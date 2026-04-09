Четверг, 09.04.2026
12:20  Казахи – нация "лириков". Не пора ли разбавить их "физиками"?
06:06  ФСК: Отчаянный бой международного сионизма
04:03  Война на Ближнем Востоке – удар по мировому рынку алюминия, - Валентин Катасонов
02:58  НГ: США и Узбекистан заключили бизнес-союз
01:46  Зачем Израиль разбомбил синагогу в Тегеране
00:05  Русские войска усиливают давление на Добропольском направлении – сводка за 8 апреля
Среда, 08.04.2026
16:14  Кухня Роджерса: Одно очевидно – гегемон сдулся
14:17  Женская доля. Алма Оразбаева - первая казахстанская феминистка, - Сагындык Ордабеков
14:10  Эрк Орозбаев назначен новым мэром города Таш-Кумыр Джалал-Абадской области
14:05  АО "Каражанбасмунай" прокомментировало ситуацию с трудоустройством подрядчиков в Актау
11:00  В Узбекистане в возрасте 75 лет скончался бывший вице-премьер, экономист Вячеслав Голышев
02:31  Трамп сдает назад: США приняли план Тегерана из 10-ти пунктов за основу для переговоров
00:05  Русские войска давят ВСУ на подступах к Славянску - итоговая сводка Readovka за 7 апреля
Вторник, 07.04.2026
19:27  Иранцы выстраиваются в "живые цепи" вокруг энергообъектов и толпятся на мостах, которые пригрозил уничтожить Трамп
16:49  10 самых важных дат истории Ташкента, - П.В.Густерин
14:10  Правда.Ру: Китайский пирог растет - узбекские и пекинские фирмы расширяют рынок без вытеснения Москвы
13:04  Т. Акеров: К вопросу о происхождении казахского народа (Золотая Орда наследие ногайцев, кыргызов и казахов)
13:01  Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева встретилась со спецпосланником Трампа Сергеем Гороховским
12:31  О наиболее известных скакунах в исторической летописи казахского народа
12:24  Эксперты оценили возможный экономический ущерб стран ЦА к 2080 году из-за климатических рисков
12:17  В Кабуле прошла первая встреча Консультативного диалога "Центральная Азия – Афганистан"
12:14  В Кыргызстане предпринимаются меры по предоставлению финансовой автономии научным учреждениям
12:06  Узбекистан сокращает присутствие государства в экономике и ускоряет процесс приватизации
03:50  Hазваны победители Премии СНГ 2025 года в области качества (список предприятий)
02:13  Чем обернется вхождение Средней Азии в израильский "шестиугольный альянс", - Владислав Макаров
01:08  НГ: Киргизия вступит в ядерный клуб, но без спешки
00:05  ВС РФ давят на Славянско-Краматорскую агломерацию - итоговая сводка Readovka за 6 апреля
Понедельник, 06.04.2026
20:00  Turkmen Serdar: Туркменистан - аутсайдер по уровню свободы Интернета
15:54  В Казахстане снимут "Доспехи бога 4: Ультиматум" с Джеки Чаном
14:03  Нефтегазовый сектор Туркменистана демонстрируют устойчивый рост
13:54  О влиянием ИИ в Казахстане на умственные способности людей, прежде всего детей и молодежи, - Андрей Жданов
13:12  Казахстан первым в Центральной Азии освоил выпуск аминокислот из кукурузы
13:09  Кадровые перестановки в Туркменистане 3 апреля 2026
02:20  Иран - как точка невозврата: Почему западная элита заявила, что Тегеран не входит в сферу ее интересов
01:15  Посол КНР в России Ханьхуэй предложил продлить безвизовый режим навсегда
00:05  Русская армия наращивает давление по всей линии фронта – итоговая сводка за 30 марта – 5 апреля
Воскресенье, 05.04.2026
16:04  Трамп в истерике матом требует открыть Ормузский пролив. И это не фейк!
14:33  Politico: у Трампа есть 5 сценариев для разрушения НАТО
12:10  ФСК: Движение "Ансар Алла" к бою готово - хуситы ломают игру "коалиции Эпштейна" с Ираном
02:26  Центральная Азия между Россией и Китаем: прозападные пропагандисты выдают желаемое за действительное, - Марат Нургожаев
01:23  НГ: Тегеран готов к бессрочному сопротивлению
00:29  К чему может привести афганская трудовая иммиграция в Россию, - Александр Шустов
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 4 апреля
Суббота, 04.04.2026
21:41  Бушер под ударом: как ветер Шамаль принесет невидимую угрозу в арабские мегаполисы
14:33  Трамп в тупике. Вместо "маленькой и победоносной" войны - кошмар на Ближнем Востоке и внутри США, - Сергей Кожемякин
13:58  Табылды Акеров и его научная монография "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпоху"
05:10  Война в Иране вызвала в Центральной Азии смешанные чувства, - Тимофей Бордачев
03:48  InfoBRICS: Американские военные привыкли скорее запугивать противника, чем сражаться по-настоящему
01:32  Разоблачительный отчет The Intercept: Пентагон скрывает потери США на Ближнем Востоке
00:05  ВС РФ продолжают давить на противника на ряде ключевых участков фронта – итоговая сводка Readovka за 3 апреля
Пятница, 03.04.2026
15:00  Кухня Роджерса: Доброе утро, Вьетнам! Высадка армии США будет в районе Пасабандара?
14:32  Китай может обрушить мировой рынок чипов блокадой Тайваньского пролива
04:40  Узбекистан начинает масштабную подготовку к 35-летию независимости
03:21  Депутаты Госдумы РФ в Вашингтоне: что происходит? - Михаил Делягин
02:15  Проект "Артемида-2": США мечтают получить Луну в свою собственность
01:02  НГ: Экстренная встреча ОТГ в Баку. Тюркские государства пытаются обойти иранскую войну
00:05  ВС РФ удерживают инициативу и давят по ключевым направлениям – итоговая сводка Readovka за 2 апреля
Четверг, 02.04.2026
12:37  Госсовет безопасности Туркменистана оценил работу силовиков за январь–март текущего года
12:05  Это сугубо бытовой инцидент - МИД Казахстана о конфликте с участием граждан в России
04:15  У Центральной Азии появился шанс превратить свою географическую изоляцию в глобальное преимущество
03:43  Китай показал сценарий "войны будущего", где на передовой - дроны и робособаки
Казахи – нация "лириков". Не пора ли разбавить их "физиками"?
12:20 09.04.2026

Автор Жандос Асылбеков
Вком больше нуждается современный Казахстан – в носителях технических или гуманитарных знаний? Есть ли смысл снова, как и в начале 1960-х, спорить о том, кто для страны сегодня важнее – "физики" или "лирики"? Пищу для размышлений на сей счет подбросил своим недавним выступлением глава государства, который, высказав озабоченность засильем гуманитариев, заявил о необходимости "эволюции в сторону техники и производственных процессов" и соответствующего изменения менталитета нации.

Академик, плывущий против течения

Конечно, президент адресовал эти слова всем казахстанцам, но все-таки в первую очередь они, видимо, были обращены к казахам как к государствообразующему этносу, чей удельный вес в составе населения страны превысил уже 70 процентов и продолжает расти. А среди тех, кто побудил его к такому призыву, с большой долей вероятности можно назвать известного ученого-математика, академика Национальной академии наук РК Аскара Джумадильдаева, отметившего в конце февраля с.г. 70-летие.

Судя по всему, он – большой авторитет для главы государства. Касым Жомарт Токаев, будучи уже президентом страны, не раз встречался с ним, часто цитирует его высказывания в своих выступлениях, а полтора года назад присвоил ему звание "Қазақстанның Еңбек Ерi" - "Герой Труда Казахстана". К слову, среди более чем 60 наших соотечественников, удостоенных этого высшего в республике знака отличия за все время его существования, Джумадильдаев стал лишь вторым профессиональным ученым и первым, представляющим точные науки.

Аскар Серкулович – один из очень немногих интеллектуалов, кто, принадлежа к титульному этносу, во всеуслышание говорит о том, что чрезмерное доминирование гуманитарного начала в общественном сознании казахов стало серьезной проблемой, тормозящей развитие страны, и что, только став нацией технократов, они смогут быть конкурентоспособными в современном мире. Причем делает ученый такие заявления уже много лет и, что тоже важно, в острой, полемической форме, не боясь быть подвергнутым остракизму со стороны сородичей. При этом сам он прекрасно знает культуру и язык своего народа: будущий академик родился и вырос в казахской глубинке, учился в школе на "ана тiлi", увлекался поэзией, интересовался историей.

В одном из интервью Джумадильдаев задался вопросом: "Какие страны вышли в число мировых лидеров?" и сам же на него ответил: "Те, которые изобрели паровые машины, электричество, придумали компьютеры. А те, что продолжали вариться в собственном соку, гордясь своими легендами, стихами и песнями, остались такими же отсталыми" (наверное, не надо объяснять, кого и что он имел в виду).

Большой резонанс в казахскоязычном сегменте соцсетей вызвало интервью, которое академик дал в конце прошлого года, – его слова сильно возбудили многих представителей национальной творческой интеллигенции, включая тех из них, кто заседает в парламенте, и так называемых национал-патриотов. Они выступили резко против высказываний ученого, касающихся казахского языка.

Заявил же Джумадильдаев примерно следующее: "Да, наш язык богатый, но хвастать этим – пустое дело. Он слишком перегружен словами, которые, возможно, когда-то в стародавние времена выполняли определенную роль, но сегодня стали совершенно лишними, ненужными в повседневной жизни. И тем более в науке, где каждое слово должно иметь только одно значение, а каждое понятие должно иметь единообразное и емкое словесное выражение". Тем самым Джумадильдаев снова, как и ранее в других выступлениях, дал свое объяснение тому, почему казахскому не удается стать языком науки, технологий, производства, и призвал заняться его реформой по принципу "от сложности и красивости – к простоте и функциональности". Иными словами, он противопоставил технократический подход к "ана тiлi" гуманитарному ("лирическому").

В другом интервью, четырехлетней давности, академик с горечью говорил о том, что у представителей титульного этноса отсутствует тяга к научно-техническим знаниям. В качестве примера он привел историю с выпуском в нашей стране научно-познавательного журнала "OYLA" (можно перевести как "Думай" или "Соображай"), рассчитанного, главным образом, на школьников и их родителей. Если у его русскоязычной версии насчитывалось 13 тысяч подписчиков, то у казахскоязычной – …чуть больше десяти, или в тысячу раз меньше. Зато казахи, по словам ученого, охотно покупают журналы, рассказывающие о жизни "звезд" шоу-бизнеса, взахлеб читают рассказы о мифах и легендах прошлого.

Тот факт, что они в массе своей не проявляют интереса к техническим наукам, к профессиям, связанным с производством, предпочитая сугубо гуманитарные дисциплины и специальности, подтверждается и официальной статистикой.

Гуманитариев – выше крыши, "технарей" – кот наплакал

В прошлом году высшие учебные заведения нашей республики приняли 208,9 тысячи новых студентов. Из них 176,0 тысячи, или 84,3 процента, – казахи. А если вычесть более 12 тысяч иностранных первокурсников (они приехали в основном из Туркменистана, Узбекистана и Индии), то получится, что среди собственно казахстанцев, поступивших в университеты, доля представителей титульного этноса еще выше – порядка 87 процентов.

Кто-то, возможно, усомнится в последней цифре. Но, во-первых, она выведена на основе данных Бюро национальной статистики. Во-вторых, дело в том, что юная поросль этнических меньшинств нашей страны в значительном большинстве своем идет не в вузы, а в учреждения технического и профессионального образования (ТиПО), которые ориентированы, главным образом, на подготовку специалистов среднего звена для производственных отраслей. Например, у русских в Казахстане соотношение выбравших в прошлом году университеты и колледжи составило соответственно 29,1 и 70,9 процента, у немцев – 26,4 и 73,6, у уйгуров – 30,0 и 70,0, у азербайджанцев – 28,5 и 71,5, у турок – 27,6 и 72,4 и т.д. Потому и столь высок удельный вес казахских юношей и девушек среди обучающихся в высших учебных заведениях.

Итак, они составляют львиную долю вузовского студенческого контингента. Последний почти на две трети (на 63-64 процента) формируется из "платников", то есть обучающихся на свои, а чаще на родительские деньги. Это та самая молодежь, которая при выборе специальности исходит исключительно из собственных или навязанных родителями предпочтений, – в отличие от поступающих в рамках госзаказа, немалая часть которых идет не туда, куда им хочется, а туда, где много грантов и где даже с низкой суммой баллов по итогам ЕНТ можно получить возможность учиться за счет государства.

Так вот, если взять для анализа 130,8 тысячи молодых людей, принятых в прошлом году вузами на коммерческой основе, то выяснится, что среди них профессии, связанные с инженерным делом, работой на промышленных предприятиях, в энергетике, связи, на транспорте, выбрали лишь 10,1 тысячи (7,7 процента), строительством, архитектурой и землеустройством – 3,9 тысячи (3,0 процента), сельским, водным, рыбным хозяйством – 1,2 тысячи (0,9 процента). Иными словами, лишь каждый десятый готов посвятить себя производству материальных благ. В то же время на "бизнес, управление и право" поступили 27,4 тысячи, или в два с половиной раза больше. Это те, кто рвется в чиновники, экономисты, юристы. А 38,1 тысячи, или 29,1 процента от общего числа, пошли на педагогические факультеты.

Или вот еще одно сопоставление. Специальности по направлению "физические и химические науки" выбрал всего-навсего 241 первокурсник со всей республики, тогда как "языки и литературу" – 5,7 тысячи, или в 24 раза (!) больше. Еще 5,3 тысячи "платников" предпочли "социальные науки" (политология, социология, культурология, международные отношения), более чем 1,6 тысячи – историю, философию, религиоведение… Свыше четырех тысяч решили пойти в искусство, около двух тысяч – в журналистику.

Этот буквально кричащий перекос в сторону гуманитарного образования государство пытается как-то сгладить через систему госзаказа, отдавая приоритет специальностям, связанным с производственными процессами (в прошлом году на них была направлена четверть от общего объема – 19,6 из 73,5 тысячи) и с точными науками. При этом оно закрывает глаза на то, что немалая часть таких студентов становится обладателями грантов с очень низкими суммами баллов, а значит, и с явно недостаточными базовыми знаниями: многие с трудом преодолевают на ЕНТ минимальный пороговый уровень. Причем зачастую они поступают на эти факультеты вовсе не по зову души, а лишь из-за возможности учиться за счет государства. Способны ли они стать квалифицированными специалистами, да и вообще пойдут ли после получения дипломов работать по профессиям, которым обучались?

А самый главный вопрос звучит так: какое будущее ждет страну, где юные представители государствообразующего этноса в основной своей массе воротят носы от естественнонаучных дисциплин, от технических знаний и от участия в производстве материальных благ?

