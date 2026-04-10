Известия: Зачем глава Гоминьдана поехала в Китай

05:48 10.04.2026

Взять на пушку: у Тайваня возникли проблемы с закупками оружия из США

Как на сотрудничество Вашингтона и Тайбэя реагирует Пекин и зачем глава Гоминьдана поехала в Китай



Даниил Сечкин

Анастасия Костина

10 апреля 2026



Из-за проблем с принятием военного бюджета Тайвань пока не может получить финансирование на закупки систем HIMARS, заявили "Известиям" в местном минобороны. Вместе с тем милитаризация острова и его тесные связи с США явно не устраивают Китай, который проводит учения все ближе к нему. По словам экспертов, Пекин использует несколько рычагов давления на Тайбэй, чтобы добиться объединения. При этом пока тайваньская оппозиция блокирует часть военных расходов, глава Гоминьдана Чжэн Ливэнь впервые за 10 лет приехала с визитом в материковый Китай по приглашению Си Цзиньпина. О разногласиях на острове и рисках эскалации - в материале "Известий".



Что мешает ВТС Тайваня и США



Тайвань - формальная административная единица КНР - этой весной столкнулся с проблемой закупки вооружений. В начале марта Вашингтон подтвердил готовность продавать ему HIMARS и другие системы, однако быстро оформить сделку Тайбэю не удалось. В этих условиях сенатор Джим Бэнкс публично призвал тайваньский парламент разблокировать зависший специальный оборонный план.



- Полагаю, вы уже слышали о нашем бюджетном тупике в вопросе оборонных расходов. США согласились продлить для нас срок подписания LOA - "Письма о принятии" (в отношении закупок HIMARS. - Ред.). Мы подпишем LOA, когда получим бюджетное финансирование, - сообщили "Известиям" в минобороны острова.



Политический тупик особенно ярко проявился в парламенте: в марте ему пришлось в экстренном порядке разрешать правительству подписать четыре американских соглашения примерно на $9 млрд, чтобы Тайвань не вылетел из производственной очереди. Оппозиция при этом в целом поддерживает укрепление обороны, но не намерена подписывать "пустые чеки".



Суть конфликта - в споре вокруг специального оборонного бюджета, который администрация Лай Циндэ продвигает с ноября 2025-го. Тогда глава Тайваня объявил о дополнительном пакете на $40 млрд на 2026–2033 годы. Параллельно Тайвань уже поднял и обычные военные расходы: бюджет на 2026-й доведен до $30,4 млрд, то есть до 3,32% ВВП - впервые выше 3% с 2009-го. Но оппозиция, у которой большинство в парламенте, затормозила спецпакет и выдвинула более дешевую альтернативу: около 30% от запроса правительства, с потолком до $12,2 млрд и дедлайном исполнения до конца 2028 года. Министр обороны Веллингтон Гу прямо заявлял, что такая схема делает часть проектов невыполнимыми и грозит "разрывом" в общей линии сдерживания Китая.



Нервозность в парламенте и ведомствах Тайваня понятна. Примерно с конца 1990-х остров фактически имеет возможность закупать вооружения только у одной страны - у Соединенных Штатов, отметил в разговоре с "Известиями" директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. По мере роста внешнеполитического влияния Китая все остальные поставщики постепенно отпали.



- У Тайваня есть собственный достаточно мощный ВПК, однако возможности острова все же ограничены масштабами его экономики. При населении около 25 млн человек Тайбэй не может самостоятельно производить весь спектр необходимого вооружения и военной техники. Он выпускает системы ПВО, крылатые ракеты, беспилотники и ряд других вооружений, но зависимость от поставок из США при этом остается очень высокой, - сказал он.



За последние два десятилетия мы видим изменения - продажи вооружения увеличиваются, и Тайваню продается все более совершенная продукция, подчеркнула профессор СПбГУ, китаист Яна Лексютина. Более того, если говорить о президенте США Дональде Трампе, то он объективно заинтересован в наращивании таких поставок.



- Это отвечает как интересам американских производителей вооружений, так и его подходу к Тайваню: остров, по этой логике, не должен рассчитывать прежде всего на прямую защиту США в случае гипотетического конфликта с Китаем, а обязан самостоятельно повышать обороноспособность за счет закупок американского оружия, - указала эксперт.



Визит главы Гоминьдана в КНР



Именно здесь в полной мере проявляется и внутренний раскол на острове по вопросу отношений с КНР. Если Гоминьдан традиционно выступает за снижение напряженности и расширение диалога с материком, то находящаяся у власти Демократическая прогрессивная партия относится к перспективе сближения куда более настороженно и делает ставку на укрепление обороны при поддержке США.



При этом с 7 по 12 апреля в Китае с официальным визитом находится нынешний председатель Гоминьдана Чжэн Ливэнь. Это первая поездка лидера партии на материк за 10 лет, притом что приглашение было направлено от имени ЦК КПК и китайского лидера Си Цзиньпина. В Тайбэе этот шаг вызвал раздражение у правящей партии: там сочли, что визит проходит в момент, когда парламент как раз обсуждает критически важные для острова оборонные решения.



Пекин, со своей стороны, последовательно называет перевооружение Тайваня при поддержке США прямым вмешательством во внутренние дела КНР, подрывом ее суверенитета и безопасности, а также опасным сигналом сторонникам независимости острова. В китайском МИДе подчеркивают, что накачка Тайваня оружием не укрепляет стабильность в проливе, а, напротив, подталкивает ситуацию к дальнейшей эскалации и повышает риск конфронтации. Поэтому в логике Пекина нынешнее военное сближение Тайбэя и Вашингтона само по себе становится поводом для усиления давления на остров.



Как отметил Кашин, визитом в КНР Гоминьдан пытается подчеркнуть, что выступает не за капитуляцию перед Пекином, а за более прагматичный курс - с упором на диалог и экономические интересы Тайваня. В этих условиях правящую Демократическую прогрессивную партию оппозиция старается представить как силу, ведущую остров к дальнейшей конфронтации с Китаем через ускоренное перевооружение.



Китай приближается к Тайваню



Однако сама по себе попытка Гоминьдана смягчить атмосферу вокруг острова не снимает напряжение. Тайваньское минобороны 9 апреля сообщило, что за предыдущие сутки вокруг острова были зафиксированы шесть самолетов и восемь кораблей КНР. Визит Чжэн Ливэнь на материк не привел даже к временному снижению активности НОАК, и в правящей партии уже используют это как аргумент против линии Гоминьдана на диалог без одновременного усиления обороны.



Военные учения призваны сдерживать как Тайвань, так и США, подчеркнул Кашин. Высокий уровень напряженности сохраняется еще с августа 2022 года, когда на Тайвань, вопреки предупреждениям Пекина, приехала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Дополнительно ситуация ухудшилась после того, как главой Тайваня стал Лай Циндэ.



- Лай Циндэ - более жесткий политик, он допустил ряд резких заявлений, вызвавших сильное недовольство Пекина. В вопросе статуса острова и его истории есть очень чувствительные моменты, и теперь, как только Лай Циндэ допускает какой-либо неосторожный выпад, Китай отвечает крупными военными учениями, - подчеркнул эксперт.



В опубликованном министерством обороны Тайваня "обзоре защиты" утверждается, что китайские самолеты и корабли уже пересекают срединную линию пролива и подходят к острову на расстояние 24 морских миль. К примеру, в апреле 2025 года НОАК провела двухдневные учения у северного, южного и восточного побережий Тайваня. Тогда, по данным Тайбэя, было задействовано не менее 71 самолета и 13 кораблей, а более 10 китайских военных кораблей подошли вплотную к 24-мильной зоне острова.



В Пекине подобные меры называют не подготовкой к войне, а "необходимым и законным" ответом на действия сторонников независимости острова и на внешнее вмешательство, прежде всего со стороны США. По версии КНР, такие маневры служат предупреждением Тайбэю и одновременно должны пресечь его дальнейшее военное и политическое сближение с Вашингтоном.



Пока у Китая сохраняется линия на решение тайваньского вопроса за счет комбинации экономического, политического и военного давления, подчеркнул Кашин. Демонстрация силы, по его словам, играет свою роль в стратегии КНР, но основная цель Пекина - избежать реальной войны. При этом, как отметила Лексютина, на самом Тайване нет общественного запроса ни на вооруженный конфликт, ни на резкие потрясения. По данным ряда соцопросов, большинство жителей острова заинтересованы в сохранении статус-кво, тогда как сторонников немедленного объединения с материковым Китаем остается крайне мало.