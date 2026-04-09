 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
  Новости и события
| 
Пятница, 10.04.2026
05:48  Известия: Зачем глава Гоминьдана поехала в Китай
04:41  Свой старший козырь Тегеран пока держит в рукаве, - Александр Широкорад
02:35  НГ: Китай сыграл роль закулисного гаранта в перемирии США с Ираном
00:55  Podrobno.uz: Стратегия Темура: почему он побеждал и как управлял империей. Часть 1
00:05  Русская армия наступает на Сумском направлении, расширяя зону контроля вдоль границы – сводка за 9 апреля
Четверг, 09.04.2026
18:33  Перемирие между США и Ираном - конец американского доминирования в мире, - Раджаб Сафаров
12:20  Казахи – нация "лириков". Не пора ли разбавить их "физиками"?
06:06  ФСК: Отчаянный бой международного сионизма
04:03  Война на Ближнем Востоке – удар по мировому рынку алюминия, - Валентин Катасонов
02:58  НГ: США и Узбекистан заключили бизнес-союз
01:46  Зачем Израиль разбомбил синагогу в Тегеране
00:05  Русские войска усиливают давление на Добропольском направлении – сводка за 8 апреля
Среда, 08.04.2026
16:14  Кухня Роджерса: Одно очевидно – гегемон сдулся
14:17  Женская доля. Алма Оразбаева - первая казахстанская феминистка, - Сагындык Ордабеков
14:10  Эрк Орозбаев назначен новым мэром города Таш-Кумыр Джалал-Абадской области
14:05  АО "Каражанбасмунай" прокомментировало ситуацию с трудоустройством подрядчиков в Актау
11:00  В Узбекистане в возрасте 75 лет скончался бывший вице-премьер, экономист Вячеслав Голышев
02:31  Трамп сдает назад: США приняли план Тегерана из 10-ти пунктов за основу для переговоров
00:05  Русские войска давят ВСУ на подступах к Славянску - итоговая сводка Readovka за 7 апреля
Вторник, 07.04.2026
19:27  Иранцы выстраиваются в "живые цепи" вокруг энергообъектов и толпятся на мостах, которые пригрозил уничтожить Трамп
16:49  10 самых важных дат истории Ташкента, - П.В.Густерин
14:10  Правда.Ру: Китайский пирог растет - узбекские и пекинские фирмы расширяют рынок без вытеснения Москвы
13:04  Т. Акеров: К вопросу о происхождении казахского народа (Золотая Орда наследие ногайцев, кыргызов и казахов)
13:01  Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева встретилась со спецпосланником Трампа Сергеем Гороховским
12:31  О наиболее известных скакунах в исторической летописи казахского народа
12:24  Эксперты оценили возможный экономический ущерб стран ЦА к 2080 году из-за климатических рисков
12:17  В Кабуле прошла первая встреча Консультативного диалога "Центральная Азия – Афганистан"
12:14  В Кыргызстане предпринимаются меры по предоставлению финансовой автономии научным учреждениям
12:06  Узбекистан сокращает присутствие государства в экономике и ускоряет процесс приватизации
03:50  Hазваны победители Премии СНГ 2025 года в области качества (список предприятий)
02:13  Чем обернется вхождение Средней Азии в израильский "шестиугольный альянс", - Владислав Макаров
01:08  НГ: Киргизия вступит в ядерный клуб, но без спешки
00:05  ВС РФ давят на Славянско-Краматорскую агломерацию - итоговая сводка Readovka за 6 апреля
Понедельник, 06.04.2026
20:00  Turkmen Serdar: Туркменистан - аутсайдер по уровню свободы Интернета
15:54  В Казахстане снимут "Доспехи бога 4: Ультиматум" с Джеки Чаном
14:03  Нефтегазовый сектор Туркменистана демонстрируют устойчивый рост
13:54  О влиянием ИИ в Казахстане на умственные способности людей, прежде всего детей и молодежи, - Андрей Жданов
13:12  Казахстан первым в Центральной Азии освоил выпуск аминокислот из кукурузы
13:09  Кадровые перестановки в Туркменистане 3 апреля 2026
02:20  Иран - как точка невозврата: Почему западная элита заявила, что Тегеран не входит в сферу ее интересов
01:15  Посол КНР в России Ханьхуэй предложил продлить безвизовый режим навсегда
00:05  Русская армия наращивает давление по всей линии фронта – итоговая сводка за 30 марта – 5 апреля
Воскресенье, 05.04.2026
16:04  Трамп в истерике матом требует открыть Ормузский пролив. И это не фейк!
14:33  Politico: у Трампа есть 5 сценариев для разрушения НАТО
12:10  ФСК: Движение "Ансар Алла" к бою готово - хуситы ломают игру "коалиции Эпштейна" с Ираном
02:26  Центральная Азия между Россией и Китаем: прозападные пропагандисты выдают желаемое за действительное, - Марат Нургожаев
01:23  НГ: Тегеран готов к бессрочному сопротивлению
00:29  К чему может привести афганская трудовая иммиграция в Россию, - Александр Шустов
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 4 апреля
Суббота, 04.04.2026
21:41  Бушер под ударом: как ветер Шамаль принесет невидимую угрозу в арабские мегаполисы
14:33  Трамп в тупике. Вместо "маленькой и победоносной" войны - кошмар на Ближнем Востоке и внутри США, - Сергей Кожемякин
13:58  Табылды Акеров и его научная монография "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпоху"
05:10  Война в Иране вызвала в Центральной Азии смешанные чувства, - Тимофей Бордачев
03:48  InfoBRICS: Американские военные привыкли скорее запугивать противника, чем сражаться по-настоящему
01:32  Разоблачительный отчет The Intercept: Пентагон скрывает потери США на Ближнем Востоке
00:05  ВС РФ продолжают давить на противника на ряде ключевых участков фронта – итоговая сводка Readovka за 3 апреля
Пятница, 03.04.2026
15:00  Кухня Роджерса: Доброе утро, Вьетнам! Высадка армии США будет в районе Пасабандара?
14:32  Китай может обрушить мировой рынок чипов блокадой Тайваньского пролива
04:40  Узбекистан начинает масштабную подготовку к 35-летию независимости
03:21  Депутаты Госдумы РФ в Вашингтоне: что происходит? - Михаил Делягин
02:15  Проект "Артемида-2": США мечтают получить Луну в свою собственность
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Свой старший козырь Тегеран пока держит в рукаве, - Александр Широкорад
04:41 10.04.2026

Александр Широкорад: Иран способен обвалить доллар и всю западную экономику
Александр Широкорад
9 апреля 2026

США вернутся к силовому сценарию в отношении Ирана, если переговоры не приведут к приемлемому соглашению, заявил Дональд Трамп в интервью телеканалу Sky News. Но в арсенале Исламской республики есть до сих пор не использованные средства поражения.

В случае наземного вторжения Тегеран готов уничтожить интернет-кабели, идущие по дну Ормузского пролива.

Через Ормузский пролив (и Персидский залив) проходят 17 кабелей (по данным TeleGeography и отраслевых источников). Они проложены в основном в оманской прибрежной зоне, чтобы обходить иранские территориальные воды.

Замечу, что длина Ормузского пролива 160 км, а минимальная ширина - 33−34 км. В оманской, южной части пролива на фарватере глубины малые - до 27 м. В центральной части пролива есть два желоба с максимальной глубиной 256 м. У северного (иранского) берега почти сразу начинаются большие глубины.

Подобный рельеф дна облегчает уничтожение кабелей, идущих на юге, и затрудняет обнаружение сверхмалых субмарин и подводных беспилотных аппаратов, выходящих из подземных укрытий на иранском берегу. Такие подводные лодки и дроны могут провести скрытное уничтожение кабелей.

Для действий в мелководном Персидском заливе предназначены 20 малых подводных лодок типа Ghadir, построенных в Иране с 2007 по 2012 год. Их водоизмещение 120 тонн, скорость 11 узлов. Вооружение - два 533-мм торпедных аппарата. Предусмотрена возможность постановки мин.

А самый простой и дешевый способ обрыва кабеля - якорем сухогруза или даже малого буксира. Кстати, и то, и другое судно легко сделать беспилотными. Десятки больших морских дронов успешно преодолевали расстояния в океане от 400 до 3000 км. А тут какие-то 30−70 км!

К примеру, в феврале 2024 г. ракета йеменских хуситов попала в грузовое судно. Упавший на дно якорь перерезал сразу три глубоководные линии в Красном море, что обрушило 25% интернет-трафика между Азией и Европой. Ремонт лишь одного узла занял пять месяцев.

Эти 17 кабелей в Ормузском проливе несут 17−30% межконтинентального интернет-трафика (разные источники дают 17−20% для ключевого "узкого места" или до 30% для всего региона Европа - Азия - Ближний Восток).

В целом 95−99% всего мирового интернет-трафика идет по подводным кабелям (а не через спутники). Ормуз + Красное море - два главных "узких горла" для передачи данных между Европой, Азией и Африкой.

Пример: через эти маршруты проходит значительная часть банковских переводов, торгов нефтью, облачных сервисов и AI-вычислений.

Чем это грозит? Возникают короткосрочные эффекты (при повреждении 1−3 кабелей).

Замедление интернета в 5−10 раз, рост задержки на сотни миллисекунд, перегрузка альтернативных маршрутов. Не "все выключится", но видео, облака, онлайн-трейдинг, VoIP-звонки и удаленная работа сильно пострадают.

Международные финансовые операции, торговля на биржах, транзакции - все это происходит через интернет-кабели. Если они перестанут работать, то финансовые рынки могут просто остановиться. Обмен валют, покупка и продажа акций - все это станет либо невозможным, либо очень медленным и дорогим. Это может привести к панике и резкому падению курсов валют и акций.

Упадет ценность денег. В современном мире деньги в значительной степени электронные. Если электронные системы перестанут работать, это повлияет на стоимость денег и торговлю.

Контейнерные перевозки. Большая часть мировой торговли идет по морю. Отслеживание грузов, оформление документов, оплата - все это делается через интернет. Потеря связи сделает морские перевозки очень сложными и медленными.

Срыв поставок. Транспортные компании не смогут оперативно получать информацию о наличии товаров, оформлять заказы, координировать доставку. Это приведет к срыву поставок, дефициту товаров и росту цен.

Аутсорсинг. Страны, где развита IT-сфера (например, Индия, Филиппины), потеряют огромные доходы, потому что сотни тысяч людей работают на зарубежные компании, передавая данные по этим кабелям.

Томас Ламанаускас, заместитель генерального секретаря Международного союза электросвязи заявил: "Прокладка новых кабелей - процесс дорогой и сложный. Если короткие линии стоят миллионы долларов, то кабели большой протяженности обходятся в сотни миллионов. Это масштабное инженерное планирование".

По словам экспертов, ситуацию осложняет и то, что зона конфликта закрыта для ремонтных судов. Из-за непрекращающихся обстрелов и минных полей специализированная техника просто не может войти в регион.

Как видим, уничтожение интернет-кабелей в Ормузском проливе - весьма серьезный козырь Тегерана. Там прекрасно понимают значение интернета, о чем свидетельствуют удары иранских дронов по дата-центрам в государствах Персидского залива.

Даже сама угроза уничтожения кабелей серьезно влияет на руководство США - "поднятый кнут страшнее опущенного".

Западные СМИ уже начали смаковать моральные аспекты проблемы уничтожения кабелей. Но тут "чья б коровушка мычала". Именно англосаксы изобрели кабельные войны и вели их непрерывно в ХХ веке, как в ходе боевых действий, так и в мирное время.

Всем известно, как в 1914 году английские корабли перерезать пять подводных кабелей, шедших из Германии в страны Северной и Южной Америки и Африки.

Британские военные корабли в 1914-1918 годах обыскивали нейтральные суда, идущие в Южную Америку и Африку, и помимо всего прочего, изымали газеты Германии и нейтральных стран, где имелась объективная информация о ходе Первой мировой войны.

До начала войны 1914 года и в первые месяцы ее британские спецслужбы внедрили в 120 телеграфных и телефонных отделений в странах "третьего мира" свыше 400 своих агентов, которые занимались шпионажем и цензурировали сообщения, идущие из Европы.

А в 1970-х годах американские атомные подводные лодки совершили не менее 20 походов для установки "коконов" с устройствами электронной прослушки на советских кабелях правительственной связи в Белом и Охотском морях.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1775785260


 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  