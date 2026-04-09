НГ: Китай сыграл роль закулисного гаранта в перемирии США с Ираном

02:35 10.04.2026

Китай сыграл роль закулисного гаранта в перемирии США с Ираном

Почему именно Исламабад станет площадкой для переговоров между Вашингтоном и Тегераном



Владимир Скосырев

09.04.2026



Пакистану аплодируют в Пекине, Вашингтоне и в Западной Европе. Ведь именно он то уговаривал Иран, то переходил в разговорах с ним на язык угроз, убеждая согласиться на прекращение огня с Америкой. В результате оно достигнуто. Соглашение хрупкое, тем не менее оно может быть дополнено новой договоренностью между высокопоставленными чиновниками США и Ирана. И встреча эта состоится не в какой-то другой стране, а в столице Пакистана в субботу.



Американскую делегацию на переговорах в Исламабаде будет возглавлять вице-президент Джей ди Вэнс, в ее составе также Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Тегеран, по сообщениям, пришлет спикера парламента Мухаммада Багера Галибафа и министра иностранных дел Аббаса Аракчи.



В СМИ США и западных стран публикуется масса прогнозов о предстоящей встрече. Но пока даже не кто иной, как президент США Дональд Трамп, похвалил Пекин за содействие перемирию. Но, как пишет газета South China Morning Post, он же и поставил под сомнение успех переговоров, пригрозив, что введет тариф в 50% на те страны, которые поставляют оружие Ирану. А Иран тоже не скупится на предупреждения. Он заявил, что выйдет из сделки, если Израиль будет бомбить Ливан. В то же время Тегеран продолжает блокировать Ормузский пролив.



Однако Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома, постаралась сгладить негативное впечатление от угрозы президента, подчеркнув, что между высокопоставленными представителями Китая и США состоялись беседы, а президент питает "глубокое уважение" к председателю КНР Си Цзиньпину, с которым он встретится в мае.



Пекин же в отличие от США предпочел действовать за кулисами, чтобы усадить враждующие стороны за стол переговоров. При этом он использовал как рычаг для давления на Тегеран то, что Иран экспортирует до 80% своей нефти в КНР. Тут китайская дипломатия действовала настойчиво и умело, не выдвигая категорических требований, а давая совет проявить гибкость. Но самым важным импульсом от Китая для Тегерана стало то, что Пекин дал заверение: паузу в военных действиях США хотя бы и временно, но будут соблюдать. Это и позволило Тегерану согласиться на переговоры в Исламабаде.



То, что Исламабад избран как точка, где предстоит общаться заклятым врагам, с точки зрения китайцев, закономерно. Пакистан – близкий партнер КНР. Она давно, еще в 60-х годах прошлого века сделала ставку на Пакистан, в пику Индии и Советскому Союзу. А в наши дни, как передала телекомпания CNN, посол Пакистана в США Саид Шейх указал, что Китай вносит особый вклад в урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. Китай, по его словам, с самого начала говорил о том, что обеим сторонам нужно вести себя разумно и прийти к осознанию разрешить спор путем диалога.



Не забыл посол отдать должное и заслугам своего начальства в Исламабаде. Руководство Пакистана, по его словам, проявило деликатность и осторожность в общении с американцами и иранцами, а главное, соблюдало обязательство держать язык за зубами и не разглашало содержание дипломатических контактов. И тут опять положительную роль сыграл Пекин. Это он убедил Иран отказаться от требования гарантий, что США не возобновят атаки пока действует перемирие. Китай таких железных гарантий дать не мог, но ему удалось все же склонить Иран согласиться на временное прекращение огня. Само собой разумеется, посол Пакистана не упомянул, как Китай использовал экономический рычаг для нажима на Тегеран.



Зато пакистанский дипломат частично раскрыл, какое большое значение его правительство придает в переговорном процессе с Ираном Саудовской Аравии и странам Персидского залива, входящим в Совет сотрудничества Залива. Он напомнил, что в странах этого объединения проживает пакистанская диаспора численностью более 5,5 млн человек. И пока шли переговоры о подготовке перемирия Исламабад консультировался с этими странами, порой по пять-шесть раз в день. Но есть один момент, о котором посол не стал упоминать. Между Пакистаном и Саудовской Аравией действует пакт о взаимной обороне. И Пакистан известил Иран: если он будет продолжать обстреливать Саудовскую Аравию, то Пакистан может оказаться вынужденным прийти королевству на помощь. Это предупреждение и стало последним аргументом, склонившим Иран пойти на прекращение огня.



Ситуацию на Ближнем Востоке следили и авторы российских общественно-политических Telegram-каналов.



"Конфликт приобрел все черты классической войны на истощение, где ни одна из сторон не считает себя проигравшей, - пишет "Темник". - Если смотреть на ситуацию через призму теории игр, участники до сих пор не нащупали "момент истины" и не выяснили реальное соотношение сил. Несмотря на реляции Пентагона об уничтожении производств, Тегеран стабильно расходовал десятки БПЛА и баллистических ракет в день. Оказалось, что запасы Ирана (оцениваемые сейчас в 15 тысяч ракет) на порядок выше довоенных прогнозов. При этом у американцев наметился дефицит перехватчиков: авиации США все чаще приходится использовать бомбы JDAM непосредственно над вражеской территорией. Риски такого подхода налицо - история со сбитым американским истребителем F-15 говорит сама за себя. Таким образом, текущее равновесие очень шаткое. У Штатов может быть соблазн пойти на эскалацию, считая, что новый рывок (например, наземная операция) точно улучшит их позиции".



Как полагают авторы канала "Мышь в овощном", при этом заявления о том, что "американцы хотят вернуть наших парней домой" в исполнении Трампа выглядит как парафраз классического "держите меня семеро": "В смысле – "я бы им, конечно, навалял – но вынужденно прислушиваюсь к мнению уважаемых мной людей". Мы, если что, не видим в таком подходе ничего, заслуживающего осуждения, если заявленное будет выполнено на деле. Кроме того, что прибегнуть к таким мерам стоило гораздо раньше".