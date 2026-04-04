Кадровые перестановки в Кыргызстане 9 апреля 2026

11:28 10.04.2026

9 апреля



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Акматов Алмазбек Шаршембиевич назначен председателем Счетной палаты Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Эргешов Азамат Казыбекович освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации – акима Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Айтиев Урмат Эркинбекович назначен главой государственной администрации – акимом Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 4 части 1, пунктом 4 части 6 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Байсалов Эдиль Жолдубаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Соединенных Штатах Америки, и он освобожден от ранее занимаемой должности.