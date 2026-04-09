Перемирие между США и Ираном - конец американского доминирования в мире, - Раджаб Сафаров

18:33 09.04.2026

Генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров прокомментировал двухнедельное перемирие, которое было заключено между США и Ираном.



По его словам, сегодня была одержана великая победа для Ирана, и все об этом говорят, поскольку все-таки в последнюю минуту инстинкт самосохранения для Дональда Трампа все-таки сработал.



"Я и раньше был уверен, что он мастер флера и блефа. И он до последнего закручивал гайки и работал по максимуму на психологии иранцев. А вдруг они сдадутся? А вдруг нервы не будут выдерживать? И все - белый флаг у иранцев, победа в кармане у Трампа, и победа на промежуточных выборах, и он герой планеты и так далее. Но не тут-то было. Он просто плохо знает иранцев. Иранцы - это народ, который готов на самопожертвование. А если народ готов на самопожертвование, то этот народ победить невозможно. Они с открытым лицом могут пойти и встретить смерть и для них эта смерть будет гордостью и радостью. У них мечта на поле боя, ради защиты Родины и суверенитета потерять жизнь. Зато они уверены, что эта жизнь была прожита не напрасно. Поэтому Трамп увидел, что это не просто какие-то мосты, электростанции, какие-то там объекты чувствительные, а на них собрался народ, на каждом мосту тысячи людей стоят и ждут американских ракет и бомб. И весь мир указывал Трампу, что этого делать нельзя. Это первое. Второе. На самом деле, по большому счету, непредсказуемость, каков будет ответ Ирана. Весь мир, какой там Ближний Восток, весь мир на ушах стоял, просто они были в шаге от мировой катастрофы, и виной тому был Трамп. Арабские государства, Персидского залива, все исламские государства Ближнего Востока этой ночью вообще ни минуты не спали, поскольку ждали конца света. Конец света наступил бы в результате ответного удара со стороны Ирана. Поэтому даже ближайшие партнеры США просили, умоляли не делать этого не из-за того, что они как-то любят Иран, защищают или не хотят кровопролития, но они не хотели собственного ущерба, собственной погибели. Поэтому он пошел на попятную, уступил двухнедельное перемирие", - сказал он в эфире Радио "Комсомольская правда".



Эксперт отметил, что условия, на которые сейчас пошел Трамп, означают, на самом деле, унизительное совершенно для Америки условие, которое она вынуждена принять и согласиться.



"С этим игроком пришлось считаться. Это признание силы, возможностей, воли целого народа, который восстал из пепла и начинает действовать как очень серьезный игрок. Что бы там ни творилось, это отвечает интересам России. Этот конфликт отвлек внимание США от Украины, заставил Трампа поругаться очень серьезно с НАТО, стал предметом дистанцирования от главных партнеров Америки на Ближнем Востоке, продемонстрировал, что Америка вовсе не всемогуща для авантюрных планов Израиля, показал, что все-таки есть игроки в этом мире, где Америка может спотыкаться и дать задний ход. Он всемирный врун, все это знают. Надеяться на слова и верить словам Трампа, сейчас никто в мире не станет. Но было бы наивно и самообманом на его обещаниях строить какие-то договоренности. Это ровным счетом пустой звук. Американцы идут по наклонной. Их праздник в мире закончился. Это начало конца американского доминирования в мире", - подытожил он.