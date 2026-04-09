06:06  ФСК: Отчаянный бой международного сионизма
04:03  Война на Ближнем Востоке – удар по мировому рынку алюминия, - Валентин Катасонов
02:58  НГ: США и Узбекистан заключили бизнес-союз
01:46  Зачем Израиль разбомбил синагогу в Тегеране
00:05  Русские войска усиливают давление на Добропольском направлении – сводка за 8 апреля
Среда, 08.04.2026
16:14  Кухня Роджерса: Одно очевидно – гегемон сдулся
14:17  Женская доля. Алма Оразбаева - первая казахстанская феминистка, - Сагындык Ордабеков
14:10  Эрк Орозбаев назначен новым мэром города Таш-Кумыр Джалал-Абадской области
14:05  АО "Каражанбасмунай" прокомментировало ситуацию с трудоустройством подрядчиков в Актау
11:00  В Узбекистане в возрасте 75 лет скончался бывший вице-премьер, экономист Вячеслав Голышев
02:31  Трамп сдает назад: США приняли план Тегерана из 10-ти пунктов за основу для переговоров
00:05  Русские войска давят ВСУ на подступах к Славянску - итоговая сводка Readovka за 7 апреля
Вторник, 07.04.2026
19:27  Иранцы выстраиваются в "живые цепи" вокруг энергообъектов и толпятся на мостах, которые пригрозил уничтожить Трамп
16:49  10 самых важных дат истории Ташкента, - П.В.Густерин
14:10  Правда.Ру: Китайский пирог растет - узбекские и пекинские фирмы расширяют рынок без вытеснения Москвы
13:04  Т. Акеров: К вопросу о происхождении казахского народа (Золотая Орда наследие ногайцев, кыргызов и казахов)
13:01  Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева встретилась со спецпосланником Трампа Сергеем Гороховским
12:31  О наиболее известных скакунах в исторической летописи казахского народа
12:24  Эксперты оценили возможный экономический ущерб стран ЦА к 2080 году из-за климатических рисков
12:17  В Кабуле прошла первая встреча Консультативного диалога "Центральная Азия – Афганистан"
12:14  В Кыргызстане предпринимаются меры по предоставлению финансовой автономии научным учреждениям
12:06  Узбекистан сокращает присутствие государства в экономике и ускоряет процесс приватизации
03:50  Hазваны победители Премии СНГ 2025 года в области качества (список предприятий)
02:13  Чем обернется вхождение Средней Азии в израильский "шестиугольный альянс", - Владислав Макаров
01:08  НГ: Киргизия вступит в ядерный клуб, но без спешки
00:05  ВС РФ давят на Славянско-Краматорскую агломерацию - итоговая сводка Readovka за 6 апреля
Понедельник, 06.04.2026
20:00  Turkmen Serdar: Туркменистан - аутсайдер по уровню свободы Интернета
15:54  В Казахстане снимут "Доспехи бога 4: Ультиматум" с Джеки Чаном
14:03  Нефтегазовый сектор Туркменистана демонстрируют устойчивый рост
13:54  О влиянием ИИ в Казахстане на умственные способности людей, прежде всего детей и молодежи, - Андрей Жданов
13:12  Казахстан первым в Центральной Азии освоил выпуск аминокислот из кукурузы
13:09  Кадровые перестановки в Туркменистане 3 апреля 2026
02:20  Иран - как точка невозврата: Почему западная элита заявила, что Тегеран не входит в сферу ее интересов
01:15  Посол КНР в России Ханьхуэй предложил продлить безвизовый режим навсегда
00:05  Русская армия наращивает давление по всей линии фронта – итоговая сводка за 30 марта – 5 апреля
Воскресенье, 05.04.2026
16:04  Трамп в истерике матом требует открыть Ормузский пролив. И это не фейк!
14:33  Politico: у Трампа есть 5 сценариев для разрушения НАТО
12:10  ФСК: Движение "Ансар Алла" к бою готово - хуситы ломают игру "коалиции Эпштейна" с Ираном
02:26  Центральная Азия между Россией и Китаем: прозападные пропагандисты выдают желаемое за действительное, - Марат Нургожаев
01:23  НГ: Тегеран готов к бессрочному сопротивлению
00:29  К чему может привести афганская трудовая иммиграция в Россию, - Александр Шустов
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 4 апреля
Суббота, 04.04.2026
21:41  Бушер под ударом: как ветер Шамаль принесет невидимую угрозу в арабские мегаполисы
14:33  Трамп в тупике. Вместо "маленькой и победоносной" войны - кошмар на Ближнем Востоке и внутри США, - Сергей Кожемякин
13:58  Табылды Акеров и его научная монография "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпоху"
05:10  Война в Иране вызвала в Центральной Азии смешанные чувства, - Тимофей Бордачев
03:48  InfoBRICS: Американские военные привыкли скорее запугивать противника, чем сражаться по-настоящему
01:32  Разоблачительный отчет The Intercept: Пентагон скрывает потери США на Ближнем Востоке
00:05  ВС РФ продолжают давить на противника на ряде ключевых участков фронта – итоговая сводка Readovka за 3 апреля
Пятница, 03.04.2026
15:00  Кухня Роджерса: Доброе утро, Вьетнам! Высадка армии США будет в районе Пасабандара?
14:32  Китай может обрушить мировой рынок чипов блокадой Тайваньского пролива
04:40  Узбекистан начинает масштабную подготовку к 35-летию независимости
03:21  Депутаты Госдумы РФ в Вашингтоне: что происходит? - Михаил Делягин
02:15  Проект "Артемида-2": США мечтают получить Луну в свою собственность
01:02  НГ: Экстренная встреча ОТГ в Баку. Тюркские государства пытаются обойти иранскую войну
00:05  ВС РФ удерживают инициативу и давят по ключевым направлениям – итоговая сводка Readovka за 2 апреля
Четверг, 02.04.2026
12:37  Госсовет безопасности Туркменистана оценил работу силовиков за январь–март текущего года
12:05  Это сугубо бытовой инцидент - МИД Казахстана о конфликте с участием граждан в России
04:15  У Центральной Азии появился шанс превратить свою географическую изоляцию в глобальное преимущество
03:43  Китай показал сценарий "войны будущего", где на передовой - дроны и робособаки
02:49  МИД России об угрозе для граждан подвергнуться задержанию по запросам спецслужб США
ФСК: Отчаянный бой международного сионизма
06:06 09.04.2026

Отчаянный бой международного сионизма
Международное общественное мнение в бессилии наблюдает за разбоем США и Израиля на Ближнем Востоке
09.04.2026 | Дмитрий СЕДОВ

В 1950 году командующий Южным военным округом Израиля Моше Даян разработал политику карательных трансграничных репрессивных рейдов в ответ на нападения на израильтян. Первый налет возмездия произошел 20 марта 1950 г. на деревню в Хирбет-Джамрур. Был убит ряд ни в чем не виновных крестьян. Позже Даян заявил в кнессете: "Метод коллективного наказания пока доказал свою эффективность..." Массовое возмездие по Даяну в ту пору отличалось от массового возмездия по Гиммлеру лишь избирательностью жертв. Убивали не всех. Однако эта декларация, достаточно доброжелательно принятая кнессетом, была не чем иным, как попыткой легитимизировать широко осуществлявшуюся политику выдавливания палестинцев из тех земель, которые международный сионизм решил присвоить под обустройство "очага еврейского народа". По его планам никакой территории для палестинского населения в соответствии с резолюцией ООН № 181 от 29 ноября 1947 года, о двух независимых государствах – еврейском и арабском, с международным статусом для Иерусалима, не предусматривалось.

Более того, лидеры сионизма заявляли о перспективах обустройства Земли обетованной от Нила до Ефрата по заветам древних отцов Израиля. Ближневосточное международное урегулирование этим самым было лишено справедливых перспектив, зато переселившимся в Палестину европейским ашкенази навязали цивилизационную борьбу не на живот, а на смерть. Многие из них, переселяясь в Израиль, и представить себе не могли ту цену, которую будут платить за свою мечту. В первую очередь выходцы из опаленной нацизмом Европы, проклинавшие немецкий фашизм, подвергались лоботомии, весьма похожей на обработку немцев специалистами доктора Геббельса. Идеи иудейского мессианства отличались от мессианства немецкого, но были точно также замешаны на неприятии равенства между народами и необходимости насилия для достижения своих целей. Тем более что миф о нехватке "жизненного пространства" был воспринят переселенцами также легко, как и сторонниками фюрера в 30 годы двадцатого века. Его нужно было отнимать у соседей. Поэтому декларация Моше Даяна, повторим, была лишь фиговым листком на срамном месте сионизма. Насилие уже во всю шло. Его подтверждают многие факты статистики.

В 1947 году в Палестине насчитывалось 1 миллион 100 тысяч арабов и 600 тысяч евреев. На месте Тель-Авива располагалось 6 арабских деревень. Далее цифры стали разительно меняться. В ноябре 1947 – мае 1948 г. началась гражданская война из-за того, что евреи заявили о желании этнически вычистить территорию своего будущего государства и пытались претворять это желание в жизнь. Сионисты прямо заявляли, что "еврейское государство, на территории которого 40 процентов населения составляют арабы, невозможно". Ударными силами в геноциде палестинцев стали отряды "Иргун" и группа Штерна.

Военизированная организация "Иргун" была основана на принципах правой идеологии "сионизма-ревизионизма". Считая, что она исповедовала радикальный национализм, некоторые современники называли ее фашистской: Уолтер Юст в ("Энциклопедии Британника") в 1947 году называет ее "основанной на фашистских принципах". К фашистским организациям относил ее и сам Муссолини, равно как и некоторые еврейские современники, например Исаак Шенберг, Ханна Арендт и Альберт Эйнштейн. В своем открытом письме в апреле 1948 года в американскую газету "Нью-Йорк Таймс", озаглавленном "Визит Менахема Бегина и цели его политического движения" они назвали "Иргун" и созданную на его основе партию Херут (представленную с января 1949 года в кнессете), "террористической право-радикальной шовинистской фашистской организацией, проповедующей крайний национализм, религиозную мистику и расовое превосходство". В ходе гражданской войны вокруг Тель-Авива в 1948 году были уничтожены арабские деревни Аббасия, Абу-Кишк, Бейт-Даджан, Бийяр Адас, Фаджа, Аль-Харам, Иджлиль аль-Кибилия, Иджлиль аль-Шамалия, Аль-Джамасин аль-Гарби, Аль-Джамасин аль-Шарки, Джариша, Кафр-Ана, Аль-Хайрия, Аль-Масудия, Аль-Мирр, Аль-Мувайлих, Рантия, Аль-Сафирия, Салама, Сакия, Аль-Савалима, Аль-Шейх Муваннис, Язур, а жители их изгнаны.

Хайфа была арабским городом с 62 000 арабов. В 1948 году из них осталось не более 5 000-6 000. "В ходе "операции Накшон", к западу от Иерусалима, в так называемом иерусалимском коридоре, были ликвидированы практически все арабские деревни. Арабы бежали, а их дома в деревнях Кастель, Колония, Бидду, Бейт-Сурик, Хульда, в которых жили многие поколения палестинцев задолго до прихода и англичан, и евреев, были взорваны и стерты с лица земли бульдозерами. 35 арабских деревень в "иерусалимском коридоре" прекратили свое существование к лету 1948 г., около 50 тыс. палестинцев превратились в изгнанников.

Чтобы не принимать "Иргун" и отряд Штерна за радетелей благополучия собственной нации, напомним, что, по свидетельствам очевидцев, они установили власть террора в палестинских еврейских сообществах. Учителя, выступавшие против них, подвергались избиениям, людей расстреливали если они не позволяли своим детям присоединиться к ним. Гангстерскими методами, избиениями, битьем окон, повальными грабежами, эти террористы запугивали население и взимали тяжелую дань. Сионистское мессианство имело точно такую же претензию на тотальный контроль мозгов сородичей, какую имело мессианство немецких нацистов.

Эти и другие эпизоды новейшей истории Палестины позволяют понять, каким образом еврейский народ, вынесший ужасы холокоста, смирился с шовинизмом своих собственных правителей и дал ему свободу действий. Для общественного мнения постоянно воюющего Израиля не является шокирующим геноцид палестинцев в Газе или сведения о гибели гражданского населения в Иране от израильских бомбардировок. Израильское общественное сознание доведено до слепого бесчувствия, замешанного на чувстве национального превосходства. Негласный лозунг "Мы хозяева Палестины, а арабы недостойны равенства с нами потому, что они арабы" едва ли вызовет протест у рядового жителя Израиля еврейского происхождения. Это создает режим наибольшего благоприятствования для политиков типа Б. Нетаньяху, сделавших ставку на поддержание рейтинга через военные действия "против исторических врагов Израиля".

Накануне силы ЦАХАЛ утюжили Ливан и его столицу Бейрут, убив сотни людей. Международное общественное мнение в бессилии наблюдает за разбоем США и Израиля на Ближнем Востоке. Полагаться на возможности ООН сегодня глупо, других влиятельных органов не существует. Остается лишь уповать на то, что справедливость восторжествует и каждый получит по заслугам.

Как показывает мировая практика, надежды на то, что история все расставит по своим местам и международные преступники получат свое, сбываются далеко не всегда. Вирус национализма настолько живуч, что живет даже в мозгу нации, прошедшей через это заболевание. Очередным доказательством этому еще послужит усиление праворадикальной АдГ в Германии, которая всерьез озабочена идеей восстановления былой мощи немцев.

Возможно, Израиль пройдет по пути германского Третьего рейха, который возвысился в Европе на национальном шовинизме, а затем обрушился как явление, неприемлемое для окружающего мира и самих немцев. Современный Израиль также неприемлем для арабского мира, как нацистская Германия для европейцев (за исключением тогдашних европейских вождей). Даже государства-приспособленцы Персидского залива имеют внутренний потенциал для смены курса на антиизраильский. Его расчеты на американскую поддержку (обезьяна, управляющая буйволом), похоже, иллюзорны, потому что буйвол влез в трясину и наступает время с него спрыгнуть.

Главная причина живучести Израиля заключается в силе международного сионизма, который однажды сделал ставку на создание плацдарма мирового влияния на Ближнем Востоке и не намерен от нее отказываться. Останется ли Трамп у власти или досрочно уйдет, для него безразлично. Свято место не бывает пусто.

Другое дело, что карточный домик прежнего мироустройства начинает рассыпаться, и одним из доказательств тому становится фиаско США в войне против Ирана. Это проигрыш не страны, а системы. В таком случае обстановка в регионе и в мире серьезно изменится, и это грозит лишить сионизм прежних позиций. Длинная дорога Израиля, начатая в 1948 году как дорога регионального разбойника, может иметь неожиданный поворот, если не тупик.

Источник - Фонд стратегической культуры
