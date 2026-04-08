Война на Ближнем Востоке – удар по мировому рынку алюминия, - Валентин Катасонов

04:03 09.04.2026 Война на Ближнем Востоке – удар по мировому рынку алюминия

Хрупкое перемирие не отменяет рисков для промышленности стран Персидского залива



08.04.2026 | Валентин КАТАСОНОВ



Длящаяся уже второй месяц война на Ближнем Востоке сотрясла всю мировую экономику. В силу того, что существенно сократились поставки многих видов товаров из стран региона на мировой рынок. Больше всего говорят о сокращении поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ), что дало толчок для роста цен на энергоносители и разгона инфляции. Второй по силе удар война нанесла по рынку удобрений. А сокращение поставок удобрений на мировой рынок приведет к тому, что на рынке сельскохозяйственной продукции через несколько месяцев также возникнут дефициты и рост цен. Я об этом писал в статье "Война на Ближнем Востоке – триггер не только энергетического, но и продовольственного кризиса".



Снижение поставок тех или иных товаров из региона Ближнего Востока обусловлено тремя основными причинами.



Во-первых, снижением производства и экспорта Ирана, который подвергся и продолжает подвергаться ударам со стороны Израиля и США. Резко сократился иранский экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции, стали и другой продукции металлургической промышленности и др. Правда, экспорт нефти из Ирана не пострадал: в марте 2026 года оставался почти на довоенном уровне.



Во-вторых, разрушением и повреждением производственных мощностей и логистики в монархиях Персидского залива (6 государств) в результате ударов со стороны Ирана. Речь идет о мощностях по добыче "черного золота", сжижению природного газа, нефтепереработке, производству азотных и фосфорных удобрений, серы, аммиака, пластмасс, алюминия, ряда других товаров.



В-третьих, блокировкой Ормузского пролива, через который страны Персидского залива поставляли до войны свою продукцию на мировой рынок, а также получали некоторые товары по импорту. И эта причина, наверное, является главной.



Приведу некоторые цифры, иллюстрирующие значимость региона для мировой экономики и мирового рынка. До войны доля шести монархий залива в мировом экспорте черного золота оценивалась примерно в 25%, в экспорте СПГ – около 20%. На конец 2025 года на долю стран Персидского залива пришлось более 50% мирового экспорта метанола (17,5 млн из 33 млн тонн). Также на долю стран Персидского залива приходилось: около 34% мирового экспорта карбамида и 30% экспорта аммиака (Иран, Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ); около 45% мирового экспорта серы (ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар); порядка 32% мирового производства гелия (основные мощности сосредоточены в Катаре); около 8% глобального производства пластмасс, около 9% – алюминия, а также значительные доли различных энергоемких химических веществ.



После ударов войны по мировым рынкам энергоносителей и удобрений, наверное, третьим по силе стал удар по мировому рынку алюминия. И об этом хочу рассказать подробнее.



До войны производство алюминия в странах залива составляло около 7 млн тонн в год. Самый крупный производитель этого металла в регионе Emirates Global Aluminium (EMAL). На эту компанию из ОАЭ приходилось примерно 4% мирового производства алюминия (2,7 млн тонн в год), она была одним из ведущих экспортеров алюминия в мире. На втором месте в регионе – Aluminium Bahrain (ALBA). Доля этой компании из Бахрейна в мировом производстве алюминия – 2,5% (1,62 млн тонн в год). Крупное производство алюминия имеется в Саудовской Аравии (740 тыс. тонн в год). Данный металл также производится в Катаре и Омане.



Для справки отмечу, что мировым лидером по производству алюминия является Китай (43 млн т; примерно 60% мирового производства). Далее следуют: Индия (4,2 млн т); Россия (3,8 млн т); Канада (3,3 млн т.). ОАЭ находятся на пятом месте (2,7 млн т), а Бахрейн – на шестом (1,6 млн т).



Но Китай, Индия, Россия и Канада значительную часть производимого алюминия используют у себя внутри. А у монархий залива подавляющая часть производимого алюминия шла на экспорт. По оценкам банка J.P. Morgan, было экспортировано примерно 5 из 7 миллионов тонн металла в прошлом году.



Основная часть "аравийского" алюминия шла в Европу и в США. По данным S&P, в 2025 году на поставки из стран Персидского залива приходился примерно 21% от общего объема импорта алюминия США, 19% – ЕС и 25% – Японии. Между прочим, за счет импорта Соединенные Штаты покрывают примерно 80% своих потребностей в алюминии. В импорте алюминия Соединенными Штатами поставки из ОАЭ в 2024 году были на втором месте (после поставок из Канады).



Блокировка Ормузского залива уже в марте привела к заметному росту мировых цен на алюминий. На начало года цена находилась около планки в 3000 долларов за тонну. 5 марта 2026 года цена алюминия превысила 3400 долларов за тонну впервые с апреля 2022 года. Это произошло из-за опасений перебоев поставок с Ближнего Востока. Падение цены амортизировалось наличием металла на складах. Но ближе к концу месяца стало понятно, что запасы могут оказаться полностью истощенными до окончания войны. В конце марта цена на алюминий была на 7,4 % выше, чем в начале месяца и на 35,3 % выше по сравнению с тем же временем в прошлом году. Эксперты не исключают, что если война на Ближнем Востоке и блокировка Ормузского пролива затянутся (а двухнедельная переговорная пауза этого отнюдь не исключает), то цены на алюминий быстро достигнут отметки в 4000 долларов и что даже будет побит рекорд цены, который был зафиксирован в марте 2022 года (4103 долларов за тонну).



Рисков для алюминиевой промышленности стран залива несколько. Кроме очевидного риска (уже реализованного) блокировки экспортных поставок продукции через Ормузский пролив, есть еще и другие. В первую очередь риск прекращения поступлений сырья через тот же Ормузский пролив. До 60% поставок глинозема – ключевого полуфабриката для производства алюминия – на ближневосточные предприятия проходит через Ормузский пролив. Основная часть глинозема импортировалась из Гвинеи, Австралии и Бразилии. Этот риск уже реализуется. В марте предприятия на Аравийском полуострове еще работали на запасах импортного сырья. Но они на излете.



Еще одни риск – также частично уже реализованный. Это удары со стороны Ирана по мощностям алюминиевой промышленности стран залива, а также по мощностям смежных производств. Компания Norsk Hydro еще в начале марта заявила, что ее алюминиевый завод Qatalum в Катаре будет поддерживать объемы выпуска алюминия на уровне около 60% от установленной мощности по причине сокращения поставок природного газа (а они возникли из-за иранских ударов по газодобыче Катара). Эксперты отмечают, что завод балансирует на грани технической остановки.



1 апреля агентство Bloomberg сообщило, что крупнейший производитель алюминия на Ближнем Востоке – компания Emirates Global Aluminium – приостановил работу своего плавильного завода в Аль-Тавеле (Абу-Даби) после того, как объект подвергся ударам со стороны Ирана. "Завод на окраине Абу-Даби остался без электропитания, [...] и плавильные установки, известные как электролизные линии, были вынуждены остановиться без контроля. [...] Металл затвердел внутри плавильных цепей, что нанесло значительный ущерб производственному процессу", – говорится в материале Bloomberg. Производство алюминия – непрерывный процесс. После его остановки немедленный повторный запуск невозможен. Нужна полная реконструкция производства. Для перезапуска производства, как отмечают специалисты, требуется не менее года.



Генштаб ВС Ирана сообщил 4 апреля, что воздушно-космические и военно-морские силы КСИР нанесли комбинированный удар алюминиевым заводам EMAL в ОАЭ и ALBA в Бахрейне. В заявлении Генштаба отмечается, что США и Израиль, по мнению Тегерана, активно используют алюминиевую промышленность ОАЭ для производства военной техники. Представители иранской армии сообщают, что продукция этих промышленных объектов применяется при создании истребителей, включая F-35, а также ракет, танков и другой бронетехники. Информации о результатах нанесенных ударов или возможных разрушениях пока не поступало.



Опять возникает вопрос: кто может компенсировать потери мирового рынка алюминия из-за прекращения его поставок странами залива? Как я уже отмечал, лидером алюминиевой промышленности является Китай. Однако на данный момент Китай, как отмечают эксперты, не имеет возможностей наращивать производство алюминия, т. к. "уперся в установленный правительством "потолок" мощностей и не может нарастить выпуск без нарушения экологических и энергетических лимитов". Что касается Индии, то у нее ограничения по наращиванию производства связаны с производственно-техническими и финансовыми ограничениями (сложно найти деньги на закупку дополнительного оборудования, необходимого для увеличения производства металла).



Что касается России, то наша страна является как крупным производителем, так и крупным экспортером алюминия. Основной компанией отрасли является РУСАЛ. В 2025 году РУСАЛ выпустил около 3,9 млн т алюминия, тогда как исторический рекорд для компании был установлен в 2008 году на уровне 4,4 млн т. Но это не значит, что у компании РУСАЛ есть запас производственных мощностей в размере как минимум 0,5 млн т. Остановленные мощности могли быть вообще демонтированы, а могли быть "заморожены". Но даже "замороженное" производство требует времени для "разморозки" (или "реставрации") до года. По оценкам аналитиков, полная загрузка мощностей может позволить компании нарастить производство на 500-600 тыс. т не ранее чем в следующем году. К тому же в последние годы стал расти спрос на алюминий на внутреннем рынке России (можно предположить, что это спрос со стороны российского ОПК на "крылатый металл"). Есть еще одно "но" для версии, согласно которой российская промышленность заместит потери "аравийского" алюминия на мировом рынке. РУСАЛ вынужден закупать более трети необходимого глинозема на внешних рынках. А глинозем сегодня тоже дорожает. Высокая рентабельность наращивания российского производства алюминия для мирового рынка может оказаться призрачной. Кстати, по итогам прошлого года РУСАЛ впервые за последние примерно десять лет получил отрицательный финансовый результат (т. е. убытки).



Есть также одно политическое "но", которое должно сдерживать Россию от соблазна нарастить экспорт алюминия. Ведь большая часть "аравийского" алюминия направлялась в Европу и США. И поставки нужны были в первую очередь для ОПК западных стран, которые производили из "крылатого металла" боевые самолеты. А также другую военную технику. Да и Тегеран, как я выше отметил, заявил о нанесении ударов по алюминиевым производствам в ОАЭ и Бахрейне именно с целью осложнить Соединенным Штатам производство военной авиатехники.



Напомню, что в антироссийских санкционных пакетах США и их союзников содержатся запреты на закупку у России многих металлов, включая алюминий. Не удивлюсь, если в ближайшее время Запад может отменить санкции по алюминию. Но России этой отменой пользоваться не следует. Источник - Фонд стратегической культуры

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Олжас Бектенов поручил госорганам обеспечить реализацию Плана мероприятий по разъяснению Конституции РК

- Казахстан в ТОП-10 стран мира по запасам угля: Премьер-министр поручил использовать конкурентное преимущество и развивать угольную промышленность

- Рейтинг электоральной привлекательности руководителей государственных органов, 1 квартал 2026 г.

- Законность и информационная гигиена

- Сотрудничество Казахстана и Баварии: объем взаимной торговли достиг 3,4 млрд евро за 2025 год

- Рост обрабатывающей промышленности в I квартале 2026 года ожидается на уровне 6%

- Аида Балаева проверила готовность туристических объектов Алматинской области к летнему сезону

- Казахстана и Грузия подтвердили намерение наполнить стратегическое партнерство практическим содержанием

- Вопросы развития местного содержания в крупных нефтяных компаниях обсудили в Мажилисе

