Четверг, 09.04.2026
18:33  Перемирие между США и Ираном - конец американского доминирования в мире, - Раджаб Сафаров
12:20  Казахи – нация "лириков". Не пора ли разбавить их "физиками"?
06:06  ФСК: Отчаянный бой международного сионизма
04:03  Война на Ближнем Востоке – удар по мировому рынку алюминия, - Валентин Катасонов
02:58  НГ: США и Узбекистан заключили бизнес-союз
01:46  Зачем Израиль разбомбил синагогу в Тегеране
00:05  Русские войска усиливают давление на Добропольском направлении – сводка за 8 апреля
Среда, 08.04.2026
16:14  Кухня Роджерса: Одно очевидно – гегемон сдулся
14:17  Женская доля. Алма Оразбаева - первая казахстанская феминистка, - Сагындык Ордабеков
14:10  Эрк Орозбаев назначен новым мэром города Таш-Кумыр Джалал-Абадской области
14:05  АО "Каражанбасмунай" прокомментировало ситуацию с трудоустройством подрядчиков в Актау
11:00  В Узбекистане в возрасте 75 лет скончался бывший вице-премьер, экономист Вячеслав Голышев
02:31  Трамп сдает назад: США приняли план Тегерана из 10-ти пунктов за основу для переговоров
00:05  Русские войска давят ВСУ на подступах к Славянску - итоговая сводка Readovka за 7 апреля
Вторник, 07.04.2026
19:27  Иранцы выстраиваются в "живые цепи" вокруг энергообъектов и толпятся на мостах, которые пригрозил уничтожить Трамп
16:49  10 самых важных дат истории Ташкента, - П.В.Густерин
14:10  Правда.Ру: Китайский пирог растет - узбекские и пекинские фирмы расширяют рынок без вытеснения Москвы
13:04  Т. Акеров: К вопросу о происхождении казахского народа (Золотая Орда наследие ногайцев, кыргызов и казахов)
13:01  Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева встретилась со спецпосланником Трампа Сергеем Гороховским
12:31  О наиболее известных скакунах в исторической летописи казахского народа
12:24  Эксперты оценили возможный экономический ущерб стран ЦА к 2080 году из-за климатических рисков
12:17  В Кабуле прошла первая встреча Консультативного диалога "Центральная Азия – Афганистан"
12:14  В Кыргызстане предпринимаются меры по предоставлению финансовой автономии научным учреждениям
12:06  Узбекистан сокращает присутствие государства в экономике и ускоряет процесс приватизации
03:50  Hазваны победители Премии СНГ 2025 года в области качества (список предприятий)
02:13  Чем обернется вхождение Средней Азии в израильский "шестиугольный альянс", - Владислав Макаров
01:08  НГ: Киргизия вступит в ядерный клуб, но без спешки
00:05  ВС РФ давят на Славянско-Краматорскую агломерацию - итоговая сводка Readovka за 6 апреля
Понедельник, 06.04.2026
20:00  Turkmen Serdar: Туркменистан - аутсайдер по уровню свободы Интернета
15:54  В Казахстане снимут "Доспехи бога 4: Ультиматум" с Джеки Чаном
14:03  Нефтегазовый сектор Туркменистана демонстрируют устойчивый рост
13:54  О влиянием ИИ в Казахстане на умственные способности людей, прежде всего детей и молодежи, - Андрей Жданов
13:12  Казахстан первым в Центральной Азии освоил выпуск аминокислот из кукурузы
13:09  Кадровые перестановки в Туркменистане 3 апреля 2026
02:20  Иран - как точка невозврата: Почему западная элита заявила, что Тегеран не входит в сферу ее интересов
01:15  Посол КНР в России Ханьхуэй предложил продлить безвизовый режим навсегда
00:05  Русская армия наращивает давление по всей линии фронта – итоговая сводка за 30 марта – 5 апреля
Воскресенье, 05.04.2026
16:04  Трамп в истерике матом требует открыть Ормузский пролив. И это не фейк!
14:33  Politico: у Трампа есть 5 сценариев для разрушения НАТО
12:10  ФСК: Движение "Ансар Алла" к бою готово - хуситы ломают игру "коалиции Эпштейна" с Ираном
02:26  Центральная Азия между Россией и Китаем: прозападные пропагандисты выдают желаемое за действительное, - Марат Нургожаев
01:23  НГ: Тегеран готов к бессрочному сопротивлению
00:29  К чему может привести афганская трудовая иммиграция в Россию, - Александр Шустов
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 4 апреля
Суббота, 04.04.2026
21:41  Бушер под ударом: как ветер Шамаль принесет невидимую угрозу в арабские мегаполисы
14:33  Трамп в тупике. Вместо "маленькой и победоносной" войны - кошмар на Ближнем Востоке и внутри США, - Сергей Кожемякин
13:58  Табылды Акеров и его научная монография "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпоху"
05:10  Война в Иране вызвала в Центральной Азии смешанные чувства, - Тимофей Бордачев
03:48  InfoBRICS: Американские военные привыкли скорее запугивать противника, чем сражаться по-настоящему
01:32  Разоблачительный отчет The Intercept: Пентагон скрывает потери США на Ближнем Востоке
00:05  ВС РФ продолжают давить на противника на ряде ключевых участков фронта – итоговая сводка Readovka за 3 апреля
Пятница, 03.04.2026
15:00  Кухня Роджерса: Доброе утро, Вьетнам! Высадка армии США будет в районе Пасабандара?
14:32  Китай может обрушить мировой рынок чипов блокадой Тайваньского пролива
04:40  Узбекистан начинает масштабную подготовку к 35-летию независимости
03:21  Депутаты Госдумы РФ в Вашингтоне: что происходит? - Михаил Делягин
02:15  Проект "Артемида-2": США мечтают получить Луну в свою собственность
01:02  НГ: Экстренная встреча ОТГ в Баку. Тюркские государства пытаются обойти иранскую войну
00:05  ВС РФ удерживают инициативу и давят по ключевым направлениям – итоговая сводка Readovka за 2 апреля
Четверг, 02.04.2026
12:37  Госсовет безопасности Туркменистана оценил работу силовиков за январь–март текущего года
12:05  Это сугубо бытовой инцидент - МИД Казахстана о конфликте с участием граждан в России
04:15  У Центральной Азии появился шанс превратить свою географическую изоляцию в глобальное преимущество
Перемирие между США и Ираном - конец американского доминирования в мире, - Раджаб Сафаров
18:33 09.04.2026

Эксперт назвал перемирие между США и Ираном концом американского доминирования в мире
9 апреля 2026

Генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров прокомментировал двухнедельное перемирие, которое было заключено между США и Ираном.

По его словам, сегодня была одержана великая победа для Ирана, и все об этом говорят, поскольку все-таки в последнюю минуту инстинкт самосохранения для Дональда Трампа все-таки сработал.

"Я и раньше был уверен, что он мастер флера и блефа. И он до последнего закручивал гайки и работал по максимуму на психологии иранцев. А вдруг они сдадутся? А вдруг нервы не будут выдерживать? И все - белый флаг у иранцев, победа в кармане у Трампа, и победа на промежуточных выборах, и он герой планеты и так далее. Но не тут-то было. Он просто плохо знает иранцев. Иранцы - это народ, который готов на самопожертвование. А если народ готов на самопожертвование, то этот народ победить невозможно. Они с открытым лицом могут пойти и встретить смерть и для них эта смерть будет гордостью и радостью. У них мечта на поле боя, ради защиты Родины и суверенитета потерять жизнь. Зато они уверены, что эта жизнь была прожита не напрасно. Поэтому Трамп увидел, что это не просто какие-то мосты, электростанции, какие-то там объекты чувствительные, а на них собрался народ, на каждом мосту тысячи людей стоят и ждут американских ракет и бомб. И весь мир указывал Трампу, что этого делать нельзя. Это первое. Второе. На самом деле, по большому счету, непредсказуемость, каков будет ответ Ирана. Весь мир, какой там Ближний Восток, весь мир на ушах стоял, просто они были в шаге от мировой катастрофы, и виной тому был Трамп. Арабские государства, Персидского залива, все исламские государства Ближнего Востока этой ночью вообще ни минуты не спали, поскольку ждали конца света. Конец света наступил бы в результате ответного удара со стороны Ирана. Поэтому даже ближайшие партнеры США просили, умоляли не делать этого не из-за того, что они как-то любят Иран, защищают или не хотят кровопролития, но они не хотели собственного ущерба, собственной погибели. Поэтому он пошел на попятную, уступил двухнедельное перемирие", - сказал он в эфире Радио "Комсомольская правда".

Эксперт отметил, что условия, на которые сейчас пошел Трамп, означают, на самом деле, унизительное совершенно для Америки условие, которое она вынуждена принять и согласиться.

"С этим игроком пришлось считаться. Это признание силы, возможностей, воли целого народа, который восстал из пепла и начинает действовать как очень серьезный игрок. Что бы там ни творилось, это отвечает интересам России. Этот конфликт отвлек внимание США от Украины, заставил Трампа поругаться очень серьезно с НАТО, стал предметом дистанцирования от главных партнеров Америки на Ближнем Востоке, продемонстрировал, что Америка вовсе не всемогуща для авантюрных планов Израиля, показал, что все-таки есть игроки в этом мире, где Америка может спотыкаться и дать задний ход. Он всемирный врун, все это знают. Надеяться на слова и верить словам Трампа, сейчас никто в мире не станет. Но было бы наивно и самообманом на его обещаниях строить какие-то договоренности. Это ровным счетом пустой звук. Американцы идут по наклонной. Их праздник в мире закончился. Это начало конца американского доминирования в мире", - подытожил он.

Источник - СвободнаяПресса
