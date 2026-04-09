Свой старший козырь Тегеран пока держит в рукаве, - Александр Широкорад

04:41 10.04.2026

Александр Широкорад: Иран способен обвалить доллар и всю западную экономику

9 апреля 2026



США вернутся к силовому сценарию в отношении Ирана, если переговоры не приведут к приемлемому соглашению, заявил Дональд Трамп в интервью телеканалу Sky News. Но в арсенале Исламской республики есть до сих пор не использованные средства поражения.



В случае наземного вторжения Тегеран готов уничтожить интернет-кабели, идущие по дну Ормузского пролива.



Через Ормузский пролив (и Персидский залив) проходят 17 кабелей (по данным TeleGeography и отраслевых источников). Они проложены в основном в оманской прибрежной зоне, чтобы обходить иранские территориальные воды.



Замечу, что длина Ормузского пролива 160 км, а минимальная ширина - 33−34 км. В оманской, южной части пролива на фарватере глубины малые - до 27 м. В центральной части пролива есть два желоба с максимальной глубиной 256 м. У северного (иранского) берега почти сразу начинаются большие глубины.



Подобный рельеф дна облегчает уничтожение кабелей, идущих на юге, и затрудняет обнаружение сверхмалых субмарин и подводных беспилотных аппаратов, выходящих из подземных укрытий на иранском берегу. Такие подводные лодки и дроны могут провести скрытное уничтожение кабелей.



Для действий в мелководном Персидском заливе предназначены 20 малых подводных лодок типа Ghadir, построенных в Иране с 2007 по 2012 год. Их водоизмещение 120 тонн, скорость 11 узлов. Вооружение - два 533-мм торпедных аппарата. Предусмотрена возможность постановки мин.



А самый простой и дешевый способ обрыва кабеля - якорем сухогруза или даже малого буксира. Кстати, и то, и другое судно легко сделать беспилотными. Десятки больших морских дронов успешно преодолевали расстояния в океане от 400 до 3000 км. А тут какие-то 30−70 км!



К примеру, в феврале 2024 г. ракета йеменских хуситов попала в грузовое судно. Упавший на дно якорь перерезал сразу три глубоководные линии в Красном море, что обрушило 25% интернет-трафика между Азией и Европой. Ремонт лишь одного узла занял пять месяцев.



Эти 17 кабелей в Ормузском проливе несут 17−30% межконтинентального интернет-трафика (разные источники дают 17−20% для ключевого "узкого места" или до 30% для всего региона Европа - Азия - Ближний Восток).



В целом 95−99% всего мирового интернет-трафика идет по подводным кабелям (а не через спутники). Ормуз + Красное море - два главных "узких горла" для передачи данных между Европой, Азией и Африкой.



Пример: через эти маршруты проходит значительная часть банковских переводов, торгов нефтью, облачных сервисов и AI-вычислений.



Чем это грозит? Возникают короткосрочные эффекты (при повреждении 1−3 кабелей).



Замедление интернета в 5−10 раз, рост задержки на сотни миллисекунд, перегрузка альтернативных маршрутов. Не "все выключится", но видео, облака, онлайн-трейдинг, VoIP-звонки и удаленная работа сильно пострадают.



Международные финансовые операции, торговля на биржах, транзакции - все это происходит через интернет-кабели. Если они перестанут работать, то финансовые рынки могут просто остановиться. Обмен валют, покупка и продажа акций - все это станет либо невозможным, либо очень медленным и дорогим. Это может привести к панике и резкому падению курсов валют и акций.



Упадет ценность денег. В современном мире деньги в значительной степени электронные. Если электронные системы перестанут работать, это повлияет на стоимость денег и торговлю.



Контейнерные перевозки. Большая часть мировой торговли идет по морю. Отслеживание грузов, оформление документов, оплата - все это делается через интернет. Потеря связи сделает морские перевозки очень сложными и медленными.



Срыв поставок. Транспортные компании не смогут оперативно получать информацию о наличии товаров, оформлять заказы, координировать доставку. Это приведет к срыву поставок, дефициту товаров и росту цен.



Аутсорсинг. Страны, где развита IT-сфера (например, Индия, Филиппины), потеряют огромные доходы, потому что сотни тысяч людей работают на зарубежные компании, передавая данные по этим кабелям.



Томас Ламанаускас, заместитель генерального секретаря Международного союза электросвязи заявил: "Прокладка новых кабелей - процесс дорогой и сложный. Если короткие линии стоят миллионы долларов, то кабели большой протяженности обходятся в сотни миллионов. Это масштабное инженерное планирование".



По словам экспертов, ситуацию осложняет и то, что зона конфликта закрыта для ремонтных судов. Из-за непрекращающихся обстрелов и минных полей специализированная техника просто не может войти в регион.



Как видим, уничтожение интернет-кабелей в Ормузском проливе - весьма серьезный козырь Тегерана. Там прекрасно понимают значение интернета, о чем свидетельствуют удары иранских дронов по дата-центрам в государствах Персидского залива.



Даже сама угроза уничтожения кабелей серьезно влияет на руководство США - "поднятый кнут страшнее опущенного".



Западные СМИ уже начали смаковать моральные аспекты проблемы уничтожения кабелей. Но тут "чья б коровушка мычала". Именно англосаксы изобрели кабельные войны и вели их непрерывно в ХХ веке, как в ходе боевых действий, так и в мирное время.



Всем известно, как в 1914 году английские корабли перерезать пять подводных кабелей, шедших из Германии в страны Северной и Южной Америки и Африки.



Британские военные корабли в 1914-1918 годах обыскивали нейтральные суда, идущие в Южную Америку и Африку, и помимо всего прочего, изымали газеты Германии и нейтральных стран, где имелась объективная информация о ходе Первой мировой войны.



До начала войны 1914 года и в первые месяцы ее британские спецслужбы внедрили в 120 телеграфных и телефонных отделений в странах "третьего мира" свыше 400 своих агентов, которые занимались шпионажем и цензурировали сообщения, идущие из Европы.



А в 1970-х годах американские атомные подводные лодки совершили не менее 20 походов для установки "коконов" с устройствами электронной прослушки на советских кабелях правительственной связи в Белом и Охотском морях.