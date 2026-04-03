Генсек НАТО голландец Рютте выяснил, что линия фронта на Украине движется в сторону Нидерландов

03:20 10.04.2026

Генсек НАТО сожалеет, что линия фронта на Украине движется неправильно



БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте, выступая в Институте президентского фонда Рональда Рейгана, выразил сожаление, что линия фронта на Украине движется в "неправильном направлении".



"В целом линия фронта все еще движется в неправильном направлении - очень медленно, но все же… В более общем плане вы все еще видите, что движение идет в неправильную сторону, если вы за Украину, как я, и против России", - сказал он.



Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отвечая на вопрос РИА Новости 27 марта заявил, что Россия будет добиваться целей специальной военной операции военными средствами.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о том, что продвижение российских войск на фронте показывает, что со временем Киеву придется принимать решение о мире более дорогой ценой.