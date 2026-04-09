Северная часть Иссык-Куля может стать заболоченной сушей, - президент Академии наук Канат Абрахматов

05:07 10.04.2026
При падении уровня Иссык-Куля обнажится большая часть северного побережья, - президент Академии наук Абрахматов
Экология (АКИpress) - Президент Национальной академии наук Кыргызстана Канат Абдрахматов опубликовал разъяснение о состоянии озера Иссык-Куль и возможных последствиях снижения уровня воды, сопроводив его схемой строения дна озера.
Он поделился фотографией и дал пояснение:
"Перед вами очень простая схема, которая показывает строение дна озера Иссык-Куль. Горизонтальная линия – это поверхность озера. На севере (слева) это район города Чолпон-Ата, на юге (справа) это район пгт. Каджи-Сай. Нижняя кривая линия – это дно озера. Как видите, дно озера весьма неоднородно, представляет собой как бы глубокую чашку с пологим берегом на севере. Вообще похоже на чашку с ручкой)). На юге берег сразу глубокий. Глубина озера в средней части составляет сегодня примерно 689 метров".
По его словам, обсуждение экологического состояния озера невозможно без понимания рельефа его дна. "Сегодня на экологию озера и вообще…, на то, что с озером происходит и куда мы катимся…, много всяких разговоров и мнений. Но без знаний о том, а какой рельеф дна озера в разных его частях, никакой прогноз и никакие разговоры не могут быть верными и правильными", - сказал он.
Абдрахматов сообщил, что при снижении уровня воды на 2–3 метра в ближайшие годы в северной части озера может обнажиться значительная территория, ранее находившаяся под водой.
"Если в течение ближайших нескольких лет уровень озера опустится еще на два-три метра (на схеме это показано горизонтальной штриховой линией), то в северной части обнажится большая площадь, которая раньше была прибрежной зоной озера. Все мы купались на северном берегу и знаем, что в отдельных местах есть такие участки прибрежной зоны, где можно зайти в озеро и идти далеко (100–200 м) к центру, а глубина будет все время около 1–1,5 метров. Так вот именно такие участки, которые на схеме в северной части заштрихованы, и будут в будущем не участком озера, а участком суши. Но заболоченным и непригодным для проживания участком", - пояснил он.
При этом он сказал, что даже при значительном снижении уровня воды озеро не исчезнет.
"Даже если уровень озера опустится на 20 или 200 метров, озеро все равно останется, оно не высохнет, потому что оно глубокое. Для нас в этом случае главное, чтобы оно оставалось пригодным для проживания, а не превратилось в зловонную лужу, полную человеческих отходов", - подчеркнул глава Академии наук.
Также Абдрахматов опроверг распространенные предположения о наличии затонувших городов в глубокой части озера.
"Для тех, кто верит, что на дне озера (там, где глубина 689 метров) есть затонувшие или затопленные города, сообщаю – никаких городов там нет, потому что эта часть озера образовалась чуть ли не 400 тыс. лет назад. А те города и поселения, которые сегодня находят археологи, они все находятся в той зоне, которая на схеме заштрихована. Кстати, археологам и любителям затонувших городов советую называть эту зону "прибрежной зоной" озера Иссык-Куль", - говорится в его сообщении.