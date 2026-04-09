Пятница, 10.04.2026
05:48  Известия: Зачем глава Гоминьдана поехала в Китай
05:07  Северная часть Иссык-Куля может стать заболоченной сушей, - президент Академии наук Канат Абрахматов
04:41  Свой старший козырь Тегеран пока держит в рукаве, - Александр Широкорад
03:20  Генсек НАТО голландец Рютте выяснил, что линия фронта на Украине движется в сторону Нидерландов
02:35  НГ: Китай сыграл роль закулисного гаранта в перемирии США с Ираном
00:55  Podrobno.uz: Стратегия Темура: почему он побеждал и как управлял империей. Часть 1
00:05  Русская армия наступает на Сумском направлении, расширяя зону контроля вдоль границы – сводка за 9 апреля
Четверг, 09.04.2026
18:33  Перемирие между США и Ираном - конец американского доминирования в мире, - Раджаб Сафаров
12:20  Казахи – нация "лириков". Не пора ли разбавить их "физиками"?
06:06  ФСК: Отчаянный бой международного сионизма
04:03  Война на Ближнем Востоке – удар по мировому рынку алюминия, - Валентин Катасонов
02:58  НГ: США и Узбекистан заключили бизнес-союз
01:46  Зачем Израиль разбомбил синагогу в Тегеране
00:05  Русские войска усиливают давление на Добропольском направлении – сводка за 8 апреля
Среда, 08.04.2026
16:14  Кухня Роджерса: Одно очевидно – гегемон сдулся
14:17  Женская доля. Алма Оразбаева - первая казахстанская феминистка, - Сагындык Ордабеков
14:10  Эрк Орозбаев назначен новым мэром города Таш-Кумыр Джалал-Абадской области
14:05  АО "Каражанбасмунай" прокомментировало ситуацию с трудоустройством подрядчиков в Актау
11:00  В Узбекистане в возрасте 75 лет скончался бывший вице-премьер, экономист Вячеслав Голышев
02:31  Трамп сдает назад: США приняли план Тегерана из 10-ти пунктов за основу для переговоров
00:05  Русские войска давят ВСУ на подступах к Славянску - итоговая сводка Readovka за 7 апреля
Вторник, 07.04.2026
19:27  Иранцы выстраиваются в "живые цепи" вокруг энергообъектов и толпятся на мостах, которые пригрозил уничтожить Трамп
16:49  10 самых важных дат истории Ташкента, - П.В.Густерин
14:10  Правда.Ру: Китайский пирог растет - узбекские и пекинские фирмы расширяют рынок без вытеснения Москвы
13:04  Т. Акеров: К вопросу о происхождении казахского народа (Золотая Орда наследие ногайцев, кыргызов и казахов)
13:01  Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева встретилась со спецпосланником Трампа Сергеем Гороховским
12:31  О наиболее известных скакунах в исторической летописи казахского народа
12:24  Эксперты оценили возможный экономический ущерб стран ЦА к 2080 году из-за климатических рисков
12:17  В Кабуле прошла первая встреча Консультативного диалога "Центральная Азия – Афганистан"
12:14  В Кыргызстане предпринимаются меры по предоставлению финансовой автономии научным учреждениям
12:06  Узбекистан сокращает присутствие государства в экономике и ускоряет процесс приватизации
03:50  Hазваны победители Премии СНГ 2025 года в области качества (список предприятий)
02:13  Чем обернется вхождение Средней Азии в израильский "шестиугольный альянс", - Владислав Макаров
01:08  НГ: Киргизия вступит в ядерный клуб, но без спешки
00:05  ВС РФ давят на Славянско-Краматорскую агломерацию - итоговая сводка Readovka за 6 апреля
Понедельник, 06.04.2026
20:00  Turkmen Serdar: Туркменистан - аутсайдер по уровню свободы Интернета
15:54  В Казахстане снимут "Доспехи бога 4: Ультиматум" с Джеки Чаном
14:03  Нефтегазовый сектор Туркменистана демонстрируют устойчивый рост
13:54  О влиянием ИИ в Казахстане на умственные способности людей, прежде всего детей и молодежи, - Андрей Жданов
13:12  Казахстан первым в Центральной Азии освоил выпуск аминокислот из кукурузы
13:09  Кадровые перестановки в Туркменистане 3 апреля 2026
02:20  Иран - как точка невозврата: Почему западная элита заявила, что Тегеран не входит в сферу ее интересов
01:15  Посол КНР в России Ханьхуэй предложил продлить безвизовый режим навсегда
00:05  Русская армия наращивает давление по всей линии фронта – итоговая сводка за 30 марта – 5 апреля
Воскресенье, 05.04.2026
16:04  Трамп в истерике матом требует открыть Ормузский пролив. И это не фейк!
14:33  Politico: у Трампа есть 5 сценариев для разрушения НАТО
12:10  ФСК: Движение "Ансар Алла" к бою готово - хуситы ломают игру "коалиции Эпштейна" с Ираном
02:26  Центральная Азия между Россией и Китаем: прозападные пропагандисты выдают желаемое за действительное, - Марат Нургожаев
01:23  НГ: Тегеран готов к бессрочному сопротивлению
00:29  К чему может привести афганская трудовая иммиграция в Россию, - Александр Шустов
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 4 апреля
Суббота, 04.04.2026
21:41  Бушер под ударом: как ветер Шамаль принесет невидимую угрозу в арабские мегаполисы
14:33  Трамп в тупике. Вместо "маленькой и победоносной" войны - кошмар на Ближнем Востоке и внутри США, - Сергей Кожемякин
13:58  Табылды Акеров и его научная монография "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпоху"
05:10  Война в Иране вызвала в Центральной Азии смешанные чувства, - Тимофей Бордачев
03:48  InfoBRICS: Американские военные привыкли скорее запугивать противника, чем сражаться по-настоящему
01:32  Разоблачительный отчет The Intercept: Пентагон скрывает потери США на Ближнем Востоке
00:05  ВС РФ продолжают давить на противника на ряде ключевых участков фронта – итоговая сводка Readovka за 3 апреля
Пятница, 03.04.2026
15:00  Кухня Роджерса: Доброе утро, Вьетнам! Высадка армии США будет в районе Пасабандара?
14:32  Китай может обрушить мировой рынок чипов блокадой Тайваньского пролива
04:40  Узбекистан начинает масштабную подготовку к 35-летию независимости
    Кыргызстан 
Северная часть Иссык-Куля может стать заболоченной сушей, - президент Академии наук Канат Абрахматов
05:07 10.04.2026

При падении уровня Иссык-Куля обнажится большая часть северного побережья, - президент Академии наук Абрахматов

9 апреля 2026

Экология (АКИpress) - Президент Национальной академии наук Кыргызстана Канат Абдрахматов опубликовал разъяснение о состоянии озера Иссык-Куль и возможных последствиях снижения уровня воды, сопроводив его схемой строения дна озера.

Он поделился фотографией и дал пояснение:



"Перед вами очень простая схема, которая показывает строение дна озера Иссык-Куль. Горизонтальная линия – это поверхность озера. На севере (слева) это район города Чолпон-Ата, на юге (справа) это район пгт. Каджи-Сай. Нижняя кривая линия – это дно озера. Как видите, дно озера весьма неоднородно, представляет собой как бы глубокую чашку с пологим берегом на севере. Вообще похоже на чашку с ручкой)). На юге берег сразу глубокий. Глубина озера в средней части составляет сегодня примерно 689 метров".

По его словам, обсуждение экологического состояния озера невозможно без понимания рельефа его дна. "Сегодня на экологию озера и вообще…, на то, что с озером происходит и куда мы катимся…, много всяких разговоров и мнений. Но без знаний о том, а какой рельеф дна озера в разных его частях, никакой прогноз и никакие разговоры не могут быть верными и правильными", - сказал он.

Абдрахматов сообщил, что при снижении уровня воды на 2–3 метра в ближайшие годы в северной части озера может обнажиться значительная территория, ранее находившаяся под водой.

"Если в течение ближайших нескольких лет уровень озера опустится еще на два-три метра (на схеме это показано горизонтальной штриховой линией), то в северной части обнажится большая площадь, которая раньше была прибрежной зоной озера. Все мы купались на северном берегу и знаем, что в отдельных местах есть такие участки прибрежной зоны, где можно зайти в озеро и идти далеко (100–200 м) к центру, а глубина будет все время около 1–1,5 метров. Так вот именно такие участки, которые на схеме в северной части заштрихованы, и будут в будущем не участком озера, а участком суши. Но заболоченным и непригодным для проживания участком", - пояснил он.

При этом он сказал, что даже при значительном снижении уровня воды озеро не исчезнет.

"Даже если уровень озера опустится на 20 или 200 метров, озеро все равно останется, оно не высохнет, потому что оно глубокое. Для нас в этом случае главное, чтобы оно оставалось пригодным для проживания, а не превратилось в зловонную лужу, полную человеческих отходов", - подчеркнул глава Академии наук.

Также Абдрахматов опроверг распространенные предположения о наличии затонувших городов в глубокой части озера.

"Для тех, кто верит, что на дне озера (там, где глубина 689 метров) есть затонувшие или затопленные города, сообщаю – никаких городов там нет, потому что эта часть озера образовалась чуть ли не 400 тыс. лет назад. А те города и поселения, которые сегодня находят археологи, они все находятся в той зоне, которая на схеме заштрихована. Кстати, археологам и любителям затонувших городов советую называть эту зону "прибрежной зоной" озера Иссык-Куль", - говорится в его сообщении.

Источник - АКИpress
