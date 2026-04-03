00:05 10.04.2026
Русская армия наступает на Сумском направлении, расширяя зону контроля вдоль границы – сводка за 9 апреля
Редакция Readovka собрала ключевые события 9 апреля в разрезе СВО. На Сумском направлении продвижение наших войск на ряде участков составляет до 150–400 метров в сутки. Нарастает напряжение в системе обороны противника в Сумской области, подготовленные резервы постепенно истощаются.
Подразделения ГрВ "Север" ведут наступательные действия в Сумском, Краснопольском и Шосткинском районах, продвигаясь на 18 участках в Сумском районе и на 4 участках в Глуховском районе. Ведется зачистка приграничных лесных массивов штурмовыми подразделениями, формируется устойчивая линия контроля вдоль государственной границы, уменьшаются возможности ДРГ ВСУ.
В Краснопольском районе продолжаются ожесточенные стрелковые бои за Новодмитровку. Зафиксировано применение противником подразделений 71-й ОАЭМБр, 160-й ОМБр, 119-й обр ТерО, а также 53-го отдельного разведбатальона ВСУ. Из-за значительных потерь 119-й обр ТерО командование 14-го армейского корпуса противника вынуждено задействовать разведывательные подразделения для удержания линии обороны, что указывает на нехватку линейной пехоты.
Анализ украинских публикаций и некрологов свидетельствует о формировании смешанных штурмовых групп из состава 71-й ОАЭМБр и 160-й ОМБр. Отмечается также использование в качестве пехоты личного состава 38-го и 225-го зенитных ракетных полков, переброшенных из Одесской и Полтавской областей.
Одновременно российские подразделения наносят удары по районам сосредоточения живой силы и техники противника в Конотопе, Киянице, Сваровке, Малой Рыбице, Шостке, Хотени, Фотовиже и Новой Сечи, ограничивая возможности ВСУ по маневру резервами и усложняя логистическое обеспечение передовых подразделений.
Динамика боевых действий указывает на постепенное формирование буферной зоны в глубину Сумской области и вынужденное перераспределение украинских сил с других направлений, в том числе "мясное" использование подразделений ПВО. Сохранение текущих темпов продвижения создает условия для дальнейшего расширения зоны контроля на приграничных участках и увеличения давления на логистические узлы ВСУ в северной части региона.
Вчера, 8 апреля, главной темой стало усиление давления на противника на Добропольском направлении.