиеевой с 6 по 9 апреля состоялась встреча с госсекретарем США Марко Рубио. Стороны подвели итоги первого заседания Американо-узбекского делового и инвестиционного совета, отметив динамичный рост портфеля совместных проектов. Ключевым вектором сотрудничества станет запуск в текущем году единой инвестиционной платформы и активное участие корпорации международного финансового развития США DFC, которая возьмет на себя содействие в привлечении капитала и разделение инвестиционных рисков.

Визит Саиды Мирзиеевой в США начался с посещения резиденции Мар-а-Лаго Дональда Трампа, где состоялся неформальный раунд переговоров со спецпредставителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором при участии членов семьи Дональда Трампа – Тиффани Трамп и ее супруга Майкла Булоса. Такой выбор места и состав участников встречи позволяет предположить, что переговоры прошли за пределами официального дипломатического протокола Государственного департамента США, но при этом были тщательно проработаны все вопросы создания Делового и инвестиционного совета, торжественное открытие которого состоялось 7 апреля. В нем приняли участие Саида Мирзиеева, Серджио Гор и представители бизнеса и государственных структур США.

По мнению Саиды Мирзиеевой, новая структура призвана создать не просто площадку для диалога, а прочную институциональную базу для реализации масштабных деловых амбиций. Успех инициативы стал возможен благодаря беспрецедентному уровню доверия между лидерами двух стран, подчеркнула Мирзиеева.

Эту мысль развил и сопредседатель совета, посол Серджио Гор: по его оценке, за последний год "Вашингтон делом подтвердил серьезность своих намерений по укреплению стратегического партнерства в Центральной Азии, а Узбекистан подписал с американскими компаниями сделки на сотни миллионов долларов", – отметил он.

На полях визита Саида Мирзиеева и Марко Рубио обсудили итоги состоявшегося заседания Делового совета, подчеркнув растущий масштаб экономического взаимодействия. Глава администрации президента Узбекистана особо отметила личную роль госсекретаря в продвижении двустороннего диалога, назвав его вклад фундаментом для нового этапа стратегического партнерства.

Экономическая повестка была усилена конкретными договоренностями с финансовыми институтами и регуляторами. Генеральный директор DFC Бен Блэк подчеркнул готовность корпорации выступать гарантом для американских инвесторов в Узбекистане. В свою очередь, офис торгового представителя США в лице посла Джеймисона Ли Грира сфокусирован на формировании нормативно-правовой базы для расширения торговли. Особое внимание было уделено процессу вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию – Саида Мирзиеева подчеркнула, что поддержка США в этом вопросе является залогом успешной модернизации национальной экономики.

В Вашингтоне продвижение интересов Узбекистана доверено Комилу Алламжонову. С 1 января 2026 года он занял специально учрежденный пост советника-посланника в посольстве Узбекистана – своего рода прямого представителя администрации президента Узбекистана в США. С учетом его опыта работы в Университете Джорджа Вашингтона и многолетнего тандема с Саидой Мирзиеевой это назначение призвано максимально сократить дистанцию между государственными инициативами Ташкента и их реализацией в США.

Масштабные инвестиционные планы подкрепляются институционально. Дипломатическая карта Узбекистана в США расширится за счет новых консульств в Филадельфии, Чикаго, Орландо и Сиэтле – городах, ставших точками сборки как промышленных интересов, так и многочисленной узбекской диаспоры.

С января финансовый мост между странами заработал на полную мощность: резиденты получили право на свободное движение капитала для развития бизнеса в США. В то же время государство приступает к ревизии валютных резервов с целью их размещения в высокодоходные американские активы. Завершающим штрихом станет подписание соглашения о защите инвестиций, переговоры по которому профильные ведомства обязаны начать в кратчайшие сроки.

Фундамент нынешнего прорыва был заложен еще в ноябре 2025 года на саммите "С5+1" (Центральная Азия – США), когда в ходе визита президента Шавката Мирзиеева в Вашингтон была достигнута принципиальная договоренность о создании совета. Указ, подписанный президентом в конце прошлого года, наделил структуру широкими полномочиями, а ее главой стала старшая дочь главы государства Саида Мирзиеева.

Сегодня под ее руководством совет превращается в мощный финансовый локомотив. Ключевым проектом станет создание нового инвестиционного фонда, который объединит ресурсы тяжеловесов мирового финансового рынка: DFC, ЕБРР (Европейского банка реконструкции и развития), МФК (Международной финансовой корпорации) и Азиатского банка развития.

Согласно официальным данным, объем американских капиталовложений в экономику страны уже преодолел отметку в 400 млн долл. Однако, как отметил Серджио Гор, этот показатель лишь начало масштабной экспансии. В данной парадигме финансовые вливания рассматриваются не только как драйвер роста, но и как эффективный рычаг влияния. Эксперты считают, что США стремятся превратить Узбекистан в ключевой региональный плацдарм, где инвестиционные пакеты становятся инструментом долгосрочного геополитического управления в самом сердце Центральной Азии.

Деятельность совета призвана стать локомотивом двусторонних отношений, создавая новые рабочие места и укрепляя региональную стабильность. Это полностью соответствует стратегии Ташкента по сближению с Вашингтоном, принятой в прошлом году. Среди ключевых задач – запуск расширенного стратегического диалога в Ташкенте и организация государственного визита Дональда Трампа, приглашение которому остается в силе.

Пока узбекская столица ждет американского лидера, президенты продолжают личный диалог на международных площадках. Согласно заявлениям Дональда Трампа, Узбекистан планирует инвестировать в экономику США более 100 млрд долл. в течение 10 лет, из которых 35 млрд будут выделены уже в ближайшее трехлетие.

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1775692680


 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  